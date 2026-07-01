МОТИВ (МУЗЫКА)

МОТИВ - наи­мень­ший кон­ст­рук­тив­ный и вы­ра­зи­тель­ный эле­мент му­зы­каль­ной фор­мы .

Мотив - ме­ло­ди­ко-рит­ми­ко-гар­мо­ни­че­ское «ове­ще­ст­в­ле­ние» мет­ри­че­ско­го так­та, его те­ма­тический эк­ви­ва­лент. В боль­шин­ст­ве музыкальных про­из­ве­де­ний мотив пер­во­на­чаль­но по­яв­ля­ет­ся в со­ста­ве фра­зы (мет­ри­че­ско­го объ­е­ди­не­ния мо­ти­вов в дву­такт). За­клю­ча­ет в се­бе од­ну силь­ную до­лю, во­круг ко­то­рой рит­ми­че­ски, ме­ло­ди­че­ски и гар­мо­ни­че­ски объ­е­ди­ня­ют­ся все зву­ки мотива.Вы­ра­зительное (смы­сло­вое) зна­че­ние мотива в том, что он но­си­тель уз­на­вае­мо­го в му­зы­ке (про­из­ве­де­ние мо­жет быть уз­на­но по един­ст­вен­но­му мотиву). Кон­ст­рук­тив­ное зна­че­ние в том, что пу­тём его пре­об­ра­зо­ва­ний (а так­же вве­де­ни­ем но­вых мотивов) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся музыкально-те­ма­тическое раз­ви­тие и тем са­мым сло­же­ние це­лой фор­мы. По­доб­ное объ­яс­не­ние при­ро­ды мотива раз­ра­бо­та­но С.И. Та­нее­вым на ос­но­ве тео­рии Х. Ри­ма­на.

. © Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)