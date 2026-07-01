МОСТ (ГОРОД)

МОСТ - город в западной части Чехии , в Устецком крае.

Насчитывает 67,5 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Руд­ных гор (Круш­не-го­ри), на реке Би­ли­на. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных дорог.

Воз­ник около 1220 года в ре­зуль­та­те германской ко­ло­ни­за­ции. С 1229 года (по другим дан­ным, с 1238 года) под вла­стью Прже­мы­сло­ви­чей. По­лу­чил пра­ва ко­ро­лев­ско­го го­ро­да при Прже­мыс­ле II Ото­ка­ре [под­твер­жде­ны Ио­ан­ном Люк­сем­бур­гом (1310-1346 годы) и Кар­лом IV Люк­сем­бур­гом]. В пе­ри­од Гу­сит­ско­го дви­же­ния Мост - один из основных ка­то­лических цен­тров. Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов несколько раз под­вер­гал­ся раз­ру­ше­ни­ям шведскими вой­ска­ми.

В 1870 году же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с железнодорожной се­тью Ав­ст­ро-Венг­рии. В ию­ле 1895 года в ре­зуль­та­те на­вод­не­ния раз­ру­ше­на северная часть го­ро­да. В но­ябре 1918 года не­дол­гое вре­мя вхо­дил в германскую провинцию. Немецкая Бо­ге­мия (пре­об­ла­да­ло немецкое на­се­ле­ние), за­тем - в Че­хо­сло­ва­кию. В 1938 году по­сле ок­ку­па­ции Су­дет­ской области во­шёл в со­став Гер­ма­нии. С 1945 года вновь в Че­хо­сло­ва­кии, в том же го­ду по дек­ре­ту Э. Бе­не­ша немецкое на­се­ле­ние вы­сла­но из го­ро­да.

На хол­ме Гне­вин со­хра­ни­лись по­строй­ки зам­ка (за­ло­жен в кам­не пред­по­ло­жи­тель­но в XII веке). Зна­чительная часть ис­то­рического цен­тра (в том числе те­атр, 1910 год, архитектор А. Граф) сне­се­на в 1964-1970-е годы в ре­зуль­та­те рас­ши­ре­ния бу­ро­уголь­ных раз­ре­зов. Со­хра­ни­лись ка­фед­раль­ный Бла­го­ве­щен­ский со­бор (1517-1602 годы; в 1975 году пе­ре­ме­щён на 841 м) и рас­по­ло­жен­ные по­бли­зо­сти гос­пи­таль­ная церковь Святого Ду­ха (1320-е годы.; не до­строе­на), ба­роч­ная скуль­пту­ра святого Яна Не­по­муц­ко­го (XVIII век). На Пер­вой пло­ща­ди Моста - фон­тан (1580-е годы) и Чум­ная ко­лон­на (1681 год, архитектор П. ди Тос­ка­на); ре­нес­санс­ная скульп­тур­ная ком­по­зи­ция че­ты­рёх сти­хий (1715 год). В районене Втель­но - церковь Святого Кре­ста (XVIII век).

Ме­мо­ри­ал жерт­вам 2-й ми­ро­вой вой­ны (2000 год). Му­зеи: крае­вед­че­ский (1888 год), Под­круш­но­гор­ский тех­ни­че­ский (2003 год), Северо-чешская ху­дожественная га­ле­рея. Го­род­ской (ос­но­ван в 1911 году, в но­вом зда­нии с 1980-х годов) и ку­коль­ный (1987 год) те­ат­ры. Пла­не­та­рий, об­сер­ва­то­рия (в Гне­вин­ском зам­ке), ав­то­дром, ип­по­дром.

Мост - важ­ный центр Под­круш­но­гор­ско­го промышленного района. Пред­при­ятия по про­изводству гор­но­до­бы­ваю­ще­го обо­ру­до­ва­ния, промышленная сис­тем от­во­да про­дук­тов сго­ра­ния, ком­плек­тую­щих для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей (си­де­нья, алю­ми­ние­вые де­та­ли), ме­тал­ло­из­де­лий, из­де­лий из пла­сти­ка (кан­це­ляр­ские то­ва­ры) и ре­зи­ны, хлоп­ча­то­бу­маж­ной пря­жи.

В промышленной зо­не За­лу­жи - круп­ней­ший в стра­не НПЗ «Litvinov» (польской неф­тя­ной ком­па­нии «PKN Or­len»; мощ­ность 5,5 миллионов тон). Тех­но­парк (НИОКР в об­лас­ти аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков энер­гии). В рай­оне Моста до­бы­ча бу­ро­го уг­ля - пред­при­ятия государственного кон­цер­на ČEZ (21,6 миллионов тон в 2010 году) и ни­дерландские ком­па­нии «Czech Coal» (13,8 миллионов тон). В при­го­ро­дах Моста - ТЭС «Počerady» (1000 МВт) и «Komořany» (239 МВт).

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