МОСУЛ

Мосул — город на севере Ирака, административный центр мухафазы Найнава. Численность населения — 1,38 млн человек (2021): иракские арабы, курды, туркоманы и др.; второй по числу жителей город страны. Расположен на р. Тигр, примерно в 400 км к северо-западу от Багдада.

Основан около 700 до н. э. на правом берегу Тигра, близ и отчасти на территории Ниневии. В 539—332 до н. э. входил в Ассирийскую сатрапию Ахеменидов государства (Атура), с 332 до н. э. — в империю Александра Македонского, затем последовательно — Селевкидов, Аршакидов, Сасанидов. В 115 ненадолго завоеван Римом. К началу II в. в М. существовала крупная христианская община. В 637 (или 641) при Омаре I подчинился власти ислама. Столица Хамданидов (905—991) и, после завоевания Сельджукидами (1095—1096), атабеков Зангидов (1127—1222) и Лулуидов (1222—1262), при которых переживал расцвет как центр текстильного производства (муслин), художественного ремесла и книжного дела (иллюминированные рукописи). После взятия и разграбления монголами в 1261—1262 пришел в упадок, усугубившийся после завоеваний Тимура во 2-й половине XIV в. В 1514 взят Селимом I, в 1535 окончательно включен Сулейманом I в состав Османской империи (до 1918, с некоторыми перерывами в XVI—XVII вв.); столица одноименного эйялета, с 1860-х — вилайета. С 1750 активную роль в М. играли миссионеры-доминиканцы. В начале XX в. открытие под М. нефтяных месторождений вызвало острую борьбу между Британской империей и Германией за право их разработки. После Первой мировой войны по решению Лиги Наций — под управлением Великобритании в качестве мандатной территории (в нарушение условий Мудросского перемирия ). В 1926 по британско-турецкому договору Анкара отказалась от своих претензий на М. С 1932 — в составе независимого Ирака, в 1970—1980-е — один из его важнейших экономических центров (легкая и пищевая, строительная промышленность). В марте 1991 захвачен войсками Национального фронта Иракского Курдистана , в апреле включен резолюцией СБ ООН в «зону безопасности». С 2003 — под контролем западной оккупационной коалиции. В 2006 провозглашен суннитскими фундаменталистами столицей Исламского Эмирата Ирак. Боевые действия 1990—2000-х уничтожили большую часть индустриальных мощностей и социальной инфраструктуры, которые отчасти восстановлены в течение 2010-х.

Среди исторических памятников, сосредоточенных по правому берегу Тигра, на территории старого города, остатки крепостных стен (XII—XIII вв.) с многочисленными воротами и цитадели Баш-Табия (XIII и XVIII вв.). От Большой мечети Нур ад-Дина Махмуда (1170—1172), разрушенной в 1942, сохранились только 2 михраба (в том числе — 1148) и минарет аль-Хадба. Там же руины дворца Кара-Сарай (1234), мавзолеи (машхад) сайидов Яхьи ибн аль-Касима (1239) и Аун ад-Дина (1248); мечеть Муджахиди (восходит к XII в.), мечеть-мавзолей Наби Джирджис (связанная с памятью о св. Георгии; 1393); христианские церкви, в том числе Мар Аху-д-эммех (восходит к X в., реконструкция XX в.). По левому берегу Тигра, где расположена большая часть современного М., сохранилась мечеть-мавзолей Наби Юнус (перестроена из храма Церкви Востока, X в., купол — XIV в.). Музей (с 1951), где хранились археологические находки из Ниневии, Кальху / Нимруда, Хатры и др., был разграблен в 2003.

Лит. : Fiey J. M. Mossoul chretienne. Beyrouth, 1959; Khoury D. R. State and Provincial Society in the Ottoman Empire. Mosul, 1540—1834. Cambridge, 1997; Shields S. D. Mosul before Iraq: Like Bees Making Five-Si