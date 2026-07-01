МУЛЬТИМЕДИА
МУЛЬТИМЕДИА - (Англ. multimedia, от лат. multum - много и medium - среда) в информатике, программно-аппаратные средства формирования, передачи, приёма и воспроизведения сообщений, включающих текстовые, графические, анимационные, аудио-, видео- и другие данные.
Мультимедиа воздействуют одновременно на несколько органов чувств человека, что способствует более эффективному восприятию сообщений. Одновременно с совершенствованием информационных технологий построения, передачи, приёма и воспроизведения мультимедиа-сообщений, содержащих композиции аудио- и визуальных символов, интенсивно развиваются технологии, реализующие композиции, включающие тактильные и запаховые виды символов (смотреть Символьное моделирование). Например, существуют специальные костюмы (в системах виртуальной реальности и другое), позволяющие обмениваться мультимедиа-сообщениями, содержащими тактильные символы. Разработаны тестовые варианты мультимедиа-синтезаторов ароматов, проводятся эксперименты с вкусовыми символами.
Компьютеры и компьютерные устройства (смартфоны, цифровые камеры и другое), предназначенные для создания, передачи, приёма и воспроизведения мультимедиа-сообщений, часто называют мультимедиа-устройствами. Важная характеристика мультимедиа-программ (например, редакторов для создания мультимедиа-сообщений, браузеров, программ электронной почты, медиаплееров) - интерактивность, позволяющая человеку управлять программой в процессе её выполнения.
Современные средства работы с мультимедиа-сообщениями рассчитаны на широкий круг пользователей, в том числе обладающих лишь начальными знаниями об информационных технологиях. Если элементы мультимедиа-сообщения составляют связанную структуру, по которой пользователь может перемещаться в интерактивном режиме, то такое сообщение называют гипермедийным. В частности, гипермедийные сообщения используются для формирования содержимого веб-сайтов (смотреть Всемирная паутина).
В 1993 году Т.Воган (США) впервые определил мультимедиа как любую комбинацию текста, графики, звука, анимации и видео, созданную с помощью компьютера (по сути, это было определением мультимедиа-сообщения). С конца XX века мультимедиа широко применяются в различных областях человеческой деятельности. Так, в телекоммуникациях используются мультимедиа-средства видеосвязи, обмен мультимедиа-сообщениями посредством мобильной связи, электронной почты и другое.
Современные системы автоматизированного проектирования, основанные на передовых мультимедиа, обусловили неуклонный рост производительности труда при проектировании машин, строительных и других объектов. В различных областях науки мультимедиа используют при моделировании изучаемых объектов.
С помощью мультимедиа формируются системы виртуальной реальности, широко применяемые в различных тренажёрах и симуляторах (медицинских, транспортных, военных, спортивных и других), а также в компьютерных играх - для имитации реальной окружающей среды. Мультимедиа используются при производстве видеоклипов и фильмов (например, для создания различных спецэффектов), при подготовке видеорепортажей, а также в средствах онлайн- обучения и тестирования (в том числе дистанционного) и другое. Широкое распространение в науке, образовании, промышленности, торговле и друих областях получили мультимедиа-презентации различных изобретений, проектов, товаров и другое.