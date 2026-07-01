МОСОЛОВКА
МОСОЛОВКА - Многослойное селище на правом берегу реки Битюг, в 1 км к юго-западу от современного села Мосоловка (Аннинский район Воронежской области, Россия).
Открыто в 1962 году Г.И. Корнюшиным. Раскопками в 1972-1974 годах (В.И. Сагайдак, А.Д. Пряхин), 1977-1984 годы, 1989 год (А.Д. Пряхин) исследовано 11 тысяч м2. Наиболее важны материалы срубной культуры (2-й четверти - середины II-го тысечалетия до н. э.).
Дома - однокамерные и двухкамерные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции (до 100 м2), с двускатной крышей, входами-тамбурами, как правило с несколькими очагами. Производственные и хозяйственные сооружения - наземные или слабо углублённые, каркасно-столбовой конструкции (до 30 м2).
Вне жилищ встречены многочисленные ямы-погреба и жертвенники. Уникален набор, связанный с металлообработкой: остатки медеплавильного горна; около 700 целых и фрагментированных глиняных литейных форм для отливки топоров, серпов-косарей, ножей-кинжалов и другое; более 300 плавильных чаш; более 350 каменных орудий труда; шлаки и ошлаковка, капли-сплески меди и так далее.
Найдены орудия кожевенного (костяные тупики, струги, скребки, шилья) и прядильного (костяные спицы, глиняные пряслица) производств. Мосоловка - один из наиболее полно изученных специализированных посёлков кузнецов-литейщиков в евразийской степи и лесостепи. С использованием экспериментов, реконструированы основные циклы бронзолитейного производства позднего бронзового века Евразийской степной металлургической провинции.
Зафиксированы также находки неолита (V-IV-е тысячелетие до н. э.); среднедонской катакомбной культуры, воронежской культуры, абашевской культуры раннего и среднего бронзового века (конца III-го - начала II-го тысячелетия до н. э.); сарматских археологических культур (I-III века н. э.), древне-русского времени (XIII-XIV века).