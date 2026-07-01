МШАТТА

МШАТТА (Каср-Мшат­та) - за­мок в Иор­да­нии , в 25 км от Ам­ма­на.

Со­хра­нил­ся в руи­нах. Ско­рее все­го, воз­ве­дён при Омей­я­дах (в 743-744 годах, при ха­ли­фе Ва­ли­де II), од­на­ко на­зы­ва­ют­ся до­ис­лам­ские да­ты ли­бо на­ча­ло эпо­хи Аб­ба­си­дов (О. Гра­бар). Кре­по­ст­ные из­вест­ня­ко­вые сте­ны с по­лу­круг­лы­ми баш­ня­ми (квад­рат в пла­не со сто­ро­ной в 147 м) с южной сто­ро­ны снаб­же­ны во­ро­та­ми. Ниж­няя часть стен в этом мес­те бы­ла ук­ра­ше­на ор­на­мен­таль­ным фри­зом (дли­на 35 м, высота 2,95 м; ны­не в Государственных му­зе­ях, Бер­лин): в ка­ж­дом из рас­по­ло­жен­ных зиг­за­гом тре­уголь­ни­ков по­ме­ще­на вы­сту­паю­щая ро­зет­ка; всё по­ле фри­за по­кры­то тон­кой резь­бой с рас­ти­тель­ны­ми и жи­вот­ны­ми мо­ти­ва­ми, как ви­зан­тий­ски­ми (ло­за), так и са­са­нид­ски­ми (си­мур­ги, гри­фо­ны).

Внутреннее про­стран­ст­во по­де­ле­но вдоль на 3 рав­ные час­ти; за­строе­на бы­ла толь­ко сред­няя из них, иду­щая от во­рот к северной сте­не. Она бы­ла раз­де­ле­на на 3 по­сле­до­вательных уча­ст­ка: не­боль­шой зал с дво­ром, ме­че­тью и под­соб­ны­ми по­ме­ще­ния­ми (воз­ве­де­ны толь­ко до уров­ня фун­да­мен­та), боль­шой двор с фон­та­ном и зо­на за­ла для ау­ди­ен­ций и жи­лых по­ко­ев, един­ст­вен­ная за­вер­шён­ная часть Мшатты.

Из боль­шо­го дво­ра ту­да вёл про­ход, на­по­ми­наю­щий три ай­ва­на. Да­лее рас­по­ла­га­лось ба­зи­ли­каль­ное по­ме­ще­ние с 2 ря­да­ми ко­лонн из се­ро­го мра­мо­ра, за­вер­шав­шее­ся трон­ным за­лом, три­кон­хом в пла­не. Жи­лые по­кои рас­по­ла­га­лись по обе сто­ро­ны от этих про­странств. Фун­да­мен­ты и ниж­ние час­ти стен Мшатты бы­ли сло­же­ны из тё­са­но­го из­вест­ня­ка, ос­таль­ные их час­ти, вклю­чая сво­ды, - из обож­жён­но­го кир­пи­ча.

В ар­хитектурных эле­мен­тах от­ра­зи­лось как рим­ское и ви­зан­тий­ское , так и са­са­нид­ское влия­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)