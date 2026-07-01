МУХАММЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ
МУХАММЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ - мусульманский богослов, политический деятель и реформатор, основоположник движения ваххабитов.
Родился в семье кади из рода Тамим бедуинского племени Бану Шинан. Биография его известна отрывочно и во многом носит легендарный характер. В юности много странствовал по Аравии и пограничным с ней землям Османской империи и Ирана в поисках знаний.
Изучал Коран, хадисы и право под руководством отца, затем у древних ханбалитских улемов (смотреть Ханбалиты), из которых наибольшее влияние на него оказал учивший в Медине Абдаллах ибн Ибрахим ан-Неджди. В конце 1730-х годов Мухаммед Ибн Абд Аль-Ваххаб начал проповедь возвращения к первоначальному исламу, очищения его от недозволенных новшеств (бида), к которым относил культ святых и суфизм.
В догматике развивал идеи Ибн Таймийи и его последователей из школы ханбалитов. Важное место отводил джихаду против язычников, отступивших от единобожия мусульман. Судьбу учения Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба предопределила поддержка, оказанная его проповеди шейхами ряда аравийских племён, прежде всего правившей в Эд-Диръии династией Саудидов.
В середине 1740-х годов он включился в политическую борьбу на Аравийском полуострове, став советником дирийского эмира Мухаммеда ибн Сауда (умер в 1765 году), позднее 0 его сына Абд аль-Азиза (умер в 1803 году). Учение Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба было принято Саудидами, использовавшими его теократические принципы в борьбе за объединение Аравии под своей властью.
Взгляды Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба изложены в его неоднократно издававшихся и переводившихся сочинениях, основными из которых считаются труд по догматике «Китаб ат-таухид» («Книга о единобожии»); написанная по заказу эмира Абд аль-Азиза в качестве официального катехизиса «Китаб ал-усуль ас-саласа» («Книга о трёх корнях веры»); полемический трактат против уклонившихся от единобожия мусульман «Китаб кашф аш-шубухат» («Разъясняющий сомнительное»).
Мухаммеду Ибн Абд Аль-Ваххабу также приписывают ряд кратких работ о вероучении и устоях ислама: «Акида» («Символ веры»), «Усуль аль-иман» («Основные догматы веры»), «Фадль аль-ислам» («Достоинство ислама»), «аль-Кабаир» («Смертные грехи»), «Насихат аль-муслимин» («Наставление мусульманам»).
Мухаммед Ибн Абд Аль-Ваххаб остаётся одной из самых спорных фигур в истории ислама. В Саудовской Аравии к нему относятся с исключительным пиететом. Вместе с тем многие мусульманские улемы и исследователи ислама резко негативно оценивают его творчество и общественно-политическую деятельность, обвиняя его в расколе суннитского мусульманского сообщества и уничтожении историко-культурных памятников, разрушенных ваххабитами на Ближнем Востоке.