МУРЕЙБИТ
МУРЕЙБИТ (франц. Mureybet, англ. Mureybit) - телль с материалами эпипалеолита (протонеолита) и раннего докерамического неолита (около 10400-8000 годов до нашей эры) на левом берегу среднего течения реки Евфрат [мухафаза Халеб (Алеппо), Сирия].
Опорный памятник для исследований перехода в Северной Леванте к оседлому образу жизни, появления элементов производящей экономики, прямоугольной архитектуры (смотреть Неолит). Открыт в 1964 году сотрудником Чикагского университета М. ван Лоном (Лун). Раскопки его же в 1964-1965 годах, французского археолога Ж. Ковена в 1971-1974 годах.
Выделяются фазы: IA, позднего этапа натуфийской культуры (около 10400-10000 годов до н.э.); IB, кхиамской эпохи (около 10000-9800 годов); II (около 9800-9200 годов); III, докерамического неолита А (около 9200-8600 годов); IVA, древнего докерамического неолита Б (около 8600-8200 годов); IVB, среднего докерамического неолита В (около 8200-8000 годов).
На фазах I и II среди орудий из кремня, обсидиана доминируют микролиты (сегментовидные вкладыши), наконечники стрел, скребки, тёсла, резцы; многочисленны и костяные проколки. На фазе III сокращается количество микролитов, растёт численность и типологическое разнообразие скребков и резцов, появляются шлифованные топоры из твёрдых пород камня; техника скалывания пластин с использованием двустороннего ладьевидного нуклеуса позволяла делать более крупные, чем прежде, наконечники стрел с черешками, серпы с лезвиями-вкладышами.
Из камня (в основном базальт, известняк) делали тёрочники, ступки, пестики, сосуды. Попытки изготовления керамической посуды, отмеченные для фазы III, не получили развития. С фазы II известны круглые в плане углублённые постройки (диаметр 2,5-6 метров) с внутренними стенами, подпорками, перекрытием, сделанными из дерева, камней и глины.
С фазы III появляются помещения для хранения припасов. На внутренних стенах двух домов фазы III сохранились следы геометрических рисунков чёрной краской на белом фоне. На фазе IVВ известны прямоугольные постройки. Среди других находок: фигурки хищных птиц и антропоморфные статуэтки (в основном женские) из известняка, иногда из обожжённой глины или из неё сделана голова (начиная с фазы II); костяные рукоятки, украшенные зооморфными фигурами; изделия с поперечным желобком («утюжки») из камня (с фазы III).
«Жертвенный заклад» (череп зубра в окружении двух лопаток зубра и одной лопатки дикой лошади под глиняной насыпью) относится к фазе II. Исследованы 2 погребения фазы III: внутри дома в яме под очагом (череп и длинные кости женщины); снаружи, в нескольких метрах восточнее, в яме (кости позвоночника, таза, грудной клетки, конечностей). Аналогичные погребения - под полом дома 2 фазы IV; в этом же доме - 5 человеческих черепов на пьедесталах из глины.
Из деревьев определяются тополь, дуб, тамариск. В хозяйстве прослеживается постепенное уменьшение роли рыболовства, сбора моллюсков, охоты на мелкую дичь (лань, заяц, бобр), в том числе на птицу (утка, гусь, пеликан), увеличение роли охоты на крупных животных (газель, кулан, дикая овца, зубр, кабан), рост значения собирательства (дикие ячмень, рожь, пшеница-однозернянка, чечевица). В конце III - начале IV фазы вокруг Мурейбита фиксируется «аномальная» концентрация злаков, появление сорняков, что, наряду с трасологическими исследованиями, свидетельствует о начатках земледелия.
Материалы фазы III послужили Ж. Ковену эталоном для выделения на территории Северного Леванта стадии Мурейбит (Мурейбит, Джерф-эль-Ахмар, Телль-Абр 3, Шейх-Хасан и другое), регионального варианта докерамического неолита A, сопоставимого с другими общностями этой эпохи в Северной Месопотамии (Чайоню), Южном (Телль-Асвад) и Центральном (Телль-эс-Султан в Иерихоне) Леванте.
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