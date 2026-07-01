МУРАШКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

МУРАШКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - украинский жи­во­пи­сец.

Сын мас­те­ра ико­но­ста­сов И.З. Му­раш­ко, дя­дя А.А. Му­раш­ко . Учил­ся в пе­тербургской АХ (1863-1868 годы). В ли­рических пей­за­жах бли­зок творческим прин­ци­пам пе­ре­движ­ни­ков: «Мо­тив ок­ра­ин Кие­ва» (1879 год), «Осень», «Над Днеп­ром» (обе 1880-1890-е годов), «Крым» (1892 год; все - Му­зей украинского искусства, Ки­ев).

Пи­сал так­же порт­ре­ты ( Н.Н. Ге , 1906 год, там же), за­ни­мал­ся ли­то­гра­фи­ей (порт­рет Т.Г. Шев­чен­ко, 1864-1867 годы; ав­то­порт­рет; ил­лю­ст­ра­ции к сказ­кам Х.К. Ан­дер­се­на, издано в 1878 году). В 1875-1901 годах ру­ко­во­дил ос­но­ван­ной им Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­лой; сре­ди его уче­ни­ков - М.И. Жук, В.Д. За­ми­рай­ло, С.П. Кос­тен­ко, Ф.С. Кра­сиц­кий, К.С. Ма­ле­вич, А.А. Му­раш­ко, Н.К. Пи­мо­нен­ко.