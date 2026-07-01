МУНТЕ ФРЕДРИК
МУНТЕ АКСЕЛЬ МАРТИН ФРЕДРИК - шведский врач, писатель.
Писал на английском и шведском языках. Сын аптекаря. Учился в университетах городов Уппсала и Монпелье; окончил Сорбонну (1880 год). Снискал широкий авторитет благодаря безвозмездному лечению больных во время эпидемий брюшного тифа на острове Капри и холеры в Неаполе (1883-1884 годы); очерки об этом периоде жизни Мунте составили книга «Из Неаполя» («Från Napoli», 1885 год).
С 1887 года жил на Капри, где построил виллу Сан-Микеле, ставшую вскоре местом паломничества художников, писателей, деятелей искусства и политиков со всего мира (среди посетителей - О. Уайльд, Г. Джеймс, Р.М. Рильке, К. Малапарте). С 1908 года медик шведского королевского дома; во время 1-й мировой войны добровольно отправился в качестве врача Красного Креста на западный фронт. C 1943 года жил во флигеле Стокгольмского дворца как личный гость короля Густава V.
Широкую известность Мунте принесла автобиографическая книга «Легенда о Сан-Микеле» («The story of San-Michele», 1929 год, собственный перевод на шведский язык - 1930 год, частичный русский перевод - 1969 год, полный - 2003 год), проникнутая глубоким сочувствием к человеческим страданиям, в которой документальный материал (история создания виллы, описание врачебной практики) сочетается с художественным вымыслом и философской рефлексией.
Среди других сочинений Мунте: книги очерков и воспоминаний «Письма из скорбного города» («Letters from a mourning city», 1887 год), «Воспоминания и причуды» («Memories and vagaries», 1898 год), «Красный крест и железный крест» («Red cross and iron cross», опубликовано анонимно в 1916 году, под именем Мунте в 1930 году).