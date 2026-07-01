МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - мужской, один из древнейших монастырей в России.
Расположен в историческом центре города Муром, на левом берегу реки Ока. Сформировался вокруг деревянной церкви Всемилостивого Спаса, построенной в конце X - начале XI веков на княжьем дворе Глеба Владимировича (смотреть в статье Борис и Глеб). В 1096 году в монастыре (в то время - Спаса на Бору) погребён сын князя Владимира Всеволодовича Мономаха - князь Изяслав Владимирович, убитый под стенами Мурома в сражении с войсками князя Олега Святославича.
Там же погребены муромский князь Юрий Владимирович (в 1175 году), новгородский боярин Ф.И. Борецкий Дурень (в 1476 году; смотеть в статье Борецкие). В середине XVI века принят общежительный устав монастыря. Разграблен в 1615 году, во время Речи Посполитой интервенции начала XVII века, отрядом пана А.И. Лисовского. Восстановлен к 1630-м годам. В 1765 году в обитель переведена братия Борисоглебского монастыря на Ушне под Муромом. Закрыт в 1918 году. С 1929 года занят воинской частью и отделением НКВД. Возрождён в 1995 году.
В центре ансамбля - 5-главый Спасо-Преображенский собор (предположительно 1553-1556 годы; купола переделаны в XVII веке; придел Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; трапезная - 1839 год, архитектор Я. Петров; окна и порталы изменены в 1841 году; в интерьере - чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», привезённая с Афона в 1878 году), вокруг которого расположены постройки конца XVII-XIX веков: 2-этажный настоятельский дом (1687 год; домовый храм Святого Василия, епископа Рязанского, 1996 год), Покровская церковь с трапезной (1690-1691 годы) и примыкающей 3-ярусной колокольней (1757 год).
В 1807-1810 годах построена каменная ограда с башнями и западные Святые ворота с надвратной церковью. В 1880-е годы на месте северо-западной башни построена Николо-Ильинская часовня в русском стиле. В 1890-1891 годах выстроен 3-этажный братский корпус (домовый храм святых священномучеников Херсонесских, 1907 год).
В 2000-е годы сооружены часовня-костница на месте монастырского кладбища (2000 год), часовня Святого Георгия Победоносца (2001-2002 годы), церковь Преподобного Сергия Радонежского над восточными воротами, водосвятная часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (обе 2005 года), часовня Святой блаженной Ксении Петербургской у юго-западного угла ограды (2006 год), паломнический центр с гостиницей.
Подворья - в деревне Малое Юрьево (деревянная церковь Святой Параскевы Пятницы, 1995-1996 годы), в селе Лазарево (церковь Архангела Михаила, 1811 год, перестроена в 1930-е годы). К монастырю приписана церковь Преподобного Серафима Саровского при Доме милосердия имени Святой праведной Иулиании Лазаревской (2005 год).