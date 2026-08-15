МСТЁРСКАЯ МИНИАТЮРА
МСТЁРСКАЯ МИНИАТЮРА - русский народный художественный промысел, миниатюрная живопись темперными красками на лаковых изделиях.
Центр Мстерской миниатюры - поселок городского типа Мстёра Владимирской области. С конца XVII века до 1917 года население Мстёры и других сёл Вязниковского у. Владимирской губернии занималось иконописанием, которое славилось тонкостью живописных приёмов. В 1923 году мстёрские иконописцы организовали Артель древне-русской живописи, обратившись к украшению деревянных точёных изделий (солонок, матрёшек, коробочек и т. п.).
В 1926 году создана промыслово-кооперативная артель «Пролетарское творчество» (с 1931 года «Пролетарское искусство»; с 1960 года фабрика). К 1930-м годам они освоили технологию изготовления изделий (преимущественно шкатулок и ларцов) из папье-маше, заимствованную у мастеров федоскинской миниатюры и палехской миниатюры (см. также Лаки художественные). Для Мстерской миниатюры (сюжеты бытовые, фольклорные, исторические) характерны цельность общего тона (серебристо-голубоватого или охристого), звучность и мягкость колорита, изображение глубинной пейзажной среды, тонкость обрамляющего узора, выполненного творёным золотом (мастера А.И. Брягин, Н.П. Клыков, А.Ф. Котягин, А.Н. Куликов, А.М. Меркурьев, И.Н. Морозов, В.Н. Овчинников, И.А. Фомичёв и др.).
Распространение получили также орнаментальные композиции, натюрморты, букеты (художник Е.В. Юрин). С конца 1960-х годов искусство росписи обращается к поискам декоративности, с 1980-х годов - к творческому претворению древне-русских традиций. В современной Мстёре возрождаются и традиции иконописания, реставрационного дела. Среди ведущих художников - Ю.М. Ваванов, Л.А. Демидова, Н.А. Любомудрова, В.Н. Молодкин, В.Ф. Некосов, П.И. Сосин, Л.А. Фомичёв, Н.И. Шишаков. Мстёра также является центром народного художественного шитья; в посёлке создан Музей народных промыслов.