МОСТ (ГОРОД)
МОСТ - город в западной части Чехии, в Устецком крае.
Насчитывает 67,5 тысяч человек (2012). Расположен в предгорьях Рудных гор (Крушне-гори), на реке Билина. Узел железных и автомобильных дорог.
Возник около 1220 года в результате германской колонизации. С 1229 года (по другим данным, с 1238 года) под властью Пржемысловичей. Получил права королевского города при Пржемысле II Отокаре [подтверждены Иоанном Люксембургом (1310-1346 годы) и Карлом IV Люксембургом]. В период Гуситского движения Мост - один из основных католических центров. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов несколько раз подвергался разрушениям шведскими войсками.
В 1870 году железной дорогой связан с железнодорожной сетью Австро-Венгрии. В июле 1895 года в результате наводнения разрушена северная часть города. В ноябре 1918 года недолгое время входил в германскую провинцию. Немецкая Богемия (преобладало немецкое население), затем - в Чехословакию. В 1938 году после оккупации Судетской области вошёл в состав Германии. С 1945 года вновь в Чехословакии, в том же году по декрету Э. Бенеша немецкое население выслано из города.
На холме Гневин сохранились постройки замка (заложен в камне предположительно в XII веке). Значительная часть исторического центра (в том числе театр, 1910 год, архитектор А. Граф) снесена в 1964-1970-е годы в результате расширения буроугольных разрезов. Сохранились кафедральный Благовещенский собор (1517-1602 годы; в 1975 году перемещён на 841 м) и расположенные поблизости госпитальная церковь Святого Духа (1320-е годы.; не достроена), барочная скульптура святого Яна Непомуцкого (XVIII век). На Первой площади Моста - фонтан (1580-е годы) и Чумная колонна (1681 год, архитектор П. ди Тоскана); ренессансная скульптурная композиция четырёх стихий (1715 год). В районене Втельно - церковь Святого Креста (XVIII век).
Мемориал жертвам 2-й мировой войны (2000 год). Музеи: краеведческий (1888 год), Подкрушногорский технический (2003 год), Северо-чешская художественная галерея. Городской (основан в 1911 году, в новом здании с 1980-х годов) и кукольный (1987 год) театры. Планетарий, обсерватория (в Гневинском замке), автодром, ипподром.
Мост - важный центр Подкрушногорского промышленного района. Предприятия по производству горнодобывающего оборудования, промышленная систем отвода продуктов сгорания, комплектующих для легковых автомобилей (сиденья, алюминиевые детали), металлоизделий, изделий из пластика (канцелярские товары) и резины, хлопчатобумажной пряжи.
В промышленной зоне Залужи - крупнейший в стране НПЗ «Litvinov» (польской нефтяной компании «PKN Orlen»; мощность 5,5 миллионов тон). Технопарк (НИОКР в области альтернативных источников энергии). В районе Моста добыча бурого угля - предприятия государственного концерна ČEZ (21,6 миллионов тон в 2010 году) и нидерландские компании «Czech Coal» (13,8 миллионов тон). В пригородах Моста - ТЭС «Počerady» (1000 МВт) и «Komořany» (239 МВт).