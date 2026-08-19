МУНЖУКOВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА

В 2010 - 2014 году обучалась на Историческом факультете СПбГУ.

В 2014 году защитила выпускную квалификацинную работу "Особенности восприятия петроградской интеллигенцией событий революции 1917 года (по материалам дневников и мемуаров" (под руководством д.и.н., проф.Смирнова Н.Н.)

Сфера научных интересов - история интеллигенции ХХ века, революция 1917 года, русская эмиграция, история Гражданской войны в России.

С 2014 года занимает должность старшего лаборанта кафедры Новейшей истории России Института истории СПбГУ.