МУГЕМ
МУГЕМ (Muge) - группа археологических памятников позднего мезолита (около 7,5-5,5 тысяч лет назад) в западной части Пиренейского полуострова, на реке Тежу, в 25 км до впадения в Атлантический океан (округ Сантарен, Португалия).
Открыта Ф.А. Перейра да Кошта в 1863 году. Раскопки его же (1863 года и 1865 года), К. Рибейру (1880 год; с участием Ф.Де Паула-и-Оливейра - 1884-1885 годы, 1892 год). Исследования продолжили в 1930-е годы А. Мендиш Корреа, Р. да Сепра Пинту, в 1958-1967 годах - Ж. Рош и О. да Вейга Феррейра, в 2000-е годы - международная группа, возглавляемая Ж.М. Ролан, с 2008 года - португальские учёные под руководством Н. Бишу.
Остатки поселений - кьёккенмединги размером до 100×60 метров и высотой до 7 метров. Для каменного инвентаря характерны разнообразные формы геометрических микролитов (треугольники, трапеции, сегменты), изготовленных с применением микрорезцовой техники, топоры из кварца; встречаются изделия из кости, подвески (сверлёные раковины, зубы животных). В основе хозяйства - собирательство морских моллюсков, орехов, рыболовство, охота на благородного оленя, кабана, птиц.
Мугем включает и один из крупнейших в мире мезолитичных могильников, насчитывающий около 300 захоронений, в том числе парных и коллективных (преобладают женские и детские). Выявлены 2 уровня захоронений: в основании (большинство) и в середине культурных отложений, датированных около 7550 года и около 6300 тысячелетий лет назад.
Реконструируются трупоположения в неглубоких узких ямах, на спине, с согнутыми ногами. Погребённые характеризуются долихокранией, невысоким ростом, отмечаются негроидные черты. Инвентарь - украшения из сверлёных раковин, орудия труда. Ранее Мугем относили к культуре Тарденуа, ныне индустрию Мугем выделяют в особую группу - «тип Мугем».