МОЗЕС АНН МЭРИ

МОЗЕС АНН МЭРИ (Ба­буш­ка Мо­зес, Grandma Moses; уро­ж­дён­ная Ро­берт­сон) - американская художница, пред­ста­ви­тель­ни­ца на­ив­но­го ис­кус­ст­ва .

Ро­ди­лась в се­мье фер­ме­ра, ко­то­рый по­ощ­рял её ра­но про­явив­шую­ся лю­бовь к ри­со­ва­нию. В 1887 году вы­шла за­муж за фер­ме­ра Т. Мо­зе­са.

Ре­гу­ляр­но по­лу­ча­ла при­зы на ме­ст­ной яр­мар­ке за свои вы­ши­тые кар­ти­ны. По­те­ряв спо­соб­ность за­ни­мать­ся вы­ши­ва­ни­ем из-за арт­ри­та, в 70-лет­нем воз­рас­те пе­ре­шла к жи­во­пи­си мас­лом .

В конце 1930-х годов при­влек­ла вни­ма­ние кол­лек­цио­не­ра Л.Дж. Кол­до­ра и вла­дель­ца Ху­дожественной га­ле­реи С. Дже­ни­са, по­ка­зав­ше­го её ра­бо­ты на вы­став­ке в Нью- Йор­ке; в 1940-е годы по­лу­чи­ла ши­ро­кую из­вест­ность в США.

Её кар­ти­ны, про­ник­ну­тые ра­до­ст­ным на­строе­ни­ем, вос­про­из­во­ди­лись на по­здра­вительных от­крыт­ках, тка­нях, ке­ра­мических плит­ках, обо­ях. Из­люб­лен­ные мо­ти­вы Мозес Анн Мэри - свет­лые пей­за­жи с вы­со­ким го­ри­зон­том и сцен­ки фер­мер­ской жиз­ни с при­ме­та­ми ста­ри­ны.