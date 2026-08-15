МОТОНО ИТИРО

МОТОНО ИТИРО - японский государственный дея­тель и ди­пло­мат, ви­конт.

Изу­чал пра­во во Фран­ции, в 1896 году пе­ре­вёл японский гражданский ко­декс на французский язык. В 1898-1901 годах упол­но­мо­чен­ный министр Япо­нии в Бель­гии. В 1899 году официальный японский пред­ста­ви­тель на мир­ной кон­фе­рен­ции в Гаа­ге (см. Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1889 года и 1907 года). В 1901-1905 годах по­слан­ник во Фран­ции.

В 1905 году су­дья в По­сто­ян­ной па­ла­те тре­тей­ско­го су­да. В 1906-1916 годах по­сол Япо­нии в Рос­сии. До­бил­ся вы­год­ных для японцев тор­гов­цев та­мо­жен­ных та­ри­фов и бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для японских ры­бо­про­мыш­лен­ни­ков. Уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии российско-японских со­гла­ше­ний 1907 года, 1910 года, 1912 года, 1916 года, спо­соб­ст­во­вав­ших по­ли­тическому сбли­же­нию двух стран. Министр иностранных дел Япо­нии в 1916-1918 годах. Ярый про­тив­ник Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 , один из ини­циа­то­ров уча­стия Япо­нии в ино­стран­ной во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Рос­сии 1918-1922 годов.