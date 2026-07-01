МУРАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

МУРАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - советский партийный, военный и государственный деятель.

Окон­чил сельско-хозяйственную шко­лу в Боль­шом Се­ле Яро­слав­ской губернии (1896 год). По­мощ­ник зем­ско­го аг­ро­но­ма в По­доль­ске (1903-1905 годы). Член РСДРП (с 1903 года), боль­ше­вик. Уча­ст­ник Мос­ков­ско­го де­кабрь­ско­го вос­ста­ния 1905 года, по­сле его по­ра­же­ния уе­хал в Та­ган­рог, член Дон­ской ор­га­ни­за­ции РСДРП.

С 1907 года управ­ляю­щий име­ни­ем сер­пу­хов­ско­го фаб­ри­кан­та П.И. Ря­бо­ва в селе Под­мок­ло­во Туль­ской губернии, одновременно вольнослушатель Московского сельскохозяйственного института (ныне Российский государственный аг­рар­ный университет - МСХА имени К.А. Ти­ми­ря­зе­ва).

Ор­га­ни­зо­вал в се­ле на­род­ную чай­ную Общества трез­во­сти, под при­кры­ти­ем ко­то­рой вёл про­па­ган­ди­ст­скую ра­бо­ту. В 1917 году уча­ст­во­вал в ос­во­бо­ж­де­нии по­лит­за­клю­чён­ных из Бу­тыр­ской тюрь­мы в Мо­ск­ве (по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года), член ис­пол­ко­ма (с мая; с сен­тяб­ря/ок­тяб­ря заместитель председателя ис­пол­ко­ма) Московского со­ве­та сол­дат­ских де­пу­та­тов, де­ле­гат 1-го съез­да Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов (Пет­ро­град, июнь/июль), член Московского ВРК, один из ру­ко­во­ди­те­лей воо­руженного вос­ста­ния в Мо­ск­ве (октябрь/но­ябрь).

Один из ру­ко­во­ди­те­лей по­дав­ле­ния ле­вых эсе­ров вос­ста­ния 1918 года. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов член рев­во­ен­со­ве­тов 3-й ар­мии Восточного фрон­та (с февраля 1919 года), Восточного фрон­та (с августа 1919 года), 12-й ар­мии Южного фрон­та (сентябрь 1919 года - июль 1920 года).

Член кол­ле­гии Нар­ко­ма­та зем­ле­де­лия РСФСР (1920-1921 годы), до­бил­ся вос­соз­да­ния Главного управ­ле­ния кон­но­за­вод­ст­ва и ко­не­вод­ст­ва. В 1923 году уча­ст­ник «Ле­вой оп­по­зи­ции» в РКП(б), под­пи­сал её плат­фор­му - «За­яв­ле­ние 46-ти». Ко­мандующий вой­ска­ми Северо-Кавказского ВО в городе Рос­тов-на-До­ну (май 1924 года - февраль 1925 года).

В 1925-1927 годах член ЦКК ВКП(б), пре­зи­диу­ма Гос­пла­на РСФСР (председатель Ко­мис­сии по вос­ста­нов­ле­нию Цен­траль­но­чер­но­зём­ной области), по­сто­ян­но­го Во­енного со­ве­ща­ния при РВС СССР с со­ве­щательным го­ло­сом, начальник Во­енно-морской ин­спек­ции Нар­ко­ма­та РКИ СССР , рек­тор Сельско-хозяйственной ака­де­мии имени К.А. Ти­ми­ря­зе­ва.

Один из ли­де­ров «Объ­е­ди­нённ­ой оп­по­зи­ции» в ВКП(б) и ав­то­ров «Про­екта плат­фор­мы боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев (оп­по­зи­ции) к 15 съез­ду ВКП(б)», на­прав­лен­но­го в сентябре 1927 года в По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б). 07.11.1927 года уча­ст­во­вал в де­мон­ст­ра­ции оп­по­зи­цио­не­ров в Мо­ск­ве по слу­чаю 10-й го­дов­щи­ны Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, 14 но­ября ис­клю­чён из со­ста­ва ЦКК. На 15-м съез­де ВКП(б) (декабрь 1927 года) вы­сту­пил с про­тес­том про­тив по­дав­ле­ния ина­ко­мыс­лия в пар­тии, «де­ма­го­ги­че­ских приё­мов и кле­ве­ты» в от­но­ше­нии оп­по­зи­ции.

Ре­ше­ни­ем съез­да от 18.12.1927 года ис­клю­чён из пар­тии в чис­ле 75 «ак­тив­ных дея­те­лей троц­ки­ст­ской оп­по­зи­ции». Под­пи­сал за­яв­ле­ние съез­ду на­ря­ду с Х.Г. Ра­ков­ским, И.Т. Смил­гой и К.Б. Ра­де­ком, в ко­то­ром го­во­ри­лось о том, что они пре­кра­ща­ют фрак­ци­он­ную дея­тель­ность, но не от­ка­зы­ва­ют­ся от сво­их взгля­дов и на­ме­ре­ны их за­щи­щать. В начале 1928 года на­прав­лен в город Та­ра Ом­ско­го округа для ра­бо­ты в Ок­руж­ной пла­но­вой ко­мис­сии.

В 1929-1936 годах заместитель упол­но­мо­чен­но­го Зер­нот­ре­ста СССР по Западной Си­би­ри, начальник сельскохозяйственного от­де­ла Управ­ле­ния ра­бо­че­го снаб­же­ния Куз­бас­ст­роя в Но­во­си­бир­ске. В апреле 1930 года под­пи­сал (совместно с Х.Г. Ра­ков­ским, В.В. Ко­сио­ром и В.Д. Кас­па­ро­вой) «Об­ра­ще­ние оп­по­зи­ции боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев в ЦК, ЦКК ВКП(б) и ко всем чле­нам ВКП(б)» [опубликовано в «Бюл­ле­те­не оп­по­зи­ции (боль­ше­ви­ков-ле­нин­цев)», 1930 год, № 17/18].

В нём бы­ли под­верг­ну­ты кри­ти­ке идея о воз­мож­но­сти по­строе­ния со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва в од­ной стра­не (на­зва­на «вред­ней­шей»), при­ме­не­ние чрез­вы­чай­ных административных мер в де­рев­не, по­ли­ти­ка «сплош­ной» кол­лек­ти­ви­за­ции и «дек­рет­ная» от­ме­на НЭПа, пред­ла­га­лось уп­разд­нить пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря пар­тии, ос­та­вив ру­ко­во­д­ство пар­ти­ей толь­ко за По­лит­бю­ро, а так­же го­во­ри­лось о фор­ми­ро­ва­нии в от­сут­ст­вие «пар­тий­ной и ра­бо­чей де­мо­кра­тии» боль­шо­го клас­са пра­вя­щей бю­ро­кра­тии и о «раз­ло­же­нии» Ко­мин­тер­на, па­де­нии его влия­ния на ра­бо­чий класс.

Муралов на­пра­вил 09.12.1935 года и 01.01.1936 года в ЦК ВКП(б) и лич­но И.В. Ста­ли­ну пись­ма, в ко­то­рых за­яв­лял о сво­ём от­хо­де от оп­по­зи­ции и про­сил вос­ста­но­вить его в пар­тии, но от­ве­та не по­лу­чил. 17.04.1936 года аре­сто­ван по сфаб­ри­ко­ван­но­му ор­га­на­ми НКВД де­лу так называемого Па­рал­лель­но­го ан­ти­совет­ско­го троц­ки­ст­ско­го цен­тра.

На след­ст­вии под­вер­гал­ся фи­зическому и пси­хо­ло­гическому воз­дей­ст­вию, но ви­ну от­ри­цал на про­тя­же­нии 7,5 месяцев; со­гла­сил­ся дать нуж­ные сле­до­ва­те­лям при­зна­тель­ные по­ка­за­ния толь­ко по­сле аре­ста сы­на. На по­ка­за­тель­ном су­деб­ном про­цес­се в Мо­ск­ве 23-30.01.1937 года при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния. Рас­стре­лян. 17.04.1986 года реа­би­ли­ти­ро­ван ре­ше­ни­ем Пле­ну­ма Вер­хов­но­го су­да СССР.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1922 год).