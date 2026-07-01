МУКЛЕВИЧ РОМУАЛЬД АДАМОВИЧ
МУКЛЕВИЧ РОМУАЛЬД АДАМОВИЧ - советский военный и государственный деятель.
Окончил школу мотористов в Кронштадте (1915 год). На военной службе с 1912 года, в РККА с 1918 года. В 1906 году вступил в РСДРП. В 1907-1909 годах секретарь Белостокского, в 1911 году - Лодзинского комитетов РСДРП. С 1912 года служил на флоте матросом, затем унтер-офицером.
Вёл активную революционную работу среди военных моряков. Участник Февральской и Октябрьской революций 1917 года, штурма Зимнего дворца. В 1917 году член Петроградского совета и Военной организации при ЦК РСДРП. В Гражданскую войну 1917-1922 годах в партизанском отряде (позднее - бригаде) Я.Ф. Фабрициуса, принимал участие в боях против германских интервентов, последовательно занимал должности пограничного комиссара Западной границы, начальника штаба Свенцянской группы, минского губвоенкома, комиссара штаба современной 16-й армии и штаба Западного фронта. С апреля 1921 года член РВС Западного фронта.
В 1922-1925 годах заместитель начальника и комиссар Военной академии РККА. В 1925-1926 годах заместитель начальника ВВС РККА, заместитель председателя Совета гражданской авиации. С августа 1926 года начальник Управления ВМС СССР и член РВСР. Принимал участие в разработке первой кораблестроительной программы, первого Боевого устава ВМС РККА и Корабельного устава.
С 1931 года инспектор ВМС РККА. С 1934 года начальник Главного управления судостроительной промышленности, с конца 1936 года заместитель наркома оборонной промышленности. В 1937 году арестован по обвинению в «организации польского фашистского заговора в РККА», в 1938 году расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. В 1956 году приговор отменён за отсутствием состава преступления.
Награждён орденом Красного Знамени.