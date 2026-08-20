МУСАЕВ ВАДИМ ИБРАГИМОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2002), ведущий научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета.

Родился 19 марта 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена.

В 1986–1988 годах работал архивистом Ленинградского государственного исторического архива.

С 1988 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2001 по 2010 год занимал должность ученого секретаря отдела современной истории России. С 2003 года – ведущий научный сотрудник.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Белое движение на Северо-Западе России в 1918–1920 гг. и политика Великобритании».

В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Ингерманландский вопрос во взаимоотношениях и внутренней политике России и Финляндии в конце XIX – ХХ вв.».

В 2008–2012 годах – член Ученого совета СПбИИ РАН.

С 2005 года – профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета.

Автор более 130 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история конца XIX – XX века, история Финляндии, история Ингерманландии, проблемы миграции в Прибалтике, положение православной церкви в Финляндии, история повседневности.

Сочинения

Ингерманландский вопрос в ХIХ веке. СПб., 1999;

Между Западом и Востоком: Православие в автономной и независимой Финляндии (1890-е – 1930-е гг.). СПб., 2014;

Политическая история Ингерманландии в конце XIX­–XX вв. СПб., 2004;

Преступность в Петрограде в 1917–1921 гг. и борьба с ней. СПб., 2001;

Россия и Финляндия: Миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в.–1930-х гг.). СПб., 2007;

Эстонская диаспора на Северо-Западе России во второй половине XIX – первой половине ХХ в. СПб., 2009;

Архиепископ Серафим (Лукьянов) – последний архиерей Финляндской епархии Русской православной церкви // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Вып. 17 (1). СПб., 2016. С. 245–254.

Германская оккупация на Северо-Западе РСФСР // Война и блокада. Сборник памяти В. М. Ковальчука. СПб., 2016. С. 174–190.

Значение Реформации для упрочения независимости и государственного суверенитета Шведского королевства // Международная научная конференция «500 лет Реформации и Нового времени 1517-2017». Выпуск 1 (2015). СПб., 2015. С. 30-40.

Международные отношения на последнем этапе Северной войны // Войны и военные конфликты в истории России. К 70-летию великой победы. Материалы XIX всероссийской научно-теоретической конференции. М., 2015. С. 262-272;

Общественно-политическая активность петроградских финнов и эстонцев в 1917 г. // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сб. науч. ст. СПб., 2016. С. 83–90.

Политика имперских властей по защите прав православного населения в Великом княжестве Финляндском // Окраины Московского государства и Российской империи: инновационные подходы в изучении имперской истории России. Материалы международной научной конференции. Казань, 2015. С. 257-263;

Русская дачная жизнь на Карельском перешейке в конце XIX – начале ХХ в. и финляндское общественное мнение // Международные отношения и диалог культур. Сборник научных статей. № 4 (2015). С. 160–176.

Спецэвакуации из Ленинграда // Великая Отечественная война в памяти поколений. Сборник научных трудов. СПб., 2015. С. 135-141;

Стратегия немецкой оккупационной политики на Востоке // Россия в глобальном мире. № 8 (31). 2016. С. 166–180.

Языковой вопрос в Финляндской православной епархии в конце XIX – начале ХХ в. // Скандинавские чтения 2014 года. СПб., 2016. С. 148–162.