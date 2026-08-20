МРАВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МРАВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский дирижёр, Народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1973).
Из дворян. В 1920 году учился на естественно-научном факультете Петроградского университета, в 1923 году занимался в учебных классах Петроградской академической капеллы (основы музыкальной теории), в 1931 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования А.В. Гаука.
В 1921-1929 годах пианист-аккомпаниатор, в 1929-1931 годаз заведующий музыкальной частью Ленинградского хореографического училища. Как дирижёр дебютировал в 1929 году с самодеятельным оркестром «совторгслужащих». В 1932-1938 годах дирижёр Ленинградского театра оперы и балета (дебют - балет «Спящая красавица» П.И. Чайковского).
В 1932-1937 годах дирижёр Ленинградского филармонического оркестра (подготовил около 40 концертных программ). Получив 1-ю премию на первом Всесоюзном конкурсе дирижёров (1938), стал главным дирижёром этого оркестра, руководил им до конца жизни (ныне Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр). В 1940 году дебютировал с этим оркестром в Москве, в 1941-1944 годах работал в эвакуации в Новосибирске. С 1946 года гастролировал (главным образом с тем же оркестром) за рубежом, в том числе в Финляндии, Чехословакии, Австрии, Великобритании, США, Японии. В 1936-1937 годах и с 1961 года преподавал в Ленинградской консерватории (профессор с 1963 года). В последний раз публично выступил в 1987 году.
Один из крупнейших дирижёров XX века. Под руководством Мравинского Ленинградский филармонический оркестр приобрёл славу одного из лучших оркестров мира. В репертуар Мравинского входили произведения В.А. Моцарта, Людвига ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Р. Вагнера (оркестровые фрагменты опер), А. Брукнера, Г. Берлиоза, М.А. Балакирева, Василия С. Калинникова, А. Онеггера, Б. Бартока, И.Ф. Стравинского, П. Хиндемита и др.
К высшим творческим достижениям дирижёра принадлежат интерпретации многих симфоний Д.Д. Шостаковича, симфоний № 4, 5, 6 П.И. Чайковского. Под управлением Мравинского впервые прозвучали симфонии № 6 С.С. Прокофьева (1947), № 5 (1937), № 6 (1939), № 8 (1943 год, посвящена Мравинскому), № 9 (1945) и № 10 (1953), оратория «Песнь о лесах» (1949) Шостаковича, симфония № 24 Н.Я. Мясковского (1944), многие сочинения ленинградских композиторов.
Ленинская премия (1961), Государственная премия СССР (1946). Награждён орденами Ленина (1967, 1973).
Сочинения:
Тридцать лет с музыкой Шостаковича // Д. Шостакович. М., 1967;
Записки на память. Дневники. 1918–1987. СПб., 2004.