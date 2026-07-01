МУМИФИКАЦИЯ

МУМИФИКАЦИЯ (От му­мия и латинского facio - де­лать) - в ме­ди­ци­не - вы­сы­ха­ние тка­ней тру­па, соз­даю­щее воз­мож­ность его дли­тель­но­го со­хра­не­ния.

Раз­ли­ча­ют Мумификацию ес­те­ст­вен­ную (на­сту­па­ет под воз­дей­ст­ви­ем фак­то­ров ок­ру­жаю­щей сре­ды - су­хо­го тё­п­ло­го воз­ду­ха, рых­лой хо­ро­шо аэри­ро­ван­ной поч­вы и другого) и ис­кус­ст­вен­ную (вы­зы­ва­ют вве­де­ни­ем ве­ществ, пре­до­хра­няю­щих труп от раз­ло­же­ния; смотреть Баль­за­ми­ро­ва­ние).

Про­цесс Мумификации за­вер­ша­ет­ся об­ра­зо­ва­ни­ем му­мии , мас­са ко­то­рой со­став­ля­ет 7-10% от пер­во­на­чаль­ной мас­сы тру­па. В сред­нем Мумификация тру­па взрос­ло­го че­ло­ве­ка на­сту­па­ет че­рез 6-12 мес, но­во­ро­ж­дён­но­го ре­бён­ка – че­рез 2-3 нед. При Мумификации в различной сте­пе­ни со­хра­ня­ет­ся внеш­ний об­лик че­ло­ве­ка, что важ­но в су­деб­но-медицинском от­но­ше­нии для иден­ти­фи­ка­ции лич­но­сти.

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