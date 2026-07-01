МУХАММЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ

МУХАММЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ - му­сульманский бо­го­слов, по­ли­тический дея­тель и ре­фор­ма­тор, ос­но­во­по­лож­ник дви­же­ния вах­ха­би­тов.

Ро­дил­ся в се­мье ка­ди из ро­да Та­мим бе­ду­ин­ско­го пле­ме­ни Ба­ну Ши­нан. Био­гра­фия его из­вест­на от­ры­воч­но и во мно­гом но­сит ле­ген­дар­ный ха­рак­тер. В юно­сти мно­го стран­ст­во­вал по Ара­вии и по­гра­нич­ным с ней зем­лям Ос­ман­ской им­пе­рии и Ира­на в по­ис­ках зна­ний.

Изу­чал Ко­ран, ха­ди­сы и пра­во под ру­ко­во­дством от­ца, за­тем у древних хан­ба­лит­ских уле­мов (смотреть Хан­ба­ли­ты), из ко­то­рых наи­боль­шее влия­ние на не­го ока­зал учив­ший в Ме­ди­не Аб­дал­лах ибн Иб­ра­хим ан-Не­джди. В конце 1730-х годов Мухаммед Ибн Абд Аль-Ваххаб на­чал про­по­ведь воз­вра­ще­ния к пер­во­на­чаль­но­му ис­ла­му, очи­ще­ния его от не­доз­во­лен­ных нов­шеств (би­да), к ко­то­рым от­но­сил культ свя­тых и су­физм.

В дог­ма­ти­ке раз­ви­вал идеи Ибн Тай­мийи и его по­сле­до­ва­те­лей из шко­лы хан­ба­ли­тов. Важ­ное ме­сто от­во­дил джи­ха­ду про­тив языч­ни­ков, от­сту­пив­ших от еди­но­бо­жия му­суль­ман. Судь­бу уче­ния Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба пре­до­пре­де­ли­ла под­держ­ка, ока­зан­ная его про­по­ве­ди шей­ха­ми ря­да ара­вий­ских пле­мён, пре­ж­де все­го пра­вив­шей в Эд-Ди­ръии ди­на­сти­ей Сау­ди­дов.

В середине 1740-х годов он вклю­чил­ся в по­ли­тическую борь­бу на Ара­вий­ском полуострове, став со­вет­ни­ком ди­рий­ско­го эми­ра Му­хам­ме­да ибн Сау­да (умер в 1765 году), позд­нее 0 его сына Абд аль-Ази­за (умер в 1803 году). Уче­ние Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба бы­ло при­ня­то Сау­ди­да­ми, ис­поль­зо­вав­ши­ми его тео­кра­тические прин­ци­пы в борь­бе за объ­е­ди­не­ние Ара­вии под сво­ей вла­стью.

Взгля­ды Мухаммеда Ибн Абд Аль-Ваххаба из­ло­же­ны в его не­од­но­крат­но из­да­вав­ших­ся и пе­ре­во­див­ших­ся со­чи­не­ни­ях, ос­нов­ны­ми из ко­то­рых счи­та­ют­ся труд по дог­ма­ти­ке «Ки­таб ат-тау­хид» («Кни­га о еди­но­бо­жии»); на­пи­сан­ная по за­ка­зу эми­ра Абд аль-Ази­за в ка­че­ст­ве официального ка­те­хи­зи­са «Ки­таб ал-усуль ас-са­ла­са» («Кни­га о трёх кор­нях ве­ры»); по­ле­мический трак­тат про­тив ук­ло­нив­ших­ся от еди­но­бо­жия му­суль­ман «Ки­таб кашф аш-шу­бу­хат» («Разъ­яс­няю­щий со­мни­тель­ное»).

Мухаммеду Ибн Абд Аль-Ваххабу так­же при­пи­сы­ва­ют ряд крат­ких ра­бот о ве­ро­уче­нии и ус­то­ях ис­ла­ма: «Аки­да» («Сим­вол ве­ры»), «Усуль аль-иман» («Ос­нов­ные дог­ма­ты ве­ры»), «Фадль аль-ис­лам» («Дос­то­ин­ст­во ис­ла­ма»), «аль-Ка­ба­ир» («Смерт­ные гре­хи»), «На­си­хат аль-мус­ли­мин» («На­став­ле­ние му­суль­ма­нам»).

Мухаммед Ибн Абд Аль-Ваххаб ос­та­ёт­ся од­ной из са­мых спор­ных фи­гур в ис­то­рии ис­ла­ма. В Са­удовской Ара­вии к не­му от­но­сят­ся с ис­клю­чительным пие­те­том. Вме­сте с тем многие му­сульманские уле­мы и ис­сле­до­ва­те­ли ис­ла­ма рез­ко не­га­тив­но оце­ни­ва­ют его твор­че­ст­во и об­щественно-по­ли­тическую дея­тель­ность, об­ви­няя его в рас­ко­ле сун­нит­ско­го му­сульманского со­об­ще­ст­ва и унич­то­же­нии ис­то­ри­ко-куль­тур­ных па­мят­ни­ков, раз­ру­шен­ных вах­ха­би­та­ми на Ближ­нем Вос­то­ке.