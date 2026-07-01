МУЛОВСКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни Г.И. Муловского сохранились немногочисленные сведения. Родился он в 1757 г. Был внебрачным сыном (по другой версии – родственником) графа И.Г. Чернышева.

Прошел обучение в Морском кадетском корпусе. Знал французский, немецкий, английский и итальянский языки. В 1771 г. в чине гардемарина совершил плавание в Англию. Его военная карьера устремилась в гору. С 1772 по 1782 гг. его сначала произвели в мичманы, затем – в лейтенанты, позднее – в капитан-лейтенанты. Г.И. Муловский служил на кораблях в Средиземном, Черном и Балтийском морях, был командиром фрегатов «Николай» и «Мария» в Балтийском море, затем – командиром придворного катера, следовавшего по маршруту Петергоф – Красная Горка. Плавал во всех европейских морях, вторично был в Англии и четыре раза в порту Ливорно (Италия).

Во главе несостоявшейся экспедиции

В 1787 г. английский офицер Жд. Тревенен разработал план путешествия, которое позволило бы изучить побережья Камчатки, Японии и Северного Китая. Его идеи встретили симпатии при русском дворе, и в конце 1787 г. Дж. Тревенен прибыл в Санкт-Петербург.

Среди кандидатур, предложенных на должность руководителя экспедиции, выбор был остановлен на опытнейшем морском офицере – капитане 1-го ранга Г.И. Муловском, которому на тот момент было 29 лет. В 1787 г. императрица Екатерина II подписала указ о назначении его начальником отряда судов, которые должны были отправиться в первое русское кругосветное плавание. Адмиралтейская коллегия поставила перед Г.И. Муловским задачу – описать и нанести на карту Курильские острова и другие земли, объявив их «формально» владением Российской империи. Это же касалось и Американского побережья.

В экспедиции должны были принять участие корабли «Холмогор», «Соловки», «Сокол», «Турухан», «Смелый». Однако грандиозным планам так и не удалось быть реализованными. В 1788 г. началась русско-шведская война, которая приостановила экспедицию.

Дальнейшая судьба и трагическая гибель

После отмены экспедиции Г.И. Муловский получил назначение на должность командира «Мстислава», на котором плавал также будущий кругосветный мореплаватель И.Ф. Крузенштерн.

В 1788 г. Г.И. Муловский принял участие в сражении при острове Гогланде. 14 апреля 1789 г. он был повышен до капитана бригадирского ранга. Сражался у острова Эланд, где 15 июля 1789 г. и получил смертельное ранение. В этой же войне в 1790 г. погиб и составитель части маршрута первой русской кругосветной экспедиции Дж. Тревенен.