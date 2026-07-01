МУРАСАКИ СИКИБУ

МУРАСАКИ СИКИБУ - японская писательница.

Из ари­сто­кра­тического ро­да Фуд­зи­ва­ра. С 1005 года слу­жи­ла при дво­ре императора Сё­си, где вме­сте с Акад­зо­мэ Эмон и Ид­зу­ми Си­ки­бу со­ста­ви­ла литературный кру­жок жен­щин-ли­те­ра­то­ров. Ав­тор мно­го­том­но­го ро­ма­на «Гэнд­зи мо­но­га­та­ри» (начало XI века, в русском переводе - «По­весть о Гэнд­зи», книги 1-4, 1991-1993 годы) - круп­ней­ше­го па­мят­ни­ка средневековой литературы Япо­нии , в цен­тре ко­то­ро­го - судь­ба прин­ца Гэнд­зи.

Ро­ма­ну, в де­та­лях вос­соз­даю­ще­му жизнь японского при­двор­но­го об­ще­ст­ва, при­су­щи строй­ность сю­же­та, тон­кий пси­хо­ло­гизм, изя­ще­ст­во язы­ка; он про­ник­нут иде­ей буд­дий­ской кар­мы. Сре­ди других про­из­веде­ний: «Днев­ник Му­ра­са­ки Си­ки­бу» («Му­ра­са­ки Си­ки­бу ник­ки», русский перевод 1996 года), опи­сы­ваю­щий со­бы­тия при дво­ре в 1008-1010 годах, в ко­то­ром да­ны ха­рак­те­ри­сти­ки со­вре­мен­ниц ав­то­ра, в том числе Сэй Сё­на­гон, а так­же со­дер­жат­ся вос­по­ми­на­ния о дет­ст­ве Мурасаки Сикибу; сти­хо­тво­ре­ния.