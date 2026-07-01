МУЛЬТАТУЛИ

МУЛЬТАТУЛИ (Нидер. Multatuli, псевдоним; от лат. multa tuli – «я мно­го пе­ре­нёс», наст. фам. Эду­ард Дау­эс Дек­кер) - ни­дерландский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Ро­дил­ся в се­мье шки­пе­ра. Несколько лет по­се­щал гим­на­зию, за­тем ра­бо­тал под­мас­терь­ем в лав­ке. В 1838 году с от­цом от­пра­вил­ся в Ин­до­не­зию , слу­жил в ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции; вы­сту­пал про­тив зло­упот­реб­ле­ний вла­стей. В 1857 году окон­ча­тель­но вер­нул­ся в Ев­ро­пу, где, ис­пы­ты­вая боль­шие ма­те­ри­аль­ные за­труд­не­ния, ски­тал­ся по го­ро­дам Фран­ции, Бель­гии и Гер­ма­нии.

Пер­вое сочи­не­ние Мультатули - ро­ман­тическая пье­са «Бес­че­ст­ный» («De eer­loze», 1843 год; с 1864 года пуб­ли­ко­ва­лась под названием «Да­лё­кая не­вес­та», «De bruid daar­boven»). Литературную сла­ву Мультатули при­нёс на­сы­щен­ный ав­то­био­гра­фическими эле­мен­та­ми и до­ку­мен­таль­ным ма­те­риа­лом ро­ман «Макс Ха­ве­ла­ар, или Ко­фей­ные аук­цио­ны Ни­дер­ланд­ско­го тор­го­во­го об­ще­ст­ва» («Max Havelaar of de Koffijveilingen der Neder­landsche handelmaatschappij», 1860 год, русский перевод 1925 года; эк­ра­ни­за­ция Ф. Ра­де­ма­кер­са, 1976 год) - ост­рая са­ти­ра на современную бю­ро­кра­тию, пра­ви­тель­ст­во и цер­ковь.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фичный эпи­сто­ляр­ный ро­ман «Пись­ма люб­ви» («Min­nebrieven», 1861 год, русский перевод1909 года); цикл на­прав­лен­ных про­тив ко­ло­ниа­лиз­ма пуб­ли­ци­стичных книг: «О сво­бод­ном тру­де в Ни­дер­ланд­ской Ин­дии » («Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indiё», 1862 год), «Ещё раз о сво­бод­ном тру­де в Ни­дер­ланд­ской Ин­дии» («Nog eens: vrijen ar­beid in Nederlandsch Indië», 1870 год); мо­ну­мен­таль­ное ху­дожественно-пуб­ли­ци­стическое сочинение «Идеи» («Ideёn», dl 1-7, 1862-1877), ку­да во­шёл не­окон­чен­ный ав­то­био­гра­фичный ро­ман «Ис­то­рия Валь­те­ра Пе­тер­се­на» («De geschiedenis wan Wouterje Pieter­se»).

На русский язык про­из­ве­де­ния Мультатули пе­ре­во­ди­лись с 1896 года.