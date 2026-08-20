«МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ»

«Москва — Третий Рим» («Третий Рим») — теологическая и политическая концепция, обосновывавшая закономерность перемещения центра православия в Русское государство и преемственность Москвы от Римской империи, а московских великих князей — от римских и византийских императоров. Истоки теории «Москва — Третий Рим» прослеживаются уже в сочинении митрополита Московского и всея Руси Зосимы «Изложение пасхалии» (1492), впрочем, еще не выходящем за рамки тезиса о преемственности Москвы от Константинополя (Москва — «новый град Константина»). Основные положения теории «Москва — Третий Рим» впервые сформулированы монахом псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем в его Послании псковскому великокняжескому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину «против звездочетцев» (около 1523—1524) и в двух произведениях так называемого «Филофеева цикла», авторство и датировка которых, а также атрибуция Филофею спорны («Послание о третьем Риме, обязанностях правителя, обряде крестного знамения и о вдовствующих Церквах» («Послание великому князю») и сочинение «Об обидах Церкви»). Послание М. Г. Мисюрю-Мунехину «против звездочетцев» написано в связи с астрологической пропагандой католического богослова Николая Булева (Николая Немчина, Николая Латынина, Николая Люева) нового Всемирного потопа, предсказанного на февраль 1528 в латинском Альманахе И. Штефлера и Я. Пфлауме. Новый потоп был ассоциирован с «потоплением» Церкви и истолкован как предвестие ее обновления и скорого конца света. Посланию Филофея Псковского дьяку М. Г. Мисюрю-Мунехину, очевидно, предшествовало несколько утраченных памятников: послание Николая Булева Мисюрю с переводами из Альманаха; послание Мисюря Филофею с фрагментом текста предшествующего послания. Все вместе эти сочинения (включая Послание Филофея Мисюрю), вероятно, отражали разные этапы полемики о судьбах Церкви и о соединении Церквей. Второе сочинение, излагающее идею «Москва — Третий Рим», — Послание великому князю Василию Ивановичу (в более поздних списках — Ивану Васильевичу), написано позже Послания М. Г. Мисюрю-Мунехину «против звездочетцев» (в период «вдовства» новгородской архиепископской кафедры, предположительно около 1524—1526) и, возможно, другим автором. Первоначальная цель этого Послания — побудить церковные и светские власти (прежде всего великого князя) к назначению новгородского архиепископа (что и произошло со вступлением на кафедру Макария в 1526) — впоследствии изменена на утверждение идеи единства Церкви и царства «Третьего Рима» и ответственности правителя перед Церковью. Третье сочинение — «Об обидах Церкви», в котором нарушения правовых норм, канонических постановлений («беззаконие») предстают как признаки «последнего времени» или приближения антихриста и угрожают царству Третьего Рима. Единственное упоминание Третьего Рима в этом сочинении, чаще атрибутируемом некоему Продолжателю Филофея, связано с отождествлением его с «новой великой Русией» — новообращенной и новопросвещенной страной. Однако Продолжатель Филофея опустил в своем сочинении вывод Филофея Псковского о том, что «четвертому Риму не быти». Согласно теории «Москва — Третий Рим», первый Рим пал из-за «аполлинариевой ереси» (аполлинарианства) и отхода латинян от истинной веры в эпоху императора Карла Великого (800—814) и папы Римского Формоза (891—896). Падение «Второго Рима» (Константинополя) Филофей связал с решениями Ферраро-Флорентийского собора (1439), которые будто бы явились изменой православию и привели к гибели Византии от «агарян» (османов) в 1453. После падения Византии и потери всеми ранее существовавшими царствами политической независимости московский великий князь стал «всем христианам царь». Русское государство, его столица и главный престол — московский Успенский собор — оказались оплотом истинной веры и последним воплощением Ромейского царства на земле, а «четвертому не быти». Судьбы всех православных царств «снидошася» в Третьем Риме — Русском государстве. Верной вселенскому православию в том виде, в каком оно существовало до Великой Схизмы, и в том виде, какой оно приняло в восточном христианстве, Русской Церкви уготована миссия наследницы единой христианской Церкви. Возникновение концепции «Москва — Третий Рим» связано с оживлением дипломатических контактов Русского государства со Священной Римской империей, папским престолом и Константинопольским патриархатом, продолжением борьбы за полную независимость русской Церкви, а также развитием полемики против латинства. Концепция «Москва — Третий Рим» в дальнейшем использовалась для мотивировки принятия московскими государями царского титула и была одним из аргументов идеологического обоснования автокефалии русской Церкви. Как политическая теория концепция «Москва — Третий Рим» обосновывалась легендой конца XV — начала XVI в. о византийском происхождении великокняжеских и царских инсигний (шапки Мономаха («венца царского») и бармы), якобы в 1-й четверти XII в. присланных византийским императором Константином IX Мономахом киевскому великому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху наряду с другими дарами. Легенда о византийском происхождении великокняжеских и царских регалий изложена в «Послании о Мономаховых дарах» и в «Сказании о князьях Владимирских» 1-й трети XVI в. В контексте развития русской исторической мысли цикл сочинений о Третьем Риме связан с утверждением единства русской и всемирной истории (Русский хронограф, около 1516—1522), генеалогической преемственности русских князей от римского Августа цесаря и византийского императора Константина IX Мономаха («Сказание о князьях Владимирских») и идеей о последнем воплощении в России и ее столице «неразрушимого» и «недвижимого» Ромейского царства (сочинения Филофея Псковского и произведения «Филофеева цикла»). Определение «Третий Рим» закреплено в Уложенной грамоте Московского поместного собора 1589 («...великое Россииское царствие, Третий Рим...»). В середине — 2-й половине XVII в. положения теории «Москва — Третий Рим» получили развитие в трудах иеромонаха Арсения Суханова (1600—1668) «Прения с греками о вере» и «Проскинитарий». В них проводится идея о сохранении «благочестия» московскими государями, тогда как греками это «благочестие» утрачено («в Царьграде был царь благочестивый един под солнцем... а ныне вместо того царя — на Москве государь царь благочестивый...»). Арсений Суханов утверждал, что «все доброе» перешло от греков в Россию, а потому Москва должна быть независима от позиций греческих патриархов («а если вы и были источником, только он ныне пересох, и вы сами страдаете жаждою»). Кроме того, Арсений Суханов дополнил теорию «Москва — Третий Рим» тезисом о принятии Русью святого крещения от апостола Андрея Первозванного. В то же время митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий Корсаков (около 1639 — 1701) в своих сочинениях «Слово на Латинов и Лютеров», «Историческое известие о Латинском царстве» и других отождествил понятия «Ромейское царство» и «Греческое царство», что существенно исказило первоначальный смысл теории «Москва — Третий Рим». В конце XVII — XVIII в. идеи концепции Третьего Рима получили распространение в старообрядческой эсхатологии. Со 2-й половины XIX в. концепция «Москва — Третий Рим» стала предметом обсуждения в научной и особенно публицистической литературе. В известном смысле своей мессианистической идеей она могла быть связана с творчеством славянофилов и, как считается некоторыми исследователями, Ф. И. Тютчева. В конце XIX — начале XX в. теория Третьего Рима нашла отражение в историософских трудах Н. Ф. Каптерева, В. С. Соловьева, В. Н. Малинина, Н. А. Бердяева и др.

Лит. : Дьяконов М. А. Власть московских государей: Очерк из истории политических идей Древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889; Малинин В. Н . Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901; Кириллов И. Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914; Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914; Medlin W. K. Moscow and East Rome. Geneve, 1952; Лурье Я. С. О возникновении теории «Москва — Третий Рим» // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 16. М.–Л., 1960. С. 626—636; Масленникова Н. Н. К истории создания теории «Москва — Третий Рим» (По поводу статьи Н. Е. Андреева «Филофей и его послание к Ивану Васильевичу») // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 18. М.–Л., 1962. С. 569—581; Гольдберг А. Л. Идея «Москва — Третий Рим» в цикле сочинений первой половины XVI в. // Труды Отдела древнерусской литературы Т. 37. Л., 1983. С. 139—149; Nitsche P. Translatio imperii? Beo­bachtungen zum historischen Selbstverstandnis im Moskauer Zartum um die Mitte des 16. Jahrhunderts // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1987. Bd 35. H. 3. S. 321—338; Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI вв.). М., 1998. Л. В. Столярова .