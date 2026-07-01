МУК КАРЛ
МУК КАРЛ - немецкий дирижёр.
Изучал классическую филологию в Гейдельберге и Лейпциге, систематического музыкального образования не получил (брал уроки игры на фортепиано у К. Рейнеке). С 1880 года доктор филологии. В том же году дебютировал как пианист в лейпцигском «Гевандхаузе».
В 1886-1892 годах дирижёр Немецкого оперного театра в Праге. В 1889 году гастролировал с труппой А. Ноймана в Санкт-Петербурге, в 1891 году - в Москве, дирижировал первым в России исполнением тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. В 1892-1912 годах дирижёр (с 1908 года музыкальный руководитель) Берлинской королевской оперы (репертуар Мука насчитывал 103 оперы).
Руководитель Силезского музыкального фестиваля (1894-1911 годы). Дирижировал немецкими операми в Лондоне (1899 год, театр «Ковент-Гарден»), неоднократно (в 1901-1930 годах) - оперой «Парсифаль» Вагнера на Байрёйтском фестивале. Дирижёр Венского филармонического оркестра (1903-1906 годы), главный дирижёр Бостонского симфонического оркестра (1912-1918 годы).
В 1919 году выдворен из США (официальным поводом послужил его отказ продирижировать Национальным гимном США в условиях 1-й мировой войны). Главный дирижёр Гамбургского филармонического оркестра (1922-1933 годы). Завершил публичные выступления в 1933 году. Получил известность как первоклассный исполнитель опер Вагнера (среди лучших аудиозаписей - фрагменты «Парсифаля»), симфоний А. Брукнера (Мук исполнял их без купюр вопреки сложившейся к тому времени традиции). Дирижёрское искусство Мука высоко ценил Н.А. Римский-Корсаков.