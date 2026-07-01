МУРАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
МУРАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - советский партийный, военный и государственный деятель.
Окончил сельско-хозяйственную школу в Большом Селе Ярославской губернии (1896 год). Помощник земского агронома в Подольске (1903-1905 годы). Член РСДРП (с 1903 года), большевик. Участник Московского декабрьского восстания 1905 года, после его поражения уехал в Таганрог, член Донской организации РСДРП.
С 1907 года управляющий имением серпуховского фабриканта П.И. Рябова в селе Подмоклово Тульской губернии, одновременно вольнослушатель Московского сельскохозяйственного института (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева).
Организовал в селе народную чайную Общества трезвости, под прикрытием которой вёл пропагандистскую работу. В 1917 году участвовал в освобождении политзаключённых из Бутырской тюрьмы в Москве (после Февральской революции 1917 года), член исполкома (с мая; с сентября/октября заместитель председателя исполкома) Московского совета солдатских депутатов, делегат 1-го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (Петроград, июнь/июль), член Московского ВРК, один из руководителей вооруженного восстания в Москве (октябрь/ноябрь).
Один из руководителей подавления левых эсеров восстания 1918 года. В Гражданскую войну 1917-1922 годов член реввоенсоветов 3-й армии Восточного фронта (с февраля 1919 года), Восточного фронта (с августа 1919 года), 12-й армии Южного фронта (сентябрь 1919 года - июль 1920 года).
Член коллегии Наркомата земледелия РСФСР (1920-1921 годы), добился воссоздания Главного управления коннозаводства и коневодства. В 1923 году участник «Левой оппозиции» в РКП(б), подписал её платформу - «Заявление 46-ти». Командующий войсками Северо-Кавказского ВО в городе Ростов-на-Дону (май 1924 года - февраль 1925 года).
В 1925-1927 годах член ЦКК ВКП(б), президиума Госплана РСФСР (председатель Комиссии по восстановлению Центральночернозёмной области), постоянного Военного совещания при РВС СССР с совещательным голосом, начальник Военно-морской инспекции Наркомата РКИ СССР, ректор Сельско-хозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Один из лидеров «Объединённой оппозиции» в ВКП(б) и авторов «Проекта платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к 15 съезду ВКП(б)», направленного в сентябре 1927 года в Политбюро ЦК ВКП(б). 07.11.1927 года участвовал в демонстрации оппозиционеров в Москве по случаю 10-й годовщины Октябрьской революции 1917 года, 14 ноября исключён из состава ЦКК. На 15-м съезде ВКП(б) (декабрь 1927 года) выступил с протестом против подавления инакомыслия в партии, «демагогических приёмов и клеветы» в отношении оппозиции.
Решением съезда от 18.12.1927 года исключён из партии в числе 75 «активных деятелей троцкистской оппозиции». Подписал заявление съезду наряду с Х.Г. Раковским, И.Т. Смилгой и К.Б. Радеком, в котором говорилось о том, что они прекращают фракционную деятельность, но не отказываются от своих взглядов и намерены их защищать. В начале 1928 года направлен в город Тара Омского округа для работы в Окружной плановой комиссии.
В 1929-1936 годах заместитель уполномоченного Зернотреста СССР по Западной Сибири, начальник сельскохозяйственного отдела Управления рабочего снабжения Кузбасстроя в Новосибирске. В апреле 1930 года подписал (совместно с Х.Г. Раковским, В.В. Косиором и В.Д. Каспаровой) «Обращение оппозиции большевиков-ленинцев в ЦК, ЦКК ВКП(б) и ко всем членам ВКП(б)» [опубликовано в «Бюллетене оппозиции (большевиков-ленинцев)», 1930 год, № 17/18].
В нём были подвергнуты критике идея о возможности построения социалистического общества в одной стране (названа «вреднейшей»), применение чрезвычайных административных мер в деревне, политика «сплошной» коллективизации и «декретная» отмена НЭПа, предлагалось упразднить пост генерального секретаря партии, оставив руководство партией только за Политбюро, а также говорилось о формировании в отсутствие «партийной и рабочей демократии» большого класса правящей бюрократии и о «разложении» Коминтерна, падении его влияния на рабочий класс.
Муралов направил 09.12.1935 года и 01.01.1936 года в ЦК ВКП(б) и лично И.В. Сталину письма, в которых заявлял о своём отходе от оппозиции и просил восстановить его в партии, но ответа не получил. 17.04.1936 года арестован по сфабрикованному органами НКВД делу так называемого Параллельного антисоветского троцкистского центра.
На следствии подвергался физическому и психологическому воздействию, но вину отрицал на протяжении 7,5 месяцев; согласился дать нужные следователям признательные показания только после ареста сына. На показательном судебном процессе в Москве 23-30.01.1937 года приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян. 17.04.1986 года реабилитирован решением Пленума Верховного суда СССР.
Награждён орденом Красного Знамени (1922 год).