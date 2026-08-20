МОЗДОК

МОЗДОК - город в Рос­сии, в северной час­ти Се­вер­ной Осе­тии, центр Моз­док­ско­го района.

Население 38,7 тыс. человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на р. Те­рек. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник в 1759 году как ка­бардинское по­се­ле­ние в уро­чи­ще Моз­док (на­зва­ние, ве­ро­ят­но, про­ис­хо­дит от ка­бардинского «мэз дэ­гу» - глу­хой или тём­ный лес). В 1763 году здесь под кон­тро­лем под­пол­ков­ни­ка П.И. Га­ка со­ору­жён фор­пост, в 1764 году уч­ре­ж­де­на та­мож­ня, в 1765 году Моздок пе­ре­стро­ен в кре­пость.

С 1765 года для при­вле­че­ния пе­ресе­лен­цев им бы­ла офи­ци­аль­но на­зна­че­на сум­ма в 250 руб. на се­мью. В 1770 году в Моздоке и его ок­ре­ст­но­сти пе­ре­се­ле­но свыше 600 ка­зачь­их се­мей.

В 1772 году в тюрь­ме Моздока не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя со­дер­жал­ся Е.И. Пу­га­чёв .

В 1774 году в Моздоке под­пи­сан акт о при­сое­ди­не­нии Осе­тии к Рос­сии. В 1777 году на­ча­лось строи­тель­ст­во Азо­во-Моз­док­ской ук­ре­п­лён­ной ли­нии, Моздок стал её са­мым восточным пунк­том. Уезд­ный го­род Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1785-1796 годы), Ас­т­ра­хан­ской губернии (1797-1802 годы), Кав­каз­ской губернии (1802-1822 годы), Кав­каз­ской области (1822-1827 годы), ок­руж­ной го­род Кав­каз­ской области (1827-1847 годы), за­штат­ный го­род Став­ро­поль­ской губернии (1847-1866 годы), Тер­ской области (1866-1899 годы).

В концеXVIII - начале XX веков важ­ный эко­но­мический центр Северного Кав­ка­за: в Моздоке еже­год­но осе­нью про­хо­ди­ли круп­ные яр­мар­ки, в 1823 году по­стро­ен один из пер­вых в Рос­сии неф­те­пе­ре­гон­ных за­во­дов (главным образом про­изводство ке­ро­си­на).

В хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям гор­цев Ша­ми­ля (1840 год, 1843 год), од­на­ко они бы­ли от­би­ты. По­сле от­кры­тия дви­же­ния по Вла­ди­кав­каз­ской железной дороге (1875 год), про­шед­шей ми­мо го­ро­да, зна­че­ние Моздока упа­ло.

Центр от­де­ла Тер­ской области (с 1899 года). В 1915 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Про­хлад­ная - Моз­док - Гу­дер­мес, что ожи­ви­ло эко­но­мическое раз­ви­тие го­ро­да.

Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Моздок не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. В январе/феврале 1918 года в Моздоке со­сто­ял­ся первый съезд на­ро­дов Те­ре­ка. В первой половине 1918 года вхо­дил в со­став Тер­ской народной рес­пуб­лики, 30 июня 1918 пе­ре­шёл под кон­троль Г.Ф. Би­че­ра­хо­ва (см. в статье Би­че­ра­хо­вы), 23 ноября 1918 года вновь не­на­дол­го пе­ре­шёл под кон­троль РККА. 15 января 1919 года за­нят час­тя­ми Доб­ро­воль­че­ской ар­мии. 13 марта 1920 года ос­тав­лен час­тя­ми бе­лых ар­мий, 18 мар­та в Моздок без боя во­шла кон­ни­ца РККА.

Ок­руж­ной (1921-1923 года), уезд­ный (1923-1924 года) го­род Тер­ской губернии, рай­он­ный центр Тер­ско­го округа Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (1924-1930 года), Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (1930-1934 год), Став­ро­поль­ско­го (в 1934-1937 годы Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го, в 1937-1943 годах - Орд­жо­ни­кид­зев­ско­го) края (1934-1944 года), Се­ве­ро-Осе­тин­ской АССР (с 1944 года).

В Великую Отечественную вой­ну, во вре­мя Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годы, в рай­оне Моздока про­ис­хо­ди­ли ожес­то­чён­ные бои, го­род был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 25 августа 1942 года по 3 января 1943 года, прак­ти­че­ски раз­ру­шен. К 1950 году Моздок восстановлен. В 2003 году в Моздоке тер­ро­ри­ста­ми взо­рван во­енный гос­пи­таль, что по­влек­ло зна­чительные жерт­вы (в 2004 году на его мес­те по­строе­на ча­сов­ня в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри).

Час­тич­но со­хра­ни­лась за­строй­ка конца XIX века (жи­лые до­ма на ул. Ми­ра). Церковь Ус­пе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри с при­де­лом Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1898 год, на мес­те ар­мян­ской церк­ви; в ин­терь­е­ре - ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Моз­док­ская», спи­сок с по­чи­тае­мой ико­ны XIII веке, ут­ра­чен­ной по­сле 1917 года); ча­сов­ня Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2005 год). Фи­лиа­лы ву­зов. Крае­ведческий му­зей. Те­атр. Пред­при­ятия лёг­кой (гар­дин­ная, швей­ная фаб­ри­ки), пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Исторические источники:

Бут­ков П. Г. Ма­те­риа­лы для но­вой ис­то­рии Кав­ка­за, с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Ч. 2;

Но­вей­шия из­вес­тия о Кав­ка­зе, соб­ран­ныя и по­пол­нен­ныя С. Бро­нев­ским: [В 2 т.]. СПб., 2004.

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