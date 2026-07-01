МУЛЬК Мульк (араб. милк, перс. мулк, тур. мюльк — «собственность») — вид частного, наследственного и не обу­словленного службой земельного владения в шариате и обычном праве мусульманского мира (в отличие от движимой собственности — мал).

Мульк ( араб. милк, перс. мулк, тур. мюльк — «собственность») — вид частного, наследственного и не обу­словленного службой земельного владения в шариате и обычном праве мусульманского мира (в отличие от движимой собственности — мал). Известен с первых веков ислама, но в Омейядов халифате заметно представлен не был. Получил широкое распространение в Османской империи и Делийском султанате, в связи с чем значение термина дифференцировалось:

1) в политическом смысле (мн. ч. мамалик): царство, княжество (субъект — араб.-перс. малик / тур. мелик); нередко синоним верховной власти и, как таковой, часть тронных имен и титулов (ср. Низам-аль-Мульк);

2) в шариатском смысле (мн. ч. амлак): безусловная (в отличие от условной — икта и т. п.), отчуждаемая и наследуемая личная собственность на землю (сравнивалась с аллодом в средневековой Европе и вотчиной на Руси), как крупная (субъект — араб. маллак / перс. арбаб / тур. мюлькдар), так и мелкая (субъект — перс. хурда-малик), а также на воду, оросительные сооружения и право взимать с держателей сборы за пользование ими (как правило, через посредство агента-мубашира или старосты- кадхуда );

3) в обычно-правовом смысле: общий М. (М. ‘умуми) — коллективная собственность сельской общины ( джамаат ) на землю или воду.

М. в шариатском смысле подлежал налогообложению в пользу казны, чаще всего десятиной ( араб. ушр, перс. дахйак), но в ряде случаев пользовался налоговым иммунитетом (му‘афи) на основании жалованной грамоты или по договору собственника (малик / маллак) с государем в обмен на уступку части угодий. Потеря маликом актов на М. (например, в военное время) очень часто влекла за собой судебные процессы и конфискации. На Южн. Кавказе XVIII—XIX вв. (в том числе в составе Российской империи: Бакинская, Елизаветпольская и Эриванская губернии) мюлькадар — владетель населенного имения (как правило, бек), взимающий через посредство особого чиновника (саркар) вечную аренду (бахра; ограничена в 1870 1/8 урожая) с крестьян как с «государственных поселян, водворенных на землях лиц высшего мусульманского сословия» (так называемое агаларское право); работы в пользу мюлькадара заменены денежной повинностью после 1870.

Лит .: Probster E . Privateigentum und Kollektivismus im mohammedanischen Liegenschaftsrecht // Islamica. Vol. IV. 1931. Fasc. 4; Якубовский А. Ю. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой // Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Вып. 3. Ч. 1. Л., 1932. С. 1—59; Иванов П. П. Хозяйство джуйбарских шейхов. М.–Л., 1954. Т. К . Кораев.