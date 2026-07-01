МОЗЕС АНН МЭРИ
МОЗЕС АНН МЭРИ (Бабушка Мозес, Grandma Moses; урождённая Робертсон) - американская художница, представительница наивного искусства.
Родилась в семье фермера, который поощрял её рано проявившуюся любовь к рисованию. В 1887 году вышла замуж за фермера Т. Мозеса.
Регулярно получала призы на местной ярмарке за свои вышитые картины. Потеряв способность заниматься вышиванием из-за артрита, в 70-летнем возрасте перешла к живописи маслом.
В конце 1930-х годов привлекла внимание коллекционера Л.Дж. Колдора и владельца Художественной галереи С. Джениса, показавшего её работы на выставке в Нью- Йорке; в 1940-е годы получила широкую известность в США.
Её картины, проникнутые радостным настроением, воспроизводились на поздравительных открытках, тканях, керамических плитках, обоях. Излюбленные мотивы Мозес Анн Мэри - светлые пейзажи с высоким горизонтом и сценки фермерской жизни с приметами старины.