МСТИСЛAВ ВЛАДИМИРОВИЧ ХРAБРЫЙ Мстислaв Владимирович Хрaб­рый (ум. 1036) — сын Владимира Святославича, князь тмутараканский и черниговский.

Мстислaв Владимирович Хрaб­рый (ум. 1036) — сын Владимира Святославича , князь тмутараканский и черниговский. В 988 М. В. Х. был отправлен Владимиром в Тмутаракань, в 1022 во время похода на касогов победил в поединке их предводителя Редедю. Успешно воевал против своего брата, Ярослава Владимировича, в 1024 выиграл Лиственскую битву, однако, поскольку киевляне не приняли его, начал править в Чернигове. По возвращении Ярослава из Новгорода, куда он бежал после битвы, братья заключили соглашение, разделив земли по Днепру: правый берег с Киевом отходил Ярославу, а левый с Черниговом — М. В. Х. В начале 1030-х М. В. Х. заложил Спасо-Преображенский собор в Чернигове, где частично сохранились до сегодняшнего дня фрески XI в. В этом соборе и был похоронен М. В. Х., погибший на охоте. У М. В. Х. был единственный сын Евстафий, умерший раньше отца.

Лит .: Щавелев А. С. Черниговская Русь Мстислава Владимировича: несостоявшееся государство // История: электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 5 (13): Начала Древнерусского государства (http://mes.igh.ru/magazine/content/cherni­govskaia-rus.html). М. Л. Лавренченко.