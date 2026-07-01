МУХАРИНСКАЯ ЛИДИЯ САУЛОВНА

МУХАРИНСКАЯ ЛИДИЯ САУЛОВНА - бе­ло­русский му­зы­ко­вед-фольк­ло­рист, пе­да­гог, Заслуженный де­ятель ис­кусств БССР (1974).

Окон­чи­ла Московскую консерваторию (1939 год). В 1939-1941 годах и 1948-1987 годах пре­по­да­ва­ла в Бе­ло­русской консерватории (до­цент с 1970 года). Главные те­мы ис­сле­до­ва­ний: се­ман­ти­ка и эс­те­ти­ка народной му­зы­ки, ис­то­рия и музыкально-по­этическая сти­ли­сти­ка бе­ло­русской народной ре­во­люционной и пар­ти­зан­ской пес­ни.

Основные тру­ды: «Ме­ло­ди­че­ский язык со­вре­мен­ной бе­ло­рус­ской на­род­ной пес­ни» (1960 год, 2-е издание1966 год), « Бе­ло­рус­ская на­род­ная пар­ти­зан­ская пес­ня 1941-1945 годы» (1968 год), «К во­про­су об эс­те­ти­че­ском ос­вое­нии дей­ст­ви­тель­но­сти в со­вре­мен­ном бе­ло­рус­ском на­род­но-пе­сен­ном твор­че­ст­ве» (1982 год), «Бе­ло­рус­ская на­род­ная пес­ня. Ис­то­ри­че­ское раз­ви­тие» (1977 год), «Не­ко­то­рые про­бле­мы па­лео­пси­хо­ло­гии и му­зы­ка» (опубликовано в сборнике «Су­час­ная бе­ла­ру­ская этнамузы­ка­ло­гія», составитель Т. Якіменка, 2004 год).