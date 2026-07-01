МУГЕМ

МУГЕМ (Muge) - груп­па ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков позд­не­го ме­зо­ли­та (около 7,5-5,5 тысяч лет на­зад) в западной час­ти Пи­ре­ней­ско­го полуострова, на реке Те­жу, в 25 км до впа­де­ния в Ат­лан­ти­че­ский океан (округ Сан­тарен, Пор­ту­га­лия).

От­кры­та Ф.А. Пе­рей­ра да Кош­та в 1863 году. Рас­коп­ки его же (1863 года и 1865 года), К. Ри­бей­ру (1880 год; с уча­сти­ем Ф.Де Па­у­ла-и-Оли­вей­ра - 1884-1885 годы, 1892 год). Ис­сле­до­ва­ния про­дол­жи­ли в 1930-е годы А. Мен­диш Кор­реа, Р. да Сеп­ра Пин­ту, в 1958-1967 годах - Ж. Рош и О. да Вей­га Фер­рей­ра, в 2000-е годы - меж­ду­народная груп­па, воз­глав­ляе­мая Ж.М. Ро­лан, с 2008 года - пор­тугальские учё­ные под руководством Н. Би­шу.

Ос­тат­ки по­се­ле­ний - кьёк­кен­ме­дин­ги раз­ме­ром до 100×60 метров и высотой до 7 метров. Для ка­мен­но­го ин­вен­та­ря ха­рак­тер­ны раз­но­об­раз­ные фор­мы гео­мет­рических мик­ро­ли­тов (тре­уголь­ни­ки, тра­пе­ции, сег­мен­ты), из­го­тов­лен­ных с при­ме­не­ни­ем мик­ро­рез­цо­вой тех­ни­ки, то­по­ры из квар­ца; встре­ча­ют­ся из­де­лия из кос­ти, под­вес­ки (свер­лё­ные ра­ко­ви­ны, зу­бы жи­вот­ных). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - со­би­ра­тель­ст­во морских мол­лю­сков, оре­хов, ры­бо­лов­ст­во, охо­та на бла­го­род­но­го оле­ня, ка­ба­на, птиц.

Мугем вклю­ча­ет и один из круп­ней­ших в ми­ре ме­зо­ли­тичных мо­гиль­ни­ков, на­счи­ты­ваю­щий около 300 за­хо­ро­не­ний, в том числе пар­ных и кол­лек­тив­ных (пре­об­ла­да­ют жен­ские и дет­ские). Вы­яв­ле­ны 2 уров­ня за­хо­ро­не­ний: в ос­но­ва­нии (боль­шин­ст­во) и в се­ре­ди­не куль­тур­ных от­ло­же­ний, да­ти­ро­ван­ных около 7550 года и около 6300 тысячелетий лет на­зад.

Ре­кон­струи­ру­ют­ся тру­по­по­ло­же­ния в не­глу­бо­ких уз­ких ямах, на спи­не, с со­гну­ты­ми но­га­ми. По­гре­бён­ные ха­рак­те­ри­зу­ют­ся до­ли­хо­кра­ни­ей, не­вы­со­ким рос­том, от­ме­ча­ют­ся нег­ро­ид­ные чер­ты. Ин­вен­тарь - ук­ра­ше­ния из свер­лё­ных ра­ко­вин, ору­дия тру­да. Ра­нее Мугем от­но­си­ли к куль­ту­ре Тар­де­нуа, ны­не ин­ду­ст­рию Мугем вы­де­ля­ют в осо­бую груп­пу - «тип Му­гем».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)