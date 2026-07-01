МУЛТАН

МУЛТАН - го­род в центральной час­ти Па­ки­ста­н​а , в провнции Пенд­жаб.

Насчитывает 1550 тысяч человек (2012 год; 5-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Чи­наб (бас­сейн Инда). Узел ав­то­до­рог. Че­рез Мултан про­хо­дит железная дорога Ка­ра­чи - Пе­ша­вар. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Му­хам­ма­да ибн Ка­си­ма.

Точ­ная да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В 326 году до н.э. за­воё­ван вой­ска­ми Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го, в VIII веке н.э. - ара­ба­ми, в 1005 году - сул­та­ном Мах­му­дом Газ­не­ви (смотреть Газ­не­ви­ды). В раз­ное вре­мя вхо­дил в со­став Де­лий­ско­го сул­та­на­та и Мо­голь­ской им­пе­рии . С 1818 года при­со­еди­нён к Сикх­ско­му го­су­дар­ст­ву. В 1849-1947 годах под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии.

В цен­тре Мултана, на хол­ме, рас­по­ло­же­ны руи­ны кре­по­сти (ос­но­ва­на в до­ис­лам­ский пе­ри­од, пе­ре­строе­на в конце I-го тысячелетия н. э.; раз­ру­ше­на в 1849 году британскими вой­ска­ми). На её тер­ри­то­рии на­хо­дят­ся два мав­зо­лея (объ­ек­ты па­лом­ни­че­ст­ва) шей­хов (ша­хов) Ба­ха­уд­ди­на За­ка­рии (1263 год; рес­тав­ри­ро­ван в XIX веке) и Рук­ни-Алам (1320-1324 годы) - цен­три­че­ские ку­поль­ные со­ору­же­ния из кир­пи­ча, ук­ра­шен­ные из­раз­ца­ми. У под­но­жия хол­ма - об­не­сён­ный сте­ной Ста­рый го­род. Так­же в Мултане со­хра­ни­лись руи­ны ме­че­ти Ха­лид-Ва­лид (XII век), мав­зо­леи Ша­ха Юсу­фа Гар­ди­зи (1152 год; пе­ре­стро­ен и де­ко­ри­ро­ван из­раз­ца­ми в 1548 году), Шам­си-Теб­ри­зи (1330 год; пе­ре­стро­ен в 1780 году), сул­та­на Али Ак­ба­ра (XVI век) и другое, ме­четь Эйд-Гах (1735 год). В Мултане - Центральный ис­сле­до­ва­тель­ский институт хлоп­чат­ни­ка (1970 год), Университет имени Ба­ха­уд­ди­на За­ка­рии (1975 год; бывший Университет Мултана).

Важ­ный тор­го­вый и промышленнвй центр Па­ки­ста­на. Пи­ще­вая (про­изводство му­ки, са­ха­ра, рас­тительного мас­ла), тек­стиль­ная (в основном хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни) и хи­ми­че­ская (в том числе ми­неральные удоб­ре­ния, пар­фю­мер­но-кос­ме­тическая про­дук­ция) промышленность. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы (из­го­тов­ле­ние ков­ров, ке­ра­мич. из­де­лий, оде­ж­ды и обу­ви). Мултан - центр сельскохозяйственного рай­о­на (куль­ту­ры: пше­ни­ца, хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник, ман­го; так­же вы­ра­щи­ва­ние и пе­ре­ра­бот­ка ри­са, про­са, табака, мас­лич­ных куль­тур и другое).

В 50 км к за­па­ду в городе Мах­муд- Кот (Мех­муд-Кот), - НПЗ ком­па­нии «Pak-Arab Refinery Limited» (PARCO; нефть по­сту­па­ет с ме­сто­ро­ж­де­ний на юге стра­ны).

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