МУЗЕЙ
(От греч. μουσεῖον – храм муз)
Исторически обусловленный многофункциональный институт социальной памяти, посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфич. групп культурных и природных объектов (музейных предметов), осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения в поколение.
К настоящему времени сложился ряд определений понятия «М.». Большинство исследователей рассматривают М. как социальный институт, поскольку он выполняет определённые социальные функции. В Уставе Междунар. совета музеев (ИКОМ, 1974) М. определяется как «постоянное некоммерческое учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и среде его обитания…». В 19 в. начинает формироваться совр. структура М. Они классифицируются в первую очередь по типу коллекции (художественные, исторические, археологические, этнографические, театральные, музыкальные, религии и религ. иск-ва, военные и военно-исторические, естественно-исторические, политехнические, научные, мемориальные и т. д.); особое место занимают М. с комплексной коллекцией – к ним принадлежат как крупнейшие и старейшие М. мира (Лувр, Эрмитаж, Метрополитен-музей, Британский музей и др.), так и небольшие краеведческие и мемориальные М. На базе комплексных объектов музеефикации создаются историко-культурные, природно- исторические, историко-художественные, историко-архитектурные, природно-ландшафтные и пр. музейные объединения. С объектом музеефикации и способом экспонирования связаны различия М. как особых учреждений, обладающих спец. зданием, и домов-М., М.-квартир, М.-усадеб, М. под открытым небом, музеев-заповедников, интерактивных виртуальных музеев и др. типов музеев.
История возникновения музея как особого института.
М. в его совр. понимании сформировался как феномен европ. культуры Нового времени. В античности предшественниками М. можно считать пинакотеку на афинском Акрополе, Александрийский мусейон, обычай воздвигать трофеи и др.; произведения иск-ва экспонировались в термах Древнего Рима, имп. резиденциях (напр., на Вилле Адриана в Тиволи) и т. д. Прообразом М. являются также сокровищницы, прежде всего храмовые, предметы из которых, являясь в ряде случаев объектами поклонения, выставлялись на обозрение. Важную роль в зарождении М. сыграло коллекционирование, получившее особенно широкое распространение с эпохи Возрождения; к этому же времени относится и формирование основ совр. концепции М. Изучение классич. древностей, археологич. раскопки и деятельность антикваров привели к созданию первой экспозиции античной скульптуры во дворе виллы Бельведер в Ватикане (ок. 1500); уже в эпоху Возрождения формируются коллекции, предназначенные для экспонирования (собрания короля Франциска I в Фонтенбло, герцогов Медичи в Уффици, кардинала Гримани в Венеции и др.). В течение 16 в. в коллекциях складываются осн. черты будущих музейных учреждений: разработанная концепция, система учёта, построенная по определённому замыслу экспозиция. В 16 – нач. 18 вв. при дворах европ. монархов распространяется феномен кунсткамеры (кабинета редкостей или древностей; Kunstkammer, Wunderkammer, Kunstkabinett); отличит. чертой этих собраний был универсальный всеохватный характер, придававший коллекции характер «модели мира» (Кунсткамера в С.-Петербурге, 1714).
Начавшийся в 17 в. процесс постепенного открытия монарших, аристократич. и церковных коллекций для посетителей привёл к образованию публичных М., первым из которых был Ашмолеанский музей в Оксфорде (открыт в 1683). В 18 в. открыты: Дрезденский зоологич. музей (1728); Капитолийские музеи в Риме (1734); галерея Уффици во Флоренции (1743); Брит. музей в Лондоне (1753); Музей Пио-Клементино (1770-е гг.) и др. М. в составе Ватиканских музеев; дворцы Бельведера в Вене (ок. 1781); Франц. нац. музей техники в Париже (1794, ныне – Музей искусств и ремёсел) и др.
Под влиянием идей Просвещения и Франц. революции 18 в. происходит осознание общественно-воспитат. роли М., формируется представление о его функции как хранилища нац. достояния. Лувр был превращён в «народный франц. М.» в 1791, а в 1801 правительств. декретом были основаны ещё 15 общедоступных М. в разл. городах Франции, в которых экспонировались конфискованные у церкви и светских владельцев собрания историч. и худож. ценностей. С кон. 18 в. в связи с наполеоновской политикой секуляризации во всей Европе получила распространение практика преобразования религ. учреждений в М., в т. ч. при действующих монастырях и храмах. В результате национализаций, проводимых на территориях, завоёванных Наполеоном, были образованы Галерея Академии в Венеции (1807), Рейксмюсеум в Амстердаме (1808), Пинакотека Брера в Милане (1809), Прадо в Мадриде (1819).
На протяжении 19 в. складываются крупнейшие М. нац. значения: Национальная галерея в Лондоне, Музеи Берлина государственные, Венгерский национальный музей, Нац. галерея Виктории в Мельбурне (1859), Эрмитаж в С.-Петербурге, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Нац. музей в Токио (1872), комплекс Художественно-исторического музея и Естественно-историч. (см. Природно-исторический музей) в Вене и др. При формировании М. в 19 в. возобладал науч. подход, что послужило основой для создания многочисл. профильных М., как отдельных, так и существующих при науч. центрах, учебных заведениях и т. д.
Типы музеев.
Художественные М. нередко возникают на основе личных коллекций или по частной инициативе: Русский музей имп. Александра III в С.-Петербурге, Третьяковская галерея и Музей изящных искусств им. имп. Александра III в Москве, Уоллес собрание и Курто институт в Лондоне; Фрик собрание и Музей С. Гуггенхейма (см. в ст. Гуггенхейм) в Нью-Йорке; Музей Мармоттан – Моне в Париже; Крёллер-Мюллер музей в Оттерло (Нидерланды); Тиссена-Борнемисы собрание в Лугано (ныне в Мадриде); Музей Гетти в Лос-Анджелесе; Музей Г. Гюльбенкяна в Лиссабоне (1969), Польди-Пеццоли музей в Милане и Музей Хорна во Флоренции (1916), галерея Колонна (1930) в Риме и др. В 20 – нач. 21 вв. худож. М. дифференцируются, помимо крупнейших М. с комплексной универсальной коллекцией почти в каждой стране создаются М. нац. и совр. иск-ва (Нового западного искусства музей в Москве, Нац. музей искусств XXI в. в Риме, 2009, и др.); специализация М. может быть достаточно узкой (М. первобытного, вост. иск-ва, отд. видов либо периодов иск-ва, худож. промыслов).
Одна из особенно многочисл. групп представлена специализированными археологическими и историческими М. Наряду с отделами в национальных и ряде худож. М., к старейшим и наиболее известным относятся Археологич. музей в Одессе (1825), Египетский музей в Каире, Археологический музей в Стамбуле, Нац. археологич. музей в Мадриде (1867), Исторический музей в Москве, Национальный археологический музей в Афинах, Национальный археологический музей в Неаполе, Региональный археологич. музей в Палермо, Национальный римский музей, Нац. этрусский музей, Региональный археологич. музей в Агридженто и др. Специальные М. посвящены истории отд. стран, их регионов или эпох (напр., Греко-римский музей в Александрии), социальных групп (напр., Музей донского казачества в Новочеркасске), мн. городов (Музей Москвы, Музей истории Санкт-Петербурга, музей Карнавале в Париже, М. истории Будапешта, Берлина и др. городов). Археологич. М. или экспозиции открывают в местах раскопок, особенно много таких М. в Средиземноморье. Немало М. связано с событиями воен. истории и основаны в тех местах, где они разворачивались (Гос. военно-историч. и природный музей-заповедник «Куликово поле», Гос. Бородинский военно-историч. музей-заповедник, Мамаев курган, руины коммуны Орадур-сюр-Глан, Музей-мемориал «Зееловские высоты» и др.; отмечены памятниками и фактически музеефицированы поля битвы при Ватерлоо и Лейпцигского сражения, мемориальные комплексы созданы в быв. концентрационных лагерях Бухенвальд, Освенцим, Саласпилс и др.). Значит. подгруппу составляют мемориальные М., посвящённые выдающемуся человеку (в т. ч. дома-М., квартиры-М., М.-усадьбы). Ряд М. при учреждениях, предприятиях, зданиях и т. д. освещают их историю.
Первые этнографические коллекции появились в составе собраний редкостей, древностей и естественно-научных М. С 1716 формировалась этнографич. коллекция Кунсткамеры (с 1902 Антропологии и этнографии музей); собрание редкостей прус. королей составило основу Этнологич. музея в Берлине (с 1873; до 1999 Музей народоведения), австр. императоров – Этнологич. музея в Вене (с 1876) и т. д. Богатые этнографич. коллекции сформировались в составе музеев естеств. истории (Музей человека в Париже, также М. Нью-Йорка, Чикаго и др.), Брит. музея и Виктории и Альберта музея в Лондоне, Ашмолеанского музея в Оксфорде, Румянцевского музея в С.-Петербурге (с 1861 в Москве) и др. С сер. 19 в. проходили этнографич. выставки, коллекции которых составили основу совр. этнографич. М.: Всерос. этнографич. выставка 1867 в Москве (коллекция в Российском этнографическом музее), этнографич. отдел Всемирной выставки 1878 в Париже (коллекция в Музее человека) и др. Комплектованию этнографич. коллекций способствовало сложение этнологии и антропологии как наук и развитие полевой этнографии. С кон. 19 в. появляются специализиров. этнографич. собрания [напр., Гос. этнографич. музей (Линден-музей) в Штутгарте, Музей индейца в Вашингтоне и Нью- Йорке].
Специализированные М. религиозного искусства появляются с 18 в., напр., Музей религ. иск-ва (Museo Sacro; основан в 1756 в Риме папой Римским Бенедиктом XIV; ныне в составе Ватиканских музеев), Музей исламского искусства в Каире (с 1881), Коллекция совр. религ. иск-ва (1973; в составе Ватиканских музеев), М. совр. религ. иск-ва в Сент-Луисе, США (1991), М. исламского иск-ва в Палермо (1991) и в Дохе, Катар (2000-е гг.), М. библейского иск-ва в Нью-Йорке (2005), М. исламской культуры в Казани (2006; в здании комплекса Кул-Шариф в Казанском кремле), М. буддийского иск-ва в Бангкоке и др.
На основе собраний предметов христианского культа, произведений религ. иск-ва, церковно-историч. документов в диоцезах (епархиях) Зап. Европы сформировались церковно-исторические (церковно-археологические) М., напр., М. кёльнского диоцеза «Колумба» (1853), М. диоцеза в Палермо (1927). В России первые церковно-археологич. М. возникли при С.-Петерб. (1879), Киевской (1880) и Моск. (1880) духовных академиях, позднее создавались также по инициативе церковно-археологич. обществ и комитетов, частных лиц: в Ростове (1883), Туле (1885), Архангельске (1886), Вологде (1888), Тифлисе (1888), Витебске (1893), Ставрополе (1894), Могилёве (1897), Воронеже (1901), Кишинёве (1904), Орле (1905) и др. (к 1912 всего ок. 50 М.). После Окт. революции 1917 церковные М. были ликвидированы, а их собрания влились в коллекции историч., худож., краеведческих М. В 1944 возрождён Церковно-археологич. кабинет при Моск. духовной академии. С кон. 20 в. стали создаваться церковные М. в действующих монастырях (Церковно-историч. музей в Даниловом монастыре, Мемориальный музей патриарха Тихона в Донском монастыре), при епархиях и приходских храмах.
Менее многочисленны религиоведческие М., посвящённые истории и вероучению разл. религий. Среди наиболее известных – Религ. коллекция в Марбургском ун-те (основана в 1927 Р. Отто), Музей религий мира в канад. г. Николе (открыт в 1986), Музей религ. жизни и иск-ва Св. Манго в Глазго (1993), Музей истории религии во Львове (основан в 1973 как Музей истории религии и атеизма). Крупнейший религиоведческий М. России – Гос. музей истории религии в С.-Петербурге (открыт в 1932 как Музей истории религии и атеизма, совр. назв. с 1990; до 2000 располагался в здании Казанского собора).
К особой группе относятся военные М., созданные на основе коллекций оружия и воен. трофеев, в т. ч. Оружейная палата в Москве (собрание с 16 в.), Морской музей (1805; ныне Центр. военно-морской), Артиллерийский (1868; с 1903 – Арт. историч.) и Военно-инженерный (с 1860-х гг.) музеи (в 1965 объединены в Воен.-историч. музей артиллерии, инж. войск и войск связи) в С.-Петербурге (все на основе собраний имп. Петра I); Центральный музей Вооружённых Сил и Центр. музей Вел. Отеч. войны 1941–45 (с 1995) в Москве; среди зарубежных – Нац. военно-морской музей (1827), Музей армии (1905, на базе Арт. музея Дома инвалидов, существовавшего с 1872, и Историч. музея армии, основанного в 1896) в Париже; Морской историч. музей в Венеции, Воен. музей в Стамбуле (открыт в 1846), Военно-историч. музей в Вене (1891), Имперский воен. музей в Лондоне (открыт в 1920), Нац. морской музей в Гринвиче (1934), Нац. музей мор. пехоты (США, штат Вирджиния) и др.
Складываются естественно-научные М.: Нац. музей естеств. истории в Париже (1793), Естественно-историч. музей в Вене (1748), Геологич. (1772) и Естественно-историч. музеи (1877) в Копенгагене, Музей Тейлера в Нидерландах (1784, Харлем), Баварская гос. зоологич. коллекция в Мюнхене (1807), Харьковский музей природы (1807), Минералогич. музей им. А. Е. Ферсмана РАН (1836), Амер. музей естеств. истории в Нью-Йорке (1869), Австр. этнологич. музей (основан в 1876, реорганизован в 1928), Лондонский музей естеств. истории (1881), Музей естеств. истории им. Филда в Чикаго (1893), Музей естеств. истории Карнеги в Окленде, США (1896), Дарвиновский музей в Москве, Нац. музей естеств. истории в Вашингтоне (1910), Королевский музей Онтарио (1912, Канада), Музей человека в Париже (1937), Геологический музей им. В. И. Вернадского РАН (основан в 1755), Геологич. музей им. В. В. Ершова при Моск. гос. горном ун-те (1989, Москва), Музей геологии Центр. Сибири в Красноярске (1999); научно-технические М.: Нем. музей в Мюнхене (основан в 1903), Научный музей в Лондоне (1857), Политехнический музей в Москве, Центр. музей ж.-д. транспорта в С.-Петербурге (1813) и др.
Коллекции музыкальных М. содержат нотные автографы, рукописи муз.-теоретич. трудов, муз. инструменты, аудио- и видеозаписи и др. Крупнейший в России муз. М. широкого профиля – Музыкальной культуры музей имени М. И. Глинки в Москве, старейший мемориальный – Чайковского П.И. дом-музей в Клину. Зарубежные муз. М. (широкого профиля, а также специальные), как правило, функционируют при нац. М., консерваториях, колледжах, ун-тах, реже имеют самостоят. статус; среди них: музеи муз. инструментов в Германском нац. музее (Нюрнберг), в Худож.-историч. музее (Вена), в замке Кастелло-Сфорцеско (Милан), при консерваториях в Брюсселе, Неаполе, Лейпциге, Берлине, при Королевском муз. колледже в Лондоне. Муз. М. существуют при мн. оперных театрах – Большом театре в Москве, Мариинском театре в С.-Петербурге, «Ла Скала» в Милане, «Ковент-Гарден» в Лондоне, «Метрополитен-опера» в Нью- Йорке, Парижской опере и др.; многочисленны дома-М. и М.-квартиры композиторов и исполнителей.
Есть также музеи литературные (Литературный музей в Москве), театральные (Театральный музей им. А. А. Бахрушина в Москве; Театрального и музыкального искусства музей в С.-Петербурге; музеи крупнейших театров мира), М. кино и т. д.
Принципы экспонирования.
Музей как отдельное здание. История музейной архитектуры. Музейное здание как архитектурный тип сформировалось на рубеже 18–19 вв. на основе классицистич. дворцовых сооружений, где, как правило, выставлялись коллекции произведений иск-ва и естественно-научных экспонатов в предшествующие века, а также под влиянием архитектуры античных храмов. Первые музейные здания появляются в Европе в 18 в.: Кунсткамера в С.-Петербурге (1718–34, архитекторы Г. И. Маттарнови, М. Г. Земцов и др.) и Пио-Клементино в Ватикане (с 1770; арх. М. Симонетти и др.), в котором объединились элементы, определившие решение архитектуры М. вплоть до сер. 20 в. – парадная лестница, ротонда с куполом, внутр. двор, помещения удлинённого плана по типу дворцовых галерей и анфилад залов. На типологию зданий повлиял также проект образцового М. с ротондой, 4 дворами и длинными галереями Ж. Н. Л. Дюрана (1802–05). С нач. 19 в. получило распространение верхнее естеств. освещение (впервые стеклянные перекрытия были применены Дж. Соуном в здании Далиджской картинной галереи в Лондоне, 1811–1813). Поздний классицизм (также неогреческий стиль и неоклассицизм) оставался преобладающим стилем музейной архитектуры вплоть до 1-й пол. 20 в.: Брит. музей (совр. здание 1823–52, арх. Р. Смёрк), Нац. галерея (1830-е гг., арх. У. Уилкинс) и галерея Тейт (1897–1899, арх. С. Р. Дж. Смит) в Лондоне, Старый музей в Берлине (1823–30, арх. К. Ф. Шинкель), Новый Эрмитаж (1839–1851, по проекту Л. фон Кленце) и Этнографич. отдел Рус. музея (ныне Рос. этнографич. музей, 1900–11, арх. В. Ф. Свиньин) в С.-Петербурге, Археологический музей в Стамбуле (1892–1908, арх. А. Валлори), Музей изящных искусств в Москве (1898–1912, арх. Р. И. Клейн; ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), Худож.-пром. и науч. музей имп. Николая Александровича (ныне Нац. худож. музей Украины; 1899, архитекторы П. С. Бойцов, В. В. Городецкий), Музей изобразительных искусств в Будапеште (1900–06, архитекторы А. Шикеданц, Ф. Херцог), Египетский музей в Каире (1902, арх. М. Дурньон), Национальный музей в Варшаве (1926–38, арх. Т. Толвиньский), Национальная галерея искусства в Вашингтоне (1937–41, арх. Дж. Р. Поуп) и др. Для 2-й пол. 19 в. характерно также использование разл. исторических стилей: Дрезденская картинная галерея в стиле неоренессанс (1847–56, арх. Г. Земпер); Оружейная палата в русско-византийском стиле (1844–51, арх. К. А. Тон), Политехнич. музей (1874–77, архитекторы И. А. Монигетти, Н. А. Шохин; достраивался в 1896 и 1907), Историч. музей (1875–83, архитекторы В. О. Шервуд, А. П. Попов; оба в русском стиле) и Третьяковская галерея (здание 1-й трети 19 в., фасад перестроен в 1900–05 по рисунку В. М. Васнецова в неорусском стиле, достраивалось в 1930-х гг., арх. А. В. Щусев; реконструировано в 1985–95) в Москве; Худож.-историч. музей в Вене в стиле необарокко (1872–81, архитекторы Земпер, К. Хазенауэр); Рейксмюсеум в Амстердаме в духе голл. Ренессанса и барокко (1877–85, арх. П. Й. Х. Кёйперс); Метрополитен-музей в Нью-Йорке в стиле викторианской неоготики (1880, архитекторы К. Во, Дж. Р. Моулд; фасад в стиле бозар, 1902, арх. Р. М. Хант; позднее достраивался); Музей Виктории и Альберта в Лондоне в позднем викторианском стиле (1899–1909, арх. А. Уэбб); гл. здание Имперского музея в Токио (ныне Нац. музей) в «восточном» стиле (1932–38, арх. Хитоси Ватанабэ). В стиле ар деко построен Пергамский музей в Берлине (1910–30, архитекторы А. Мессель и Л. Хоффманн).
С сер. 20 в. на смену типу М.-«храма» приходят М. в стиле модернизма – со сдержанным решением фасадов и нейтральными интерьерами. Для них характерны свободный план (среди первых – новое здание Гор. музея в Гааге, 1931–1935, арх. Х. П. Берлаге), большие плоскости застекления, связывающие интерьер и окружающее пространство (Новая нац. галерея в Берлине, 1962–68, арх. Л. Мис ван дер Роэ); здание также могло выглядеть как серия павильонов в ландшафте (музей «Луизиана» близ Копенгагена, 1958–2006, архит. бюро «Bo & Wohlert»). Почти одновременно возникает тип М.-«аттракциона» с остро оригинальной архитектурой (Музей С. Гуггенхейма в Нью-Йорке, 1959, арх. Ф. Л. Райт; Вост. здание Нац. галереи иск-ва в Вашингтоне, 1978, арх. И. М. Пей; филиал «Север» Имперского воен. музея в Манчестере в стиле деконструктивизма, 2002, арх. Д. Либескинд), отвечающий новой роли М. как многофункционального культурного центра (Нац. центр иск-ва и культуры им. Ж. Помпиду в Париже в стиле хай-тек, 1972–77, архитекторы Р. Роджерс, Р. Пиано).
Особую проблему с сер. 20 в. представляет превращение в М. зданий иного назначения: музей Орсе в здании быв. одноим. вокзала в Париже в стиле модерн (1900, арх. В. Лалу; перестроен в музейное здание в 1980–86, арх. Г. Ауленти), Совр. галерея Тейт в здании реконструированной электростанции «Bankside» в Лондоне в стиле ар деко (2000, архит. бюро «Херцог и де Мерон»).
Дизайн экспозиции как дисциплина возник в нач. 20 в.; как альтернатива традиц. строго классифицированному расположению экспонатов возник т. н. интерпретационный подход, отвечающий замыслу куратора. К кон. 20 в. распространёнными стали интерактивные экспозиции, особенно в естественно-науч. и технич. музеях (напр., в Науч. центре «Фэно» в Вольфсбурге, 2005, дизайнер Дж. Ансел; в Музее новостей и журналистики «Newseum» в Вашингтоне, 2008, дизайнер Р. Аппельбаум).
Музеефикация отдельных объектов, памятников истории и архитектуры.
Широкое распространение получила практика музеефикации результатов археологич. раскопок, создание на этой основе археологич. парков, охватывающих нередко всю площадь или значит. часть древних городов (напр., Помпеи, Остия, Херсонес, Мачу-Пикчу и мн. др.). Нередко эти комплексы включают реконструкции древних сооружений, экспозиции, где представлены находки, иногда – совр. постройки (Галло-рим. музей «Везунна» на месте рим. виллы в Перигё, 1993, арх. Ж. Нувель); являются местами проведения концертов (так используются, напр., древние театры), тематич. фестивалей и т. д. Фактически М. являются мн. архит. комплексы, напр. др.-егип. пирамиды и храмы в Гизе, руины древних дворцов (напр., Кносский дворец, афинский Акрополь, Римский форум, Пальмира и т. д.), в т. ч. и города-музеи (Каркасон, Венеция, Дубровник и др.), фортификационные сооружения и комплексы (Адрианова стена, Великая Китайская стена и др.). Историко-архит. и историко-культурные М.-заповедники (в Ростове, Ярославле, Владимире, Суздале, в Московском Кремле и т. д.) обычно включают в себя территорию города.
Статус М. в наши дни имеют мн. исторические здания, среди них – замки (Кастелло-Сфорцеско в Милане, Замки Луары и др. замки во Франции, Германии, Чехии, Бельгии, др. странах), дворцы (в Фонтенбло, Версале, Петергофе, г. Пушкин (быв. Царское Село), Павловске, Гатчине, г. Ломоносов (быв. Ораниенбаум), Альгамбра в Гранаде, дворцы и парки Берлина и Потсдама, Императорский дворец (Гугун) в Пекине, Мукденский дворцово-мемориальный комплекс, дворец Топкапы в Стамбуле и мн. др.), усадьбы (в Кускове, Останкине, Архангельском, Абрамцеве, Поленове, Талашкине; Кенвуд-хаус в Лондоне и др.), виллы (Палаццо Реале в Казерте, Вилла Джулия и Вилла Боргезе в Риме, Вилла д’Эсте в Тиволи), монастыри (Эскориал; Санта-Мария-Новелла во Флоренции), храмы и др. сооружения церковного типа (Святой Софии храм (Айя-София) в Стамбуле, Капелла дель-Арена (или Капелла дельи- Скровеньи) в Падуе и мн. др.), мавзолеи, гробницы, раннехристианские катакомбы. Хранение и музейное экспонирование памятников религ. иск-ва (фрески, мозаики, скульптура, алтари, иконы, надгробия) часто осуществляются в действующих церквах, соборах, монастырях, мечетях. Музейную функцию могут выполнять и действующие резиденции – монаршие (Букингемский дворец в Лондоне, Виндзорский замок), правительственные (Большой Кремлёвский дворец в Москве) и частные (виллы Барбаро, Ротонда и др. в Италии).
С кон. 19 в. появляются М. на открытом воздухе, сохраняющие предметы традиц. культуры в естественной для них среде (Скансен в Стокгольме, 1891; Норвежский нар. музей на п-ове Бюгдёй в Осло, 1894; Эстонский музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре в Таллине, 1957; Гос. музей дерев. зодчества и нар. иск-ва «Малые Корелы» под Архангельском, 1964; Музей-заповедник Кижи в Карелии, 1965; Закарпатский музей нар. архитектуры и быта под Ужгородом, 1970; Этнографич. музей народов Забайкалья в Улан-Удэ, 1973; Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья в Нижнем Новгороде, 1973; Ибресинский этнографич. музей под открытым небом в Чувашии, 1980, и др.), специализир. этнографич. собрания (напр., Музей индейца в Вашингтоне и Нью-Йорке). Под открытым небом могут размещаться скульптурные экспозиции (парк Мидделхейм в Антверпене, сад Миллеса в Стокгольме, парк Вигеланна в Осло, и др.).
С 1970-х гг. создаётся сеть «экомузеев» и «живых М.», сохраняющих этнографич. материальное и нематериальное наследие в исконной природной и историко-культурной среде.