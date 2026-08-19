МСТИСЛАВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
МСТИСЛАВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и военный деятель, боярин (1576), крупнейший землевладелец Русского государства конца XVI - начала XVII века (в 1613 году ему принадлежало свыше 35,6 тысяч га).
Из рода князей Мстиславских, сын И.Ф. Мстиславского. Формирование личности Мстиславского проходило в годы опричнины, когда погибли многие его родственники. Начиная службу в таких условиях, Мстиславский впоследствии стремился сохранять осторожность и избегать участия в политическихонфликтах. С 1576 года кравчий. Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: 2-й воевода большого полка в неудачном походе на Ревель (1576), 1-й воевода передового полка в царском походе в Новгород, а затем в Ливонию (1577), 1-й воевода полка правой руки в походе на Венден (1577), сопровождал царя в походе к Новгороду (1579; его дальнейшее продолжение в Ливонию не состоялось); в 1580 году отправлен вместе с князем А.П. Куракиным собирать силы в Волоке (Ламском), в 1581 году вместе с князем Р.А. Тюменским собирал войска в Ржеве, а затем вместе с И.В. Годуновым и М.А. Безниным в Торжке.
Несмотря на опалу отца (1585), сохранил своё высокое положение при дворе; вероятно, номинальный глава Боярской думы (с 1586 года). Командовал русскими силами, одержавшими победу летом 1591 года над крымским войском хана Гази-Гирея II. Подвергся кратковременной опале из-за того, что в своей реляции царю Фёдору Ивановичу о победе забыл представить Б.Ф. Годунова к награде. Отношения между Мстиславским и фактическим правителем страны складывались непросто. По свидетельству И. Массы, Б.Ф. Годунов до вступления на престол неоднократно изъявлял желание выдать за Мстиславского свою дочь Ксению Борисовну, но, став царём, не только отказался от этой идеи, но препятствовал второму браку Мстиславского, чтобы исключить появление у него наследников. Возможно, впрочем, что Масса неверно истолковал слухи, и речь шла о браке Мстславского с дочерью близкого к Годунову князя И.М. Глинского (из рода Глинских; о проекте такого союза сохранилась запись в Голицынской родословной книге).
В правление Бориса Годунова (1598-1605 годы) сохранил первенство в Боярской думе. После появления в пределах Русского государства войск Лжедмитрия I Мстиславский (вместе с князем А.А. Телятевским) возглавил большой полк, став фактическим главнокомандующем русских войск. Несмотря на тяжёлые ранения, полученные в проигранном самозванцу сражении под Новгородом-Северским 21.12.1604 года, Мстиславский продолжил участвовать в военных действиях, и 21.01.1605 года войска (усиленные пришедшими из Москвы отрядами под команд. князя Василия Ивановича Шуйского) под его командованием разбили в битве при Добрыничах армию Лжедмитрия I.
После смерти Бориса Годунова [13.04.1605 года] был направлен членами Боярской думы во главе московской делегации к Лжедмитрию I в Серпухов. При новом царе сохранил своё положение при дворе, получил в дар старый двор Бориса Годунова в Москве и позволение жениться вторым браком на Прасковье Ивановне Нагой (? - октябрь 1613 года) - двоюродной племяннице царицы М.Ф. Нагой. На свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек [08.05.1606 года] выступил в роли посажёного отца.
Весьма показательно, что свадьба Мстиславского состоялась практически одновременно со свадьбой самого Лжедмитрия I, что должно было напомнить ситуацию с близкими по времени свадьбами царя Ивана IV Васильевича Грозного и князя И.Ф. Мстиславского в 1547 году. После свержения Лжедмитрия I сохранил свой высокий статус при дворе царя Василия Ивановича Шуйского. В 1607 году, во время Болотникова восстания 1606-1607 годов, отправлен вместе с князем М.В. Скопиным-Шуйским и князем Б.П. Татевым для осады занятой восставшими Калуги, однако она оказалась неудачной, и воеводы были вынуждены отойти к Серпухову. На свадьбе царя с княжной М.П. Буйносовой-Ростовской [17.01.1608 года] занимал место тысяцкого. Весной 1609 года возглавлял государев полк у Никитских ворот в Москве в ожидании подхода сил Лжедмитрия II.
После низложения Василия Шуйского, как старший боярин Думы, оказался во главе «Семибоярщины». Поддержал кандидатуру польского королевича Владислава (впоследствии польск. король Владислав IV) и 17.08.1610 года первым подписал договор с гетманом С. Жолкевским об избрании королевича (при соблюдении определённых условий) на русский престол. В октябре 1610 года получил от короля Сигизмунда III титул конюшего и начал именоваться в документах «наместником владимирским». Вплоть до освобождения Москвы силами Второго ополчения 1611-1612 годов оставался в городе, пережил голод и осаду, в ходе которой осенью 1612 года его двор подвергся нападению мародёров из числа интервентов, а сам Мстиславский, пытаясь остановить их, получил тяжёлые ранения в голову.
После освобождения Москвы Мстиславский уехал в одну из своих вотчин. В феврале 1613 года вернулся в столицу, принял участие в работе Земского собора, его имя упоминалось первым среди возможных претендентов на русский престол. Во время церемонии венчания на царство Михаила Фёдоровича [11.07.1613 года] осыпа́л царя золотыми. Сохраняя высокое положение при дворе, неоднократно присутствовал на дипломатич. приёмах. В 1619 году вместе с боярином И.Н. Романовым ездил «с дворянами и стольниками» в Звенигород для встречи возвращавшегося из польск. плена патриарха Филарета.
Был похоронен в родовой обители - московском Симоновом монастыре; с его смертью род князей Мстиславских по мужской линии пресёкся.