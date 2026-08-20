МУРОМ
Город в России, в юго-восточной части Владимирской области,центр Муромского района.
Нас. 116,1 тыс. чел. (2010, перепись; 3-й по числу жителей город области после Владимира и Коврова). Расположен на левом берегу р. Ока (порт), на границе с Нижегородской обл. Узел железных и автомобильных дорог (М. связан с правобережьем ж.-д. и вантовым автомобильным мостами).
Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862. Др.-рус. город М. основан на Кремлёвской горе во 2-й пол. 10 в. выходцами из Ростово-Суздальского княжества. В пределах историч. культурного слоя города расположены Карачаровская верхнепалеолитич. стоянка (на территории быв. с. Карачарово), поселение раннего железного века, 2 грунтовых могильника муромы (7–11, 10–11 вв.), 3 др.-рус. селища (12–13 вв.). В кремле найден клад из 11077 куфических дирхемов и их обрезков (715–939); здесь же обнаружены остатки святилища муромы. Среди находок также предметы импорта – украшения из камня, стекла, керамич. изделия визант., булгарского и ср.-азиат. происхождения.
Ок. 988 М. передан киевским кн. Владимиром Святославичем во владение кн. Глебу Владимировичу (см. в ст. Борис и Глеб). В кон. 10 – нач. 11 вв. построена дерев. ц. Всемилостивого Спаса, вокруг которой сформировался Муромский Спасо-Преображенский монастырь. В 11 в. построен детинец; к гор. территории (протяжённость вдоль берега Оки ок. 1400 м; напольная граница в 700 м от реки) примыкали 4 курганных могильника. В 1054 перешёл во владение сыну киевского кн. Ярослава Владимировича Мудрого – черниговскому кн. Святославу Ярославичу, войдя в состав Черниговского княжества. В 1088 сожжён булгарами. В 1094–97 М. находился под контролем сыновей Владимира Всеволодовича Мономаха. На Любечском съезде 1097 закреплён за кн. Ярославом Святославичем. После окончат. выделения Муромо-Рязанского кн-ва из состава Черниговского (1127) стал его столицей. В сер. 12 – кон. 14 вв. столица Муромского княжества. Исследованы остатки дерев. наземных срубных построек с глинобитными печами, прослежена компоновка сооружений в усадьбы, участки дерев. мостовых. В 12 в., вероятно, возведён белокаменный собор Рождества Богородицы. Зимой 1239/40 М. был сожжён во время монголо-татарского нашествия. В 1281 и 1293 городецкий кн. Андрей Александрович дважды сжигал город. В 14 в., по-видимому, восстановлены дерев. укрепления кремля (350× 120–160 м).
В 1392 вел. кн. московский Василий I Дмитриевич получил от хана Тохтамыша ярлык на Муромское кн-во, после чего город официально вошёл в состав Московского вел. кн-ва. Разорён во время Едигея набега 1408. В 1420-х гг. перестроен кремль и, вероятно, возведены укрепления посада М. (выявлены при раскопках). В 1444 хан Улуг-Мухаммед захватил М. и провёл здесь зиму. В 1458 город почти полностью сгорел. В 1467 служил базой для моск. войск во время 1-й казанско-рус. войны. В 1537 и 1540 безуспешно осаждался войсками казанского хана Сафы-Гирея. В 1552 служил одной из баз для Казанского похода, после этого утратил воен. значение. В 1565 включён в опричнину, моровая язва и голод 1570-х гг. сильно сократили население города. Во 2-й пол. 16 в. развивалось оружейное дело, к царскому двору из М. поставлялась рыба. Культурные напластования Муромского кремля 15–16 вв. богаты находками в отличие от городов Сев.- Вост. Руси.
В Смутное время муромское ополчение входило в состав Второго ополчения 1611–12. В кон. 1615 отряд А. И. Лисовского разграбил и частично сжёг город. В сер. – 2-й пол. 17 в. значительно расширилась гор. территория. В 1654, 1655, 1675 население М. страдало от моровых поветрий.
Уездный город Казанской (1708–14, 1717–19), Нижегородской (1714–17), Московской (1719–78) и Владимирской (1778–1929; до 1796 Владимирское наместничество) губерний. В 18 – нач. 20 вв. важный торговый центр. По всей вероятности, в 1740–60-х гг. демонтированы дерев. укрепления кремля. Со 2-й пол. 19 в. развивалась пром-сть: открыты фабрика Т-ва Муромской мануфактуры льняных изделий в Дмитриевской слободе (1880), механич. и чугунолитейный завод Валенкова (1887), фабрика Т-ва Муромской бумаготкацкой мануфактуры (1901), ж.-д. мастерские (1916; ныне «Муромтепловоз»). В 1880 введена в строй ж.-д. линия Муром – Ковров, в 1912 построен мост через Оку и открыто движение по ж.-д. линии Люберцы – Арзамас.
30.10(12.11).1917 установлена сов. власть. 8–10.7.1918 в М. произошло неудавшееся выступление сторонников Союза защиты Родины и свободы. Окружной (1929–30), районный (с 1929) центр Нижегородского (с 1932 – Горьковского) края (1929–36), Горьковской (1936–44), Владимирской (с 1944) областей. С 1920-х гг. развивался как важный пром. центр региона. В 1997 в черту М. включён рабочий пос. Вербовский.
В 2008 Совет Федерации РФ поддержал инициативу жителей М. и учредил День семьи, любви и верности 8 июля – в День памяти святых кн. Петра и кн. Февронии Муромских [25 июня ст. ст.; канонизированы в 1547; рядом исследователей отождествляются с известным по летописям муромским кн. Давидом Юрьевичем (ум. в апр. 1228) и его супругой].
До 2-й пол. 18 в. город развивался по радиально-кольцевой системе вокруг кремля. В 1788 утверждён регулярный план (арх. И. М. Лем), по которому проложены прямые улицы с прямоугольными кварталами, застроенными малоэтажными домами с мезонинами по «образцовым» проектам. В 1852 спланирована территория кремля, в 1864 срыт оставшийся посадский вал, засыпан наполь- ный ров кремля. Во 2-й пол. 19 в. создан генплан регулярной застройки вдоль осн. композиционной оси – р. Ока.
В старой части города, расположенной на высоком, левом берегу Оки, сохранились ансамбли монастырей с постройками 16–19 вв., многие с памятниками нарядного муромского узорочья 17 в.: мужские Муромский Спасо-Преображенский монастырь и Свято-Благовещенский мон. на Старом городище [1553, закрыт в 1919, возрождён в 1991; 5-главый на подклете Благовещенский собор (1554–1563, в 1660-е гг. перестроен верх с ярусами кокошников, добавлены паперть, юж. крыльцо с 3-шатровым верхом и колокольня; иконостас – 1797; придел Святых муромских князей Константина, Михаила и Фёдора, погребённых здесь), надвратная Стефановская ц. (1716, пристройка – 1835–39)]; женские Свято- Троицкий Новодевичий [основан в 1642 на месте дерев. храмов, последовательно возводившихся в кон. 12–16 вв.; закрыт в 1921, возрождён в 1991; 5-главый Троицкий собор с поясами изразцов (1642–43, сев. придел Святых кн. Петра и кн. Февронии Муромских, 1996), надвратная Казанская ц. (1648–52; шатровая колокольня – 1652), настоятельский корпус (17 в., перестроен в 1861), дерев. ц. Св. Сергия Радонежского из с. Пьянгус (1715, перестроен в 1783)] и Свято-Воскресенский (основан не позднее 16 в., закрыт в 1764, возрождён в 2000; 5-главый Воскресенский собор с крытой обходной галереей и шатровым крыльцом, 1655–58 или 1646; одноглавая Введенская ц., 1659; шатровая колокольня, ок. 1674). У берегового обрыва расположены церкви Святых Космы и Дамиана (шатровая; между 1556 и 1564, вероятно, зодчий Постник Яковлев; шатёр обрушился в 1868; см. илл. к ст. Владимирская область) и Новая Космодамианская (Смоленская; 1804, колокольня – 1832, трапезная – 1838) на Подокстовье; 5-главая Николы Набережного в Мережной слободе (1700–14; трапезная – 1803, расширена в 1847), также фундаменты собора Рождества Богородицы на Воеводской горе (1555–57, разобран в 1939–40) и церкви Св. Георгия Победоносца в Кожевниках (17 в., разрушена в 1936). Из построек в стиле классицизма сохранились: торговые ряды (1816; во дворе – руины Николо-Зарядской ц., 1675–77), лавки и лабазы (18–19 вв.) на площади им. 1100-летия М.; многочисл. жилые дома, построенные после пожаров 1792 и 1805 (купцов Суздальцевых, 1826, Каратыгиных, Никитиных и др.).
Дальше от берега расположена новая часть М. с постройками 18–20 вв.: церкви – Вознесенская (1729), Успенская (1790, колокольня – 1835), Сретенская (1795, придел – 1829, трапезная – 1888–1892); водонапорная башня (1864), ансамбль зданий земской управы [1870; ныне Муромский ин-т (филиал) Владимирского технич. ун-та], здания реального уч-ща (1879), Т-ва Муромской мануфактуры льняных изделий (1880), духовного уч-ща (1881–83, арх. В. Ф. Афанасьев), кинотеатров «Люкс» (1911) и «Унион» (1913), ж.-д. вокзал в неорусском стиле (1912, арх. А. В. Щусев), жилая застройка сер. 19 – нач. 20 вв., в т. ч. дерев. дом Гундобиных с резьбой, дом драматурга А. К. Гладкова, дом купца В. П. Зворыкина в духе эклектизма (1908). В 1960-е гг. сооружены Дом Советов (1961–68, арх. Н. А. Беспалов) с памятником В. И. Ленину перед ним (1962, скульптор Ю. Г. Нерода) и Дворец культуры им. 1100-летия М. (1962, арх. Н. П. Куренной). На юж. окраине города, в быв. с. Карачарово (упоминается в 12 в. как родина Ильи Муромца), сохранились: усадьба Уваровых «Красная Гора» (кон. 18 – нач. 19 вв.), Троицкая ц. (1811–27), ц. Святых Гурия, Самона и Авива (1844–45). В микрорайоне Вербовский – Дом культуры (1961), кладбищенская ц. Прп. Ильи Муромца (1994–98). В 2000-е гг. построены часовня Архангела Михаила (2005–06), Крестовоздвиженская ц. (2008–09; на месте одноим. монастыря 12 в.), автомобильный вантовый мост через Оку (2008–2009).
Среди памятников: Н. Ф. Гастелло (1964, скульптор А. О. Бембель, арх. Н. А. Беспалов), «Былинный камень» (1967, худ. С. А. Николаев, арх. Беспалов), Неизвестному Солдату (1970), «Бронепоезд "Илья Муромец"» (1971, худ. Николаев, арх. Беспалов), авиаконструктору Р. А. Белякову (1984, скульптор В. Фетисов, арх. Ю. Арндт), Илье Муромцу (1999, скульптор В. М. Клыков, арх. Беспалов), мемориальные комплексы – землякам- воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны (1957–85, худ. Р. А. Кутаев, арх. Беспалов, инж. В. Румянцева), в память пострадавших от политич. репрессий (1996, арх. В. А. Шепета). Историко-худож. музей [основан в 1918, совр. назв. с 1997; археологич. коллекция, иконы 14–19 вв., в т. ч. муромского художника 18 в. А. И. Казанцева; лицевое шитьё; зап.-европ. живопись 14–19 вв. и рус. живопись 18–19 вв. из собрания графов Уваровых; предметы купеч. быта; экспозиции – в доме купцов Зворыкиных (19 в.; здесь родился В. К. Зворыкин) и в здании гор. управы (1815); выставочный зал – в доме купцов Голубевых; филиал – Дом-музей худ. И. С. Куликова (1947)].
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение. Заводы: «Муромтепловоз» (продукция для строительства и обслуживания железных дорог, воен. техника, в т. ч. тренажёрные системы, техника для пожаротушения), стрелочный (переводы, съезды и др. для ж.-д. путей), ремонтно-механич. (запчасти и комплектующие для ж.-д. транспорта, дорожно- строит. техники), радиоизмерит. приборов (в составе концерна ПВО «Алмаз- Антей»; радиолокац. станции обнаружения возд. целей, системы посадки самолётов), радиозавод (аппаратура оперативной связи, оповещения, трансляции и сигнализации), приборостроит. (средства инициирования для боеприпасов), «Муромец» (в составе группы компаний «Азот-Взрыв»; средства инициирования зарядов для взрывных горных работ). Предприятие «МуромЭнерго- Маш» (многогранные опоры линий электропередач, опоры освещения и контактных сетей и др.). Произ-во трубопроводной арматуры, металлоконструкций, фанеры, стройматериалов, обуви, хлопчатобумажной пряжи и тканей; предприятия пищевой пром-сти.
Близ М. расположены: в с. Чаадаево – городище Чаадаевский городок (8–11 вв.) – единственное известное укреплённое городище муромы; в с. Борисоглеб – быв. Борисоглебский на Ушне мужской мон. (предположительно нач. 12 в., упразднён в 1764; ц. Рождества Христова, сер. 17 в.); в с. Молотицы – Успенская ц. типа «восьмерик на четверике» (1754); в с. Панфилово – Вознесенская ц. (1791–1810), худож. галерея (1985; живопись уроженцев села В. В. Серова, С. И. Чиркова, И. В. Бесчастнова и др.); в дер. Бердищево – усадьба Кровкова (1-я треть 19 в.); в дер. Старые Котлицы – ц. Свт. Николая (1867–79); в дер. Алешунино – Музей Н. А. Некрасова
Дополнительная литература:
Писцовая книга города Мурома 1637 г. // Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, истории и археологии Владимирской губернии. М., 1857;
Титов А. А. Статистическое обозрение города Мурома. Владимир, 1900; Историческое обозрение города Мурома. Владимир, 1902. Муром, 1991;
Добрынкин В. Н. Муром прежде и теперь. Муром, 1903;
Травчетов Н. П. Город Муром и его достопримечательности. Владимир, 1903;
Монгайт А. Л. Муром. М., 1947;
Город Муром в VIII–XVI вв. Муром, 1947;
Кучкин В. А. Материалы для истории русского города XVI в. // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969;
Масленицын С. И. Муром. М., 1971;
Пудков Д. П. Муром. Историко-экономический очерк. 2-е изд. Ярославль, 1987;
Беспалов Н. А. Муром: Памятники архитектуры и искусства. М., 1990;
Уваровские чтения I–VII–. Муром, 1990–2011–; Первый муромский сборник. Муром, 1993;
Археологическая карта России. Владимирская область. М., 1995
Автор статьи: В. В. Бейлекчи (история),П. С. Павлинов (архитектура).