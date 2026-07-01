МУРЕЙБИТ

МУРЕЙБИТ (франц. Mureybet, англ. Mureybit) - телль с ма­те­риа­ла­ми эпи­па­ле­о­ли­та (про­то­нео­ли­та) и ран­не­го до­ке­ра­мического не­оли­та (около 10400-8000 годов до нашей эры) на ле­вом бе­ре­гу сред­не­го те­че­ния реки Ев­фрат [му­ха­фа­за Ха­леб (Алеп­по), Си­рия].

Опор­ный па­мят­ник для ис­сле­до­ва­ний пе­ре­хо­да в Северной Ле­ван­те к осед­ло­му об­ра­зу жиз­ни, по­яв­ле­ния эле­мен­тов про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ки, пря­мо­уголь­ной ар­хи­тек­ту­ры (смотреть Не­олит). От­крыт в 1964 году со­труд­ни­ком Чи­каг­ско­го университета М. ван Ло­ном (Лун). Рас­коп­ки его же в 1964-1965 годах, французского ар­хео­ло­га Ж. Ко­ве­на в 1971-1974 годах.

Вы­де­ля­ют­ся фа­зы: IA, позд­не­го эта­па на­ту­фий­ской куль­ту­ры (около 10400-10000 годов до н.э.); IB, кхи­ам­ской эпо­хи (около 10000-9800 годов); II (около 9800-9200 годов); III, до­ке­ра­мического не­оли­та А (около 9200-8600 годов); IVA, древ­не­го до­ке­ра­мического не­оли­та Б (около 8600-8200 годов); IVB, среднего до­ке­ра­мического не­оли­та В (около 8200-8000 годов).

На фа­зах I и II сре­ди ору­дий из крем­ня, об­си­диа­на до­ми­ни­ру­ют мик­ро­ли­ты (сег­мен­то­вид­ные вкла­ды­ши), на­ко­неч­ни­ки стрел, скреб­ки, тёс­ла, рез­цы; мно­го­чис­лен­ны и ко­стя­ные про­кол­ки. На фа­зе III со­кра­ща­ет­ся ко­ли­че­ст­во мик­роли­тов, рас­тёт чис­лен­ность и ти­по­ло­гическое раз­но­об­ра­зие скреб­ков и рез­цов, по­яв­ля­ют­ся шли­фо­ван­ные то­по­ры из твёр­дых по­род кам­ня; тех­ни­ка ска­лы­ва­ния пла­стин с ис­поль­зо­ва­ни­ем дву­сто­рон­не­го ладье­видного нук­ле­уса по­зво­ля­ла де­лать бо­лее круп­ные, чем пре­ж­де, на­ко­неч­ни­ки стрел с че­реш­ка­ми, сер­пы с лез­вия­ми-вкла­ды­ша­ми.

Из кам­ня (в основном ба­зальт, из­вест­няк) де­ла­ли тё­роч­ни­ки, ступ­ки, пес­ти­ки, со­су­ды. По­пыт­ки из­го­тов­ле­ния ке­ра­мической по­су­ды, от­ме­чен­ные для фа­зы III, не по­лу­чи­ли раз­ви­тия. С фа­зы II известны круг­лые в пла­не уг­луб­лён­ные по­строй­ки (диа­метр 2,5-6 метров) с внутренними сте­на­ми, под­пор­ка­ми, пе­ре­кры­ти­ем, сде­лан­ны­ми из де­ре­ва, кам­ней и гли­ны.

С фа­зы III по­яв­ля­ют­ся по­ме­ще­ния для хра­не­ния при­па­сов. На внутренних сте­нах двух до­мов фа­зы III со­хра­ни­лись сле­ды гео­мет­рических ри­сун­ков чёр­ной крас­кой на бе­лом фо­не. На фа­зе IVВ известны пря­мо­уголь­ные по­строй­ки. Сре­ди других на­хо­док: фи­гур­ки хищ­ных птиц и ан­тро­по­морф­ные ста­ту­эт­ки (в основном жен­ские) из из­вест­ня­ка, ино­гда из обож­жён­ной гли­ны или из неё сде­ла­на го­ло­ва (на­чи­ная с фа­зы II); кос­тя­ные ру­ко­ят­ки, ук­ра­шен­ные зоо­морф­ны­ми фи­гу­ра­ми; из­де­лия с по­пе­реч­ным же­лоб­ком («утюж­ки») из кам­ня (с фазы III).

«Жерт­вен­ный за­клад» (че­реп зуб­ра в ок­ру­же­нии двух ло­па­ток зуб­ра и од­ной ло­пат­ки ди­кой ло­ша­ди под гли­ня­ной на­сы­пью) от­но­сит­ся к фа­зе II. Ис­сле­до­ва­ны 2 по­гре­бе­ния фа­зы III: внут­ри до­ма в яме под оча­гом (че­реп и длин­ные кос­ти жен­щи­ны); сна­ру­жи, в не­сколь­ких мет­рах вос­точ­нее, в яме (кос­ти по­зво­ноч­ни­ка, та­за, груд­ной клет­ки, ко­неч­но­стей). Ана­ло­гич­ные по­гре­бе­ния - под по­лом до­ма 2 фа­зы IV; в этом же до­ме - 5 че­ло­ве­че­ских че­ре­пов на пье­де­ста­лах из гли­ны.

Из де­ревь­ев оп­ре­де­ля­ют­ся то­поль, дуб, та­ма­риск. В хо­зяй­ст­ве про­сле­жи­ва­ет­ся по­сте­пен­ное умень­ше­ние ро­ли ры­бо­лов­ст­ва, сбо­ра мол­лю­сков, охо­ты на мел­кую дичь (лань, за­яц, бобр), в том числе на пти­цу (ут­ка, гусь, пе­ли­кан), уве­ли­че­ние ро­ли охо­ты на круп­ных жи­вот­ных (га­зель, ку­лан, ди­кая ов­ца, зубр, ка­бан), рост зна­че­ния со­би­ра­тель­ст­ва (ди­кие яч­мень, рожь, пше­ни­ца-одно­зер­нян­ка, че­че­ви­ца). В конце III - начале IV фа­зы во­круг Мурейбита фик­си­ру­ет­ся «ано­маль­ная» кон­цен­тра­ция зла­ков, по­яв­ле­ние сор­ня­ков, что, на­ря­ду с тра­со­ло­гическими ис­сле­до­ва­ния­ми, сви­де­тель­ст­ву­ет о на­чат­ках зем­ле­де­лия.

Ма­те­риа­лы фа­зы III по­слу­жи­ли Ж. Ко­ве­ну эта­ло­ном для вы­де­ле­ния на тер­ри­то­рии Северного Ле­ван­та ста­дии Му­рей­бит (Мурейбит, Джерф-эль-Ах­мар, Телль-Абр 3, Шейх-Ха­сан и другое), ре­гио­наль­но­го ва­ри­ан­та до­ке­ра­мического не­оли­та A, со­пос­та­ви­мо­го с другими общ­но­стя­ми этой эпо­хи в Северной Ме­со­по­та­мии (Чай­о­ню), Южном (Телль-Ас­вад) и Центральном (Телль-эс-Сул­тан в Ие­ри­хо­не ) Ле­ван­те.

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