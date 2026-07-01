МУРАШКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
МУРАШКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - украинский живописец.
Сын мастера иконостасов И.З. Мурашко, дядя А.А. Мурашко. Учился в петербургской АХ (1863-1868 годы). В лирических пейзажах близок творческим принципам передвижников: «Мотив окраин Киева» (1879 год), «Осень», «Над Днепром» (обе 1880-1890-е годов), «Крым» (1892 год; все - Музей украинского искусства, Киев).
Писал также портреты (Н.Н. Ге, 1906 год, там же), занимался литографией (портрет Т.Г. Шевченко, 1864-1867 годы; автопортрет; иллюстрации к сказкам Х.К. Андерсена, издано в 1878 году). В 1875-1901 годах руководил основанной им Киевской рисовальной школой; среди его учеников - М.И. Жук, В.Д. Замирайло, С.П. Костенко, Ф.С. Красицкий, К.С. Малевич, А.А. Мурашко, Н.К. Пимоненко.