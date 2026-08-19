МОСТАР

МОСТАР (хор­ват­. Mostar) - го­род в южной части Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны , административный центр Гер­це­го­вин­ско-Не­рет­вин­ско­го кан­то­на в со­ста­ве государственного об­ра­зо­ва­ния Фе­де­ра­ция Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны.

Насчитывает 68,4 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в южной час­ти стра­ны, на реке Не­рет­ва. Важ­ный транс­порт­ный узел (железнодорожное и ав­то­мобиль­ное со­об­ще­ние с Са­рае­во и хорватским пор­том Пло­че). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Пер­вое письменное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1452 году, с 1468 года под вла­стью ту­рок. С 1583 года в Бос­ний­ском па­ша­лы­ке, в 1833 году во­шёл в соз­дан­ный па­ша­лык Гер­це­го­ви­на. По­сле Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года по­пал под управ­ле­ние ав­ст­ро-венгерских вла­стей, один из основных цен­тров хорватского национального воз­ро­ж­де­ния. В 1908 году в со­ста­ве ан­нек­сиро­ван­ных Ав­ст­ро-Венг­ри­ей Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны.

С 1918 года в Ко­ро­лев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В 1992-1994 годах сто­ли­ца са­мо­про­воз­гла­шён­но­го хорватского государства Гер­цег-Бос­на. Силь­но по­стра­дал в хо­де вой­ны в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не 1992-1995 годоа..

Со­хра­ни­лись мно­го­численные по­строй­ки вре­ме­ни турецкого гос­под­ства: Ста­рый мост че­рез реку Не­рет­ва (1566, архитектор Хай­ру­дин 2-й; в XVII веке флан­ки­ро­ван баш­ня­ми Та­ра и Ха­ле­бия; раз­ру­шен в 1993 году, вос­ста­нов­лен в 2001-2004 годах; см. иллюстрации к статье Бос­ния и Гер­це­го­ви­на), со­еди­няю­щий 2 час­ти го­ро­да - му­суль­ман­скую (на ле­вом бе­ре­гу) и хри­сти­ан­скую (рай­он Ста­ро­го мос­та в ис­то­рическом цен­тре Мостара вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия); мост Кри­ва- Цу­прия че­рез реку Ра­до­бо­лья - пра­вый при­ток Не­рет­вы (1558; вос­ста­нов­лен в 2000-е годы); ме­четь (1557; рес­тав­ри­ро­ва­на в 2002-2004 годах) и мед­ре­се Ка­рад­жоз-бе­га (1570), ме­че­ти Не­сух-Ага Ву­ча­ко­виц (1564), Кос­ки-Мех­мед-Па­ша (1617) и др.; ба­зар (XVI век.), ча­со­вая баш­ня (около 1630 года), ба­ни, жи­лые до­ма (в том числе в квар­та­ле Ку­юнд­жи­лук).

В XIX - начале XX века по­строе­ны: пра­во­слав­ная цер­ковь (1833) в восточной час­ти го­ро­да, в пред­горь­ях Ве­ле­жа (Под­ве­ле­жье), ба­зи­ли­ка Свя­тых Пет­ра и Пав­ла с вы­со­кой ко­ло­коль­ней (1874) и фран­ци­скан­ский мо­на­стырь, зда­ния гим­на­зии в мав­ри­тан­ском сти­ле (1902, архитектор Ф. Бла­зек), Зе­мель­но­го бан­ка в сти­ле мо­дерн (1910, архитектор Й. Ван­цаш), Ча­рин­ски мост (1917). В хо­де во­енных дей­ст­вий начала 1990-х годов раз­ру­ше­ны многие ме­че­ти, епи­скоп­ский дво­рец (1847) с боль­шой биб­лио­те­кой, ка­то­лический кос­тёл, серб­ские Тро­иц­кий со­бор и церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (оба - середины XIX века). В 1999 году на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние Мос­та­ра.

Университет Мостара (1977, современный ста­тус с 1992 года). Ар­хив Гер­це­го­ви­ны (1954).. Те­ат­ры: на­род­ный, хорватский на­цио­наль­ный, мо­ло­дёж­ный, ку­кольный Му­зей Гер­це­го­ви­ны (1950; рас­по­ло­жен в баш­не Гер­це­гу­са, XV век), ху­дожественная га­ле­рея. Фес­ти­ва­ли: му­зы­каль­но-фольк­лор­ный «Мос­тар­ское ле­то», хорватской куль­ту­ры «Мос­тар­ская вес­на», музей «Ме­ло­дии Мос­та­ра», те­ат­раль­ный. Мо­ну­мент на пар­ти­зан­ском клад­би­ще (1965, архитектор Б. Бо­гда­но­вич; вос­ста­нов­лен в 2008 году).

Мостар - важ­ный эко­но­мический центр стра­ны. Главные гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - алю­ми­ние­вый за­вод «Aluminij Mostar» (управ­ля­ет­ся пред­ста­ви­те­ля­ми хорватской об­щи­ны Мостара): про­изводство пер­вич­но­го алю­ми­ния из им­порт­но­го гли­но­зё­ма (130 тысяч, 2011), алю­ми­ние­вых спла­вов, про­во­ло­ки и за­го­то­вок; основная часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (около 1/4 стои­мо­сти нац. экс­пор­та стра­ны). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции, про­изводству стро­ительных ма­те­риа­лов, тек­сти­ля, ме­тал­ло­из­де­лий. Ту­ризм. Центр сельскохозяйственного рай­она - ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие, пло­до­вод­ст­во (аб­ри­ко­сы, пер­си­ки, ин­жир и другое).

Близ Мостара - ГЭС «Mostar» (72 МВт) и «Salakovac» (210 МВт) на реке Не­рет­ва.

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