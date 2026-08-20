МРАВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МРАВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский ди­ри­жёр, Народный артист СССР (1954), Ге­рой Социалистического Тру­да (1973).

Из дво­рян. В 1920 году учил­ся на ес­те­ст­вен­но-на­уч­ном факультете Пет­роградского университета, в 1923 году за­ни­мал­ся в учеб­ных клас­сах Пет­роградской ака­де­мической ка­пел­лы (ос­но­вы музыкальной тео­рии), в 1931 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния А.В. Гау­ка .

В 1921-1929 годах пиа­нист-ак­ком­па­ниа­тор, в 1929-1931 годаз заведующий музыкальной ча­стью Ле­нинградского хо­рео­гра­фического училища. Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал в 1929 году с са­мо­дея­тель­ным ор­ке­ст­ром «сов­торг­слу­жа­щих». В 1932-1938 годах ди­ри­жёр Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (де­бют - ба­лет «Спя­щая кра­са­ви­ца» П.И. Чай­ков­ско­го).

В 1932-1937 годах ди­ри­жёр Ле­нинградского фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра (под­го­то­вил около 40 кон­церт­ных про­грамм). По­лу­чив 1-ю пре­мию на пер­вом Все­со­юз­ном кон­кур­се ди­ри­жё­ров (1938), стал главным ди­ри­жё­ром это­го ор­ке­ст­ра, ру­ко­во­дил им до кон­ца жиз­ни (ны­не Санкт-Пе­тер­бург­ский сим­фо­ни­че­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр). В 1940 году де­бю­ти­ро­вал с этим ор­ке­ст­ром в Мо­ск­ве, в 1941-1944 годах ра­бо­тал в эва­куа­ции в Но­во­си­бир­ске. С 1946 года га­ст­ро­ли­ро­вал (главным образом с тем же ор­ке­ст­ром) за ру­бе­жом, в том числе в Фин­лян­дии, Че­хо­сло­ва­кии, Ав­ст­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, США, Япо­нии. В 1936-1937 годах и с 1961 года пре­по­да­вал в Ле­нинградской консерватории (профессор с 1963 года). В по­след­ний раз пуб­лич­но вы­сту­пил в 1987 году.

Один из круп­ней­ших ди­ри­жё­ров XX века. Под руководством Мравинского Ле­нинградский фи­лар­мо­нический ор­кестр при­об­рёл сла­ву од­но­го из луч­ших ор­ке­ст­ров ми­ра. В ре­пер­ту­ар Мравинского вхо­ди­ли про­из­ве­де­ния В.А. Мо­цар­та , Людвига ван Бет­хо­ве­на, Ф. Шу­бер­та, И. Брам­са, Р. Ваг­не­ра (ор­ке­ст­ро­вые фраг­мен­ты опер), А. Брук­не­ра, Г. Бер­лио­за, М.А. Ба­ла­ки­ре­ва, Ва­си­лия С. Ка­лин­ни­ко­ва, А. Онег­ге­ра, Б. Бар­то­ка, И.Ф. Стра­вин­ско­го, П. Хин­де­ми­та и др.

К выс­шим творческим дос­ти­же­ни­ям ди­ри­жё­ра при­над­ле­жат ин­тер­пре­та­ции многих сим­фо­ний Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, сим­фо­ний № 4, 5, 6 П.И. Чай­ков­ско­го. Под управлением Мравинского впер­вые про­зву­ча­ли сим­фо­нии № 6 С.С. Про­кофь­е­ва (1947), № 5 (1937), № 6 (1939), № 8 (1943 год, по­свя­ще­на Мравинскому), № 9 (1945) и № 10 (1953), ора­то­рия «Песнь о ле­сах» (1949) Шос­та­ко­ви­ча , сим­фо­ния № 24 Н.Я. Мяс­ков­ско­го (1944), многие со­чи­не­ния ле­нинградских ком­по­зи­то­ров.

Ле­нин­ская премия (1961), Государственная премия СССР (1946). На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1967, 1973).

Сочинения:

Три­д­цать лет с му­зы­кой Шос­та­ко­ви­ча // Д. Шос­та­ко­вич. М., 1967;

За­пис­ки на па­мять. Днев­ни­ки. 1918–1987. СПб., 2004.