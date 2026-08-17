МУХAММАД ШЕЙБАН И АБУЛЬ-ФАТХ Мухaммад Шейбани Абyль-Фатх (Шахбахт, Шахибек-хан) (1451 — 02.12.1510, Мерв) — хан узбеков, основатель династии Шейбанидов (с 1500).

Мухaммад Шейбани Абyль-Фатх (Шахбахт, Шахибек-хан) (1451 — 02.12.1510, Мерв) — хан узбеков, основатель династии Шейбанидов (с 1500). Потомок Шыбана — младшего сына Джучи и внука Чингисхана . Сын узбекского царевича Шах-Будага, одного из сыновей Абулхайра . Осиротев в детстве (с 1460), воспитывался дедом, после смерти которого и распада Узбекской орды (с 1468) потерпел поражение в усобицах претендентов и вынужден был с братом Махмудом бежать в Астраханское ханство (1469). 1470—1480-е провел в борьбе за объединение кочевников, скитаясь со своей дружиной между Каспийским морем, п-овом Мангышлак, Хорезмским оазисом и востоком Дешт-и Кипчака , где встретил сильное сопротивление Казахской орды, которая стала постепенно вытеснять на юг племена, поддерживавшие его. В 1487, выступив на стороне Ахмад-мирзы, тимуридского султана Самарканда, в его войне с Махмудом, джагатаидским правителем Ташкента, перешел на сторону последнего и вместе с ним в 1488 взял города между средним течением Сырдарьи и горами Каратау (Отрар, Ясы — Туркестан, Сыгнак, Сабран), откуда в конце XV в., при поддержке Махмуда, начал завоевание владений Тимуридов . Используя междоусобицы, упадок экономики и резкое обострение социальных противоречий в Мавераннахре , сравнительно легко подчинил своей власти Бухару и Самарканд и роздал завоеванные территории своим родственникам, обеспечив за собой руководство внешней политикой и армией. Пытаясь подавить сепаратистские тенденции и захватить другие тимуридские земли в Центральной Азии, а также отразить набеги казахов, всю жизнь провел в походах. В 1505 завоевал Хорезм , затем вступил в пределы Хорасана и в 1507 занял Герат . Дальнейшее продвижение М. Ш. А.-Ф. натолкнулось на сопротивление Сефевидов . М. Ш. А.-Ф. погиб в бегстве после неудачной битвы с войсками Исмаила I в Мервском оазисе.

Одним из важнейших источников для биографии М. Ш. А.-Ф. служат произведения хорезмийца Мухаммада Салиха (1455—1535), сына поэта при дворе хорасанского Тимурида Абу-Саид-мирзы и внука правителя Хивака Нур-Саид-бека. После того как его отец был казнен по приказу Султан-Хусайн-и Байкара, Мухаммад Салих перешел на службу к М. Ш. А.-Ф. (с 1499), участвовал в его походах, занимая при нем и его преемниках в Бухаре должность «царя стихотворцев», писал на персидском и чагатайском языках; по-чагатайски сложена его эпико-панегирическая поэма (маснави) «Шейбани-нама» (около 4,5 тыс. двустиший-бейтов, покрывает 1499—1506; рукопись 1510—1511, хранящаяся в Вене, является одним из ценнейших образцов книжного дела на тюркских языках; русский перевод И. Н. Березина, 1849; немецкий перевод А. Вамбери, 1885).

Ист .: Шейбаниада: История монголо-тюрков на джагатайском диалекте / С пер., прим. и прил., изд. И. Березиным [Вып. 1]. Казань, 1849.

Лит. : Семенов А. A. Шейбани-хан и завоевание им империи Тимуридов // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Вып. 1. Душанбе, 1954. С. 38—83; Давидович Е. А., Жиравов А. Е., Клещинов В. Н. Серебряные монеты Мухаммед-Шейбани-хана. 907—916 гг. (1501—1510 гг.). М., 2006. С. С . Вдовин.