МУК КАРЛ

МУК КАРЛ - немецкий ди­ри­жёр.

Изу­чал клас­сическую фи­ло­ло­гию в Гей­дель­бер­ге и Лейп­ци­ге , сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил (брал уро­ки иг­ры на фортепиано у К. Рей­не­ке). С 1880 года док­тор фи­ло­ло­гии. В том же го­ду де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист в лейп­циг­ском «Ге­ванд­хау­зе».

В 1886-1892 годах дири­жёр Немецкого опер­но­го те­ат­ра в Пра­ге. В 1889 году га­стро­ли­ро­вал с труп­пой А. Ной­ма­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1891 году - в Мо­ск­ве, ди­ри­жи­ро­вал пер­вым в Рос­сии ис­пол­не­ни­ем тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра. В 1892-1912 годах ди­рижёр (с 1908 года музыкальный руководитель) Бер­лин­ской ко­ро­лев­ской опе­ры (ре­пер­ту­ар Мука на­счи­ты­вал 103 опе­ры).

Ру­ко­во­ди­тель Си­лез­ско­го музыкального фес­ти­ва­ля (1894-1911 годы). Ди­ри­жи­ро­вал немецкими опе­ра­ми в Лон­до­не (1899 год, те­атр «Ко­вент-Гар­ден»), не­од­но­крат­но (в 1901-1930 годах) - опе­рой «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле. Ди­рижёр Вен­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (1903-1906 годы), главный ди­ри­жёр Бос­тон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1912-1918 годы).

В 1919 году вы­дво­рен из США (официальным по­во­дом по­слу­жил его от­каз про­ди­ри­жи­ро­вать Национальным гим­ном США в ус­ло­ви­ях 1-й ми­ро­вой вой­ны). Главный ди­ри­жёр Гам­бург­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (1922-1933 годы). За­вер­шил пуб­лич­ные вы­сту­п­ле­ния в 1933 году. По­лу­чил из­вест­ность как пер­во­класс­ный ис­пол­ни­тель опер Ваг­не­ра (сре­ди луч­ших ау­дио­за­пи­сей - фраг­мен­ты «Пар­си­фа­ля»), сим­фо­ний А. Брук­не­ра (Мук ис­пол­нял их без ку­пюр во­пре­ки сло­жив­шей­ся к то­му вре­ме­ни тра­ди­ции). Ди­ри­жёр­ское искусство Мука вы­со­ко це­нил Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков .