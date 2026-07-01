МУКЛЕВИЧ РОМУАЛЬД АДАМОВИЧ

МУКЛЕВИЧ РОМУАЛЬД АДАМОВИЧ - советский военный и государственный деятель.

Окон­чил шко­лу мо­то­рис­тов в Крон­штад­те (1915 год). На во­енной служ­бе с 1912 года, в РККА с 1918 года. В 1906 году всту­пил в РСДРП. В 1907-1909 годах сек­ре­тарь Бе­ло­сто­кско­го, в 1911 году - Лод­зин­ско­го комитетов РСДРП. С 1912 года слу­жил на фло­те мат­ро­сом, за­тем ун­тер-офи­це­ром.

Вёл ак­тив­ную ре­во­люционную ра­бо­ту сре­ди во­енных мо­ря­ков. Уча­ст­ник Февральской и Октябрьской ре­во­лю­ций 1917 года, штур­ма Зим­не­го двор­ца. В 1917 году член Пет­роградского со­ве­та и Во­енной организации при ЦК РСДРП. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годах в пар­ти­зан­ском от­ря­де (позд­нее - бри­га­де) Я.Ф. Фаб­ри­циу­са, при­ни­мал уча­стие в бо­ях про­тив германских ин­тер­вен­тов, по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мал долж­но­сти по­гра­нич­но­го ко­мис­са­ра Западной гра­ни­цы, начальника шта­ба Свен­цян­ской груп­пы, мин­ско­го губ­во­ен­ко­ма, ко­мис­са­ра шта­ба современной 16-й ар­мии и шта­ба Западного фрон­та. С апреля 1921 года член РВС Западного фрон­та.

В 1922-1925 годах заместитель начальника и ко­мис­сар Во­енной ака­де­мии РККА. В 1925-1926 годах заместитель начальника ВВС РККА, заместитель председателя Со­ве­та гражданской авиа­ции. С августа 1926 года начальник Управ­ле­ния ВМС СССР и член РВСР. При­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке пер­вой ко­раб­ле­стро­ительной про­грам­мы, пер­во­го Бое­во­го ус­та­ва ВМС РККА и Ко­ра­бель­но­го ус­та­ва.

С 1931 года ин­спек­тор ВМС РККА. С 1934 года начальник Главного управ­ле­ния су­до­строительной промышленности, с конца 1936 года заместитель нар­ко­ма обо­рон­ной промышленности. В 1937 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в «ор­га­ни­за­ции поль­ско­го фа­ши­ст­ско­го за­го­во­ра в РККА», в 1938 году рас­стре­лян по при­го­во­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР . В 1956 году при­го­вор от­ме­нён за от­сут­ст­ви­ем со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни.