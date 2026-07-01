МУНТЕ ФРЕДРИК

МУНТЕ АКСЕЛЬ МАРТИН ФРЕДРИК - шведский врач, писатель.

Пи­сал на английском и шведском язы­ках. Сын ап­те­ка­ря. Учил­ся в университетах го­ро­дов Уп­пса­ла и Мон­пе­лье ; окон­чил Сор­бон­ну (1880 год). Сни­скал ши­ро­кий ав­то­ри­тет бла­го­да­ря без­воз­мезд­но­му ле­че­нию боль­ных во вре­мя эпи­де­мий брюш­но­го ти­фа на острове Ка­при и хо­ле­ры в Не­апо­ле (1883-1884 годы); очер­ки об этом пе­рио­де жиз­ни Мунте со­ста­ви­ли книга «Из Не­апо­ля» («Från Napoli», 1885 год).

С 1887 года жил на Ка­при, где по­стро­ил вил­лу Сан-Ми­ке­ле, став­шую вско­ре ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва ху­дож­ни­ков, пи­са­те­лей, дея­те­лей искусства и по­ли­ти­ков со все­го ми­ра (сре­ди по­се­ти­те­лей - О. Уайльд, Г. Джеймс, Р.М. Риль­ке, К. Ма­ла­пар­те ). С 1908 года ме­дик шведского ко­ро­лев­ско­го до­ма; во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны доб­ро­воль­но от­пра­вил­ся в ка­че­ст­ве вра­ча Крас­но­го Кре­ста на западный фронт. C 1943 года жил во фли­ге­ле Сток­гольм­ско­го двор­ца как лич­ный гость ко­ро­ля Гус­та­ва V .

Ши­ро­кую из­вест­ность Мунте при­нес­ла ав­то­био­гра­фическая книга «Ле­ген­да о Сан-Ми­ке­ле» («The story of San-Michele», 1929 год, собственный пе­ре­вод на шведский язык - 1930 год, час­тич­ный русский перевод - 1969 год, пол­ный - 2003 год), про­ник­ну­тая глу­бо­ким со­чув­ст­ви­ем к че­ло­ве­че­ским стра­да­ни­ям, в ко­то­рой до­ку­мен­таль­ный ма­те­ри­ал (ис­то­рия соз­да­ния вил­лы, опи­са­ние вра­чеб­ной прак­ти­ки) со­че­та­ет­ся с ху­дожественным вы­мыс­лом и фи­лософской реф­лек­си­ей.

Сре­ди других со­чи­не­ний Мунте: кни­ги очер­ков и вос­по­ми­на­ний «Пись­ма из скорб­но­го го­ро­да» («Letters from a mourning city», 1887 год), «Вос­по­ми­на­ния и при­чу­ды» («Memories and vagaries», 1898 год), «Крас­ный крест и же­лез­ный крест» («Red cross and iron cross», опубликовано ано­ним­но в 1916 году, под име­нем Мунте в 1930 году).