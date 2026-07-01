МУРАСАКИ СИКИБУ
МУРАСАКИ СИКИБУ - японская писательница.
Из аристократического рода Фудзивара. С 1005 года служила при дворе императора Сёси, где вместе с Акадзомэ Эмон и Идзуми Сикибу составила литературный кружок женщин-литераторов. Автор многотомного романа «Гэндзи моногатари» (начало XI века, в русском переводе - «Повесть о Гэндзи», книги 1-4, 1991-1993 годы) - крупнейшего памятника средневековой литературы Японии, в центре которого - судьба принца Гэндзи.
Роману, в деталях воссоздающему жизнь японского придворного общества, присущи стройность сюжета, тонкий психологизм, изящество языка; он проникнут идеей буддийской кармы. Среди других произведений: «Дневник Мурасаки Сикибу» («Мурасаки Сикибу никки», русский перевод 1996 года), описывающий события при дворе в 1008-1010 годах, в котором даны характеристики современниц автора, в том числе Сэй Сёнагон, а также содержатся воспоминания о детстве Мурасаки Сикибу; стихотворения.