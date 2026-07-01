МУГОДЖАРЫ
МУГОДЖАРЫ - южное продолжение горной системы Урал в Казахстане, Комплекс археологических памятников.
1) Представляет собой низкогорные хребты, кряжи и мелкосопочник, протянувшиеся с севера на юг на 200 км; ширина до 30 км. Высота до 657 метров (гора Большой Боктыбай). Начинаются на севере узким кряжем, разветвляющимся на два почти параллельных хребта, разделённых слабоволнистой Алабасской котловиной шириной до 20 км. Западный. (Главный Мугоджарский) хребет (особенно южная часть) - более высокий, сильно расчленённый, с выровненными водоразделами и скалистыми останцами; восточный (Жанганинский) хребет - цепь сглаженных сопок, расчленённых притоками реки Иргиз.
Сложены кварцитами, кристаллическими сланцами, гнейсами, гранитами, песчаниками и конгломератами. Известны месторождения комплексных (меди, свинца, цинка и др.), а также никелевых руд. Климат резко континентальный, с холодной малоснежной зимой (средняя температура января -14 °С) и жарким сухим летом (средняя температура июля 24 °С). Годовое количество осадков 200-250 мм.
На западном склоне Мугоджары берут начало реки Эмба, Орь (бассейн Каспийского м.), на восточном - правые притоки реки Иргиз (бессточная область); много сезонных пересыхающих рек. На севере преобладают степные щебнистые и каменистые дерновинно-злаковые ландшафты, сменяющиеся к югу злаково-полынными степными и полупустынными ландшафтами, используемыми как весенне-летние пастбища.
2) Комплекс археологических памятников от палеолита до этнографической современности в Мугоджарах. Наиболее значительный пласт связан с особым горнодобывающим и металлургическим центром позднего бронзового века, сложившимся в системе Евразийской степной металлургической провинции.
К древним рудникам (Кенкияк, Куркудук, Жинишке, Пшенсай, Шуулдак, Актогай, Южный Жамантау и др.) или группам выработок нередко приурочены обогатительные площадки, поселения и могильники горняков и металлургов, а также местонахождения, выделяемые в кужумбердынскую культурную группу андроновской культуры (включает также территорию восточных районов современной Оренбургской обл.).
Изучались печи шахтного типа с длинными воздуховодами, среди находок - металлургические шлаки, фрагменты тиглей, литейных форм и др. С бронзового века появились и петроглифы - изображения фаллических фигур, лошадей, «колёс со спицами», колесниц и др. (Кайракты, Тикаша, Енбекши, Телеубулак). На вершинах водораздельных возвышенностей сосредоточены курганные могильники раннего железного века и Средневековья.
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