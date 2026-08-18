МУГАБЕ, РОБЕРТ ГАБРИЭЛ Мугабе (англ. Mugabe), Роберт Габриэл (21.02.1924, Кутама — 06.09.2019, Сингапур) — премьер-министр правительства (1980—1987), президент Республики Зимбабве (1987—2017).

Мугабе ( англ. Mugabe) , Роберт Габриэл (21.02.1924, Кутама — 06.09.2019, Сингапур) — премьер-министр правительства (1980—1987), президент Республики Зимбабве (1987—2017).

Родился в деревне Кутама в крестьянской семье, по этнической принадлежности — шона. Закончил школу при католической миссии, продолжил обучение в колледже Св. Франциска Ксавьера. В 1942 получил диплом учителя, преподавал в нескольких школах в Южной Родезии. В 1950 поступил в Университетский колледж Форт-Хейр, в Южно-Африканском Союзе (ЮАС), где вступил в Молодежную лигу Африканского национального конгресса (АНК). В 1951 получил степень бакалавра, продолжал заочную учебу в Лондонском университете; на протяжении нескольких лет преподавал в государственных и миссионерских школах.

В 1960 вступил в Национальную демократическую партию (НДП), после ее запрета присоединился к Союзу африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). В 1963 М. вышел из ЗАПУ и перешел в новую партию — Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ), занял пост генерального секретаря. В 1964 правительство Южной Родезии возглавил Я . Смит, лидер Родезийского фронта. Против оппозиции начались репрессии, М. оказался за решеткой (до ноября 1974). Находясь в тюрьме, избран лидером ЗАНУ. После освобождения бежал из страны. Его деятельность способствовала активизации партизанской войны в Родезии.

21 декабря 1979 в Лондоне подписано соглашение, положившее конец войне в Родезии. На выборах в феврале 1980 ЗАНУ-ПФ (Патриотический фронт) одержал победу, получив 57 мест в парламенте из 100. М. стал премьер-министром Зимбабве.

Первоначально М. проводил прагматичную политику. Официально правительство объявило курс на примирение, белые сохранили контроль над ключевыми постами в экономике, главный противник М. на выборах, Дж. Нкомо, занял пост министра внутренних дел.

В 1982 М. обвинил Нкомо в заговоре, против его сторонников была развернута военная операция, получившая название Гукурахунди . В конституцию были внесены изменения, усиливавшие режим личной власти: должность премьер-министра упразднялась, вся исполнительная власть передавалась в руки президента, совмещавшего функции главы государства, правительства и главнокомандующего вооруженными силами. В 1990 М. был избран президентом страны, получив подавляющую поддержку населения.

В 2000 на фоне растущих экономических трудностей и роста влияния оппозиции М. санкционировал насильственный захват ферм белых, что спровоцировало тяжелый экономический и социальный кризис. На всеобщих выборах 29 марта 2008 впервые ЗАНУ-ПФ не получил большинства. На президентских выборах лидер Движения за демократические перемены (ДДП) М. Цвангираи набрал 47,9 % голосов, М. — 43,2 %. По причине политических преследований Цвангираи отказался от участия во втором туре. После переговоров с участием международных посредников было достигнуто соглашение: М. остался президентом Зимбабве, Цвангираи стал премьер-министром.

На всеобщих выборах 31 июля 2013 М. одержал уверенную победу, набрав 61 % голосов. Цвангираи был дискредитирован документами, опубликованными сайтом «Викиликс», свидетельствовавшими, что он вел закулисные переговоры о сохранении международных санкций.

В 2017 в Зимбабве развернулась борьба за власть. Противостояли друг другу сторонники Грейс Мугабе, второй жены президента, и Э. Мнангагва, вице-президента и ветерана войны за независимость. Политический кризис завершился после вмешательства военных: М. был снят с должности председателя ЗАНУ-ПФ, подал в отставку с поста президента 21 ноября 2017.

Соч. : Our War of Liberation: speeches, articles, interviews, 1976—1979. Gweru, 1983; The Third Chimurenga. Harare, 2001.

Лит. : Краснопевцева Т. И . Зимбабве: прошлое и настоящее. М., 1988; Herbst J . State Politics in Zimbabwe. Berceley etc., 1990; Chan S . Robert Mugabe: A Life of Power and Violence. London, 2003; Holland H . Dinner with Mugabe: The Untold Story of a Freedom Fighter Who Became a Tyrant. London, 2009. А. В. Воеводский.