МШАТТА
МШАТТА (Каср-Мшатта) - замок в Иордании, в 25 км от Аммана.
Сохранился в руинах. Скорее всего, возведён при Омейядах (в 743-744 годах, при халифе Валиде II), однако называются доисламские даты либо начало эпохи Аббасидов (О. Грабар). Крепостные известняковые стены с полукруглыми башнями (квадрат в плане со стороной в 147 м) с южной стороны снабжены воротами. Нижняя часть стен в этом месте была украшена орнаментальным фризом (длина 35 м, высота 2,95 м; ныне в Государственных музеях, Берлин): в каждом из расположенных зигзагом треугольников помещена выступающая розетка; всё поле фриза покрыто тонкой резьбой с растительными и животными мотивами, как византийскими (лоза), так и сасанидскими (симурги, грифоны).
Внутреннее пространство поделено вдоль на 3 равные части; застроена была только средняя из них, идущая от ворот к северной стене. Она была разделена на 3 последовательных участка: небольшой зал с двором, мечетью и подсобными помещениями (возведены только до уровня фундамента), большой двор с фонтаном и зона зала для аудиенций и жилых покоев, единственная завершённая часть Мшатты.
Из большого двора туда вёл проход, напоминающий три айвана. Далее располагалось базиликальное помещение с 2 рядами колонн из серого мрамора, завершавшееся тронным залом, триконхом в плане. Жилые покои располагались по обе стороны от этих пространств. Фундаменты и нижние части стен Мшатты были сложены из тёсаного известняка, остальные их части, включая своды, - из обожжённого кирпича.
В архитектурных элементах отразилось как римское и византийское, так и сасанидское влияние.