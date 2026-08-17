МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ Мстислав Мстиславич (в крещении Феодор) (не позднее 1180 — 1228) — князь трепольский, торопецкий, новгородский, галицкий, торческий, сын Ростислава Мстиславича Храброго.

Мстислав Мстиславич (в крещении Феодор) (не позднее 1180 — 1228) — князь трепольский, торопецкий, новгородский, галицкий, торческий, сын Ростислава Мстиславича Храброго. В 1193 упомянут как князь трепольский. Затем княжил в Торческе, Торопце, в 1208—1217 (с перерывом) — в Новгороде (сохраняя за собой и Торопец). Вместе с новгородским войском успешно вмешивался в усобицы на юге (1212) и северо-востоке Руси (1216, Липицкая битва). С переменным успехом участвовал в борьбе за Галич, в 1219 (?) окончательно отбил его у венгров и княжил там до 1227. В 1223 участвовал в битве на Калке, после поражения сумел бежать. В последний год жизни княжил в Торческе. Был женат на дочери половецкого хана Котяна. В Ипатьевской летописи, в сообщении о смерти М. М., он назван «удатным», что понимают как «удачливый» или «удалой» и что часто (скорее всего, неверно) трактуется как его прозвище.

Лит. : Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). Изд. испр. и доп. СПб., 2015. С. 531—537; Горский А. А. Мстислав Мстиславич // Православная энциклопедия. Т. 47. М., 2017. С. 471—474. Т. В. Гимон.