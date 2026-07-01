МУХАРИНСКАЯ ЛИДИЯ САУЛОВНА
МУХАРИНСКАЯ ЛИДИЯ САУЛОВНА - белорусский музыковед-фольклорист, педагог, Заслуженный деятель искусств БССР (1974).
Окончила Московскую консерваторию (1939 год). В 1939-1941 годах и 1948-1987 годах преподавала в Белорусской консерватории (доцент с 1970 года). Главные темы исследований: семантика и эстетика народной музыки, история и музыкально-поэтическая стилистика белорусской народной революционной и партизанской песни.
Основные труды: «Мелодический язык современной белорусской народной песни» (1960 год, 2-е издание1966 год), «Белорусская народная партизанская песня 1941-1945 годы» (1968 год), «К вопросу об эстетическом освоении действительности в современном белорусском народно-песенном творчестве» (1982 год), «Белорусская народная песня. Историческое развитие» (1977 год), «Некоторые проблемы палеопсихологии и музыка» (опубликовано в сборнике «Сучасная беларуская этнамузыкалогія», составитель Т. Якіменка, 2004 год).