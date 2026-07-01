МУФФАТ ГОТЛИБ

МУФФАТ ГОТЛИБ (Гот­либ Тео­фил) - немецкий и австрийский ком­по­зи­тор, ор­га­нист.

Сын Ге­ор­га Муф­фа­та. Уче­ник И.Й. Фук­са. С 1717 года слу­жил при императоре дво­ре в Ве­не. Счи­тал­ся од­ним из луч­ших ис­пол­ни­те­лей на кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тах. При­ни­мал уча­стие как ор­га­нист в служ­бах в при­двор­ной ка­пел­ле, ис­пол­нял пар­тию бас­со кон­ти­нуо в опер­ных спек­так­лях, обу­чал иг­ре на кла­ве­си­не чле­нов императорской се­мьи, в том числе бу­ду­щую императрицу Ма­рию Те­ре­зию.

С 1729года 2-й, в 1741-1763 годах 1-й при­двор­ный ор­га­нист. В на­сле­дии Муффата пре­об­ла­да­ет му­зы­ка для ор­га­на и кла­ве­си­на: мно­го­численые ток­ка­ты, ка­прич­чио, пре­лю­дии, фу­ги, кан­цо­ны, пар­ти­ты и так далее (все­го свыше 300 со­чи­не­ний); в ря­де ком­по­зи­ций тра­ди­ци­он­но ве­ли­ка роль ими­та­ци­он­ной по­ли­фо­нии, осо­бен­но в 72 ор­ган­ных ин­тер­лю­ди­ях (вер­се­тах; 1726 год) и 32 ри­чер­ка­рах (не позд­нее 1733 года, за­пи­са­ны в ви­де пар­ти­ту­ры без ука­за­ния на ис­пол­ни­тель­ский со­став).

6 сю­ит и ча­ко­на с ва­риа­ция­ми, во­шед­шие в сборник «Му­зы­каль­ные со­чи­не­ния для кла­ве­си­на» («Componimenti musicali per cembalo», 1739 год), на­пи­са­ны в га­лант­ном сти­ле, обиль­но ор­на­мен­ти­ро­ва­ны в ма­не­ре французских кла­ве­си­ни­стов. Те­ма­тический ма­те­ри­ал отдельных пьес из это­го сборника, ко­то­рый при жиз­ни Муффата при­об­рёл об­ще­ев­ро­пей­скую из­вест­ность, об­на­ру­жи­ва­ет­ся в му­зы­ке Г.Ф. Ген­де­ля.