МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ - муж­ской, один из древ­ней­ших мо­на­сты­рей в Рос­сии.

Рас­по­ло­жен в ис­то­рическом цен­тре города Му­ром , на ле­вом бе­ре­гу реки Ока. Сфор­ми­ро­вал­ся во­круг де­ревянной церкви Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са, по­стро­ен­ной в конце X - начале XI веков на кня­жьем дво­ре Гле­ба Вла­ди­ми­ро­ви­ча (смотреть в статье Бо­рис и Глеб). В 1096 году в мо­на­сты­ре (в то вре­мя - Спа­са на Бо­ру) по­гре­бён сын князя Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха - князь Изя­слав Вла­ди­ми­ро­вич, уби­тый под сте­на­ми Му­ро­ма в сра­же­нии с вой­ска­ми князя Оле­га Свя­то­сла­ви­ча.

Там же по­гре­бе­ны му­ром­ский князь Юрий Вла­ди­ми­ро­вич (в 1175 году), нов­го­род­ский боя­рин Ф.И. Бо­рец­кий Ду­рень (в 1476 году; смотеть в статье Бо­рец­кие). В середине XVI века при­нят об­ще­жи­тель­ный ус­тав мо­на­сты­ря. Раз­граб­лен в 1615 году, во вре­мя Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, от­ря­дом па­на А.И. Ли­сов­ско­го. Вос­ста­нов­лен к 1630-м годам. В 1765 году в оби­тель пе­ре­ве­де­на бра­тия Бо­ри­сог­леб­ско­го монастыря на Уш­не под Му­ро­мом. За­крыт в 1918 году. С 1929 года за­нят во­ин­ской ча­стью и от­де­ле­ни­ем НКВД. Воз­ро­ж­дён в 1995 году.

В цен­тре ан­самб­ля - 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (пред­по­ло­жи­тель­но 1553-1556 годы; ку­по­ла пе­ре­де­ла­ны в XVII веке; при­дел Святого апостола и еван­ге­ли­ста Ио­ан­на Бо­го­сло­ва ; тра­пез­ная - 1839 год, архитектор Я. Пет­ров; ок­на и пор­та­лы из­ме­не­ны в 1841 году; в ин­терь­е­ре - чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ско­ро­по­слуш­ни­ца», при­ве­зён­ная с Афо­на в 1878 году), во­круг ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны по­строй­ки конца XVII-XIX веков: 2-этаж­ный на­стоя­тель­ский дом (1687 год; до­мо­вый храм Святого Ва­си­лия, епископа Ря­зан­ско­го, 1996 год), По­кров­ская церковь с тра­пез­ной (1690-1691 годы) и при­мы­каю­щей 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (1757 год).

В 1807-1810 годах по­строе­на ка­мен­ная ог­ра­да с баш­ня­ми и западные Свя­тые во­ро­та с над­врат­ной цер­ко­вью. В 1880-е годы на мес­те северо-западной баш­ни по­строе­на Ни­ко­ло-Иль­ин­ская ча­сов­ня в рус­ском сти­ле. В 1890-1891 годах вы­стро­ен 3-этаж­ный брат­ский кор­пус (до­мо­вый храм свя­тых свя­щен­но­му­че­ни­ков Хер­со­нес­ских, 1907 год).

В 2000-е годы со­ору­же­ны ча­сов­ня-ко­ст­ни­ца на мес­те мо­на­стыр­ско­го клад­би­ща (2000 год), ча­сов­ня Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2001-2002 годы), церковь Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го над восточными во­ро­тами, во­до­свят­ная ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный Ис­точ­ник» (обе 2005 года), ча­сов­ня Святой блаженной Ксе­нии Пе­тер­бург­ской у юго-западного уг­ла ог­ра­ды (2006 год), па­лом­нический центр с гос­ти­ни­цей.

Под­во­рья - в деревне Ма­лое Юрь­е­во (де­ревянная церковь Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы, 1995-1996 годы), в селе Ла­за­ре­во (церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1811 год, пе­ре­ст­рое­на в 1930-е годы). К мо­на­сты­рю при­пи­са­на церковь Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го при До­ме ми­ло­сер­дия имени Святой пра­вед­ной Иу­лиа­нии Ла­за­рев­ской (2005 год).

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