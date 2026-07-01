МУКИМИ АМИН

МУКИМИ МУХАММАД АМИН-ХОДЖА - узбекский поэт.

Сын пе­ка­ря. Окон­чил мед­ре­се Ко­кан­да и Бу­ха­ры (1876 год). За­ра­ба­ты­вал на жизнь прав­кой и пе­ре­пи­сы­ва­ни­ем книг. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния в узбекской ли­те­ра­ту­ре. Воз­глав­лял литературный кру­жок по­этов-про­све­ти­те­лей, ку­да вхо­ди­ли так­же Аваз, Зав­ки, Фур­кат, Ка­миль Хо­рез­ми и другие. Его по­эзия про­дол­жив тра­ди­ции клас­сической узбекской ли­ри­ки (пре­ж­де все­го Лут­фи и На­вои), обо­га­ти­ла её гра­ж­дан­ст­вен­ны­ми мо­ти­ва­ми.

Лю­бов­ная ли­ри­ка от­ли­ча­ет­ся жан­ро­вым мно­го­об­ра­зи­ем: га­зель , ру­баи, му­хам­мас и другое. Для са­ти­рических сти­хов («Зем­ле­ме­ры», «Вы­бо­ры», «Го­ре на­ше­му краю», «Но­во­яв­лен­ный бай», «Про­да­вец чая», «Свя­той», «Са­ти­ра на минг­те­пин­ско­го иша­на» и другое) ха­рак­тер­ны со­ци­аль­ная ост­ро­та, об­ли­чительный па­фос, ост­ро­умие и мет­кость ха­рак­те­ри­стик; име­на мно­гих пер­со­на­жей ста­ли на­ри­ца­тель­ны­ми.

Пу­те­вые за­мет­ки в сти­хах «Опи­са­ние пу­те­ше­ст­вий» за­ло­жи­ли ос­но­вы жан­ра пу­те­во­го очер­ка, а пись­ма Мукими (в сти­хах и про­зе) ста­ли об­раз­цом эпи­сто­ляр­но­го сти­ля в узбекской ли­те­ра­ту­ре.