МУЛТАН
МУЛТАН - город в центральной части Пакистана, в провнции Пенджаб.
Насчитывает 1550 тысяч человек (2012 год; 5-й по числу жителей город страны). Расположен в долине реки Чинаб (бассейн Инда). Узел автодорог. Через Мултан проходит железная дорога Карачи - Пешавар. Международный аэропорт имени Мухаммада ибн Касима.
Точная дата основания неизвестна. В 326 году до н.э. завоёван войсками Александра Македонского, в VIII веке н.э. - арабами, в 1005 году - султаном Махмудом Газневи (смотреть Газневиды). В разное время входил в состав Делийского султаната и Могольской империи. С 1818 года присоединён к Сикхскому государству. В 1849-1947 годах под властью Великобритании.
В центре Мултана, на холме, расположены руины крепости (основана в доисламский период, перестроена в конце I-го тысячелетия н. э.; разрушена в 1849 году британскими войсками). На её территории находятся два мавзолея (объекты паломничества) шейхов (шахов) Бахауддина Закарии (1263 год; реставрирован в XIX веке) и Рукни-Алам (1320-1324 годы) - центрические купольные сооружения из кирпича, украшенные изразцами. У подножия холма - обнесённый стеной Старый город. Также в Мултане сохранились руины мечети Халид-Валид (XII век), мавзолеи Шаха Юсуфа Гардизи (1152 год; перестроен и декорирован изразцами в 1548 году), Шамси-Тебризи (1330 год; перестроен в 1780 году), султана Али Акбара (XVI век) и другое, мечеть Эйд-Гах (1735 год). В Мултане - Центральный исследовательский институт хлопчатника (1970 год), Университет имени Бахауддина Закарии (1975 год; бывший Университет Мултана).
Важный торговый и промышленнвй центр Пакистана. Пищевая (производство муки, сахара, растительного масла), текстильная (в основном хлопчатобумажные ткани) и химическая (в том числе минеральные удобрения, парфюмерно-косметическая продукция) промышленность. Традиционные кустарные промыслы (изготовление ковров, керамич. изделий, одежды и обуви). Мултан - центр сельскохозяйственного района (культуры: пшеница, хлопчатник, сахарный тростник, манго; также выращивание и переработка риса, проса, табака, масличных культур и другое).
В 50 км к западу в городе Махмуд- Кот (Мехмуд-Кот), - НПЗ компании «Pak-Arab Refinery Limited» (PARCO; нефть поступает с месторождений на юге страны).
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