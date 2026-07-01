МУНЬОС МАРИН ЛУИС

МУНЬОС МАРИН ЛУИС - (исп. Muñoz Marín) - государственный и по­ли­тический дея­тель Пу­эр­то-Ри­ко, жур­на­лист, ли­те­ра­тор.

Сын Л. Мунь­о­са Ри­ве­ры (1859-1916 годы), за­ни­мав­ше­го в 1911-1916 годах пост по­сла-ре­зи­ден­та Пу­эр­то-Ри­ко при Кон­грес­се США. В 1915-1916 годах изу­чал пра­во в Джор­дж­таун­ском университете, за­тем жил в Нью-Йор­ке. В 1917 году де­бю­ти­ро­вал как ли­те­ра­тор книгой «Ли­те­ра­тур­ные на­бро­ски» («Borrones»).

В 1920 году всту­пил в Пу­эр­то­ри­кан­скую со­циа­ли­стическую пар­тию, тре­бо­вав­шую пре­дос­та­вить Пу­эр­то-Ри­ко не­за­ви­си­мость, од­на­ко вско­ре фак­ти­че­ски от­ка­зал­ся от уча­стия в её дея­тель­но­сти. В 1932 году пе­ре­шёл в ос­но­ван­ную не­за­дол­го до это­го Ли­бе­раль­ную пар­тию (ЛП). В том же го­ду из­бран в пар­ла­мент Пу­эр­то-Ри­ко. Из­да­вал пе­чат­ный ор­ган ЛП - газета «La Democracia».

В 1937 году из-за раз­но­гла­сий с ру­ко­вод­ством ЛП ис­клю­чён из её со­ста­ва, ос­но­вал собственное по­ли­тическое дви­же­ние Со­ци­аль­ное дей­ст­вие не­за­ви­си­мых, за­тем, в 1938 году, Народно-де­мо­кра­тическую пар­тию. По­сле её по­бе­ды на вы­бо­рах 1940 года за­нял пост председателя се­на­та Пу­эр­то-Ри­ко.

В 1948 году из­бран гу­бер­на­то­ром Пу­эр­то-Ри­ко (пе­ре­из­би­рал­ся в 1952, 1956 и 1960 годах; пер­вый из­бран­ный гу­бер­на­тор). Осу­ще­ст­вил ряд ре­форм, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние круп­но­го зем­ле­вла­де­ния в поль­зу кре­сть­ян. Ини­ции­ро­вал соз­да­ние многих промышленных пред­при­ятий, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры.

В начале 1950-х годов уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке кон­сти­ту­ции Пу­эр­то-Ри­ко, за­кре­пив­шей за ост­ро­вом по­ли­тический ста­тус «сво­бод­но при­сое­ди­нив­ше­го­ся к США го­су­дар­ст­ва» с пра­вом из­би­рать гу­бер­на­то­ра и иметь собственную кон­сти­ту­цию. Впо­след­ст­вии совместно с вла­стя­ми США вы­сту­пал про­тив пу­эр­то­ри­кан­ско­го национального дви­же­ния.

В 1964-1970 годах се­на­тор. Во вре­мя ре­фе­рен­ду­ма 1967 года, на ко­то­рый был вы­не­сен во­прос о по­ли­тическом ста­ту­се стра­ны, воз­гла­вил ла­герь за­щит­ни­ков со­хра­не­ния ста­тус-кво, одер­жав­ших убе­ди­тель­ную по­бе­ду (60,5% го­ло­сов). В по­след­ние го­ды жиз­ни ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. На­гра­ж­дён американским пре­зи­ден­том Дж.Ф. Кен­не­ди Ме­да­лью сво­бо­ды (1962 год).

Сре­ди со­чи­не­ний Муньоса - со­ци­аль­ный ро­ман «Обор­ван­ка» («Madre Ha­ra­po­sa», совместно с А. Ко­лем Ви­да­лем и Э. Ри­ве­рой Чев­ре­мон­том, 1918 год), сти­хи, литературная кри­ти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка, пе­ре­во­ды.