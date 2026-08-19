«МОСКВИТЯНИН»
«МОСКВИТЯНИН» - русский литературно-научный журнал, издававшийся М.П. Погодиным в Москве в 1841-1856 годы.
Ведущий критик и идеолог «Московитянина» в 1840-е годы - С.П. Шевырёв.
«Московитянин» вёл полемику с «Отечественными записками» и другими журналами, пропагандировавшими шедшие с Запада либеральные и социалистические идеи.
Западному миру как разлагающемуся и близкому к гибели противопоставлялась Россия, духовное здоровье и будущее которой связывалось с верностью принципам «православия, самодержавия и народности» (см. «Официальной народности» теория).
В журнале активно сотрудничали Ф.Н. Глинка, И.И. Давыдов, М.А. Дмитриев и другие писатели старшего поколения, отрицательно отзывавшиеся о новых веяниях в литературе (о натуральной школе, статьях В.Г. Белинского); печатались сочинения А.Ф. Вельтмана, П.А. Вяземского, В.А. Жуковского, М.Н. Загоскина, Е.П. Ростопчиной, Н.М. Языкова; статьи учёных-славистов Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского и других.
Позиция «Московитянина» была близка славянофилам (в 1845 году три номера вышли под негласной редакцией И.В. Киреевского).
Впервые в отечественной журналистике в «Московитянине» был выделен специальный раздел для публикации материалов по русской истории.
В 1850-1853 годы отдел литературыры и критики в «Московитянине» возглавляла «молодая редакция»: А.А. Григорьев (ведущий критик), А.Н. Островский, Т.И. Филиппов, Л.А. Мей, И.Ф. Горбунов, Б.Н. Алмазов, Е.Н. Эдельсон, П.М. Садовский; больше внимания уделялось литературе и театральным новостям, повседневной жизни города, народному творчеству.
В 1850-е годы в «Московитянине» были опубликованы первые пьесы Островского, сочинения А.Ф. Писемского и П.И. Мельникова-Печерского, Я.П. Полонского, А.А. Фета и др.