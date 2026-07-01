МУНЬОС МАРИН ЛУИС
МУНЬОС МАРИН ЛУИС - (исп. Muñoz Marín) - государственный и политический деятель Пуэрто-Рико, журналист, литератор.
Сын Л. Муньоса Риверы (1859-1916 годы), занимавшего в 1911-1916 годах пост посла-резидента Пуэрто-Рико при Конгрессе США. В 1915-1916 годах изучал право в Джорджтаунском университете, затем жил в Нью-Йорке. В 1917 году дебютировал как литератор книгой «Литературные наброски» («Borrones»).
В 1920 году вступил в Пуэрториканскую социалистическую партию, требовавшую предоставить Пуэрто-Рико независимость, однако вскоре фактически отказался от участия в её деятельности. В 1932 году перешёл в основанную незадолго до этого Либеральную партию (ЛП). В том же году избран в парламент Пуэрто-Рико. Издавал печатный орган ЛП - газета «La Democracia».
В 1937 году из-за разногласий с руководством ЛП исключён из её состава, основал собственное политическое движение Социальное действие независимых, затем, в 1938 году, Народно-демократическую партию. После её победы на выборах 1940 года занял пост председателя сената Пуэрто-Рико.
В 1948 году избран губернатором Пуэрто-Рико (переизбирался в 1952, 1956 и 1960 годах; первый избранный губернатор). Осуществил ряд реформ, направленных на ограничение крупного землевладения в пользу крестьян. Инициировал создание многих промышленных предприятий, содействовал развитию образования и культуры.
В начале 1950-х годов участвовал в разработке конституции Пуэрто-Рико, закрепившей за островом политический статус «свободно присоединившегося к США государства» с правом избирать губернатора и иметь собственную конституцию. Впоследствии совместно с властями США выступал против пуэрториканского национального движения.
В 1964-1970 годах сенатор. Во время референдума 1967 года, на который был вынесен вопрос о политическом статусе страны, возглавил лагерь защитников сохранения статус-кво, одержавших убедительную победу (60,5% голосов). В последние годы жизни отошёл от активной политической деятельности. Награждён американским президентом Дж.Ф. Кеннеди Медалью свободы (1962 год).
Среди сочинений Муньоса - социальный роман «Оборванка» («Madre Haraposa», совместно с А. Колем Видалем и Э. Риверой Чевремонтом, 1918 год), стихи, литературная критика, публицистика, переводы.