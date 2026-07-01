МУРОМСКИЙ МУЗЕЙ

Муромский историко-художественный музей - один из крупнейших во Владимирской области.

Он был открыт 1 января 1919 года. С 2007 года музей является областным учреждением культуры, с 2009 года ему присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия Владимирской области. Фонды музея насчитывают более 90000 единиц хранения.

В основе собрания музея лежат коллекции известных русских археологов - графа А.С. Уварова и его жены П.С. Уваровой, муромских любителей и собирателей древностей И.С. Куликова, Н.Г. Добрынкина, А.Ф. Жадина. Экспозиции размещены в двух зданиях XIX века. Художественная галерея (Первомайская, 6) занимает здание Городской управы. В ней представлено собрание русского и западноевропейского искусства XVII-XIX веков: живопись, графика, мебель, фарфор.

Выставочный центр расположен в особняке купцов Голубевых (Московская, 13). В 2013 году здесь открыта экспозиция «Сокровища древнего Мурома» об истории и культуре Мурома . В 2014 году создана экспозиция «Город и горожане». В выставочных залах проходит 12-15 выставок в год.

Дом Зворыкиных (Первомайская, 4). Здесь родился и провел юность ученый с мировым именем, «отец телевидения», Владимир Кузьмич Зворыкин (1889-1982 годы). С 2011 года здание закрыто для посещения в связи с реконструкцией.

Иллюстрации:

Муромский историко-художественный музей.