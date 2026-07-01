МОТИВ (МУЗЫКА)
МОТИВ - наименьший конструктивный и выразительный элемент музыкальной формы.
Мотив - мелодико-ритмико-гармоническое «овеществление» метрического такта, его тематический эквивалент. В большинстве музыкальных произведений мотив первоначально появляется в составе фразы (метрического объединения мотивов в двутакт). Заключает в себе одну сильную долю, вокруг которой ритмически, мелодически и гармонически объединяются все звуки мотива.Выразительное (смысловое) значение мотива в том, что он носитель узнаваемого в музыке (произведение может быть узнано по единственному мотиву). Конструктивное значение в том, что путём его преобразований (а также введением новых мотивов) осуществляется музыкально-тематическое развитие и тем самым сложение целой формы. Подобное объяснение природы мотива разработано С.И. Танеевым на основе теории Х. Римана.