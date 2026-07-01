МУЛЬТАТУЛИ
МУЛЬТАТУЛИ (Нидер. Multatuli, псевдоним; от лат. multa tuli – «я много перенёс», наст. фам. Эдуард Дауэс Деккер) - нидерландский писатель, публицист.
Родился в семье шкипера. Несколько лет посещал гимназию, затем работал подмастерьем в лавке. В 1838 году с отцом отправился в Индонезию, служил в колониальной администрации; выступал против злоупотреблений властей. В 1857 году окончательно вернулся в Европу, где, испытывая большие материальные затруднения, скитался по городам Франции, Бельгии и Германии.
Первое сочинение Мультатули - романтическая пьеса «Бесчестный» («De eerloze», 1843 год; с 1864 года публиковалась под названием «Далёкая невеста», «De bruid daarboven»). Литературную славу Мультатули принёс насыщенный автобиографическими элементами и документальным материалом роман «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» («Max Havelaar of de Koffijveilingen der Nederlandsche handelmaatschappij», 1860 год, русский перевод 1925 года; экранизация Ф. Радемакерса, 1976 год) - острая сатира на современную бюрократию, правительство и церковь.
Среди других сочинений: автобиографичный эпистолярный роман «Письма любви» («Minnebrieven», 1861 год, русский перевод1909 года); цикл направленных против колониализма публицистичных книг: «О свободном труде в Нидерландской Индии» («Over vrijen arbeid in Nederlandsch Indiё», 1862 год), «Ещё раз о свободном труде в Нидерландской Индии» («Nog eens: vrijen arbeid in Nederlandsch Indië», 1870 год); монументальное художественно-публицистическое сочинение «Идеи» («Ideёn», dl 1-7, 1862-1877), куда вошёл неоконченный автобиографичный роман «История Вальтера Петерсена» («De geschiedenis wan Wouterje Pieterse»).
На русский язык произведения Мультатули переводились с 1896 года.