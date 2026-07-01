МУГОДЖАРЫ

МУГОДЖАРЫ - южное продолжение горной системы Урал в Казахстане , Ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков.

1) Пред­став­ля­ет со­бой низ­ко­гор­ные хреб­ты, кря­жи и мел­ко­со­поч­ник, про­тя­нув­шие­ся с се­ве­ра на юг на 200 км; ши­ри­на до 30 км. Высота до 657 метров (го­ра Боль­шой Бок­ты­бай). На­чи­на­ют­ся на се­ве­ре уз­ким кря­жем, раз­ветв­ляю­щим­ся на два поч­ти па­рал­лель­ных хреб­та, раз­де­лён­ных сла­бо­вол­ни­стой Ала­бас­ской кот­ло­ви­ной ши­ри­ной до 20 км. Западный. (Глав­ный Му­го­джар­ский) хре­бет (осо­бен­но южная часть) - бо­лее вы­со­кий, силь­но рас­чле­нён­ный, с вы­ров­нен­ны­ми во­до­раз­де­ла­ми и ска­ли­сты­ми ос­тан­ца­ми; вос­точ­ный (Жан­га­нин­ский) хре­бет - цепь сгла­жен­ных со­пок, рас­чле­нён­ных при­то­ка­ми реки Ир­гиз.

Сло­же­ны квар­ци­та­ми, кри­стал­лическими слан­ца­ми, гней­са­ми, гра­ни­та­ми, пес­ча­ни­ка­ми и кон­г­ло­ме­ра­та­ми. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния комп­лекс­ных (ме­ди, свин­ца, цин­ка и др.), а так­же ни­келе­вых руд. Кли­мат рез­ко кон­ти­нен­таль­ный, с хо­лод­ной ма­ло­снеж­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря -14 °С) и жар­ким су­хим ле­том (средняя температура ию­ля 24 °С). Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков 200-250 мм.

На западном скло­не Мугоджары бе­рут на­ча­ло ре­ки Эм­ба, Орь (бас­сейн Кас­пий­ско­го м.), на вос­точ­ном - пра­вые при­то­ки реки Ир­гиз (бес­сточ­ная об­ласть); мно­го се­зон­ных пе­ре­сы­хаю­щих рек. На се­ве­ре пре­об­ла­да­ют степ­ные щеб­ни­стые и ка­ме­ни­стые дер­но­вин­но-зла­ко­вые ланд­шаф­ты, сме­няю­щие­ся к югу зла­ко­во-по­лын­ны­ми степ­ны­ми и по­лу­пус­тын­ны­ми ланд­шаф­та­ми, ис­поль­зуе­мы­ми как ве­сен­не-лет­ние па­ст­би­ща.

2) Ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков от па­лео­ли­та до эт­но­гра­фической со­вре­мен­но­сти в Мугоджарах. Наи­бо­лее зна­чительный пласт свя­зан с осо­бым гор­но­до­бы­ваю­щим и ме­тал­лур­гическим цен­тром позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка, сло­жив­шим­ся в сис­те­ме Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции.

К древ­ним руд­ни­кам (Кен­ки­як, Кур­ку­дук, Жи­ниш­ке, Пшен­сай, Шу­ул­дак, Ак­то­гай, Юж­ный Жа­ман­тау и др.) или груп­пам вы­ра­бо­ток не­ред­ко при­уро­че­ны обо­га­ти­тель­ные пло­щад­ки, по­се­ле­ния и мо­гиль­ни­ки гор­ня­ков и ме­тал­лур­гов, а так­же ме­сто­на­хо­ж­де­ния, вы­де­ляе­мые в ку­жум­бер­дын­скую куль­тур­ную груп­пу ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры (вклю­ча­ет так­же тер­ри­то­рию восточных райо­нов современной Орен­бург­ской обл.).

Изу­ча­лись пе­чи шахт­но­го ти­па с длин­ны­ми воз­ду­хо­во­да­ми, сре­ди на­хо­док - ме­тал­лур­гические шла­ки, фраг­мен­ты тиг­лей, ли­тей­ных форм и др. С брон­зо­во­го ве­ка поя­ви­лись и пет­рог­ли­фы - изо­бра­же­ния фал­ли­че­ских фи­гур, ло­ша­дей, «ко­лёс со спи­ца­ми», ко­лес­ниц и др. (Кай­рак­ты, Ти­ка­ша, Ен­бек­ши, Те­ле­убу­лак). На вер­ши­нах во­до­раз­дель­ных воз­вы­шен­но­стей со­сре­до­то­че­ны кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки ран­не­го же­лез­но­го ве­ка и Сред­не­ве­ко­вья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)