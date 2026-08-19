МУДРА

МУДРА (Санскр. Mudra̅, буквально - пе­чать) - жест, имею­щий фик­си­ро­ван­ное сим­во­лическое и ри­ту­аль­ное зна­че­ние в об­ря­дах, ико­но­гра­фии и ду­хов­ных прак­ти­ках индийских ре­ли­гий, осо­бен­но буд­диз­ма и ин­ду­из­ма, в клас­сических шко­лах индийского тан­ца и ак­тёр­ской иг­ры, а так­же в бое­вых ис­кус­ст­вах Ин­дии.

В основном Мудры ис­пол­ня­ют­ся паль­ца­ми од­ной или обе­их рук, но не­ко­то­рые Мудры тре­бу­ют уча­стия ли­ца и да­же все­го те­ла. Боль­шин­ст­во бо­же­ст­вен­ных пер­со­на­жей и свя­тых буд­дий­ско­го и ин­дуи­ст­ско­го пан­те­о­нов име­ют свои ха­рак­тер­ные муд­ры.

Ос­нов­ные Мудры в буд­дий­ской ико­но­гра­фии свя­за­ны с ис­то­ри­ей жиз­ни Буд­ды Шакь­я­му­ни: аб­хая-Мудры (жест бес­стра­шия) сим­во­ли­зи­ру­ет уми­ро­тво­ре­ние, пре­се­че­ние бес­по­кой­ст­ва (по ле­ген­де, Буд­да «ук­ро­тил» этим взбе­шён­но­го сло­на); бху­мис­пар­ша-Мудра (жест при­кос­но­ве­ния к зем­ле) оз­на­ча­ет прав­ди­вость, ис­тин­ность (в по­един­ке с Ма­рой Буд­да этим жес­том при­звал в сви­де­те­ли сво­ей пра­во­ты зем­лю); дхар­ма­ча­кра-Мудра. (Мудра по­во­ро­та ко­ле­са уче­ния) сим­во­ли­зи­ру­ет пер­вую про­по­ведь Буд­ды. По ме­ре рас­про­стра­не­ния за пре­де­лы Ин­дии буд­дий­ские Мудры по­лу­ча­ли раз­ное тол­ко­ва­ние в стра­нах Юго-Восточной, Южной, Центральной Азии и Даль­не­го Вос­то­ка. Например, в Япо­нии мо­ди­фи­ци­ро­ван­ная аб­хая-Мудра слу­жит сим­во­лом буд­дий­ской шко­лы Син­гон.

Мудры со­став­ля­ют часть прак­ти­ки хат­ха- йо­ги. Им при­пи­сы­ва­ет­ся спо­соб­ность на­прав­лять энер­ге­тические по­то­ки и тем са­мым ока­зы­вать влия­ние на фи­зическое и пси­хическое со­стоя­ние че­ло­ве­ка. Мудры име­ют боль­шое зна­че­ние в ри­ту­аль­ной прак­ти­ке виш­ну­из­ма, ши­ва­из­ма и шак­тиз­ма, они сим­во­ли­зи­ру­ют не толь­ко ка­че­ст­ва или дей­ст­вия бо­жеств, но и ман­тры, а так­же аб­ст­ракт­ные идеи, вы­ра­жае­мые ман­тра­ми.

Счи­та­ет­ся, что Мудры при­да­ют ри­ту­аль­но­му дей­ст­вию за­кон­чен­ный и ав­то­ри­тет­ный ха­рак­тер, яв­ля­ясь сво­его ро­да пе­ча­тью (бу­к­валь­ное зна­че­ние сло­ва «Мудра») бо­же­ст­ва. Раз­ли­ча­ют очи­сти­тель­ные Мудры, свя­зан­ные с под­го­тов­кой к ри­туа­лу, Мудры, с по­мо­щью ко­то­рых бо­же­ст­во по­яв­ля­ет­ся, что­бы при­нять уча­стие в ри­туа­ле, Мудры под­но­ше­ния ( пуд­жа ). В тан­триз­ме ут­вер­жда­ет­ся, что че­рез под­ра­жа­ние ха­рак­тер­ным Мудрам то­го или ино­го бо­же­ст­ва адепт сам ста­но­вит­ся этим бо­же­ст­вом: при­но­сит се­бя в жерт­ву бо­же­ст­ву, а вза­мен по­лу­ча­ет бо­же­ст­вен­ную лич­ность.

Свою сим­во­ли­ку име­ют те­ат­раль­ные Мудры. В трак­та­те по те­ат­раль­но­му искусству «На­тья-ша­ст­ра» они де­лят­ся на ис­пол­няе­мые од­ной ру­кой (24 ви­да) и ис­пол­няе­мые дву­мя ру­ка­ми (13 ви­дов).

2) В тан­три­ст­ской прак­ти­ке пан­ча-ма­ка­ра (пять «Мудр»; смотреть Тан­тризм) Мудрами на­зы­ва­ют­ся жа­ре­ные зёр­на, ис­поль­зуе­мые как аф­ро­ди­зиа­ки.

3) В тан­триз­ме Мудрой на­зы­ва­ет­ся так­же жен­щи­на-парт­нёр­ша по мит­ху­не, во­пло­щаю­щая бо­ги­ню энер­гии Шак­ти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)