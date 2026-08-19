МСТИСЛАВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

МСТИСЛАВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ - князь, русский государственный и во­енный дея­тель, боя­рин (1576), круп­ней­ший зем­ле­вла­де­лец Русского государства конца XVI - начала XVII века (в 1613 году ему при­над­ле­жа­ло свыше 35,6 тысяч га).

Из ро­да кня­зей Мсти­слав­ских, сын И.Ф. Мсти­слав­ско­го. Фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти Мстиславского про­хо­ди­ло в го­ды оп­рич­ни­ны, ког­да по­гиб­ли многие его род­ст­вен­ни­ки. На­чи­ная служ­бу в та­ких ус­ло­ви­ях, Мстиславский впо­след­ст­вии стре­мил­ся со­хра­нять ос­то­рож­ность и из­бе­гать уча­стия в по­ли­тическихонф­лик­тах. С 1576 года крав­чий. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в не­удач­ном по­хо­де на Ре­вель (1576), 1-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в цар­ском по­хо­де в Нов­го­род, а за­тем в Ли­во­нию (1577), 1-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де на Вен­ден (1577), со­про­во­ж­дал ца­ря в по­хо­де к Нов­го­ро­ду (1579; его даль­ней­шее про­дол­же­ние в Ли­во­нию не со­стоя­лось); в 1580 году от­прав­лен вме­сте с князем А.П. Ку­ра­ки­ным со­би­рать си­лы в Во­ло­ке (Лам­ском), в 1581 году вме­сте с князем Р.А. Тю­мен­ским со­би­рал вой­ска в Рже­ве, а за­тем вме­сте с И.В. Го­ду­но­вым и М.А. Без­ни­ным в Торж­ке.

Не­смот­ря на опа­лу от­ца (1585), со­хра­нил своё вы­со­кое по­ло­же­ние при дво­ре; ве­ро­ят­но, но­ми­наль­ный гла­ва Бо­яр­ской ду­мы (с 1586 года). Ко­ман­до­вал русскими си­ла­ми, одер­жав­шими по­бе­ду ле­том 1591 года над крым­ским вой­ском ха­на Га­зи-Ги­рея II. Под­верг­ся крат­ко­вре­мен­ной опа­ле из-за то­го, что в сво­ей ре­ля­ции ца­рю Фё­до­ру Ива­но­ви­чу о по­бе­де за­был пред­ста­вить Б.Ф. Го­ду­но­ва к на­гра­де. От­но­ше­ния ме­ж­ду Мстиславским и фак­ти­че­ским пра­ви­те­лем стра­ны скла­ды­ва­лись не­про­сто. По сви­де­тель­ст­ву И. Мас­сы, Б.Ф. Го­ду­нов до вступ­ле­ния на пре­стол не­од­но­крат­но изъ­яв­лял же­ла­ние вы­дать за Мстиславского свою дочь Ксе­нию Бо­ри­сов­ну, но, став ца­рём, не толь­ко от­ка­зал­ся от этой идеи, но пре­пят­ст­во­вал вто­ро­му бра­ку Мстиславского, что­бы ис­клю­чить по­яв­ле­ние у не­го на­след­ни­ков. Воз­мож­но, впро­чем, что Мас­са не­вер­но ис­тол­ко­вал слу­хи, и речь шла о бра­ке Мстславского с до­че­рью близ­ко­го к Го­ду­но­ву князя И.М. Глин­ско­го (из ро­да Глин­ских; о про­ек­те та­ко­го сою­за со­хра­ни­лась за­пись в Го­ли­цын­ской ро­до­слов­ной кни­ге).

В прав­ле­ние Бо­ри­са Го­ду­но­ва (1598-1605 годы) со­хра­нил пер­вен­ст­во в Бо­яр­ской ду­ме. По­сле по­яв­ле­ния в пре­де­лах Русского государства войск Лже­дмит­рия I Мстиславский (вме­сте с князем А.А. Те­ля­тев­ским) воз­гла­вил боль­шой полк, став фак­ти­че­ским глав­но­ко­мандующем русских войск. Не­смот­ря на тя­жё­лые ра­не­ния, по­лу­чен­ные в про­иг­ран­ном са­мо­зван­цу сра­же­нии под Нов­го­ро­дом-Се­вер­ским 21.12.1604 года, Мстиславский про­дол­жил уча­ст­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях, и 21.01.1605 года вой­ска (уси­лен­ные при­шед­ши­ми из Мо­ск­вы от­ря­да­ми под ко­манд. князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го) под его ко­ман­до­ва­ни­ем раз­би­ли в бит­ве при До­б­ры­ни­чах ар­мию Лже­дмит­рия I.

По­сле смер­ти Бо­ри­са Го­ду­но­ва [13.04.1605 года] был на­прав­лен чле­на­ми Бо­яр­ской ду­мы во гла­ве московской де­лега­ции к Лже­дмит­рию I в Сер­пу­хов. При но­вом ца­ре со­хра­нил своё по­ло­жение при дво­ре, по­лу­чил в дар ста­рый двор Бо­ри­са Го­ду­но­ва в Мо­ск­ве и по­зво­ле­ние же­нить­ся вто­рым бра­ком на Пра­ско­вье Ива­нов­не На­гой (? - октябрь 1613 года) - двою­род­ной пле­мян­ни­це ца­ри­цы М.Ф. На­гой. На свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек [08.05.1606 года] вы­сту­пил в ро­ли по­са­жё­но­го от­ца.

Весь­ма по­ка­за­тель­но, что свадь­ба Мстиславского со­стоя­лась прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но со свадь­бой са­мо­го Лже­дмит­рия I, что до­лж­но бы­ло на­пом­нить си­туа­цию с близ­ки­ми по вре­ме­ни свадь­ба­ми ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го и князя И.Ф. Мсти­слав­ско­го в 1547 году. По­сле свер­же­ния Лже­дмит­рия I со­хра­нил свой вы­со­кий ста­тус при дво­ре ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. В 1607 году, во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, от­прав­лен вме­сте с князем М.В. Ско­пи­ным-Шуй­ским и князем Б.П. Та­те­вым для оса­ды за­ня­той вос­став­ши­ми Ка­лу­ги, од­на­ко она ока­за­лась не­удач­ной, и вое­во­ды бы­ли вы­ну­ж­де­ны отой­ти к Сер­пухо­ву. На свадь­бе ца­ря с княж­ной М.П. Буй­но­со­вой-Рос­тов­ской [17.01.1608 года] за­ни­мал ме­сто ты­сяц­ко­го. Вес­ной 1609 года воз­глав­лял го­су­да­рев полк у Ни­кит­ских во­рот в Мо­ск­ве в ожи­да­нии под­хо­да сил Лже­дмит­рия II.

По­сле низ­ло­же­ния Ва­си­лия Шуй­ско­го, как стар­ший боя­рин Ду­мы, ока­зал­ся во гла­ве «Се­ми­бо­яр­щи­ны». Под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (впо­след­ст­вии польск. ко­роль Вла­ди­слав IV) и 17.08.1610 года пер­вым под­пи­сал до­го­вор с гет­ма­ном С. Жол­кев­ским об из­бра­нии ко­ро­ле­ви­ча (при со­блю­де­нии оп­ре­де­лён­ных ус­ло­вий) на русский пре­стол. В октябре 1610 года по­лу­чил от ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III ти­тул ко­ню­ше­го и на­чал име­но­вать­ся в до­ку­мен­тах «на­ме­ст­ни­ком вла­ди­мир­ским». Вплоть до ос­во­бо­ж­де­ния Мо­ск­вы си­ла­ми Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов ос­та­вал­ся в го­ро­де, пе­ре­жил го­лод и оса­ду, в хо­де ко­то­рой осе­нью 1612 года его двор под­верг­ся на­па­де­нию ма­ро­дё­ров из чис­ла ин­тер­вен­тов, а сам Мстиславский, пы­та­ясь ос­та­но­вить их, по­лу­чил тя­жё­лые ра­не­ния в го­ло­ву.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Мо­ск­вы Мстиславский уе­хал в од­ну из сво­их вот­чин. В феврале 1613 года вер­нул­ся в сто­ли­цу, при­нял уча­стие в ра­бо­те Зем­ско­го со­бо­ра, его имя упо­ми­на­лось пер­вым сре­ди воз­мож­ных пре­тен­ден­тов на русский пре­стол. Во вре­мя це­ре­мо­нии вен­ча­ния на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча [11.07.1613 года] осыпа́л ца­ря зо­ло­ты­ми. Со­хра­няя вы­со­кое по­ло­же­ние при дво­ре, не­од­но­крат­но при­сут­ст­во­вал на ди­пло­ма­тич. при­ё­мах. В 1619 году вме­сте с боя­ри­ном И.Н. Ро­ма­но­вым ез­дил «с дво­ря­на­ми и столь­ни­ка­ми» в Зве­ни­го­род для встре­чи воз­вра­щав­ше­го­ся из польск. пле­на пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та.

Был по­хо­ро­нен в ро­до­вой оби­те­ли - московском Си­мо­но­вом монастыре; с его смер­тью род кня­зей Мсти­слав­ских по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся.