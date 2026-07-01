МОЗЖУХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

МОЗЖУХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский пе­вец (бас).

Брат И.И. Моз­жу­хина. В 1900 году окон­чил Пен­зен­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию. В том же го­ду стал учить­ся иг­ре на скрип­ке в Музыкальном-дра­ма­тическом учи­ли­ще Московского фи­лар­мо­нического общества; пе­нию обу­чал­ся у Ю.Н. Виш­не­вец­кой и в учи­ли­ще у М.Е. Мед­ве­де­ва (учи­ли­ще не окон­чил).

На сце­не с 1903 года. Вы­сту­пал на про­винциальной опер­ной сце­не, в Мо­ск­ве (в том числе в 1909 году в Боль­шом те­ат­ре - Мель­ник в «Ру­сал­ке» А.С. Дар­го­мыж­ско­го; в 1921 и 1923 годах в бывшей Опе­ре С.И. Зи­ми­на), в 1912-1916 годах со­лист Те­ат­ра музыкальной дра­мы в Санкт-Пе­тер­бур­ге ( Пет­ро­гра­де ; сре­ди пар­тий - Ганс Сакс в «Нюрн­берг­ских мей­стер­зин­ге­рах» Р. Ваг­не­ра), за­тем га­ст­ро­ли­ро­вал в Одес­се, Кие­ве, Ека­те­рин­бур­ге, Тиф­ли­се, Ба­ку.

В 1922 году в Пет­ро­гра­де ор­га­ни­зо­вал кон­церт­ный Кру­жок дру­зей ка­мер­ной му­зы­ки (ра­бо­тал до середины 1930-х годов). В ка­мер­ном ре­пер­туа­ре А.И. Мозжухина вы­де­ля­лись ро­ман­сы и пес­ни М.П. Му­сорг­ско­го .

В 1924-1925 годы га­ст­ро­ли­ро­вал в Ки­тае и Япо­нии. В кон­цер­тах ему ак­ком­па­ни­ро­ва­ла же­на - пиа­ни­ст­ка Кле­о­пат­ра Ан­д­ре­ев­на Моз­жу­хи­на (уро­ж­дён­ная Ка­рас­са­ри­ни; сце­нический псевдоним Клео Ка­ри­ни) (1888 год, Се­ва­сто­поль - 30 сентября 1974 год, Мо­ск­ва). В 1925 году вме­сте с же­ной вы­ехал на га­ст­ро­ли, в СССР не вер­нул­ся, с 1926 году жил главным образом в Па­ри­же (со­хра­нил советское гра­ж­дан­ст­во).

В 1926 году в Па­риж­ской опе­ре вы­сту­пил в пар­тии Бо­ри­са Го­ду­но­ва (од­но­именная опе­ра Му­сорг­ско­го) - од­ной из луч­ших в его ре­пер­туа­ре. С ус­пе­хом пел на сце­нах Лон­до­на, Ве­ны, Пра­ги, Бар­се­ло­ны, Мад­ри­да и других го­ро­дов. Ор­га­ни­зо­вал вме­сте с К.Д. Аг­ре­не­вым-Сла­вян­ским труп­пу «Рус­ская опе­ра в Па­ри­же» (ис­пол­нил пар­тии Га­лиц­ко­го и Кон­ча­ка в опе­ре «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на). В 1929 году в Ве­не пел пар­тию Ме­фи­сто­фе­ля в «Осу­ж­де­нии Фау­ста» Г. Бер­лио­за под управлением В. Фурт­венг­ле­ра, в 1936 году в па­риж­ской «Опе­ра-Ко­мик» - пар­тию Дон Ки­хо­та в од­но­именной опе­ре Ж. Масс­не.

В ию­не 1941 году за­клю­чён немецкими ок­ку­пационными вла­стя­ми в конц­ла­герь близ Ком­пь­е­ня, в сен­тяб­ре то­го же го­да вер­нул­ся в Па­риж, где про­дол­жил вы­сту­п­ле­ния. Его по­след­ний кон­церт со­сто­ял­ся 5 июля 1950 года.

В 1989 году в с. Кон­доль от­крыт Му­зей брать­ев Моз­жу­хи­ных.