МУМИФИКАЦИЯ
МУМИФИКАЦИЯ (От мумия и латинского facio - делать) - в медицине - высыхание тканей трупа, создающее возможность его длительного сохранения.
Различают Мумификацию естественную (наступает под воздействием факторов окружающей среды - сухого тёплого воздуха, рыхлой хорошо аэрированной почвы и другого) и искусственную (вызывают введением веществ, предохраняющих труп от разложения; смотреть Бальзамирование).
Процесс Мумификации завершается образованием мумии, масса которой составляет 7-10% от первоначальной массы трупа. В среднем Мумификация трупа взрослого человека наступает через 6-12 мес, новорождённого ребёнка – через 2-3 нед. При Мумификации в различной степени сохраняется внешний облик человека, что важно в судебно-медицинском отношении для идентификации личности.