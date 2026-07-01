МУФФАТ ГОТЛИБ
МУФФАТ ГОТЛИБ (Готлиб Теофил) - немецкий и австрийский композитор, органист.
Сын Георга Муффата. Ученик И.Й. Фукса. С 1717 года служил при императоре дворе в Вене. Считался одним из лучших исполнителей на клавишных инструментах. Принимал участие как органист в службах в придворной капелле, исполнял партию бассо континуо в оперных спектаклях, обучал игре на клавесине членов императорской семьи, в том числе будущую императрицу Марию Терезию.
С 1729года 2-й, в 1741-1763 годах 1-й придворный органист. В наследии Муффата преобладает музыка для органа и клавесина: многочисленые токкаты, каприччио, прелюдии, фуги, канцоны, партиты и так далее (всего свыше 300 сочинений); в ряде композиций традиционно велика роль имитационной полифонии, особенно в 72 органных интерлюдиях (версетах; 1726 год) и 32 ричеркарах (не позднее 1733 года, записаны в виде партитуры без указания на исполнительский состав).
6 сюит и чакона с вариациями, вошедшие в сборник «Музыкальные сочинения для клавесина» («Componimenti musicali per cembalo», 1739 год), написаны в галантном стиле, обильно орнаментированы в манере французских клавесинистов. Тематический материал отдельных пьес из этого сборника, который при жизни Муффата приобрёл общеевропейскую известность, обнаруживается в музыке Г.Ф. Генделя.