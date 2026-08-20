МОЗАИКА

МОЗАИКА (франц. mosaїque, итал. mo­sai­co, от лат. musivum, букв. - по­свя­щён­ное му­зам) - вид мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си ; изо­бра­зи­тель­ные и ор­на­мен­таль­ные мо­за­ич­ные ком­по­зи­ции, со­став­лен­ные из не­боль­ших еди­но­об­раз­ных эле­мен­тов (так называемые тес­се­ры) как при­род­но­го (галь­ка, ра­ко­ви­ны, при­род­ный ка­мень), так и ис­кусственного (смаль­та, эма­ли) про­ис­хо­ж­де­ния, за­кре­п­лён­ных на грун­те.

Мозаикой ук­ра­ша­ют по­лы, по­тол­ки, сте­ны, ко­лон­ны , ре­же - пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства; ино­гда мозаика ис­поль­зо­ва­лась для стан­ко­вых про­из­ве­де­ний (мо­за­ич­ные ико­ны и портреты).

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки мозаики от­но­сят­ся к III тысячилетию до н. э. Тех­ни­ки, близ­кие к мозаике, мож­но об­на­ру­жить в искусстве Древ­ней Ме­со­по­та­мии (свя­ти­ли­ще в Уру­ке, около 3500 года до н. э.; «Штан­дарт из Ура», около 2600 года до н. э., Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон).

Ши­ро­чай­шее рас­про­стра­не­ние мозаика по­лу­чи­ла в ан­тич­ном ми­ре в ка­че­ст­ве сред­ст­ва на­поль­ной де­ко­ра­ции. Главной тех­ни­ка­ми ан­тич­ной мозаики бы­ли так называемые opus bar­baricum (мозаика из при­род­ной цвет­ной галь­ки), opus tesselatum (из об­ра­бо­тан­ных вруч­ную ка­мен­ных тес­сер), opus vermi­cu­latum (мел­ко­мо­дуль­ная мозаика, по­зво­ляв­шая на­би­рать слож­ные ил­лю­зио­ни­стические изо­бра­же­ния, упо­доб­ляв­шие­ся жи­во­пи­си), opus sectile (из тон­ких пла­стин на­ту­раль­но­го кам­ня). В Древ­ней Гре­ции по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние на­поль­ные га­леч­ные мозаики в Олин­фе (V век до н. э.) и Пел­ле (конец IV века до н. э., Му­зей, Пел­ла).

В искусстве эл­ли­низ­ма на­ча­ла скла­ды­вать­ся тра­ди­ция ис­поль­зо­ва­ния на­поль­ных мозаик из об­ра­бо­тан­ных вруч­ную тес­сер (жи­лые до­ма на о. Де­лос). Об­шир­ные мо­за­ич­ные ан­самб­ли от­кры­ты в жи­лых до­мах (в Пом­пе­ях и Гер­ку­ла­ну­ме), за­го­род­ных вил­лах (Вил­ла дель-Ка­са­ле близ г. Пьяц­ца-Ар­ме­ри­на на Си­ци­лии), фон­та­нах, ба­нях и других об­щественных со­ору­же­ни­ях в Древ­нем Ри­ме и его про­вин­ци­ях. В них пред­став­ле­но ог­ром­ное раз­но­об­ра­зие сю­же­тов: на­тюр­мор­ты-об­ман­ки («Не­под­ме­тён­ный пол» - ими­та­ция му­со­ра, ко­то­рую вы­кла­ды­ва­ли на по­лах сто­ло­вых), сце­ны охо­ты, спор­тив­ных игр, ис­то­рические ком­по­зи­ции («Бит­ва при Ис­се», II век до н. э., Национально ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь), 3-мер­ные ил­лю­зио­ни­стические ор­на­мен­ты.

В ран­не­хри­сти­ан­ском искусстве со­хра­ня­ет­ся тра­ди­ция позд­не­ан­тич­ных на­поль­ных мо­за­ик (в пат­ри­ар­шей ба­зи­ли­ке Ак­ви­леи, IV век; см. иллюстрацию к этой ста­тье). Од­на­ко в пер­вые ве­ка хри­сти­ан­ст­ва про­ис­хо­дит су­ще­ст­вен­ное из­ме­не­ние тех­ни­ки мозаики. Её главным ма­те­риа­лом ста­но­вит­ся смаль­та, ко­то­рая в со­че­та­нии с тон­чай­ши­ми пла­сти­на­ми зо­ло­та и се­реб­ра при­об­ре­та­ла све­то­от­ра­жаю­щие свой­ст­ва (ещё бо­лее уси­ли­ваю­щие­ся бла­го­да­ря при­кре­п­ле­нию тес­сер к по­верх­но­сти под раз­ны­ми уг­лами), а ме­стом её раз­ме­ще­ния - сте­ны (впо­след­ст­вии и сво­ды) хра­мов. Ран­не­хри­сти­ан­ские мо­за­ич­ные ан­самб­ли со­зда­ют­ся в Ри­ме (мав­зо­лей Кос­тан­ции, церковь Сан­та-Пу­ден­циа­на, церковь Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре), Ра­вен­не (Гал­лы Пла­ци­дии мав­зо­лей).

Ху­дожественные воз­мож­но­сти мозаики в наи­боль­шей сте­пе­ни бы­ли рас­кры­ты в искусстве Ви­зан­тии, где мак­си­маль­но ис­поль­зо­ва­лись её све­то­нос­ность и спо­соб­ность по­сред­ст­вом ма­лень­ко­го мо­ду­ля ор­га­ни­зо­вы­вать боль­шие по­верх­но­сти, в т. ч. не­пра­виль­ной фор­мы. При императоре Юс­ти­ниа­не мо­за­ич­ное уб­ран­ст­во по­лу­ча­ет Свя­той Со­фии храм в Кон­стан­ти­но­по­ле, церк­ви в Ра­вен­не (Сант-Апол­ли­на­ре-Нуо­во, начало VI века; Сан-Ви­та­ле, 546-547 годы; Сант-Апол­ли­на­ре-ин-Клас­се, ос­вя­ще­на в 549 году), в г. Фес­са­ло­ни­ки (церковь Св. Ге­ор­гия, конце IV века; церковь Св. Ди­мит­рия, первая половина VII века), на Си­нае (цер­ковь Синайского монастыря Св. Ека­те­ри­ны, 548-565 годы). В Боль­шом императорском двор­це Кон­стан­ти­но­по­ля соз­да­ют­ся на­поль­ные мозаики с охот­ничь­и­ми и пас­то­раль­ны­ми сце­на­ми.

В сред­не­ви­зан­тий­ский пе­ри­од сло­жи­лась осо­бая сис­те­ма при­ме­не­ния мозаики в уб­ран­ст­ве кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма: отдельные ико­но­по­доб­ные ком­по­зи­ции в со­от­вет­ст­вии со стро­гой ие­рар­хи­ей раз­ме­ща­лись на кри­во­ли­ней­ных (вы­пук­лых или во­гну­тых) по­верх­но­стях на раз­ных яру­сах хра­мо­во­го про­стран­ст­ва (церковь Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри в Даф­ни, около 1100 года; ка­фо­ли­кон монастыря Оси­ас-Лу­кас в Фо­ки­де, 1030-1040-е годы; ка­фо­ли­кон монастыря Неа-Мо­ни на о. Хиос, 1042-1055 годы, и др.).

Ви­зантийская мо­за­ич­ная сис­те­ма по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние так­же в стра­нах, вхо­дя­щих в аре­ал куль­тур­но­го влия­ния Ви­зан­тии: в Древ­ней Ру­си (в Кие­ве - в Со­фий­ском со­бо­ре, 1030-1040-е годы, и Ми­хай­лов­ском Зла­то­вер­хом монастыре, 1108-1013 годы, ны­не большая часть в Со­фий­ском со­бо­ре), в Гру­зии (храм в се­ле­нии Шо­ре­ти, первая половина VII века, Национальный му­зей Гру­зии, Тби­ли­си; главный храм Ге­лат­ско­го мо­на­сты­ря, 1125-1130 годы) и др.

Бла­го­да­ря ви­зантийским мас­те­рам мозаика ста­ла ис­поль­зо­вать­ся и в му­сульманских стра­нах (Ку­пол Ска­лы в Ие­ру­са­ли­ме, 691-692 годы; Омей­я­дов ме­четь в Да­ма­ске, 707-711 годы; ме­четь в Кор­до­ве, 965 год). Тра­ди­ция на­поль­ных мозаик про­дол­жа­лась в средне-вековой Си­рии и Па­ле­сти­не (сце­ны охо­ты в ба­нях, вторая четверть VIII века). Ви­зантийские мас­те­ра в пе­ри­од ико­но­бор­че­ст­ва прив­нес­ли искусство мозаики в Западную Ев­ро­пу (цер­ковь в Жер­ми­ньи-де-Пре, около 806 года). Греческими мо­заи­чи­ста­ми бы­ло ук­ра­ше­но аб­бат­ст­во Мон­те­кас­си­но (1071 год, не сохранилась), соз­да­ны ан­самб­ли Свя­то­го Мар­ка со­бо­ра в Ве­не­ции, церковь Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та на о. Тор­чел­ло; на Си­ци­лии - Па­ла­тин­ской ка­пел­лы (1140-1150-е годы) и Мар­то­ра­ны в Па­лер­мо (около 1143 года), со­бо­ров в Че­фа­лу (около 1148 года) и Мон­реа­ле (1180-1094 года).

В от­ли­чие от Ви­зан­тии, в Ев­ро­пе пре­об­ла­да­ло сплош­ное де­ко­ри­ро­ва­ние стен и сво­дов хра­ма; мозаика ис­поль­зо­ва­лась для соз­да­ния нар­ра­тив­ных ком­по­зи­ций, а сис­те­ма де­ко­ра кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма бы­ла адап­ти­ро­ва­на к ба­зи­ли­каль­но­му ти­пу цер­ков­но­го зда­ния. Под­ра­жа­ние ран­не­хри­сти­ан­ским па­мят­ни­кам сыг­ра­ло важ­ную роль в воз­ро­ж­де­нии мо­за­ич­ных де­ко­ра­ций в Ри­ме в XII-XIV веках (церковь Сан-Кле­мен­те, 1128 года; Сан­та-Ма­рия-ин-Тра­сте­ве­ре, 1140-1143 годы и др.). В конце XI - начале XIV веков в Ри­ме раз­ви­ва­ет­ся осо­бая тех­ни­ка, по­лу­чив­шая на­зва­ние кос­мат­ских мо­за­ик.

На­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния мозаики во мно­гом ут­ра­чи­ва­ет свою спе­ци­фи­ку, на­чи­на­ет под­ра­жать друшим ви­дам жи­во­пи­си и по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет­ся ими. В конце XVI-XVII веков мо­за­ич­ным цен­тром про­дол­жа­ет ос­та­вать­ся Рим, где дей­ст­ву­ет мас­тер­ская, в ко­то­рой соз­да­ют­ся мозаика для Свя­то­го Пет­ра со­бо­ра. В XVI веке во Фло­рен­ции на ма­ну­фак­ту­рах гер­цо­гов Ме­ди­чи ро­ж­да­ет­ся т. н. фло­рен­тий­ская мо­заи­ка (вос­хо­дя­щая к другим-римским opus sectile), от­ли­чаю­щая­ся круп­ны­ми шли­фо­ван­ны­ми тес­се­ра­ми, вы­ре­зан­ны­ми из по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней по кон­ту­ру изо­бра­зительных эле­мен­тов: ею де­ко­ри­ро­ва­лись пред­ме­ты ме­бе­ли (сто­леш­ни­цы, ка­би­не­ты), ин­терь­е­ры (усы­паль­ни­ца Ме­ди­чи в церкви Сан-Ло­рен­цо, Фло­рен­ция). В искусстве клас­си­циз­ма второй половины XVIII - певрой половины XIX веков под влия­ни­ем ан­тич­ных па­мят­ни­ков, от­кры­тых в Пом­пе­ях и Гер­ку­ла­ну­ме, по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние мо­за­ич­ная ми­ниа­тю­ра, ко­то­рой де­ко­ри­ро­ва­лись ме­бель и пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, юве­лир­ные из­де­лия.

Ис­то­ризм XIX века по­влёк за со­бой воз­ро­ж­де­ние мозаики. Мо­за­ич­ные мас­тер­ские воз­ни­ка­ют в Па­ри­же (где соз­да­ёт­ся де­кор за­ла Мель­по­ме­ны в Лув­ре, 1810 год). В Ве­не­ции около 1860 года на­чи­на­ет ра­бо­тать мас­тер­ская А. Саль­виа­ти, от­крыв­ше­го не­пря­мой ме­тод мо­за­ич­но­го на­бо­ра, при ко­то­ром ком­по­зи­ции со­став­ля­ют­ся в зер­каль­ном ото­бра­же­нии по пред­ва­ри­тель­но­му жи­во­пис­но­му эс­ки­зу на кар­то­не и за­ли­ва­ют­ся за­кре­п­ляю­щим рас­тво­ром в мас­тер­ской, а за­тем пе­ре­но­сят­ся на сте­ну. Ве­не­ци­ан­ски­ми мас­те­ра­ми в 1860-1870-е годы соз­да­ны мо­за­ич­ные ком­по­зи­ции для Ме­мо­риа­ла Аль­бер­та (1862-1875 годы) и Свя­то­го Пав­ла со­бо­ра в Лон­до­не, Па­риж­ской опе­ры. Мас­те­ра мо­дер­на и национально-ро­ман­тических те­че­ний (А. Гау­ди в Ис­па­нии, Г. Климт в Ав­ст­рии, и др.) час­то об­ра­ща­лись к тех­ни­ке мозаики из различных ма­те­риа­лов. В мозаики XX века пре­об­ла­да­ют ком­по­зи­ции, по­стро­ен­ные на со­че­та­нии бро­ских ло­каль­ных цве­то­вых пя­тен (Р. Гут­ту­зо, Ф. Ле­же, Д. Ри­ве­ра, Д. Си­кей­рос, Х. Эр­ни).

В Рос­сии тех­ни­ку смаль­то­вой мозаики воз­ро­дил в XVIII веке М.В. Ло­мо­но­сов (в 1753 году от­кры­то про­изводство цвет­но­го стек­ла и смаль­ты), под руководством ко­то­ро­го бы­ли соз­да­ны «Порт­рет Пет­ра I» и кар­ти­на «Пол­тав­ская ба­та­лия» (1762-1764 годы), а так­же мо­заич­ные ми­ниа­тю­ры.

С це­лью из­го­тов­ле­ния мозаики для Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1847 году ос­но­ва­но Императорское мо­за­ич­ное за­ве­де­ние (в 1862 оно вли­лось в пе­терб. АХ), рус. ху­дож­ни­ки-мо­заи­чи­сты в 1847–51 обу­ча­лись в Ри­ме в спе­ци­аль­но от­кры­той сту­дии под рук. М. Бар­бер­ри.

В даль­ней­шем русскими мо­заи­чи­ста­ми соз­да­ва­лись ико­ны для Се­ва­сто­поль­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Чу­до­ва монастыря в Мо­ск­ве, мо­заи­ки на фа­са­дах ве­ли­ко­кня­же­ской усы­паль­ни­цы в Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В хра­ме Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге мо­заи­ки по­кры­ва­ют фа­са­ды и внутренние сте­ны (за­ни­ма­ют свыше 7 тыс. м2; мас­тер­ская Фро­ло­вых по эс­ки­зам и кар­то­нам М.В. Не­сте­ро­ва, В.М. Вас­не­цо­ва, В.В. Бе­ляе­ва и др., 1895-1907 годы).

Мозаика ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась в советском деко­ра­тив­но-офор­ми­тель­ском искусстве: в оформ­ле­нии стан­ций Московского мет­ро­по­ли­те­на («Ма­я­ков­ская», художник А.А. Дей­нека; «Ком­со­моль­ская-коль­це­вая», художник П.Д. Ко­рин); фло­рен­тий­ские мо­заи­ки Г.И. Оп­рыш­ко. Во второй половине XX - начале XXI веков яр­кие об­раз­цы мозаики соз­да­ют Н.И. Ан­д­ро­нов, А.В. Вас­не­цов, В.В. Мель­ни­чен­ко, Д.М. Мер­перт, Б.П. Ми­лю­ков, А.Ф. Ры­ба­чук, И.М. Ра­би­но­вич, Б.А. Таль­берг, З.К. Це­ре­те­ли, В.Б. Эль­ко­нин, Е.Н. Мак­си­мов, А.Д. Кар­нау­хов и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)