МОЗЖУХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
МОЗЖУХИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский певец (бас).
Брат И.И. Мозжухина. В 1900 году окончил Пензенскую духовную семинарию. В том же году стал учиться игре на скрипке в Музыкальном-драматическом училище Московского филармонического общества; пению обучался у Ю.Н. Вишневецкой и в училище у М.Е. Медведева (училище не окончил).
На сцене с 1903 года. Выступал на провинциальной оперной сцене, в Москве (в том числе в 1909 году в Большом театре - Мельник в «Русалке» А.С. Даргомыжского; в 1921 и 1923 годах в бывшей Опере С.И. Зимина), в 1912-1916 годах солист Театра музыкальной драмы в Санкт-Петербурге (Петрограде; среди партий - Ганс Сакс в «Нюрнбергских мейстерзингерах» Р. Вагнера), затем гастролировал в Одессе, Киеве, Екатеринбурге, Тифлисе, Баку.
В 1922 году в Петрограде организовал концертный Кружок друзей камерной музыки (работал до середины 1930-х годов). В камерном репертуаре А.И. Мозжухина выделялись романсы и песни М.П. Мусоргского.
В 1924-1925 годы гастролировал в Китае и Японии. В концертах ему аккомпанировала жена - пианистка Клеопатра Андреевна Мозжухина (урождённая Карассарини; сценический псевдоним Клео Карини) (1888 год, Севастополь - 30 сентября 1974 год, Москва). В 1925 году вместе с женой выехал на гастроли, в СССР не вернулся, с 1926 году жил главным образом в Париже (сохранил советское гражданство).
В 1926 году в Парижской опере выступил в партии Бориса Годунова (одноименная опера Мусоргского) - одной из лучших в его репертуаре. С успехом пел на сценах Лондона, Вены, Праги, Барселоны, Мадрида и других городов. Организовал вместе с К.Д. Агреневым-Славянским труппу «Русская опера в Париже» (исполнил партии Галицкого и Кончака в опере «Князь Игорь» А.П. Бородина). В 1929 году в Вене пел партию Мефистофеля в «Осуждении Фауста» Г. Берлиоза под управлением В. Фуртвенглера, в 1936 году в парижской «Опера-Комик» - партию Дон Кихота в одноименной опере Ж. Массне.
В июне 1941 году заключён немецкими оккупационными властями в концлагерь близ Компьеня, в сентябре того же года вернулся в Париж, где продолжил выступления. Его последний концерт состоялся 5 июля 1950 года.
В 1989 году в с. Кондоль открыт Музей братьев Мозжухиных.