МУХАДЖИРСТВО Мухаджирство (араб. мухаджара — «переселение», мухаджир — «переселенец») — термин, обозначающий: 1) добровольно-принудительное перемещение приверженцев ислама из стран с немусульманским большинством в государства, где преобладают законы шариата.

Мухаджирство ( араб. мухаджара — «переселение», мухаджир — «переселенец») — термин, обозначающий:

1) добровольно-принудительное перемещение приверженцев ислама из стран с немусульманским большинством в государства, где преобладают законы шариата , ради свободного исповедания своей веры. Уподобляется хиджре пророка Мухаммада , которого сопровождали в Ясриб (Медина) его земляки из Мекки — мухаджиры, в основном из племени курайш (в том числе будущие халифы Абу Бакр , Омар ибн аль-Хаттаб , Осман ибн Аффан , Али ибн Абу Талиб ), ставшие, наряду с мединцами-ансарами, одной из двух основных групп первоначальной общины мусульман;

2) конкретные примеры массовых переселений мусульман в Новое время с территорий, где они оказались в меньшинстве или под властью иноверной державы. Самые известные из них:

А) Переселения в XIX в. с Крымского и Балканского п-овов и Кавказа, откуда в пределы отступавшей Османской империи двинулись несколько миграционных волн суннитов (в основном ханафитского и шафиитского мазхабов ) тюрко-монгольского, славянского, абхазо-адыгского и нахско-дагестанского происхождения (общей численностью несколько миллионов чел.), стремившихся уйти из-под власти Российской империи, Австро-Венгрии, Греции, Болгарии и Сербии. Потомками таких мухаджиров является значительная доля населения современных Турции, Сирии, Иордании, Ирака, Израиля (в том числе так называемые черкесы Ближнего Востока — выходцы из западно- и восточно-кавказских этносов, расселенные в Вост. Средиземноморье в эпоху Танзимата ).

Б) Переселения в Южн. Азии в XX в., где после раздела Британской Индии в 1947 в Пакистан с севера и запада Индийского Союза к 1951 перебралось более 6 млн человек. Процесс продолжался в последующие годы, не достигая, однако, таких масштабов. Большая часть мухаджиров осела в Синде и Панджабе и крупных городах (Хайдарабад, Лахор, Мултан, Равалпинди, Суккур), особенно в Карачи, где благодаря им за 1947—1953 население утроилось. Несмотря на относительную малочисленность (7,5 % населения страны), мухаджиры активно участвовали в строительстве пакистанской государственности: к ним принадлежали первые премьер-министр ( Лиакат Али ) и президент (Искандар Мирза), премьеры М. А. Чоудхури и И. И. Чундригар; столь же важную роль они сыграли в экономике, образовании, науке, искусстве. Когда усиление позиций представителей коренных национальностей Пакистана осложнило положение мухаджиров, в 1984 была создана политическая партия «Мухаджир кауми мувмент» (МКМ, ныне «Муттахида») во главе с А. Хусейном, выдвигавшая в том числе требование предоставить мухаджирам статус одной из национальностей и превратить регион Карачи в самостоятельную провинцию; сторонники более умеренной линии в 1992 образовали отдельную партию «МКМ-Хакики».

Лит. : Магомеддадаев А. Эмиграция дагестанцев в Османскую империю. Махачкала, 2001; Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской империи: Сборник архивных документов. Нальчик, 2001; Clark B. Twice a Stranger: How Mass Expulsion Forged Mo­dern Greece and Turkey. Cambridge (Mass.), 2007. Т. К . Кораев.