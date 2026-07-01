МУКИМИ АМИН
МУКИМИ МУХАММАД АМИН-ХОДЖА - узбекский поэт.
Сын пекаря. Окончил медресе Коканда и Бухары (1876 год). Зарабатывал на жизнь правкой и переписыванием книг. Один из основоположников демократического направления в узбекской литературе. Возглавлял литературный кружок поэтов-просветителей, куда входили также Аваз, Завки, Фуркат, Камиль Хорезми и другие. Его поэзия продолжив традиции классической узбекской лирики (прежде всего Лутфи и Навои), обогатила её гражданственными мотивами.
Любовная лирика отличается жанровым многообразием: газель, рубаи, мухаммас и другое. Для сатирических стихов («Землемеры», «Выборы», «Горе нашему краю», «Новоявленный бай», «Продавец чая», «Святой», «Сатира на мингтепинского ишана» и другое) характерны социальная острота, обличительный пафос, остроумие и меткость характеристик; имена многих персонажей стали нарицательными.
Путевые заметки в стихах «Описание путешествий» заложили основы жанра путевого очерка, а письма Мукими (в стихах и прозе) стали образцом эпистолярного стиля в узбекской литературе.