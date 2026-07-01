МОСОЛОВКА

МОСОЛОВКА - Мно­го­слой­ное се­ли­ще на пра­вом бе­ре­гу реки Би­тюг, в 1 км к юго-за­па­ду от современного села Мо­со­лов­ка (Ан­нин­ский район Во­ро­неж­ской области, Рос­сия).

От­кры­то в 1962 году Г.И. Кор­ню­ши­ным. Рас­коп­ка­ми в 1972-1974 годах (В.И. Са­гай­дак, А.Д. Пря­хин), 1977-1984 годы, 1989 год (А.Д. Пря­хин) ис­сле­до­ва­но 11 тысяч м2. Наи­бо­лее важ­ны ма­те­риа­лы сруб­ной куль­ту­ры (2-й четверти - середины II-го тысечалетия до н. э.).

До­ма - од­нокамерные и двух­ка­мер­ные по­лу­зем­лян­ки кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (до 100 м2), с дву­скат­ной кры­шей, вхо­да­ми-там­бу­ра­ми, как пра­ви­ло с не­сколь­ки­ми оча­га­ми. Про­из­водственные и хо­зяйственные со­ору­же­ния - на­зем­ные или сла­бо уг­луб­лён­ные, кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (до 30 м2).

Вне жи­лищ встре­че­ны мно­го­численные ямы-по­гре­ба и жерт­вен­ни­ки. Уни­ка­лен на­бор, свя­зан­ный с ме­тал­ло­об­ра­бот­кой: ос­тат­ки ме­де­пла­виль­но­го гор­на; около 700 це­лых и фраг­мен­ти­ро­ван­ных гли­ня­ных ли­тей­ных форм для от­лив­ки то­по­ров, сер­пов-ко­са­рей, но­жей-кин­жа­лов и другое; бо­лее 300 пла­виль­ных чаш; бо­лее 350 ка­мен­ных ору­дий тру­да; шла­ки и ош­ла­ков­ка, ка­п­ли-спле­ски ме­ди и так далее.

Най­де­ны ору­дия ко­же­вен­но­го (кос­тя­ные ту­пи­ки, стру­ги, скреб­ки, ши­лья) и пря­диль­но­го (кос­тя­ные спи­цы, гли­ня­ные пряс­ли­ца) про­из­водств. Мосоловка - один из наи­бо­лее пол­но изу­чен­ных спе­циа­лизированных по­сёл­ков куз­не­цов-ли­тей­щи­ков в ев­ра­зий­ской сте­пи и ле­со­сте­пи. С ис­поль­зо­ва­ни­ем экс­пе­ри­мен­тов, ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны основные цик­лы брон­зо­ли­тей­но­го про­из­вод­ст­ва позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции.

За­фик­си­ро­ва­ны так­же на­ход­ки не­оли­та (V-IV-е тысячелетие до н. э.); сред­не­дон­ской ка­та­комб­ной куль­ту­ры, во­ро­неж­ской куль­ту­ры, аба­шев­ской куль­ту­ры ран­не­го и сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (конца III-го - начала II-го тысячелетия до н. э.); сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур (I-III века н. э.), древне-русского вре­ме­ни (XIII-XIV века).

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