МПЛА
Народное движение за освобождение Анголы (Португ. Movimento Роpular de Libertaçao de Angola) - правящая политическая партия в Республике Ангола.
Первоначально действовала как движение, созданное в декабре 1956 года в результате объединения ряда прогрессивных организаций. В феврале 1961 года первой среди антиколониальных организаций Анголы начала вооруженную борьбу за независимость страны, пользовалась поддержкой СССР.
После достижения независимости Анголы (ноябрь 1975 года) сформировала правительство. Как политическая партия конституировалась на 1-м съезде в декабре 1977 года, получила название МПЛА - Партия Труда (МПЛА - ПТ).
Принятая на съезде программа утвердила МПЛА - ПТ как «авангардную партию трудящихся, руководствующуюся идеями марксизма-ленинизма» и определила конечной целью партии построение в Анголе социализма. Во внешнеполитической области программа МПЛА - ПТ была нацелена на проведение курса неприсоединения, развитие равноправных отношений со всеми странами независимо от их политического и общественного строя.
В 1990 году МПЛА - ПТ отказалась от марксистско-ленинской идеологии, объявила своей целью «демократического социализм»; в 1992 году вернулась к прежнему названию - МПЛА. В период гражданской войны 1975-2002 годов боролась против партий Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) и Национальный фронт освобождения Анголы (ФНЛА).
Штаб-квартира МПЛА находится в Луанде. МПЛА насчитывает около 16 тысяч членов (2009). Председатели партии: А.А. Нето (1962-1979 годы), Ж.Э. душ Сантуш (с 1979 года).
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