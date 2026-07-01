МУЛЬТИМЕДИА

МУЛЬТИМЕДИА - (Англ. multimedia, от лат. multum - мно­го и medium - сре­да) в ин­фор­ма­ти­ке, про­грамм­но-ап­па­рат­ные сред­ст­ва фор­ми­ро­ва­ния, пе­ре­да­чи, при­ё­ма и вос­про­из­ве­де­ния со­об­ще­ний, вклю­чаю­щих тек­сто­вые, гра­фические, ани­ма­ци­он­ные, ау­дио-, ви­део- и другие дан­ные.

Мультимедиа воз­дей­ст­ву­ют од­но­вре­мен­но на несколько ор­га­нов чувств че­ло­ве­ка, что спо­соб­ст­ву­ет бо­лее эф­фек­тив­но­му вос­при­ятию со­об­ще­ний. Од­но­вре­мен­но с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий по­строе­ния, пе­ре­да­чи, приё­ма и вос­про­из­ве­де­ния мультимедиа-со­об­ще­ний, со­дер­жа­щих ком­по­зи­ции ау­дио- и ви­зу­аль­ных сим­во­лов, ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ют­ся тех­но­ло­гии, реа­ли­зую­щие ком­по­зи­ции , вклю­чаю­щие так­тиль­ные и за­па­хо­вые ви­ды сим­во­лов (смотреть Сим­воль­ное мо­де­ли­ро­ва­ние). Например, су­ще­ст­ву­ют специальные кос­тю­мы (в сис­те­мах вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти и другое), по­зво­ляю­щие об­ме­ни­вать­ся мультимедиа-со­об­ще­ния­ми, со­дер­жа­щи­ми так­тиль­ные сим­во­лы. Раз­ра­бо­та­ны тес­то­вые ва­ри­ан­ты мультимедиа-син­те­за­то­ров аро­ма­тов, про­во­дят­ся экс­пе­ри­мен­ты с вку­со­вы­ми сим­во­ла­ми.

Ком­пь­ю­те­ры и ком­пь­ю­тер­ные уст­рой­ст­ва (смарт­фо­ны, циф­ро­вые ка­ме­ры и другое), пред­на­зна­чен­ные для соз­да­ния, пе­ре­да­чи, приё­ма и вос­про­из­ве­де­ния мультимедиа-со­об­ще­ний, час­то на­зы­ва­ют мультимедиа-уст­рой­ст­ва­ми. Важ­ная ха­рак­те­ри­сти­ка мультимедиа-про­грамм (например, ре­дак­то­ров для соз­да­ния мультимедиа-со­об­ще­ний, брау­зе­ров, про­грамм элек­трон­ной поч­ты, ме­ди­а­п­лее­ров) - ин­те­рак­тив­ность, по­зво­ляю­щая че­ло­ве­ку управ­лять про­грам­мой в про­цес­се её вы­пол­не­ния.

Современные сред­ст­ва ра­бо­ты с мультимедиа-со­об­ще­ния­ми рас­счи­та­ны на ши­ро­кий круг поль­зо­ва­те­лей, в том числе об­ла­даю­щих лишь на­чаль­ны­ми зна­ния­ми об ин­фор­мационных тех­но­ло­ги­ях. Ес­ли эле­мен­ты мультимедиа-со­об­ще­ния со­став­ля­ют свя­зан­ную струк­ту­ру, по ко­то­рой поль­зо­ва­тель мо­жет пе­ре­ме­щать­ся в ин­те­рак­тив­ном ре­жи­ме, то та­кое со­об­ще­ние на­зы­ва­ют ги­пер­ме­дий­ным. В ча­ст­но­сти, ги­пер­ме­дий­ные со­об­ще­ния ис­поль­зу­ют­ся для фор­ми­ро­ва­ния со­дер­жи­мо­го веб-сай­тов (смотреть Все­мир­ная пау­ти­на).

В 1993 году Т.Во­ган ( США ) впер­вые оп­ре­де­лил мультимедиа как лю­бую ком­би­на­цию тек­ста, гра­фи­ки, зву­ка, ани­ма­ции и ви­део, со­здан­ную с по­мо­щью ком­пь­ю­те­ра (по су­ти, это бы­ло оп­ре­де­ле­ни­ем мультимедиа-со­об­ще­ния). С конца XX века мультимедиа ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся в различных об­лас­тях че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти. Так, в те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ях ис­поль­зу­ют­ся мультимедиа-сред­ст­ва ви­део­свя­зи, об­мен мультимедиа-со­об­ще­ния­ми по­сред­ст­вом мо­биль­ной свя­зи, элек­трон­ной поч­ты и другое.

Современные сис­те­мы ав­то­ма­ти­зированного про­ек­ти­ро­ва­ния, ос­но­ван­ные на пе­ре­до­вых мультимедиа, обу­сло­ви­ли не­ук­лон­ный рост про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да при про­ек­ти­ро­ва­нии ма­шин, стро­ительных и других объ­ек­тов. В различных об­лас­тях нау­ки мультимедиа ис­поль­зу­ют при мо­де­ли­ро­ва­нии изу­чае­мых объ­ек­тов.

С по­мо­щью мультимедиа фор­ми­ру­ют­ся сис­те­мы вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти, ши­ро­ко при­ме­няе­мые в различных тре­на­жё­рах и си­му­ля­то­рах (медицинских, транс­порт­ных, во­енных, спор­тив­ных и других), а так­же в ком­пь­ю­тер­ных иг­рах - для ими­та­ции ре­аль­ной ок­ру­жаю­щей сре­ды. Мультимедиа ис­поль­зу­ют­ся при про­изводстве ви­део­кли­пов и филь­мов (например, для соз­да­ния различных спе­цэф­фек­тов), при под­го­тов­ке ви­део­ре­пор­та­жей, а так­же в сред­ст­вах он­лайн- обу­че­ния и тес­ти­ро­ва­ния (в том числе дис­тан­ци­он­но­го) и другое. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в нау­ке, об­ра­зо­ва­нии, промышленности, тор­гов­ле и друих об­лас­тях по­лу­чи­ли мультимедиа-пре­зен­та­ции различных изо­бре­те­ний, про­ек­тов, то­ва­ров и другое.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)