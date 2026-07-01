МПЛА

Народное дви­же­ние за ос­во­бо­ж­де­ние Ан­го­лы (Португ. Movimento Роpular de Liber­taçao de Angola) - пра­вя­щая по­ли­тическая пар­тия в Рес­пуб­ли­ке Ан­го­ла.

Пер­во­на­чаль­но дей­ст­во­ва­ла как дви­же­ние, соз­дан­ное в декабре 1956 года в ре­зуль­та­те объ­еди­не­ния ря­да про­грес­сив­ных ор­га­ни­за­ций. В феврале 1961 года пер­вой сре­ди ан­ти­ко­ло­ни­аль­ных ор­га­ни­за­ций Ан­го­лы на­ча­ла воо­руженную борь­бу за не­за­ви­си­мость стра­ны, поль­зо­ва­лась под­держ­кой СССР.

По­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти Ан­го­лы (но­ябрь 1975 года) сфор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во. Как по­ли­тическая пар­тия кон­сти­туи­ро­ва­лась на 1-м съез­де в декабре 1977 года, по­лу­чи­ла название МПЛА - Пар­тия Тру­да (МПЛА - ПТ).

При­ня­тая на съез­де про­грам­ма ут­вер­ди­ла МПЛА - ПТ как «аван­гард­ную пар­тию тру­дя­щих­ся, ру­ко­во­дствую­щую­ся идея­ми мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма» и оп­ре­де­ли­ла ко­неч­ной це­лью пар­тии по­строе­ние в Ан­го­ле со­циа­лиз­ма. Во внеш­не­по­ли­тической об­лас­ти про­грам­ма МПЛА - ПТ бы­ла на­це­ле­на на про­ве­де­ние кур­са не­при­сое­ди­не­ния, раз­ви­тие рав­но­прав­ных от­но­ше­ний со все­ми стра­на­ми не­за­ви­си­мо от их по­ли­тического и об­щественного строя.

В 1990 году МПЛА - ПТ от­ка­за­лась от мар­кси­ст­ско-ле­нин­ской идео­ло­гии, объ­я­ви­ла сво­ей це­лью «де­мо­кра­тического со­циа­лизм»; в 1992 году вер­ну­лась к преж­не­му названию - МПЛА. В пе­ри­од гражданской вой­ны 1975-2002 годов бо­ро­лась про­тив пар­тий Национального со­юза за пол­ную не­за­ви­си­мость Ан­го­лы (УНИТА) и Национальный фронт ос­во­бо­ж­де­ния Ан­го­лы (ФНЛА).

Штаб-квар­ти­ра МПЛА на­хо­дит­ся в Лу­ан­де. МПЛА на­счи­ты­ва­ет около 16 тысяч чле­нов (2009). Пред­се­да­те­ли пар­тии: А.А. Не­то (1962-1979 годы), Ж.Э. душ Сан­туш (с 1979 года).

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