МОСКВА
Столица Российской Федерации, субъект РФ – город федерального значения. Административный центр Центрального федерального округа и Московской области (не входит в её состав).
Расположена в центре Европ. части России, на р. Москва. Пл. 2561 км2 (на 1.7.2012). Часть гор. территории (877 км2) расположена внутри Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), за её пределами – территории, примыкающие к внешним границам полосы отвода МКАД ( в т. ч. Бутово, Жулебино, Куркино, Митино, Новокосино), город-спутник Зеленоград, ряд отд. территорий, приуроченных в т. ч. к объектам системы водоснабжения и канализации М., транспорта (общая пл. 204 км2), а также быв. территории Московской обл., переданные в состав М. в 2011–12 (1480 км2; включают города Московский, Троицк, Щербинка, посёлки гор. типа Киевский, Кокошкино, ряд сельских населённых пунктов и др.). М. – крупнейший город России и Европы, входит в десятку самых крупных по числу жителей городов мира (в адм. границах). Нас. св. 11850,0 тыс. чел. (с учётом присоединённых территорий; в старых границах 11629,1 тыс. чел.; св. 8% нас. страны, на 1.1.2012, оценка; 6134,0 тыс. чел. в 1959; 8967,2 тыс. чел. в 1989). Адм.-терр. деление: 12 адм. округов, в т. ч. Зеленоградский, Новомосковский и Троицкий.
Автор статьи: А. А. Попов.
Органы государственной власти. М. имеет статус субъекта РФ – города федерального значения и статус столицы Рос. Федерации.
Правовой статус М. как субъекта РФ определяется Конституцией РФ и Уставом города Москвы (1995). Систему органов гос. власти города образуют мэр, Московская гор. дума, Правительство М., отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнит. власти. Высшее должностное лицо города – мэр Москвы. Он непосредственно или через органы исполнит. власти города решает вопросы социально-экономич. развития, осуществляет управление гор. хозяйством, выполняет др. исполнит.-распорядит. функции в пределах своих полномочий. Мэр избирается гражданами РФ, проживающими на территории М. (порядок проведения выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом, 2012, и уставом города). Московская гор. дума – высший и единственный законодат. (представит.) орган гос. власти г. Москвы. Состоит из 45 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании на 5 лет (22 депутата по одномандатным округам, 23 депутата по спискам партий). Правительство М. – высший постоянно действующий коллегиальный орган исполнит. власти города, обладающий общей компетенцией и обеспечивающий согласованную деятельность др. органов исполнит. власти. Распределение обязанностей между членами правительства устанавливается мэром. Правительство М. правомочно решать все вопросы гос. управления, отнесённые к ведению исполнит. власти города федерального значения – субъекта РФ, кроме тех, которые входят в компетенцию федеральных органов исполнит. власти и мэра Москвы. В структуре органов исполнит. власти города, подведомственных правительству М., – отраслевые и функциональные органы исполнит. власти, которые осуществляют исполнит.- распорядит. функции в определённых отраслях и сферах деятельности города. Для координации деятельности органов исполнит. власти города могут создаваться комплексы гор. управления.
В адм. округах и районах М. образуются территориальные органы исполнит. власти – префектуры адм. округов и управы районов.
Правовой статус М. как столицы государства установлен Конституцией РФ и Законом РФ «О статусе столицы РФ» (1993). М. имеет особое правовое положение, обусловленное особенностями прав и обязанностей федеральных органов гос. власти РФ и органов гос. власти М. в связи с осуществлением городом функций столицы. В М. находятся резиденция Президента РФ, его администрация, Правительство РФ, Верховный суд РФ и Высший арбитражный суд РФ, Генеральный штаб Вооруж. Сил РФ, федеральные министерства, иные федеральные органы гос. власти, представительства субъектов Федерации, а также дипломатич. представительства иностр. государств в РФ.
Природа. Рельеф. М. расположена в центр. части Восточно-Европ. равнины, в междуречье Оки и Волги, в среднем на выс. 120 м. В юго-зап. части – Москворецко-Окская равнина (выс. 150–200 м). Под влиянием многовекового интенсивного освоения естеств. рельеф претерпел существенные изменения, однако осн. крупные формы сохранили свой облик. Б. ч. территории города в границах МКАД занимает долина р. Москва, пересекающей его с северо-запада на юго-восток, наибольшей ширины она достигает на вост. окраине. Долина имеет асимметричное строение, включает три аллювиальные террасы, преим. развитые на левобережье, и пойму, которая тянется сплошной полосой. Обширные участки поймы выделяются на Успенско-Ершовском и Рублёво-Архангельском участках, в Тушине, Крылатском, Нижних Мневниках, Лужниках, Текстильщиках, Марьине, Братееве. Естеств. пойма (с многочисл. заливными лугами, озерцами и старицами) утратила свой первоначальный облик. Она частично затоплена или подсыпана (напр., Лужники, Болотная пл.), русло местами спрямлено и ограничено набережными. В рельефе чётко прослеживаются водораздельные поверхности, наиболее высокой из них является водораздел рек Москва и Пахра на юге М. – Теплостанская возвышенность (выс. до 255 м – наибольшая в М.), на юго-западе, в Воробьёвых горах, она круто обрывается к р. Москва, в её сев.-зап. части выделяются Татаровские высоты (выс. до 200 м), ограниченные с трёх сторон излучиной р. Москва. На севере М. расположены отроги юж. склона Смоленско-Московской возвышенности с многочисл. междуречьями: Лихоборки и Чер- мянки (выс. до 185 м), Яузы и Чермянки, Лихоборки и Жабенки, Сходни и Москвы, Пресни и Неглинной, Неглинной и Яузы. Вост. и юго-вост. части города расположены на окраине Мещёрской низменности, где проходит плоский водораздел рек Москва, Яуза и Пехорка (выс. 140–160 м). Выражение «Москва стоит на семи холмах» неточно, имеются лишь относительно возвышенные участки водоразделов притоков р. Москва: Кремлёвский, Сретенский, Тверской, «Три горы» (в районе Пресни), Таганский, Лефортовский, Воробьёвы горы.
Геологическое строение. М. расположена на юго-зап. окраине Московской синеклизы Восточно-Европейской платформы. Архейско-раннепротерозойский кристаллич. фундамент пересечён Московским авлакогеном и залегает на глубине от св. 2000 м до 1650 м. Осадочный чехол сложен рифейскими, вендскими, кембрийскими, девонскими, каменноугольными, юрскими, меловыми, неогеновыми и четвертичными отложениями. Наиболее широко развиты каменноугольные, гл. обр. карбонатные, породы (вскрываются старыми каменоломнями), в них проложены тоннели и сооружены глубокие станции метро. На поверхности размыва каменноугольных отложений залегают юрские тёмные глины и пески, перекрытые песчано-глинистыми отложениями мела, которые сохранились от размыва только на водоразделах (напр., на Воробьёвых горах). Чехол рыхлых четвертичных отложений представлен комплексом ледниковых (морены окского, днепровского и московского оледенений), водно-ледниковых, речных, озёрных, оползневых и др. образований мощностью до 40–60 м. С отложениями осадочного чехла связаны издавна использовавшиеся месторождения неметаллич. полезных ископаемых (известняки, стекольные и строит. пески, песчано-гравийные смеси и др.). Территория М. расположена на удалении от сейсмически активных зон; иногда ощущаемые землетрясения (до 4–5 баллов) являются отголоском сильных землетрясений в Вост. Карпатах (напр., в 1978).
Значит. часть территории М. занимают техногенные отложения, накопившиеся за последние 300–400 лет (толщина слоя внутри Садового кольца 4–12 м); с ними связаны негативные процессы оседания поверхности, что приводит к отклонению и деформации зданий. Значит. оседания происходят над строящимися тоннелями и станциями метро глубокого залегания. Подъём уровня грунтовых вод в результате затруднённого поверхностного стока, конденсации водяных паров под асфальтовым покрытием и фундаментами сооружений, утечек воды из водопроводных сетей и др. вызывает техногенное подтопление территории города. На высоких склонах долины р. Москва в районе Воробьёвых гор, в Филях, Хорошёве, Коломенском и др. развиваются оползневые процессы, для уменьшения которых склоны закрепляют. Карстово-суффозионные процессы приводят к формированию провалов и воронок. Закарстованные породы и водонасыщенные плывуны нередко затрудняют подземное строительство. В юж. и юго-зап. частях М. активно развивается овражно-балочная сеть.
Климат. Город занимает территорию с умеренно континентальным климатом. Характерна большая изменчивость погодных условий; напр., зимой, в декабре, случаются длительные оттепели, летом жара сменяется резким похолоданием с продолжит. дождями. Сильные морозы и жара отмечаются редко и устанавливаются обычно на небольшие промежутки времени. На климат М. оказывает влияние её географич. положение, позволяющее свободно распространяться волнам тепла и холода. Среднегодовая темп-ра воздуха составляет 5,4 °C, годовая амплитуда экстремальных темп-р достигает 80,4 °C. Ср. темп-ра самого холодного месяца (январь) –7,5 °C (на 10 °C выше, чем на той же широте в Сибири), абсолютный минимум зимних темп-р –42,2 °C (1940, январь). Ср. темп-ра самого тёплого месяца (июль) 18,5 °C, макс. летняя темп-ра 38,2 °C (2010, июль). Темп-ры в центр. районах города существенно отличаются от темп-р на его окраинах. В результате прогрева воздуха при прохождении его над М. при сев.-вост. ветре в январе темп-ра на севере на 2–4 °C ниже, чем на западе, и наоборот, при смене направления ветра на юго-западный. Первый снег появляется в ноябре, сходит в начале апреля. Зимой отмечается до 6 дней в месяц с оттепелью, часто наблюдаются гололёд и гололедица. Высота снежного покрова может достигать 65 см. Среднегодовая сумма осадков 705 мм (бо́льшая их часть выпадает в тёплое время года). Количество выпадающих осадков в разных районах города в течение одного дня может различаться в 2–3 раза.
Внутренние воды. На территории М. насчитывается ок. 356 рек, речек и ручьёв. Река Москва образует неск. излучин, её сток зарегулирован системой гидроузлов. Самые крупные притоки р. Москва в пределах города: Пахра с притоками Десна, Битца, Моча; Сходня, Химка; Сетунь с притоком Раменка; Яуза с притоками Ичка, Серебрянка, Лихоборка; ок. 20 водотоков частично заключено в коллекторы или трубы и св. 40 – полностью (реки Неглинная, Таракановка, Пресня и др.). В М. создано ок. 598 открытых водоёмов, большинство из них плотинного типа (общая пл. св. 820 га). Наиболее крупные – Царицынские, Борисовский, Джамгаровский, Большой Садовый, Лебедянский, Черкизовский, Кусковские пруды и др. Водоснабжение М. осуществляется б. ч. по каналу имени Москвы, часть которого находится в пределах города.
Почвы, растительный и животный мир. Естеств. почвенный покров представлен преим. дерново-подзолистыми почвами разной степени оподзоленности и оглеенности. Он сохранился на территории лесопарков, заповедных, а также малоосвоенных территориях, но с несколько изменённым составом, строением и свойствами. Сравнительно большие площади в юго-зап. части М. заняты подзолистыми и аллювиальными частично смытыми эродированными почвами со следами продолжительного аграрного использования.
Многовековая хозяйств. деятельность на территории М. привела к сведе́нию естеств. растительности. Территория М. расположена в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Совр. растительность представлена в лесных массивах. Луговая и болотная растительность занимает сравнительно небольшие площади, гл. обр. в поймах рек. Искусств. насаждения представлены липой мелколиственной, тополями бальзамическим и канадским, клёном ясенелистным, ясенем пенсильванским, а также вязом, дубом черешчатым, конским каштаном, берёзой, разными видами ив и др. Крупный лесной массив со старыми искусств. насаждениями ели и сосны находится недалеко от пос. Красная Пахра.
В лесах и некоторых лесопарках можно встретить лисицу, горностая, ласку, чёрного хорька и норку; самые многочисленные среди млекопитающих города – мелкие грызуны (рыжая полёвка, лесная и полевая мыши и др.). Дом ́овые мыши и серые крысы населяют практически все застроенные территории М., они являются природными носителями разл. заболеваний, опасных для человека. В центр. районах города, плотно застроенных и почти лишённых зелени, гнездятся в больших количествах сизый голубь, серая ворона, домо́вый воробей, стриж. В хорошо озеленённых кварталах поселяются большая синица, лазоревка, серая мухоловка, скворец, галка и др. В парках обитают типично лесные виды: большой и малый пёстрые дятлы, обыкновенный поползень, сокол-чеглок, дрозд-рябинник и др. В юго-зап. части М. обычны обитатели хвойно-широколиственных и широколиственных лесов – лось, косуля, кабан, куница, белка, полёвки, лесная мышь, землеройки, ёж, из птиц – рябчик, дятлы, мухоловки, синицы, пеночки, славки, зяблик и др. Среди обитателей водоёмов – речной бобр, норка, из ихтиофауны – щука, налим, окунь, лещ, судак, плотва, голавль и др.
Состояние и охрана окружающей среды. В атмосферный воздух М. ежегодно выбрасывается более 1 млн. т загрязняющих веществ, из них св. 90% приходится на автотранспорт, остальная часть – на пром. предприятия, ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, очистные сооружения. Наиболее опасными для здоровья населения являются диоксид азота, мелкие взвешенные частицы (менее 10 мкм), формальдегид, полиароматические углеводороды. По данным экологич. мониторинга, на территории М. отмечается высокая изменчивость уровня загрязнения атмосферного воздуха. Вблизи автотрасс концентрации загрязняющих веществ регулярно превышают установленный среднесуточный норматив по озону, фор- мальдегиду, оксиду и диоксиду азота. На жилых территориях М. среднегодовые концентрации большинства загрязняющих веществ не превышают установленных гигиенических нормативов. В 2002–11 наблюдалась устойчивая тенденция к снижению среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, оксидами азота, мелкими взвешенными частицами и стабилизация загрязнения диоксидом серы на миним. уровне. В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в М. сравним с другими городами мира со сходной антропогенной нагрузкой.
Общий объём сточных вод составляет св. 1200 млн. м3 (2011). Качество воды в р. Москва в черте города в целом соответствует нормативам, установленным для водоёмов культурно-бытового назначения, состояние её притоков отличается более низким качеством воды, вызванным антропогенной трансформацией большинства притоков вследствие заключения их в коллекторы, нарушением естеств. экосистемы и снижением процессов самоочищения водотоков. Наиболее низкий уровень загрязнения воды характерен для осн. крупных притоков р. Москва (Сходня, Сетунь, Яуза), имеющих полностью открытое русло. Наиболее высоким уровнем загрязнения отличаются водотоки, протекающие в центр. части М. и имеющие наименьший расход воды. По итогам наблюдений 2011 отмечалось существенное улучшение качества воды малых рек города.
Природные охраняемые территории в прежних границах М. занимают св. 30% площади, что является очень высоким показателем для крупных городов. В пределах М. находятся крупные лесные массивы: нац. парк Лосиный Остров, природно-историч. парки Царицыно, Битцевский лес, Измайлово, Кузьминки- Люблино, Покровское-Стрешнево, Москворецкий и др. В прилегающих к М. районах Московской обл. сохранились леса лесопаркового защитного пояса, созданного в 1935.
Автор статьи: А. А. Тишков (физико-географический очерк).
Население. 91,6% нас. М. составляют русские, 1,4% – украинцы, 1,4% – татары, 1% – армяне, 0,5% – азербайджанцы, 0,5% – евреи, 0,4% – белорусы, 0,4% – грузины, 0,3% – узбеки, 0,2% – таджики, 0,2% – молдаване, 0,2% – мордва и др. (2010, перепись).
М. – самый населённый субъект РФ. Помимо постоянного населения, в М. временно зарегистрировано св. 630 тыс. чел., в т. ч. ок. 280 тыс. чел. – граждане РФ, ок. 360 тыс. чел. – иностр. граждане (данные Федеральной миграц. службы России на 1.12.2011; без учёта сведений о проживающих в гостиницах, а также лицах, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство). По оценкам, в М. постоянно проживает не менее 1 млн. нелегальных мигрантов. В целом в М. ежедневно насчитывается св. 15 млн. чел. (в т. ч. с учётом постоянных трудовых мигрантов из Московской обл. и др. субъектов РФ).
В 2000-е гг. рост населения М. обеспечивался миграц. притоком населения, который компенсировал его естеств. убыль (5,8 на 1000 жит. в 2000; 0,2 в 2010, перепись). Рождаемость возросла (7,3 на 1000 жит. в 2000; 10,7 в 2010) и достигла уровня кон. 1980-х гг. (в т. ч. за счёт фактора т. н. демографич. волны – в возраст активных деторождений вступило многочисл. поколение родившихся в нач. 1980-х гг.). Снизились показатели смертности (13,1 на 1000 жит. в 2000; 10,9 в 2010) и младенческой смертности (10,9 на 1000 живорождённых в 2000; 6,1 в 2010). Население М. стабильно стареет: за 1990–2010 доля лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) снизилась с 19,8% до 12,8%; доля лиц старше трудоспособного возраста возросла с 21,6% до 23,7%. Доля женщин (53,9% в 2010) находится на уровне среднего по РФ, в т. ч. в результате миграц. притока (75 на 10 тыс. жит. в 2010) гл. обр. мужчин трудоспособного возраста. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 73,6 года (3-е место в РФ после Ингушетии и Дагестана, 2009; мужчины – 69,5, женщины – 77,7 года).
Ср. плотность нас. ок. 10,7 тыс. чел./км2 (на 1.1.2011), что значительно выше, чем в большинстве крупных городов Европы и Сев. Америки. Плотность населения повышается к окраинам (наибольшая – на территориях с преобладанием многоэтажной застройки, в т. ч. в Зябликове, Новокосине, Орехове-Борисове, Дегунине, – до 23–28 тыс. чел./км2). Наименее плотно заселён ряд районов за пределами МКАД (Молжаниновский, Внуково, Северный – менее 3 тыс. чел./км2). Крупнейшие по численности населения районы М. (тыс. чел., 2010, перепись): Марьино (247), Выхино- Жулебино (220), Юж. Бутово (178), Ясенево (175), Отрадное (175).
М. – центр крупнейшей в Европе Моск. гор. агломерации. Пл. св. 13 тыс. км2, население (в зависимости от методики подсчёта) от 14,5 до 17,5 млн. чел. (2010).
Автор статьи: А. А. Попов.
Религия. В М. официально зарегистрировано 380 религ. организаций РПЦ, при этом существует ок. 840 храмов и часовен (в т. ч. приписные, домовые; на 1.1.2012), реализуется программа строительства 200 новых храмов. В связи с изменением границ М. на включаемых в её состав территориях постановлением Священного Синода РПЦ от 28.12.2011 образовано викариатство с 3 благочиниями. В М. также зарегистрированы (на 1.1.2012): 73 общины евангельских христиан, 44 пресвитерианские общины, 38 иудаистских религ. организаций, 35 общин евангельских христиан-баптистов, 28 мусульм. религ. организаций, 27 приходов Методистской церкви, 17 религ. организаций буддистов, 16 общин христиан веры евангельской, 15 старообрядч. общин, 13 общин адвентистов седьмого дня, 8 религ. организаций Римско-католич. церкви, 8 религ. организаций Евангелическо-лютеранской церкви, 5 религ. организаций Междунар. об-ва сознания Кришны, 4 общины мессианских евреев, 3 прихода Армянской апостольской церкви и др.
В М. находятся централизов. организации и руководящие органы мн. религ. объединений России: Московская патриархия (РПЦ); Митрополия Московская и всея Руси Рус. православной старообрядч. церкви; Рос. совет Древлеправославной поморской церкви; Митрополия Римско-католич. церкви в России; Центр. пропство Евангелическо-лютеранской церкви Европ. части России; Рос. союз евангельских христиан-баптистов; Рос. церковь христиан веры евангельской; Рос. объединённый союз христиан веры евангельской; Союз христианских пресвитерианских церквей; Центр. духовное управление мусульман России (ЦДУМ) с его составляющими: Духовное управление мусульман г. Москвы и Центр. региона «Московский муфтият» и Духовное управление мусульман Сибири, Совет муфтиев России с его составляющими: Духовное управление мусульман Европ. части России (ДУМЕР) и Духовное управление мусульман Азиат. части России, и др.; Конгресс евр. религ. общин и организаций России; Федерация евр. общин России; Центр. духовное управление буддистов и др. (всего 78 централизов. религ. организаций).
Территория М. входит (наряду с Моск. обл.) в Московскую епархию РПЦ, возглавляемую патриархом Московским и всея Руси. Управление приходами М. осуществляется через Епархиальный совет Москвы. В М. находятся известные православные храмы: кафедральный собор РПЦ – Христа Спасителя храм, Богоявленский патриарший собор, соборы Московского Кремля, часовня в честь Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот Китай-города и др. Действуют монастыри РПЦ: мужские – Новоспасский монастырь, Данилов монастырь, Донской монастырь, Высокопетровский монастырь, Заиконоспасский монастырь, Сретенский монастырь; женские – Новодевичий монастырь, Богоро- дице-Рождественский мон. (основан в кон. 14 в., закрыт в 1922, возрождён в 1993), Зачатьевский мон. (основан в 1584, закрыт в 1927, возрождён в 1995), Покровский мон. (основан в 1635 как мужской, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1994 как женский), Иоанно-Предтеченский мон. (основан в 15 в., закрыт в 1926, возрождён в 2000), а также Марфо-Мариинская обитель; на присоединённой к М. территории – жен. мон. Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь (основана в 1826, закрыта к 1929, возрождена в 2000). В М. находятся также католич. кафедральный собор в честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Моск. соборная мечеть, Моск. хоральная синагога и др.
Исторический очерк. Впервые «Московъ» упоминается в Ипатьевской летописи как место встречи 4–5.4.1147 ростово-суздальского кн. Юрия Владимировича Долгорукого со своим союзником – новгород-северским кн. Святославом Ольговичем (приехал вместе с сыном Олегом и рязанским княжичем Владимиром Святославичем). Строительство первой дерево-земляной крепости на юго-зап. оконечности Боровицкого холма (см. Московский Кремль) Тверская летопись относит к 1156 («заложи градъ Моськву на устий же Неглинны, выше рекы Аузы»; существуют археологически не подтверждённые предположения о более ранней постройке крепости). Являясь единственной пограничной крепостью на юго-зап. границе Владимирского великого княжества, М. контролировала его пограничье с Новгородской республикой, Черниговским, Смоленским и Рязанским княжествами. Город упоминается в ходе событий междоусобицы 1174–76. Осенью 1176 М. и окрестные сёла сожжены во время нападения рязанского кн. Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен. В кон. 1212 – летом 1213, во время борьбы сыновей кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо за владимирское наследство, М. на непродолжительное время захватил кн. Владимир Всеволодович. В янв. 1238 город сожжён во время монголо-татарского нашествия, но вновь быстро восстановлен.
По некоторым данным, в 1247 М. была выделена в удел кн. Михаилу Ярославичу Хоробриту. По завещанию кн. Александра Ярославича Невского город стал уделом его младшего сына Даниила Александровича (формально княжил с 1263, реально – с 1271), положившего начало формированию Моск. кн-ва (с кон. 14 в. Московского великого княжества). В 1325 в М. из Владимира перенесена резиденция митрополитов Киевских (с 1448 – Московских) и всея Руси. В сер. 14 – нач. 16 вв. каждый из князей – моск. Рюриковичей имел свою долю доходов от управления городом (т. н. третная система); княжеская юрисдикция по важнейшим делам в 15 в. включала ближайшую округу с сёлами Семчинское, Дорогомилово, Даниловское и Андрониковым мон. В 1368 и 1370, во время Ольгерда походов, М. выдержала осады войск литов. кн. Ольгерда. Обманом захвачена и сожжена ордынцами во время Тохтамыша набега 1382, выдержала осаду ордынских войск во время Едигея набега 1408.
В 1478–1712 столица Рус. гос-ва. В кон. 15–17 вв. в отсутствие вел. князя (с 1547 царя) город управлялся избранными (надворными) боярами (в историографии эта система получила назв. «боярские комиссии»). М. сильно пострадала от пожаров во время крупнейших крымских ханов набегов (Мухаммед-Гирея I в 1521, Девлет-Гирея I в 1571, Гази-Гирея II в 1591). В 1553 в М. основана первая рус. типография. В период опричнины (1565–72) и существования Особого двора царя Ивана IV Васильевича Грозного (до 1584) осн. часть города находилась под контролем земщины. В Смутное время М. как столица государства являлась центром всех ключевых событий (свержение царя Фёдора Борисовича, воцарение и свержение Лжедмитрия I, воцарение и свержение Василия Ивановича Шуйского и др.). В 1608–10 в с. Тушино (ныне в черте М.) располагался Тушинский лагерь Лжедмитрия II – альтернативный правительству Шуйского центр власти в Рус. гос-ве. В 1610–12 М. находилась под контролем польско-литов. гарнизона (командующие – А. К. Гонсевский, в 1612 Н. Струсь). В марте 1611 горожане подняли восстание, в результате которого погибли мн. ставленники польск. короля Сигизмунда III, руководившие разл. гос. органами. В апр. – мае 1611 силы Первого ополчения 1611 взяли узловые укрепления Белого города, однако дальше продвинуться не смогли; город остался под контролем интервентов. Освобождён силами Второго ополчения 1611–12: 22.10(1.11).1612 занят Китай-город, 27.10(6.11).1612 польско-литов. гарнизон в Кремле капитулировал. Восстановление М. длилось вплоть до 1630-х гг. В 1620-х гг. город неоднократно подвергался сильнейшим пожарам, особенно разрушительным стал пожар 1626, в котором погибли архивы приказов – центр. гос. учреждений Рус. гос-ва. Важными политич. событиями 17 в. в М. стали Соляной бунт 1648, Медный бунт 1662, Стрелецкое восстание 1682 и Стрелецкое восстание 1698. В 17 в. происходило уплотнение застройки внутри Земляного города (Садового кольца). За его пределами продолжали возникать и развиваться многочисл. слободы.
В 1708–1929 адм. центр Московской губернии. В 1712 по распоряжению царя Петра I столица государства перенесена в строящийся С.-Петербург, однако М. сохранила роль «второй столицы»: здесь в Успенском соборе Московского Кремля по-прежнему проходили коронации рос. монархов и связанные с этим торжества. В 18 – нач. 19 вв. М. являлась центром притяжения виднейших представителей рос. знати, особенно после провозглашения Манифеста о вольности дворянства 1762. В М. находился ряд высших гос. учреждений (Моск. сенатская контора, часть департаментов Сената). В 1728–32, в правление имп. Петра II (1727–30) и в начале правления имп. Анны Ивановны (1730–40), официальная столица Рос. империи. В 1730 началось устройство уличного освещения, в 1781 – сооружение первого в России гор. Мытищинского водопровода. В 1771 в М. во время эпидемии чумы вспыхнул т. н. Чумной бунт – одно из крупнейших гор. выступлений в России 18 в., беспорядки были прекращены отправленным в Москву воен. отрядом под команд. гр. Г. Г. Орлова. В соответствии с Жалованной грамотой городам 1785 в М. учреждена общая городская дума, главой гор. управления избирался городской голова.
Трагической страницей в истории М. стала Отечественная война 1812. Рано утром 2(14).9.1812 по решению прошедшего накануне совета в Филях рос. войска оставили М., во 2-й половине дня в город вошли франц. войска. Уже в тот же день в М. начались пожары, которые продолжались вплоть до 8(20) сент., уничтожив 3/4 построек столицы; более всего пострадали Китай-город, Белый город и Земляной город, жертвами пожара стали неск. тысяч тяжелораненых рус. солдат, в огне погибли худож. и науч. сокровища: все коллекции, музеи, лаборатории, архив и библиотека Моск. ун-та, знаменитая б-ка Д. П. Бутурлина (см. в ст. Бутурлины), собрание картин гр. А. Г. Орлова-Чесменского, коллекция древностей гр. А. И. Мусина-Пушкина, уникальные книжные собрания В. Л. Пушкина, гр. Н. П. Румянцева и др. 6(18) окт. осн. силы франц. войск покинули М. [Наполеон I выехал из М. 7(19) окт.], в ночь на 11(23) окт. из города ушли войска моск. воен. губернатора франц. маршала Э. А. Мортье. 11(23) окт. казаками отряда ген.-м. И. Д. Иловайского (см. в ст. Иловайские) в Московском Кремле были захвачены франц. сапёры, оставленные там для осуществления подрыва, который удалось предотвратить (часть фитилей потушена дождём, часть москвичами). Последствия пожара в осн. устранены к кон. 1820-х гг., работами по восстановлению города ведала Комиссия для строения Москвы (1813–43).
В 19 – нач. 20 вв. М. превратилась в один из крупнейших пром. центров Европ. России. В 1851 соединена железной дорогой с С.-Петербургом, к нач. 20 в. стала крупнейшим ж.-д. узлом России, открыто движение по линиям: Москва – Владимир (1861), Москва – Коломна (1862), Москва – Сергиев Посад (1862), Москва – Серпухов (1866), Москва – Смоленск (1870), Москва – Брянск (1899), Москва – Павелец (1900), Москва – Зилан (1901), Москва – Бескудниково (1902; линия Бескудниково – Савёлово открыта в 1900); в 1908 пущена в строй Московская окружная железная дорога.
В 1896 коронация имп. Николая II и имп. Александры Фёдоровны была омрачена гибелью мн. людей в давке 18(30) мая при раздаче коронац. подарков (см. «Ходынка»). Во время Революции 1905–07 произошло Московское декабрьское восстание 1905 – одно из крупнейших в стране. После Окт. революции 1917 город стал ареной боёв между частями, верными Временному правительству, и отрядами красноармейцев; в результате них значительно пострадал Московский Кремль. 3(16) нояб. в М. была установлена сов. власть, в 1917–91 руководство городом осуществлял Моск. гор. совет (Моссовет; распущен в 1993). 11.3.1918 из Петрограда в М. переехали Совнарком и ЦК РКП(б), 12 марта М. провозглашена столицей РСФСР. В 1922–91 столица СССР. С 1929 адм. центр Московской обл. В 1931 выделена в отд. адм.-хозяйств. единицу. В 1932–1937 построен канал Москва – Волга (с 1947 канал имени Москвы), соединивший р. Москва с р. Волга, решивший проблему водоснабжения города. После его открытия М. получила неформальное звание «порта пяти морей».
В Вел. Отеч. войну москвичи сформировали 16 дивизий нар. ополчения (св. 160 тыс. чел.) и др. соединения. Мн. предприятия были эвакуированы в вост. районы страны, где на их базе возникли новые крупные пром. предприятия. Массированные налёты герм. авиации осенью 1941 в целом не привели к большим разрушениям. В ходе Московской битвы 1941–42 город удалось отстоять, а контрнаступление Красной Армии под Москвой стало первым крупным успехом сов. войск. Весной 1942 началась реэвакуация предприятий тяжёлой и оборонной пром-сти, в городе формировались новые воинские части, создавались госпитали. Город-герой (1965). В состав М. был включён ряд крупных населённых пунктов, в том числе города Бабушкин, Кунцево, Люблино, Перово, Тушино (все 1960), Солнцево (1984), сев. часть г. Щербинка (1988); посёлки гор. типа Раменки, Черёмушки (оба 1958), Бескудниково, Бирюлёво, Капотня, Нагатино, Очаково, Сабурово, Ховрино (все 1960), Бутово, Западный, Косино, Мещёрский, Переделкино (все 1984); рабочие посёлки Внуково, Восточный, Некрасовка, Рублёво, Северный (все 1991); г. Зеленоград образует адм. округ Москвы. В 1991 в М. учреждён пост мэра как высшего должностного лица в системе гор. власти (в 1991–92 этот пост занимал Г. Х. Попов, в 1992–2010 – Ю. М. Лужков; с 2010 – С. С. Собянин). С 25.12.1991 столица Рос. Федерации. В соответствии с Конституцией РФ 1993 М. – город федерального значения – субъект РФ. В 1995 принят действующий Устав города Москвы. В результате утверждения «Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью» от 30.6.2011 (Моск. городская дума 6.7.2011; Моск. областная дума 7.7.2011; Совет Федерации 13.7.2011), а затем его уточнённого варианта со скорректированными границами (Моск. городская дума 7.12.2011; Моск. областная дума 7.12.2011, Совет Федерации 27.12.2011; вступило в силу с 1.7.2012) в состав М. передана территория в 148 тыс. га, включая города Московский, Троицк, Щербинка, посёлки гор. типа Киевский и Кокошки- но и др.
Хозяйство. М. – крупнейший экономич. центр РФ (доля в рос. ВВП ок. 22%, 2009). Гл. центр деловой активности страны: здесь формируется св. 50% налоговых поступлений в бюджет РФ (2010). В столице расположены головные офисы почти всех ведущих рос. компаний, в т. ч. в области добычи и переработки нефти и природного газа [«Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Славнефть», холдинг «Тюменская нефтяная компания» (ТНК-ВР)], электроэнергетики [концерн «Росэнергоатом», «Русгидро», «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС)], металлургии (горно-металлургич. компания «Норильский никель», «Металлоинвест», «Мечел», «Объединённая компания РУСАЛ», «Трубная металлургическая компания»), машиностроения (Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОПК «Оборонпром»), химич. пром-сти («ЕвроХим»), транспорта («Транснефть», «Рос. железные дороги»), телекоммуникаций (акционерная финансовая компания «Система», «ВымпелКом», «Мегафон», «Связьинвест»), финансовой деятельности (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), а также представительства большинства крупных зарубежных компаний, действующих в РФ («Boeing», «ConocoPhillips», «Kraft Foods», «Nestlé», «Unilever», «Procter & Gamble», «Google», IBM, «Microsoft» и др.). М. входит в Центр. экономич. р-н. В экономике РФ выделяется также произ-вом машиностроит. продукции (в т. ч. для нужд оборонно- пром. комплекса), электроэнергии (5,0% рос. произ-ва), первичной переработкой нефти (4,1%). М. – крупный производитель пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2009): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 33,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 21,9, обрабатывающие произ-ва 13,4, транспорт и связь 9,2, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 4,7; прочие виды деятельности 17,8. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2010): частная 90,0, обществ. и религ. организаций (объединений) 1,8, гос. и муниципальная 1,0, др. формы собственности 7,2.
Экономически активное нас. 6101 тыс. чел.; в экономике заняты ок. 6400 тыс. чел. (2010; включая постоянно проживающих за пределами М.). Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 25,3, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 17,1, строительство 12,8, обрабатывающие произ-ва 9,5, транспорт и связь 6,7, образование 6,5, здравоохранение и социальные услуги 5,1, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 4,9, гостиничный и ресторанный бизнес 2,2, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 1,2, др. виды деятельности 8,2. Уровень безработицы 1,7%. Денежные доходы на душу населения 43,9 тыс. руб. в месяц (2010; в 2,3 раза выше среднего по РФ); 10,0% нас. М. имеет доходы ниже прожиточного минимума.
Промышленность. Объём пром. продукции 2810,3 млрд. руб. (2010); б. ч. приходится на обрабатывающие произ-ва. М. сохраняет позиции крупного рос. центра машиностроения (в т. ч. автомобилестроения), нефтеперерабатывающей, пищевой пром-сти, произ-ва строит. материалов; является важным центром инж. разработок и произ-ва продукции для нужд оборонно-пром. комплекса РФ. С кон. 20 в. многие пром. предприятия выводятся из центр. районов в пром. зоны на периферии М. или за пределы города. Б. ч. строений и территорий после реконструкции используется под размещение торговых, офисных центров, складских комплексов, жилых микрорайонов.
Отраслевая структура обрабатывающих производств (%): произ-во нефтепродуктов 38,7, машиностроение 15,7, произ-во пищевых продуктов, включая напитки, и табака 15, химич. пром-сть 7,6, целлюлозно-бумажная пром-сть и полиграфич. деятельность 6,6, пром-сть строит. материалов 3,5, металлургия и металлообработка 2,2, лёгкая пром-сть 0,9, др. отрасли 9,8.
М. – крупный рос. производитель электроэнергии (6-е место в РФ; по выработке тепловой энергии М. лидирует среди субъектов РФ). В границах М. (до 1.7.2012) действуют 11 ТЭЦ (все – в составе территориальной генерирующей компании «Мосэнерго»), работающих гл. обр. на природном газе (крупнейшая – ТЭЦ-26; мощность 1,84 тыс. МВт). В центр. части М. находится старейшая действующая ТЭС России – Гос. электрич. станция № 1 им. П. Г. Смидовича (введена в эксплуатацию в 1897; мощность 86 МВт). Энергосистема М. имеет ряд особенностей, связанных с суточной динамикой потребления электроэнергии: днём перетоки электроэнергии направлены в М. для покрытия дефицита, ночью – из М. для нужд Загорской гидроаккумулирующей электростанции и др. М. характеризуется высокой плотностью развития распределит. электросети, что усложняет её дальнейшее расширение и присоединение новых мощностей.
Московский НПЗ (на юго-вост. окраине М., в районе Капотни) – один из крупнейших рос. нефтеперерабатывающих заводов (объём первичной переработки нефти 10,8 млн. т, 2011; осн. продукция: бензины всех марок, дизельное топливо, авиац. керосин, битумы и др.).
М. – один из важнейших центров рос. оборонно-пром. комплекса (здесь сосредоточены многочисл. н.-и. ин-ты и конструкторские бюро). Крупнейшие предприятия: Гос. космич. научно-производств. центр им. М. В. Хруничева (произ-во ракет-носителей семейств «Протон» и «Ангара», а также разгонных блоков к ним), машиностроит. предприятия им. В. В. Чернышёва и «Салют» (оба – выпуск авиац. двигателей), группа предприятий, входящих в Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (оборудование для систем ПВО, радиолокац. станции, системы для метеорологич. разведки), машиностроит. конструкторское бюро «Вымпел» (авиац. ракетное вооружение), объединение им. И. Румянцева (системы подачи топлива для авиац. двигателей), НИИ «Полюс» (разработка и произ-во полупроводниковых и твердотельных лазеров и приборов на их основе), Научно-производств. центр автоматики и приборостроения им. акад. Н. А. Пилюгина (системы управления для крылатых ракет), Вертолётный завод им. М. Л. Миля. Конструкторские работы по созданию авиац. техники гражд. и воен. назначения выполняются в рамках опытно-конструкторских бюро им. А. С. Яковлева, им. А. И. Микояна, авиац. комплекса им. С. В. Ильюшина, компаний «Сухой», «Туполев», самолётостроит. корпорации «МиГ».
Роль отраслей тяжёлой пром-сти в экономике города с кон. 20 в. стабильно сокращается (практически все предприятия чёрной и цветной металлургии, химич. пром-сти находятся под угрозой вывода с территории М.). Значимые объёмы произ-ва сохранились на заводах: «Серп и Молот» (сталь, стальная проволока, металлич. листы), трубном «Филит» (стальные трубы для нужд коммунального хозяйства), «Аурат» (алюминиевые сплавы и сплавы из металлов платиновой группы); у Всерос. ин-та лёгких сплавов (продукция из сплавов цветных металлов), «Моск. нефтемаслозавода» (разл. смазочные масла, в т. ч. для космич. аппаратов).
М. – значимый центр транспортного машиностроения (4-е место в РФ после Самарской, Калининградской и Калужской областей по произ-ву легковых автомобилей). Ведущие предприятия: «Автофрамос» (в составе альянса «Renault-Nissan»; св. 140 тыс. автомобилей неск. моделей марки «Renault», 2011), «Завод имени Лихачёва» (ЗИЛ; грузовики и спец. техника; с нач. 1990-х гг. объёмы произ-ва резко сокращены; на части территории завода создан технопарк). Действуют предприятия по капитальной реконструкции и глубокой модернизации подвижного состава обществ. транспорта (трамваев – на трамвайно-ремонтном, троллейбусов – на троллейбусно-ремонтном, вагонов пригородных электропоездов – на локомотиворемонтном заводах). Произ-во оборудования для электроподстанций (заводы «Электрощит», «Электрозавод»), аппаратуры связи (Лосиноостровский электротехнич. завод), радиодеталей (Владыкинский механич. завод), станков с числовым программным управлением (завод «Красный пролетарий»).
М. сохраняет позиции крупного производителя фармацевтич. продукции (производств. комплекс «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко», завод компании «Ферейн»).
Действуют предприятия по произ-ву целлюлозно-бумажной, полиграфич. продукции (печатная фабрика объединения «Гознак» – банкноты, бланки для документов, спец. и обычная бумага; полиграфич. комплекс «Пушкинская площадь»; типографии «МоскваПресс», «Алмаз-Пресс», «Московский Печатный Двор»), а также многочисл. издательства. Среди ведущих книжных издательств М. (тираж в млн. экз., 2011) – «Эксмо» 67,5, издательская группа АСТ 64,8, «Просвещение» 59,8 (с кон. 2011 в составе «ОЛМА Медиа Групп»).
В М. сложился один из крупнейших в РФ строит. комплекс, располагающий мощной производств. базой. Суммарная мощность трёх крупных домостроит. комбинатов (ДСК-1 и принадлежащие «Группе компаний ПИК» – ДСК-2 и ДСК-3) ок. 2 млн. м2 серийного панельного жилья в год. Для их обслуживания действуют неск. крупных комбинатов по произ-ву строит. конструкций и отделочных материалов: Бескудниковский, Лианозовский, Перовский, Лосиноостровский. Среди др. крупных предприятий отрасли – «Моспромжелезобетон» (тюбинги для тоннелей), «Мостотрест» (мостовые конструкции), комбинат «Мосинжбетон» (товарный бетон, асфальтобетонные смеси). В нач. 21 в. динамично развивается жилищное строительство (2,5–4,5 млн. м2 общей площади жилых домов в год), строительство совр. крупных офисных комплексов (бизнес-центров; действуют ок. 550, общая пл. св. 8 млн. м2) и бизнес-парков; реализуется проект Моск. междунар. делового центра «Москва-Сити» (введено в эксплуатацию ок. 50% запланированных объёмов, 2011).
В лёгкой пром-сти производств. мощности в пределах города сохранились у компании «Трёхгорная мануфактура» (льняные, хлопчатобумажные ткани и изделия из них), фабрики «Большевичка» (мужская верхняя одежда), компаний «Восток-Сервис» (спецодежда), «Панинтер» (трикотажные изделия и др.), «Парижская коммуна» (обувь), кожгалантерейной фабрики «Медведково» (сумки и др.).
М. – крупнейший многоотраслевой рос. центр пищевой пром-сти. Действуют св. 20 хлебозаводов, ок. 10 крупных мясокомбинатов (наиболее значимые Таганский, Микояновский, Черкизовский, Царицынский, Останкинский, «Кампомос»), кондитерские предприятия (входящие в холдинговую группу «Объединённые кондитеры» фабрики «Рот Фронт», «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский»; фабрика «Большевик» – в составе амер. концерна «Kraft Foods») и молочные комбинаты (Лианозовский, один из крупнейших в Европе, и Очаковский – оба в составе группы «Вимм-Билль-Данн»; Останкинский), крупные предприятия масложировой отрасли (маргариновый завод компании «Unilever», жировой комбинат). Произ-во вин из концентратов и игристых вин (межреспубликанский винзавод, завод шампанских вин «Корнет»), пива («Пивоварня Москва- Эфес», Очаковский пивобезалкогольный комбинат), крепких спиртных напитков (один из крупнейших в РФ заводов «Кристалл»), табачных изделий (20,0% рос. произ-ва сигарет и папирос; заводы компаний «British American Tobacco» и «Japan Tobacco International»).
Сфера услуг. М. – ведущий рос. центр по предоставлению финансовых услуг (в т. ч. финансового посредничества, связанного с работой бирж и др.). Действуют ок. 500 банков (ок. 1/2 общего числа в РФ), крупнейшие рос. биржи – ММВБ-РТС (объединённые Моск. межбанковская валютная биржа и Рос. торговая система), Моск. фондовая биржа (МФБ, товарная).
Крупный центр разработки программного обеспечения: головные офисы компаний «Яндекс» (один из крупнейших неанглоязычных поисковых систем в сети Интернет) и «Лаборатория Касперского» (один из ведущих мировых производителей программного обеспечения для защиты от компьютерных вирусов); ряд компаний в сфере т. н. офшорного программирования (разработка программного обеспечения для иностр. заказчиков). С кон. 2010 начата реализация проекта по созданию инновац. центра «Сколково». Важное значение имеет деятельность в области архит. проектирования (помимо крупных гос. проектных ин-тов функционируют ок. 30 крупных частных архит. бюро), дизайнерских решений.
М. – рос. лидер в области выставочно-ярмарочной деятельности. Крупнейшие выставочные центры: Всерос. выставочный центр (ВВЦ; св. 265 тыс. м2 выставочных площадей, 2012), «Экспоцентр» (165 тыс. м2), «Сокольники» (св. 30 тыс. м2), а также «Крокус Экспо» (ок. 550 тыс. м2; на терр. Моск. обл.).
Крупнейший туристич. центр РФ (в т. ч. св. 4,0 млн. иностранцев, 2010; осн. туристич. объекты сосредоточены в историч. центре М.), начальный пункт ряда маршрутов («Золотое кольцо России» и др.).
На М. приходится св. 17% рос. розничного товарооборота (3320,6 млрд. руб. в 2011) и св. 15% оборота предприятий обществ. питания (135,2 млн. руб.) (1-е место в РФ по обоим показателям). В кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. созданы многочисл. торгово-развлекательные центры (всего св. 100, в т. ч. «Золотой Вавилон Ростокино», «Город Лефортово», «Гагаринский», «Метрополис», «Европейский»). Всего в М. действует ок. 40 тыс. стационарных предприятий торговли, обществ. питания и бытовых услуг.
Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый оборот 235,9 млрд. долл. (2010), в т. ч. экспорт 144,6 млрд. долл. М. лидирует среди субъектов РФ по объёмам внешнеэкономич. деятельности (создана мощная таможенная инфраструктура, мн. региональные компании осуществляют внешнеторговые операции через представительства, зарегистрированные в М.). Здесь осуществляется ок. 38% объёма рос. экспортных поставок в зарубежные страны, ок. 23% – в страны СНГ; в импорте из зарубежных стран на М. приходится 44%, из стран СНГ – ок. 10%. В структуре экспорта доминирует продукция топливно-энергетич. комплекса; экспортируют также продукцию машиностроения, химич. пром-сти. В импорте существенно преобладает продукция машиностроения, важное значение имеют фармацевтич. продукция, продовольств. товары, текстильные изделия и обувь, готовые металлоизделия. Осн. внешнеторговые партнёры: Китай, Индия, США, Германия, Великобритания, Франция, Япония.
Транспорт. М. – важнейший транспортный узел РФ. Один из самых крупных ж.-д. узлов мира: здесь сходятся линии 11 направлений (объединены Моск. окружной ж. д., т. н. Малым кольцом), действуют 9 ж.-д. вокзалов. М. – один из рос. лидеров по объёмам таможенного оформления грузов (св. 20 сортировочных станций, в т. ч. Бекасово Большого ж.-д. кольца Моск. ж. д.). На долю моск. ж.-д. узла приходится ок. 35% всех отправлений пассажиров в РФ. Действует скоростное межобластное сообщение с городами Калуга, Нижний Новгород, Рязань, С.-Петербург и др. Ведутся (2012) проектные работы по реконструкции Моск. окружной ж. д. для организации пассажирского движения.
Крупнейший узел автомобильных дорог в РФ (сходятся автодороги 13 направлений). Важную роль в транзитном движении грузового транспорта играет МКАД.
Гл. рос. узел авиасообщений (через М. проходит св. 70% рос. пассажиропотока; всего ок. 51,0 млн. пассажиров, 2011). Б. ч. перевозок приходится на 3 аэропорта (Домодедово, Шереметьево – оба на территории Моск. обл., и Внуково); их терминалы связаны с центром М. системой электропоездов «Аэроэкспресс».
Транспортная система М. – самая крупная и современная в РФ; её осн. звено – метрополитен (11 радиальных линий и 1 кольцевая, всего 186 станций в 2012; на него приходится ок. 33% общегородских пассажирских перевозок; 2-е место в мире по пассажирообороту после метрополитена Токио); в систему метрополитена включена монорельсовая дорога (1 линия, 6 станций). В структуре пассажирских перевозок на долю наземного обществ. транспорта приходится 30%, железных дорог – 10%, личного автотранспорта – 27% (2011). На окраинах М. расположены междугородние автобусные станции, обеспечивающие пассажирские перевозки в большинство городов Европ. части РФ (крупнейший автовокзал – у ст. метро «Щёлковская», на востоке города). Низкая плотность улично-дорожной сети на фоне быстрого роста автомобилизации (с 69,8 тыс. автомобилей на 1000 жит. в 1990 до 279,2 тыс. на 1000 жит. в 2010) привела к снижению средней скорости движения автомобилей до 20–25 км/ч, что ниже, чем в большинстве крупных городов мира.
В М. 2 речных вокзала и 2 грузовых порта; роль водного транспорта в грузовом и пассажирском сообщении сокращается.
Автор статьи: А. А. Попов.
Здравоохранение. В М. на 10 тыс. жит. приходится врачей 81,8, лиц ср. мед. персонала 104,7 (2009). Мед. помощь оказывают 142 стационарных лечебно- профилактич. учреждения на 82557 коек, 483 амбулаторно-поликлинич. учреждения (в т. ч. стоматологич.), 93 диспансера, 24 медико-санитарные части, 6 поликлиник восстановит. лечения, 36 санаториев на 5082 койки (из них 34 детские). Функционируют 20 домов ребёнка на 2020 мест, станция переливания крови; научно-практич. центры: экстренной мед. помощи, спортивной медицины; 15 научно-мед. центров федерального подчинения (Акушерства, гинекологии и перинатологии; Гематологический; Кардиологический; Медико-генетический; Он- кологический; Психического здоровья; Сердечно-сосудистой хирургии; Эндокринологический и др.); Бюро судебно- медицинской экспертизы; 7 мед. диагностич. центров; Станция скорой и неотложной помощи им. А. С. Пучкова (включает 53 подстанции) (2010). Науч. исследования в области охраны здоровья осуществляются в соответствии с программой «Столичное здравоохранение 2012–2016», включающей целевые программы по видам мед. помощи. Общая заболеваемость на 100 тыс. нас. составляет 155209 случаев (2009); детская – 192,76 тыс. (2010); выявлено 1570 случаев ВИЧ-инфекции (2009). Осн. заболевания взрослого населения: поражения органов кровообращения (23,5%), дыхания (16,9%), костно-мышечной системы (9,8%). Общая смертность 10,9 на 1000 жит. (2010). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (59,1%), злокачеств. новообразования (19,0%), травмы и несчастные случаи (5,6%) (2010).
Автор статьи: А. Н. Прокинова.
Спорт. М. – гл. спортивный центр страны, в котором построено св. 30 крупных стадионов, в т. ч. «Лужники», «Динамо», «Локомотив»; спорткомплексы – ЦСКА, «Крылатское», «Олимпийский», св. 200 бассейнов; ок. 40 Дворцов спорта, в т. ч. «Мегаспорт» (2006, 14 тыс. мест), Дворец спорта «Динамо» в Крылатском (2006, 8 тыс. мест); ок. 2700 спортивных залов; св. 30 манежей; конноспортивный комплекс «Битца» (15 тыс. мест), Центр. моск. ипподром, Центр. дом шахматиста им. М. М. Ботвинника (ранее Центр. шахматный клуб СССР). 15.7.2009 принят закон г. Москвы «О физической культуре и спорте». Функционируют Рос. гос. университет физич. культуры, спорта, молодёжи и туризма (ранее ГЦОЛИФК; основан в 1918) и Всерос. н.-и. институт физич. культуры и спорта (ВНИИФК; основан в 1933). За последние 40 лет в М. проходили: Универсиада (1973), Олимпийские игры (1980), междунар. соревнования «Дружба» (1984), Игры доброй воли (1986), Всемирные юношеские игры (1998), Междунар. спортивные юношеские игры стран СНГ, Балтии и регионов России (2002), финальные матчи Кубка УЕФА (1999) и Лиги чемпионов (2008) по футболу и др. В 2000-е – нач. 2010-х гг. состоялись чемпионаты мира по фигурному катанию (2005, 2011), хоккею с шайбой (2007), хоккею с мячом (2010), по спортивной борьбе (2010), по совр. пятиборью (2011), скоростному бегу на коньках (2005, 2009, 2012); чемпионат Европы по маунтинбайку (2012) и др. У М. богатые шахматные традиции. В 1896/97 состоялся матч-реванш на первенство мира по шахматам Эм. Ласкер – В. Стейниц. В 1925, 1935, 1936 прошли 3 историч. международных турнира. В 1948 в М. проведена 2-я пол. матч-турнира на первенство мира; в 1951–2012 состоялись 12 матчей на первенство мира среди мужчин и 4 среди женщин. В 1956 и 1994 проведены две Всемирные шахматные олимпиады. В 2001/02 в Кремле прошёл чемпионат мира ФИДЕ. Междунар. шахматные турниры – «Аэрофлот опен» (с 2002), «Мемориал Таля» (с 2006). Ежегодно в М. проводятся традиц. междунар. соревнования: Междунар. марафон мира (с 1980), Кубок Кремля по теннису (с 1990), «Русская зима» (по лёгкой атлетике, с 1992), велогонка «Пять колец Москвы» (с 1992), соревнования бегунов «Кремлёвская миля» (с 1992) и мн. др. В 2013 намечено провести чемпионат мира по лёгкой атлетике и Кубок мира по регби-7, в 2014 состоится чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, в 2016 – чемпионат мира по хоккею с шайбой. К чемпионату мира по футболу (2018) возводятся стадионы «Спартак» (ок. 47 тыс. мест, в Тушино) и «Динамо» (ок. 45 тыс. мест, в Петровском парке).
Образование. М. – крупнейший центр просвещения и науки России. Первые школы, сходные по программам с грамматическими школами, появились в М. с сер. 17 в.: греко-латинская Ртищевского братства (1649), Чудова монастыря (1653), Заиконоспасская (1664) и др. Реформы Петра I привели к созданию светских учебных заведений. Были основаны проф. школы разного уровня, которые не только готовили специалистов разл. профилей, но и давали общее образование: Школа математических и навигацких наук (1701), Госпитальная школа при Сухопутном госпитале (1707) и др. Появились цифирные школы, а также гарнизонные и адмиралтейские (для детей солдат и матросов). В 1705–15 в М. работала частная школа (гимназия), учреждённая пастором Э. Глюком. В ней готовили кадры для гос. учреждений и давали широкое светское образование. В 1-й пол. 19 в. существовало незначит. количество общеобразоват. школ. Было развито домашнее образование. Насчитывалось неск. начальных школ (приходские, уездные училища). Часть детей обучалась в Воспитательном доме. Открывались частные пансионы, программа которых приближалась к программе гимназий. И гимназии, и пансионы фактически были дворянскими учебными заведениями. Начала складываться система среднего проф. образования (духовного, военного, педагогического, технического и т. д.). Для дочерей дворян открывались институты благородных девиц. Для девочек др. сословий были созданы Акушерский ин-т и др. ин-ты, классы и училища, дававшие начальное и среднее проф. образование. В 1822 открыта Моск. земледельч. школа – среднее с.-х. учебное заведение. Во 2-й пол. 19 в. появились первые дошкольные учреждения, которые рассматривались гл. обр. как благотворительные.
В М. функционируют (2012): 2042 учреждения дошкольного образования (368 тыс. воспитанников), 1596 общеобразоват. школ (775,1 тыс. уч-ся), в т. ч. 132 негосударственные, 33 лицея, 73 гимназии; 103 учреждения среднего проф. образования (94,9 тыс. уч-ся).
М. – центр высшего образования России. Здесь находится постоянно действующий руководящий орган «Рос. союза ректоров» (основан в 1992; объединяет ок. 900 ректоров рос. вузов).
С момента образования первого высшего учебного заведения страны – Славяно-греко-латинской академии – в городе сосредоточилось значит. число вузов. В 1755 по инициативе И. И. Шувалова и М. В. Ломоносова был основан Московский ун-т – старейший вуз России. В 1779 открыта Константиновская землемерная школа, с 1819 уч-ще; в 1930 на базе его ф-тов организованы Моск. ин-т инженеров землеустройства (ныне Гос. ун-т по землеустройству) и Моск. геодезич. ин-т (ныне Моск. гос. ун-т геодезии и картографии), в 1830 – Ремесленное уч-ще «для подготовки искусных мастеров с теоретич. сведениями» (ныне Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана), в 1865 – Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева), в 1872 – Высшие женские курсы В. И. Герье, в 1896 – Имп. инж. уч-ще [ныне Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)], в 1908 – Шанявского университет, в 1911 – Педагогич. ин-т им. П. Г. Шелапутина.
В 2010 в М. действуют 264 вуза (109 государственных; 11 вузов имеют статус национальных исследовательских университетов России; всего ок. 1,3 млн. студентов), в т. ч. ун-ты: Высшая школа экономики, «МАТИ» – Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского, Московский авиационный институт (гос. технич. ун-т), Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, Московский государственный строительный университет, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, Московский инженерно-физический институт (с 2008 Нац. исследовательский ядерный ун-т «МИФИ»), Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Российский государственный геолого-разведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Российский государственный гуманитарный университет, Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Российский университет дружбы народов, Российский университет театрального искусства – ГИТИС и др.; академии: Рос. академия народного х-ва и гос. службы при Президенте РФ, Академия хорового искусства им. В. С. Попова, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова, Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина, Российская академия музыки имени Гнесиных и др. Среди др. вузов – Литературный институт им. А. М. Горького, Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, Православный ин-т Св. Иоанна Богослова (в составе Рос. православного ун-та).
В М. находится 441 публичная б-ка (2010), в т. ч. 8 федерального уровня: Российская государственная библиотека, Всерос. гос. библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Рос. гос. библиотека для слепых, Гос. публичная историч. б-ка России (ведёт историю с 1863), Гос. общественно-политич. б-ка (1921), Рос. гос. б-ка искусств (1922), Рос. гос. б-ка для молодёжи (1966), Рос. гос. детская б-ка (1969). Среди др. крупных библиотек – Библиотека по естественным наукам РАН, Всерос. патентно-технич. б-ка (основана в 1896 в С.-Петербурге, с 1943 в М., с 1997 в составе Федерального ин-та пром. собственности), Научная библиотека Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского, Центр. универсальная научная б-ка им. Н. А. Некрасова (1919).
В М. действуют (2010) ок. 200 музеев, в том числе: Гос. биологический музей им. К. А. Тимирязева, Гос. геологический музей им. В. И. Вернадского, Гос. Дарвиновский музей, Гос. исторический музей, Гос. литературный музей, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Гос. музей искусства народов Востока, Музей Москвы, Политехнический музей, Центральный музей Вооружённых Сил, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва, Центральный музей совр. истории России, Моск. гос. объединённый худож. ист.-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (объединяет Измайлово, Коломенское, Лефортово, Люблино), музей-заповедник Царицыно.
В М. сосредоточены гл. науч. учреждения России: Российская академия наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия художеств и др.
Функционируют св. 4 тыс. науч. учреждений, в т. ч. 800 крупных НИИ и КБ разл. организационно-правовых форм.
Средства массовой информации. В М. в 1702 начала издаваться первая рус. печатная газета – «Ведомости». С 1756 выходила газ. «Московские ведомости» (до сер. 19 в. крупнейшая газета в России; в 1917 закрыта). Старейшая из ныне выпускающихся газет – «Московская правда» – выходит с 1918 (ежедневно, 270 тыс. экз.). Среди др. совр. изданий: гор. газеты «Вечерняя Москва» (с 1923), «Тверская, 13» (с 1992, офиц. публикатор законов г. Москвы, нормативных документов Правительства Москвы) и др.; окружные газеты – «Москва. Центр» (Центр. адм. округ, ЦАО), «Север Столицы» (Сев. адм. округ, САО), «Звёздный бульвар» (Сев.-Вост. адм. округ, СВАО), «Преображенская площадь» (Вост. адм. округ, ВАО), «Юго-Восточный курьер» (Юго-Вост. адм. округ, ЮВАО), «Южные горизонты» (Юж. адм. округ, ЮАО), «За Калужской заставой» (Юго-Зап. адм. округ, ЮЗАО), «На западе Москвы» (Зап. адм. округ, ЗАО), «Москва. Северо-Запад» (Сев.- Зап. адм. округ, СЗАО), «Октябрьское поле и весь Северо-Запад» (СЗАО), «Сорок один» (Зеленоградский адм. округ), а также районные газеты. В М. находятся гл. офисы ведущих общероссийских газет и журналов («Аргументы и факты», «Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Труд», «Эксперт» и др.).
Регулярные радиотрансляции с 1922. В М. имеется крупная сеть радиостанций, вещающих на УКВ- и FM-частотах (б. ч. ретранслируется, помимо М., в др. регионах РФ). Среди ведущих моск. радиостанций: «Говорит Москва» (основана в 1997, входит в концерн «Радио- Центр»), новостная радиостанция «Сити-FM» (2006, владелец – «Газпром-медиа»), «Коммерсантъ FM» (2010, вла- делец – ЗАО «Коммерсантъ. Издательский дом») и др.
В 1931 в М. прошла первая Всесоюзная конференция по телевидению. В том же году состоялись пробные телетрансляции. Регулярные телевизионные передачи начались в 1939. В годы Вел. Отеч. войны моск. телевидение не работало, трансляции возобновились в мае 1945.
Из М. вещают все федеральные каналы (кроме «Петербург – Пятый канал»), для ретрансляции используются передатчики и антенны Шуховской (Шаболовской) башни, Останкинской телебашни, Радиотелевизионной башни на территории Октябрьского радиоцентра. Эфирные региональные телеканалы: «ТВ-Центр» (основан в 1997), «Москва 24» (эфирно-кабельное вещание, основан в 1998, до 2011 назывался «Столица»), «3 канал» (1997). В М. развито кабельное телевещание. Осн. операторами кабельного телевидения являются ОАО «НКС» и ЗАО «Акадо-Столица». Региональные кабельные каналы: «Доверие» (2006), ВКТ (1992).
В М. действуют информац. агентства МосСовет (2001) и др.
Градостроительство. Архитектура и изобразительное искусство. Древнейшие слав. поселения (10–11 вв.), связанные с традициями роменской культуры, в историч. ядре М. обнаружены близ совр. Данилова мон. и у быв. с. Дьяково (район просп. Андропова). С 12 в. население на территории М. возрастает, осн. селища и курганные могильники концентрируются на правобережье р. Москва. В 11 или 12 в. был заселён холм при впадении р. Неглинная (Неглинка) в Москву-реку.
От основания города до 15 в. По летописным данным, строительство древнейшей крепости [ядро будущего Московского Кремля (вместе с Красной площадью включён в список Всемирного наследия)] относится к 1156, что не противоречит археологич. датировкам. Судя по находкам керамики, от этого центра культурный слой распространяется к востоку и северо-востоку по плато, занимая территорию будущего Китай-города (Красную пл. и приречную часть Зарядья) и левый берег устья р. Яуза. Зоны освоения открыты также на правом берегу Неглинки и левом берегу ручья Черторый (близ его устья). Заселение в это время фиксируется и в районе совр. ул. Большая Дмитровка, Манежной пл., части улиц Моховая, Волхонка и др. До 13 в. дворы, церкви и кладбища вне Кремля чередовались с сохранявшимися полями (пахотной землёй), лугами и садами. В сер. 13 в., ко времени нашествия Батыя, М. была развитым городом; летописные свидетельства и археологич. находки подтверждают, что гор. ядро М. было окружено посадами и сёлами. С именем моск. кн. Даниила Александровича связано основание Данилова монастыря (1282) на юж. подступах к М., на Ордынской дороге. В это же время основан Богоявленский мон., занявший срединную точку посада (будущего Китай-города).
С 14 в. застройка в Кремле и старых посадских районах уплотняется. Появляются поселения в районах совр. площадей Ильинские ворота, Лубянская, Новая и Славянская, между улицами Воздвиженка и Знаменка, и др. Часть этих территорий принадлежала сёлам, известным по письм. источникам с 15 в. (Ваганьково и Подкопаево). Слой 14–15 вв. обнаружен близ Высокопетровского и Богородице- Рождественского монастырей. Распространение культурного слоя 15 – нач. 16 вв. прослежено на правом берегу Москвы-реки (к юго-востоку от Берсеневской набережной; часть этой территории занимали сёла Хвостовское и Колычево, известны по письм. источникам 14–15 вв.).
Во время княжения Ивана I Даниловича Калиты построены первые каменные храмы Кремля, возведены гор. стены из дуба (1339); с этого времени М. стала также постоянной резиденцией митрополитов всея Руси. При кн. Дмитрии Ивановиче Донском зимой 1366/67 начато строительство белокаменных укреплений, которые превратили М. в самую мощную крепость Сев.-Вост. Руси. При кн. Василии I Дмитриевиче в кон. 14 – нач. 15 вв. созданы шедевры раннемосковского зодчества: относительно небольшие, но изысканные по пропорциям и прорисовке деталей 4-столпные белокаменные храмы (в т. ч. в окраинном Андрониковом монастыре). Посад с вост. стороны Кремля известен как Великий, с западной – Занеглименский, с южной – Замоскворецкий. Направления гл. дорог постепенно закреплялись благодаря строительству крепостных ворот, мостов, а также монастырей, храмов и дворов. Главные из них определяли дальнейшее развитие плана города (радиальные улицы Никольская – Большая Лубянка – Сретенка, Ильинка, Рождественка, Варварка, Ордынка, Остоженка, Пречистенка, Воздвиженка и др.). Происходило как бы сплавление радиально-кольцевой планировки с прямоугольной, определявшей разбивку участков вдоль отд. улиц. На ряде посадов и слобод сохранялась разреженная, очаговая застройка. В письм. источниках упоминаются обширные дворы, сады, а на периферии города – усадьбы кузнецов и др. ремесленников, использующих огонь, между которыми находятся всполья и даже поля и луга. За Яузой изучен огромный район производства керамики – Гончарная слобода.
Вдоль полукольца поперечных улиц, пересекающих территорию Белого города примерно посередине, по линии Кузнецкого моста, проходила внешняя граница Занеглименского посада. Вдоль неё расположились основанные в 14–15 вв. монастыри – Крестовоздвиженский, Никитский, Воскресенский, Георгиевский, Варсонофьевский, Златоустовский, Покровский в Садех, Иоанно-Предтеченский (Ивановский на Кулишах). В 14 в. были основаны Высокопетровский монастырь, Богородице-Рождественский мон. и Сретенский монастырь, которые вместе с принадлежащими им слободами обозначили новые пределы посада, закреплённые, вероятно, в 15 в. земляным валом, предопределившим границы Белого города 16 в. С запада на подступах к городу в 14–15 вв. расположились монастыри Новинский и Алексеевский; с востока – Ильинский (на Воронцовом поле), Андроников, Покровский на Лыщиковой горе, Космы и Дамиана, Спаса в Чигасах. В Замоскворечье во 2-й пол. 15 в. появились монастыри Рождества Иоанна Предтечи под Бором и Рождества Богородицы в Голутвине. Не позднее весны 1491 основан Новоспасский монастырь. На дальних юж. подступах стояли Данилов мон. и основанный в 14 в. Симонов монастырь. В 16 в. были основаны Донской монастырь и Новодевичий монастырь (включён в список Всемирного наследия); по этой линии выстроилась цепочка монастырей – «сторо́жей» М., сигнализировавших городу об опасности. Монастыри были и в центре М., как в самом Кремле (Чудов, Вознесенский), так и в Китай-городе (Богоявленский, Никольский, Знаменский). В роли градостроит. доминант выступали также отд. храмы, гор. ворота.
Со времени княжения Ивана III Васильевича (1462–1505) и его сына Василия III Ивановича (1505–33) территория М. растёт очень быстро, возникают целые слободы переселенцев из присоединявшихся земель. Существенные перемены в самой идеологии реконструкции Московского Кремля повлекли за собой приглашение кн. Иваном III для наиболее ответственных работ итал. архитекторов и инженеров, начиная с Аристотеля Фиораванти. Возведённый им кремлёвский Успенский собор (1475–79) занял господствующее положение в панораме тогдашней М. Среди др. итал. зодчих и инженеров, работавших в М. в кон. 15 в., – Антон Фрязин (Антонио Джисларди), Марк Фрязин, П. А. Солари; позднее – Алевиз Фрязин (Старый) и Алевиз Фрязин (Новый), одному из которых приписывается строительство 11 каменных церквей в разных частях М. (сохранился собор Св. Петра Митрополита в Высокопетровском мон.). В 1470–80-х гг. в М. и её окрестностях работала также артель псковских зодчих; они возвели в М. собор великокняжеского Златоустовского мон. и ц. Сретения на Поле. По повелению Ивана III была расчищена от застройки широкая (ок. 240 м) полоса вокруг всего Кремля, что послужило началом формирования Красной пл. – гл. торговой площади М. (это привело к существенным изменениям в гор. планировке и ориентировке церквей, что фиксируется археологически); в Занеглименье со временем тоже сложился большой торг, а на противоположном берегу Москвы-реки, напротив Кремля, в 1495 был разбит Государев сад (позднее Царицын луг), где была построена ц. Св. Софии.
Москва в 16 в. Кремль нач. 16 в. оставался целым городом с жилыми дворами, площадями и улицами, находившими своё продолжение на посадах. Для храмового зодчества 16 в. на посадах характерны небольшие бесстолпные церкви с крещатым сводом и 3-лопастным завершением фасадов (Зачатия Анны что в Углу, Трифона в Напрудной слободе и др.). Среди мастеров этого времени особое место занимал Петрок Малый; есть предположение, что он построил ц. Вознесения в Коломенском (завершена в 1532; включена в список Всемирного наследия), первый известный нам памятник каменного шатрового зодчества. Он же создал новую оборонит. линию вокруг Великого посада – Китай-города (1534–38). Его стены, примыкая к сев. и юго-вост. углам Кремля, служили прямым продолжением последнего, однако были существенно ниже (выс. ок. 6,5 м; кремлёвские стены – 8–19 м); их усиливали дерево-земляные фортификации, отвечавшие новейшим требованиям европ. воен. искусства. Китай-город был плотно и богато застроенным предградьем великокняжеского Кремля, гл. торговым центром М. и всего государства. На Ильинском крестце (перекрёстке улиц) образовался очень крупный торг; впоследствии здесь вырос Гостиный двор (между Ильинкой и Варваркой). На кремлёвском гласисе («Полое место», или «Пожар», в дальнейшем – Красная пл. и Васильевский спуск) также появились лавки Верхних, Средних и Нижних торговых рядов (в 1595 перестроены в камне). Вместе с тем Китай-город стал средоточием обществ. жизни М. Вблизи Воскресенских ворот и на Никольской ул. расположились Земский двор, Арсенал, Государев сытный отдаточный двор, гор. судилище и тюрьма, Ямской и Печатный дворы и т. д. Здесь же на посаде сконцентрировались представительства мн. городов и земель, архиерейские и монастырские подворья, также иностр. представительства. С возведением нового гл. посадского храма М. – Покровского собора что на Рву (Василия Блаженного храм, 1555–61, зодчие Барма и И. Постник) преобразилось всё гор. пространство в центре, получившее отныне особую символич. значимость.
После утверждения опричнины царём Иваном IV Васильевичем земля М. была разделена на опричнину и земщину. Опричной стала её зап. часть, в секторе от Никитской ул. до Москвы-реки. Центром земской части столицы служил Китай-город, где находился Земский двор. Кремль был покинут царём, который превратил в свою опричную столицу Александровскую слободу (см. г. Александров), а в Москве построил для себя Опричный двор – в Занеглименье, напротив Ризположенских (Троицких) ворот Кремля (см. Московский археологический комплекс). С двух сторон его фланкировали Стрелецкие слободы, а к западу были размещены в осн. дворцовые слободы: Поварская, Кормовая, Плотничья, Иконная и др. Опричный двор вместе с б. ч. посадов сгорел в 1571 во время набега крымского хана Девлет- Гирея I, после чего спешно были проведены работы по усилению дерево-земляных укреплений вдоль Черторыя и далее на север и восток. В 1586–92 по линии этих укреплений «государевым мастером» Ф. С. Конем возведены могучие кирпичные стены Белого города («Царь-города»), усиленные глубоким рвом и 28 башнями. В 1592–93 предпринято строительство ещё одной, протяжённой (ок. 15 км) дерев. стены с 58 башнями, опоясывавшей всю М. с окрестными слободами, включая и большой район Замоскворечья. Эта стена придала плану М. цельную округлую форму; территория в её пределах получила назв. Скородом (или Деревянный город, с 17 в. – Земляной). В итоге сложилась завершённая радиально-кольцевая структура плана М.; 4 её «города» (Кремль, Китай-город, Белый город и Скородом; охваченная стенами территория увеличилась примерно в 70 раз) образовали строго упорядоченную планировку крупнейшего в Европе того времени столичного города, превзошедшего по своей площади (ок. 1,9 тыс. га) и Рим, и Константинополь. Об интенсивности жизни свидетельствует культурный слой, местами превысивший 2 м. К кон. 16 в. были полностью освоены территории в Белом городе и большей части Деревянного города; застройка вдоль больших дорог вышла за его пределы.
Москва в 17 в. Новый этап градостроительства М. приходится на царствование Бориса Фёдоровича Годунова: реконструировались кремлёвские укрепления, был вычищен Алевизов ров постройки нач. 16 в. (проходил вдоль Кремлёвской стены по Красной пл.), «зделан мост Каменной з зубцы через Неглинну, против Тверские улицы, и мельница под ним», т. е. получил монументальное оформление один из гл. въездов на Красную пл. – через Воскресенские ворота. Все эти новые элементы моск. центра хорошо видны на известном чертеже того времени, озаглавленном «Кремленаград».
По окончании Смутного времени вначале проводились лишь восстановит. работы. Полностью сгоревший внешний пояс укреплений М. – Скородом начал возрождаться в 1618; была сооружена дерев. стена-острог (1618 и 1633). В последующие годы в черте Замоскворечья устроены земляные бастионы, а Калужские и Серпуховские ворота возведены в камне. Принимались меры и по упорядочиванию в рядовой застройке города. После пожара Китай-города (1626) царь Михаил Фёдорович повелел переписать и обмерить все улицы, переулки и тупики с тем, чтобы вернуть им ширину, которая была «до московского разоренья». В 1629 от сильного пожара пострадал Белый город, после чего в нём также были расширены улицы. Земляной город обновлялся по указу царя Алексея Михайловича в 1659; восстанавливались каменные укрепления Белого города, Китай-города и Кремля.
Ряд церквей был построен во исполнение обетов, данных во время борьбы за освобождение М. и России от иноплеменников и прекращения смуты внутри государства. К этому кругу относятся собор-реликварий для Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутый на Красной пл. царём Михаилом Фёдоровичем, ц. Введения на Сретенке (построена в нач. 16 в., после 1612 реконструирована на средства кн. Д. М. Пожарского; снесена в 1924–25) и дерев. шатровая Покровская ц., возведённая Пожарским в его загородном имении – Медведкове (заложена в 1619, перестроена в камне до 1642). В 1620–1680-е гг. кремлёвские башни были надстроены каменными шатрами; в 1680-е гг. стены и башни выбелены известью, что придало им б ́oльшую цельность и усилило доминирующую роль Кремля в структуре города. Так завершилось создание яркого архит. образа священной цитадели М., обрамлённой «короной» из стен и лёгких стройных башен, почти совсем утративших прежний суровый крепостной дух. Каменные шатровые надстройки получили и некоторые др. башни города (Воскресенские 2-пролётные ворота, служившие гл. въездом в Китай-город; ярусная 2-шатровая башня, оформлявшая въезд на Всехсвятский каменный мост, ведущий в Замоскворечье).
В 17 в. застройка внутри Земляного города уплотнилась, за его пределами продолжали возникать и развиваться многочисл. слободы; для кон. 17 в. наиболее крупные поселения, связанные с М., фиксируются до Тверских ворот (ныне Пушкинская пл.) и совр. ул. Грузинский Вал на северо-западе, до района совр. улиц Большая и Средняя Переяславские, Большая Почтовая и др. на севере и северо-востоке, до улиц Школьная, Библиотечная, Марксистская, Воронцовская, Большие Каменщики на юго-востоке. Роскошь царской резиденции (Кремля) отображалась и в архитектуре богатых усадеб, казённых дворов, монастырей, даже приходских храмов. Царские резиденции воздвигались и в пригородах М. – дерев. дворец Алексея Михайловича в с. Коломенское (1667–70; разобран в 1768, воссоздан в 2007–10 на новом месте по историч. чертежам, но с применением совр. технологий), дворцы в сёлах Алексеевское (1670-е гг.), Воробьёво (кон. 17 в.), Измайлово (сер. – 2-я пол. 17 в.), где были построены также краснокирпичный с белыми резными деталями, украшенный полихромными изразцами 5-главый Покровский собор (к 1679) и ц. Иоасафа Царевича (1687–88; снесена).
Особый размах и роскошь присущи и объектам гос. назначения (Новый гостиный двор в Китай-городе, 1665, перестраивался с 1789; государевы дворы – Печатный, Пушечный, Конюшенный, Хамовные и др.). Окружённые каменными стенами, они врезались в ткань рядовой посадской застройки, как и монастырские комплексы. В некоторых монастырях (напр., в Новодевичьем) начали возводить высокие колокольни; всё более заметна стала тенденция к геометрич. регулярности построения (Донской мон., получивший правильную квадратную форму с собором в срединной точке). К сер. 17 в. складывается новый тип приходского храма – бесстолпная церковь с сомкнутым сводом, снаружи увенчанным декоративным 5-главием, водружённым на «горку» кокошников, с пышным декором, в т. ч. изразцовым; часто рядом возводилась шатровая колокольня. Среди таких построек – церкви Троицы в Никитниках (1631–53), Рождества Богородицы в Путинках (1649–52), Николы на Берсеневке (1656–57), Григория Неокесарийского на Полянке (1662–79), Николы в Пыжах (1670–72; по др. сведениям, 1647–57), Адриана и Наталии в Мещанской слободе (1672; снесена в 1936), Николы в Хамовниках (1679–1682). В последней трети 17 в. появляются храмы в стиле нарышкинского барокко, для которых часто характерны центрич. композиция («восьмерик на четверике») и богатый декор с обильным, но ещё не очень строгим применением ордерных форм. Среди них – ц. Воскресения в Кадашах (1687–1713), ц. Никола Большой Крест близ Ильинских ворот (1680-е гг.; снесена в 1933), построенная на средства боярина Л. К. Нарышкина ц. Покрова в Филях (1690–93) и новаторская по архит. форме ц. Успения на Покровке (1696–99; снесена в 1935–1936). Уникальный памятник зодчества этого времени – Святые ворота Крутицкого подворья.
Москва в 1-й пол. 18 в. При имп. Петре I ещё продолжалось возведение каменных палат в традициях 17 в. В церковном строительстве долгое время сохранялся «нарышкинский» тип, но ордерные формы трактовались всё более строго; при этом нарастало влияние архит. образцов североевропейского барокко. Большое значение имели противопожарные меры – указы царей Фёдора Алексеевича и Петра I о расчистке улиц и площадей от дерев. строений и о мощении их камнем и т. д. В 1712 формулируется требование ставить дома в «линию»; в 1722 издан важнейший документ, регламентировавший всю градостроит. деятельность в М., – «Инструкция полицмейстерской канцелярии». Идеи Петра I, вдохновлявшегося образцами европ. зодчества, с наибольшей полнотой воплощались в отд. зданиях в Лефортове и в солдатских слободах Преображенского и Семёновского полков, в строительстве потешной крепости (городок Прешбург). Головинский дворец после перенесения столицы в С.-Петербург временами служил моск. резиденцией царя. Появление нового центра М. определило приоритетное развитие улиц, направлявшихся к нему (Мясницкая, Маросейка – Покровка, Старая и Новая Басманные). Начала «европеизироваться» и Тверская ул., ставшая теперь гл. путём следования из новой столицы в «первопрестольную». Среди новых монументальных включений в сложившуюся гор. среду – Архангела Гавриила церковь (Меншикова башня), Сухарева башня (Сретенские ворота Земляного города). Воен. тема в М. нач. 18 в. нашла отражение в сооружении Арсенала (Цейхгауза) в Кремле (построен в 1702–36) и огромных земляных бастионов («болверков»), насыпанных вокруг Кремля и Китай-города в 1707–08, когда М. грозила опасность швед. осады (эти укрепления просуществовали более столетия, накладывая специфич. отпечаток на облик центра города). В это время была проведена коренная реконструкция Монетного двора (под рук. П. И. Гейдена).
В 1722 Пётр I включил многочисл. поселения вокруг Земляного города в территорию М. Таможенной границей М. (до 1754) служил Камер-Коллежский вал, построенный в 1742 Камер-коллегией (отсюда назв.) для контроля ввоза в М. товаров. Этот вал длиной св. 37 км со рвом и заставами охватывал местности, лежащие за Земляным валом: Пресню, Сущёво, Преображенское, Семёновское, Лефортово, Симоново, Девичье поле и Дорогомилово. Камер-Коллежский вал имел сначала 16, затем 18 застав (ликвидированы в 1852) и с кон. 18 в. стал фактической, с 1806 – офиц. полицейской границей М.
В 1720–40-е гг., при преемниках Петра I, в М. приезжали работать крупные петерб. архитекторы – П. М. Еропкин, М. Г. Земцов, И. К. Коробов, Б. Ф. Растрелли [по его проектам построены дворцы – зимний Анненгоф в Кремле (в 1736 перевезён в Лефортово) и летний Анненгоф в Лефортове, на месте быв. усадьбы Ф. А. Головина; в этих дворцах в 18 в. предпочитали останавливаться при посещении М. рос. императрицы], И. А. Мордвинов, И. Ф. Мичурин. В 1729–39 Мичурин и Мордвинов составили первый точный план города, необходимый для урегулирования дальнейшего строительства. По восшествии на престол имп. Елизавета Петровна издала указ «О строении в Москве домов по плану…» (1742); руководил наблюдением за градостроительством И. Я. Бланк, затем Д. В. Ухтомский (1745–52), который в 1753 представил в Сенат «планы регулирования всех частей» М. Пути следования царственных персон неизменно пышно оформлялись, в т. ч. сооружались триумфальные ворота. В сер. 18 в. проявилась тенденция к усилению их градостроит. роли (возведённые Ухтомским Красные ворота на линии быв. укреплений Земляного города), однако в целом бурный рост новой столицы привёл к очевидному замедлению развития Москвы.
Москва со 2-й пол. 18 в. до 1812. Становление классицизма в России принято связывать с приходом к власти имп. Екатерины II (1762). Её архит. политика в отношении М. отчасти компенсировала строит. затишье, начавшееся с петровского времени. Ко 2-й пол. 18 в. руинированное состояние Кремля, отсутствие каменной регулярной застройки и чётких границ города требовали срочных мероприятий. Учреждённая в 1762 Комиссия о каменном строении Санкт- Петербурга и Москвы не способствовала кардинальным изменениям в градостроит. политике; в 1774 при этой комиссии был создан Отделённый, или Особый, деп-т (директор – П. Н. Кожин, гл. арх. – Н. Н. Легран) для разработки генплана развития «второй столицы». После согласования этого «прожектированного» плана с Екатериной II для его реализации был создан Каменный приказ (1775). Масштабные работы по урегулированию хаотичной застройки М. были направлены на преодоление её замкнутой ср.-век. системы и формирование регулярной сети кварталов. Согласно генплану, М. получала чёткие границы и новую структуру, на месте ветхих стен Белого города предполагалось проложить Бульварное кольцо с серией площадей на пересечении с осн. магистралями. Вдоль выпрямленного русла Неглинки проектировались кварталы сплошных фасадов, а создание Водоотводного канала позволяло контролировать уровень воды в Москве-реке. Предусматривалось дальнейшее развитие М. и деление её на 3 зоны: в пределах Белого города; «предместье», ограниченное Земляным валом, и выходящий за его границы «выгон». Выпрямление улиц сочеталось с подчёркиванием их прежней ориентации на церковные здания. Развивая сложившуюся структуру кольцевого и радиального направлений улиц, архитекторы стремились создать систему новых открытых пространств с ландшафтными зонами; отличит. чертой развития моск. архит. школы стало возникновение ансамблей улиц с разл. типами жилых и обществ. зданий, композиционно связанных с несколькими площадями.
«Конфирмованный» план 1775, охватывающий благоустройство М. только в пределах Камер-Коллежского вала, фиксировал архит. произведения раннего классицизма – напр., здание Воспитательного дома на набережной Москвы- реки (1763–81, архитекторы К. И. Бланк, Ю. М. Фельтен и др.). Среди имп. заказов – строительство загородной резиденции Царицыно (арх. В. И. Баженов, затем М. Ф. Казаков) и Петровского подъездного дворца (Казаков); оба дворца отмечены модным тогда «псевдоготическим» духом. К наиболее значит. классицистич. постройкам Казакова в М. принадлежат (помимо здания Сената в Кремле) дом (дворец) генерал-губернатора гр. З. Г. Чернышёва (1778–82; перестроен в 1945), Колонный зал Дворянского (Благородного) собрания (1784), Бутырский тюремный замок (1784–92), Моск. ун-т на Моховой ул. (1786–93; реконструирован в 1817–19), Голицынская больница на Большой Калужской ул. (ныне Ленинский просп.; 1796–1801). Строгий классицизм в моск. архитектуре многообразен и представлен также зданиями воспитат., учебных, театральных, торговых, воен. заведений и т. д., отражавшими просветительские идеи эпохи. Составляя крупные архит. ансамбли, эти обществ. постройки формировали новый масштаб градостроит. ткани М.: здание Петровского театра (арх. Х. И. Розберг; не сохр.), ансамбль Кригскомиссариата на берегу Москвы-реки (1776–83, арх. Н. Н. Легран) – воен. комплекс, занявший целый квартал и оформлявший парадным фасадом гл. здания вид со стороны реки; проект Дж. Кваренги Старого гостиного двора (1789, осуществлён моск. архитекторами С. А. Кариным и И. А. Селеховым), Странноприимный дом графа Н. П. Шереметева на Большой Сухаревской пл., построенный (до 1803) арх. Е. С. Назаровым и завершённый Кваренги, – одно из лучших произведений моск. классицизма.
Особого размаха строгий классицизм в М. достиг в храмовом строительстве, соединявшем новые и традиц. пространственные схемы. Первая церковь-ротонда рус. классицизма – ц. Филиппа Митрополита (1777–88) была построена С. А. Кариным по проекту М. Ф. Казакова(?). Мотив ротонды использован Казаковым также в проекте церкви в здании Голицынской больницы (1796–1801), в храме Вознесения на Гороховом поле (1788–93), ц. Космы и Дамиана на Маросейке (1791–1803) и др. В эпоху классицизма получает распространение 2-колоколенный тип храмов, прежде характерный для католич. церквей [церкви Сошествия Св. Духа на Лазаревском кладбище (1783–87, арх. Е. С. Назаров) и Успения на Могильцах (1791–1806, арх. Н. Н. Легран)]. Наиболее яркое выражение строгий классицизм нашёл в строительстве гор. усадеб; именно в эту эпоху в М. возникла и достигла расцвета культура классицистич. особняка. К кон. 18 – нач. 19 вв. выработалось неск. объёмно-планировочных типов гор. усадеб. В усадьбах первого типа гл. жилой дом вынесен на «красную линию» улицы, а весь комплекс служебных построек находится в глубине (дома М. П. Губина на Петровке, Р. Е. Татищева на Петровском бульваре, С. Б. Куракина на Новой Басманной ул.). В усадьбах второго типа дом располагается в глубине парадного двора и отделяется от улицы решёткой с парадными воротами (дома И. И. Барышникова на Мясницкой ул., А. К. Разумовского на Гороховом поле, И. И. Воронцова на Рождественке). Активно используется и схема «наугольного» дома, выходящего на 2 улицы и оформляющего угол между ними [дома с «наугольными» ротондами – И. И. Юшкова на Мясницкой ул. (арх. В. И. Баженов), В. П. Разумовской на Маросейке, А. К. Разумовского – Н. П. Шереметева на Воздвиженке]. Особое место среди частных построек М. кон. 18 в. занимает Дом Пашкова, одно из самых совершенных произведений рус. классицизма. Среди редких примеров сохранившихся интерьеров моск. жилого дома этой эпохи – знаменитые «Золотые комнаты» в усадьбе И. И. Демидова (1789–91, М. Ф. Казаков).
Стиль моск. классицизма получил широкое распространение в подмосковных усадьбах, в т. ч. в принадлежавших графам Шереметевым Останкине и Кускове. Архитектура 1800-х гг. («допожарной М.») – наименее изученный период моск. классицизма; в эти годы работают воспитанники школы М. Ф. Казакова – Р. Р. Казаков, И. В. Еготов, А. Н. Бакарев и др. При сохранении общих тенденций архитектуры строгого классицизма появляются черты, характерные для наступающего нового стиля. Из обществ. построек этого десятилетия можно выделить ансамбль Гл. воен. госпиталя в Лефортове (1798–1802), созданный Еготовым [работал также в Китай-городе и в загородных резиденциях (ансамбль усадьбы Н. А. Дурасова Люблино, 1803, совм. с Р. Р. Казаковым; реконструкция усадьбы Царицыно и др.)].
Москва с 1812 до сер. 19 в. Неповторимая архитектура «древней столицы» рубежа 18–19 вв. навсегда исчезла в пожаре 2–8(14–20).9.1812. Возрождённая из пепла, М. стала уже совершенно другим городом. Во время пожара выгорело 2/3 построек. После 1812 в архитектуре М. наступает эпоха ампира. В этот период разрабатывались и утверждались только парадные фасады, которые становились декорацией, скрывающей планировку зданий и нерегулярность дворовых фасадов. В 1813 была организована Комиссия для строения Москвы; здесь к 1817 был завершён проектный план развития М. Значит. роль в комиссии играл О. И. Бове, разработавший проект реконструкции центра с системой площадей вокруг Кремля и Китай-города. В должности гл. архитектора «фасадической части» он выполнил по собств. проекту реконструкцию Красной пл. с Торговыми рядами; создал Александровский сад (1819–22) на месте нижнего течения р. Неглинка вдоль Кремлёвской стены, Театральную пл. со зданием Большого Петровского театра (1821–24; перестроен); участвовал в оформлении Экзерциргауза (Манежа; 1825); возвёл Триумфальные ворота у Тверской заставы (1826–34), Градскую больницу на Большой Калужской ул. (1828–32). Из других его работ особенно значительна реконструкция церкви- ротонды в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке (1828–33).
Значит. вклад в реконструкцию «послепожарной» М. внесли В. П. Стасов, Д. И. Жилярди, бр. А. Г. Григорьев и Д. Г. Григорьев, Е. Д. Тюрин и мн. др. Среди лучших работ Жилярди – перестроенное здание Моск. ун-та (1817–19), Екатерининский ин-т благородных девиц (1818–27), здания Ремесленного учебного заведения (1827–32) и Опекунского совета (1821–26, перестроено арх. М. Д. Быковским в 1846–49) Воспитательного дома. Одновременно он активно участвовал в усадебном строительстве в М.: дома П. М. Лунина на Никитском бульваре (1818–23) и С. С. Гагарина на Поварской ул. (1820–24), усадьба Усачё- вых – Найдёновых на Земляном валу (1829–32); он же был автором строений в Кузьминках. С именем А. Г. Григорьева связывают моск. усадьбы Хрущёвых (1815–17) и Лопухиных (1817–22) на Пречистенке, и др. Тюрин, помимо благоустройства усадеб Царицыно, Нескучное, участвовал в реконструкции кремлёвских строений, а также Моск. ун-та, для которого он построил ц. Мц. Татианы. По его проекту в 1837–45 возведён грандиозный 5-главый собор в Елохове (см. Богоявленский патриарший собор) в русле позднего классицизма, но уже несущий в себе черты эклектизма.
Для реконструкции М. Комиссия для строения разработала образцовые проекты, прежде всего – скромных домов с мезонинами, с лаконичной планировкой и небольшими палисадниками. Сама композиция 2-цветного фасада предельно упрощается; сочетание крупного портика с гладью стены, разделённой горизонтальными поэтажными тягами, определяет облик моск. «ампирного» дома. Плоскость фасада оживляется широким применением лепных деталей, введением арочных окон, расчленённых колонками или лопатками на 3 части под общим широким архивольтом с лепным фризом. Комиссия для строения Москвы регламентировала окраску зданий в светло-серые тона или светлые оттенки охры, их сочетание с белыми нарядными портиками или богато декорированными лентами фриза придавало небольшим особнякам монументальность.
Москва с сер. 19 в. до 1917. К сер. 19 в. М. приобрела стилистич. цельность, которой не ощущалось прежде. Центр. площади и гл. магистрали стали более просторными, а застройка кварталов более плотной. Сформировались Бульварное кольцо и Садовое кольцо, парадные обществ. и прогулочные зоны. Единые симметричные фасады возрождённой М. в центре дополняли классицистич. ансамбли 18 в., сохранившиеся на окраинах. Эта новая регулярная застройка в сочетании с зеленью садов, живописными уголками М., её храмами и монастырями создавала совершенно особый архит. облик города. С 1840-х гг. при сохранении прежнего масштаба 2–3-этажной застройки классицизм постепенно уступает место эклектизму, отмеченному в М. своеобразием. В качестве доминирующего стиля выступил русско- византийский стиль, неразрывно связанный с офиц. идеологией «народности». Именно в М., в соседстве с памятниками 15–17 вв., постройки этого стиля органично вошли в ансамбль города. Наиболее значительные из них связаны с именем К. А. Тона, возглавившего строительство ряда важных зданий в Московском Кремле и Христа Спасителя храма (1839–83), воздвигнутого в память победы в Отеч. войне 1812. Наряду с рус.- визант. стилем, в моск. архитектуре присутствовали и др. стилистич. направле- ния – необарокко (дом А. Д. Черткова на Мясницкой ул., перестроенный в 1859–1863 А. В. Булгариным), неоренессанс [здание Николаевского ж.-д. вокзала (1844–51), ныне Ленинградский; по тому же проекту К. А. Тона, что и Московский вокзал в С.-Петербурге] и др. Доминантами гор. ансамбля оставались главы и колокольни храмов и монастырей.
В 1870–90-е гг. идея реконструкции центра М. в формах «нац. стиля» реализуется в строительстве ряда зданий в русском стиле, основанном на переработке форм и мотивов 16–17 вв.; среди них – здания Политехнического музея (1875–77, архитекторы И. А. Монигетти, Н. А. Шохин; достраивалось в 1896 и 1907), характер пластич. обработки фасада которого воспроизводит приёмы декорации дерев. зодчества, и Исторического музея (1875–83, арх. В. О. Шервуд, инж. А. А. Семёнов). Со стороны Китай-города формирование ансамбля было завершено постройкой новых Верхних торговых рядов (1889–93, арх. А. Н. Померанцев, инж. В. Г. Шухов), представляющих собой комплекс из 3 пассажей, соединённых между собой переходами и скрытых за протяжёнными фасадами. Выдающимся памятником этого стиля в области частного строительства стал дом Н. В. Игумнова на Якиманке (1889–93, арх. Н. И. Поздеев).
В пореформенный период урбанизация М. проходила форсированными темпами. В М. начался строит. бум: если в 1860-е гг. общее число строений в городе равнялось 18 тыс., то к исходу 19 в. – 74–75 тыс. Увеличивалась этажность застройки: в кон. 1890-х гг. в М. было св. 500 зданий, имевших 4 и более этажей. Стремительно сокращалась доля дерев. строений: уже в 1882 в границах Бульварного кольца их практически не осталось, а к нач. 20 в. дерев. застройка была полностью вытеснена к окраинам города, за пределы Садового кольца. Меняются и градостроит. принципы. С 1886 осуществляются меры по урегулированию застройки М.: выпрямление и расширение улиц, пробивка магистралей и т. д. Иерархич. различия между центром города и окраинами всё более нивелируются; вместо единственного центра развития М. появляется неск. очагов урбанизации. Новые ж.-д. вокзалы определили формирование транспортной сети города, вокруг них и ж.-д. станций группировались фабричные и заводские комплексы с казармами для рабочих. В историч. центре возводятся новые деловые и торговые здания и частные дома (в Китай-городе и др.) в разл. исторических стилях – неоренессанс (Междунар. банк на ул. Кузнецкий Мост, 1898, арх. С. С. Эйбушиц), неорококо (особняк М. И. Рекк на Пятницкой ул., 1897, арх. С. В. Шервуд), неоготики, придававшей моск. пейзажу романтич. оттенок (особняк З. Г. Морозовой на ул. Спиридоновка, 1893–1898, арх. Ф. О. Шехтель), экзотич. стиле «неомануэлино» (дом А. А. Морозова на Воздвиженке, 1894–99, арх. В. А. Мазырин) и др. Возводятся также многочисл. благотворительные, учебные и просветит. учреждения (училища, приюты, больницы), в архитектуре которых всецело господствует ордерная стилистика. В корпусах «Клинического городка» на Девичьем поле (проект под рук. арх. К. М. Быковского, 1886–94), Университетской б-ке (с 1896, Быковский), реконструиров. здании Строгановского уч-ща на Рождественке (1890–92, арх. С. У. Соловьёв) ордер предстаёт в ренессансной трактовке, повышенное внимание уделяется пластич. обработке плоскости фасада (бриллиантовый руст и т. д.). Принципиально иное решение демонстрирует здание Музея изящных искусств (ныне ГМИИ; 1898–1912, арх. Р. И. Клейн), выдержанное в типичной для музеев 19 в. стилистике неоклассицизма и включавшее прямые цитаты историч. памятников.
Во 2-й пол. 19 в. в М. оказываются востребованными приёмы, направленные на увеличение полезной площади зданий и повышение их доходности (плотная застройка участка, группировка квартир вокруг лестничных клеток и т. д.). В 1900–10-х гг. дома в 5–8 этажей перестают быть редкостью, проектируются и строятся здания в 11–13 этажей, именуемые в прессе тех лет небоскрёбами, – 11-этажный дом в Большом Гнездниковском пер. (1912–13, арх. Э. Р. Нирнзее), 9-этажные доходные дома на Мясницкой ул. (1913, арх. Н. С. Курдюков) и др. Облик М. нач. 20 в. во многом определяется жилищным строительством – как массовым, так и индивидуальным. В 1900-е гг. с большим размахом возводились частные особняки: именно в них полнее всего реализовался стиль модерн с присущим ему стремлением к яркой индивидуальности и декоративной изысканности. К числу лучших его образцов принадлежат работы Л. Н. Кекушева и Ф. О. Шехтеля; последний также построил гостиницу «Боярский двор» на Старой пл. (1901–03), перестроил здание МХТ (1902). Крупнейшее здание модерна в М. – гостиница «Метрополь» (1899–1905, архитекторы В. Ф. Валькот, Кекушев и др.), фасады которой украшены майоликовыми панно по эскизам М. А. Врубеля и А. Я. Головина и скульптурным рельефом Н. А. Андреева. В нач. 20 в. наряду с модерном по-прежнему бытовал русский стиль, преим. в церковном зодчестве. Неорусский стиль, впитавший принципы формообразования, свойственные модерну, особенно распространился в старообрядческом храмостроении (арх. И. Е. Бондаренко); одним из признанных лидеров этого стиля был А. В. Щусев (собор Покрова Богородицы в Марфо-Мариинской обители, 1908–12). Использование нац. форм в гражд. зодчестве проявилось в зданиях Ярославского (1902–04, арх. Шехтель) и Казанского (1913–40, арх. Щусев) вокзалов, также в доходном доме З. А. Перцовой на Пречистенской набережной (1904–07, по проекту худ. С. В. Малютина), где структура многоэтажного здания скрыта за живописной «теремной» декорацией. В архитектуре здания Ссудной казны в Настасьинском переулке (1913–16, арх. В. А. Покровский) «нац. стилистика» адаптирована к функциональным условиям совр. делового здания.
На исходе 1900-х гг. в стилистике моск. архитектуры отмечается тенденция к преодолению былого декоративизма и форсированию структурного начала. В стиле т. н. рационального модерна работал Ф. О. Шехтель (типография П. П. Рябушинского «Утро России», 1907–09; дом Моск. купеческого об-ва на Новой пл., 1909–11). Но ещё более мощным потенциалом формирования единого архит. облика города обладал неоклассицизм 1910-х гг. (И. А. Иванов-Шиц, Шехтель, И. В. Жолтовский). После конкурса на здание «Музея 1812 года» (1910) рус. ампир вошёл в творч. палитру моск. зодчих; его элементы присущи таким памятникам, как аудиторный корпус Московских высших женских курсов на Девичьем поле (1909–12, арх. С. У. Соловьёв, инж. В. Г. Шухов), доходный дом кн. С. А. Щербатова на Новинском бульваре (1911, арх. А. И. Таманян), Брянский вокзал (ныне Киевский вокзал; 1912–17, архитекторы И. И. Рерберг, В. К. Олтаржевский, инж. Шухов). Стремление к рационализации гор. быта порождает проекты жилых домов-комплексов, в которых объединяются жилые площади и вся необходимая инфраструктура (напр., доходный дом Строгановского уч-ща на Мясницкой ул., 1904–06, арх. Шехтель).
С кон. 19 в. и особенно после 1905 Гор. дума проводила крупные градоустроит. работы. Территория М. прирастала фабричными окраинами, и в 1917 новой адм. границей города стала Окружная ж. д. (1903–08). Перед вокзалами формировались площади, имеющие большое градостроит. значение. В 1907–09 осуществлена программа засыпки прудов и забора под землю малых рек, благодаря чему возникли новые улицы (Новосущёвская, Новорязанская и др.). М., будучи торговым, финансовым и пром. центром России, застраивалась крупными зданиями банков, страховых компаний, торговых пассажей и доходных домов, училищ, больниц и т. д. Однако 1-я мировая война затормозила развитие М., а Окт. революция 1917 круто изменила судьбу города.
Москва в 1918–32. Вскоре после того как в марте 1918 М. была объявлена столицей РСФСР, началась подготовка плана её реконструкции. Разработанный в 1918–23 под рук. А. В. Щусева план «Новая Москва» предполагал расчистку города от хаотичной застройки 2-й пол. 19 – нач. 20 вв., выявление историч. планировки и её развитие в соответствии с совр. нуждами. Он предусматривал значит. уплотнение улично-дорожной сети: замыкание Бульварного кольца в Замоскворечье, создание новых транспортных полуколец и колец, прокладку хордовых и ряда новых радиальных магистралей, в числе которых была намечена трасса будущего Нового Арбата. Среди др. идей этого плана, повлиявших на дальнейшее развитие М., – определение места для гл. грузового порта (построенный позднее Юж. порт) и концентрация пром-сти в юж. части М., размещение общегородского спортивного центра в районе Воробьёвых гор, а также создание 3 «зелёных клиньев», которые обеспечивали доступ свежего воздуха в центр города. На протяжении 1920-х гг. развивался и пояс посёлков-садов, из которых сохранился только Сокол. Из запланированных ансамблей был реализован лишь комплекс Всерос. с.-х. и кустарно-пром. выставки (1923), на основе которого впоследствии был создан Центр. парк культуры и отдыха им. Горького, но б. ч. элементов плана «Новая Москва» перешла в Схему магистралей и зелёных насаждений нового плана – «Большая Москва» (1921–25, инж. С. С. Шестаков и др.). Этот план был рассчитан на длительную перспективу и предполагал расширение самого города и развитие его связей с прилегающими территориями по мере роста населения: до 4 млн. чел. к 1945 и 6 млн. чел. к 1960. Предлагалось создать вокруг М. 2 кольца городов-спутников, а существующую территорию М. превратить в Центр. гор. зону. 1-я Окружная ж. д., передав свои функции 2-й Окружной, расположенной на расстоянии 27–30 км от центра, освобождалась для пассажирских перевозок и превращалась в зону сосредоточения вузовских и науч. городков, больничных и санаторных комплексов, а также посёлков-садов для массового расселения жителей. Разветвлённая транспортная сеть (по плану «Большая Москва») с её системой дублёров осн. магистралей (радиальных и кольцевых) и хордовых и сегментных связок определяла места для нового строительства. В центре по Кремлёвскому (вокруг Кремля и Китай-города) и Кузнецкому полукольцам стали возводиться новые адм. и обществ. здания с архит. акцентами в точках пересечения с наиболее значимыми радиальными магистралями и их дублёрами. Принятое для центра М. ограничение высоты новой застройки 5 этажами заставило отказаться от заявленных в проектах башен над зданиями Госторга на Мясницкой ул. (1925–27, арх. Б. М. Великовский), газ. «Известия» на Страстной (ныне Пушкинской) пл. (1925–27, арх. Г. Б. Бархин), Ин-та В. И. Ленина на Советской (ныне Тверской) пл. (1925–27, арх. С. Е. Чернышёв; ныне Рос. гос. архив социально-политич. истории), что снизило их выразительность. Для расселения служащих были предназначены дополнит. кольца и полукольца между Кузнецким полукольцом и Бульварным кольцом, а также между Бульварным кольцом и Садовым кольцом. По этим второстепенным трассам разместились кооперативные жилые дома (2-я пол. 1920-х – нач. 1930-х гг.). Крупнейшим жилым комплексом этого времени стал дом ВЦИК и СНК (т. н. Дом на набережной; 1928–31, арх. Б. М. Иофан при участии Д. М. Иофана). На неосуществлённое Новое бульварное кольцо были ориентированы клуб завода «Каучук» (1927–29, арх. К. С. Мельников), Краснопресненский универмаг (1927, архитекторы бр. Веснины), клуб им. Зуева (1927–29, арх. И. А. Голосов; стеклянный цилиндр должен был отмечать перекрёсток Нового бульварного кольца с планировавшейся радиальной трассой от ул. Большая Дмитровка в Коптево), хлебозавод на Пресненском Валу (1932, инж. Г. П. Марсаков) и ряд др. сооружений и комплексов. Крупные науч. и вузовские городки начали строиться между Новым бульварным кольцом и Парковым кольцом, с привязкой к станциям Окружной и внутригородских участков радиальных железных дорог. Комплексы студенч. общежитий (1929–31) возникли во Всехсвятском, в Дорогомилове и Лефортове, где на месте быв. Анненгофской рощи был спланирован 1-й сов. наукоград, объединявший комплексы Электротехнич. и Энергетич. ин-тов (1929–30), Ин-та связи (1931–36) и Центр. аэрогидродинамич. ин-та (1924–31) на др. берегу Яузы. Получил развитие ансамбль Тимирязевской с.-х. академии (1927–31). Были осуществлены и др. новаторские проекты 2-й пол. 1920-х гг., в т. ч. домов-коммун и рабочих клубов, также единственная в СССР постройка франц. арх. Ле Корбюзье (здание Центросоюза, 1928–36, при участии Н. Я. Колли).
Москва в 1933–53. Конец эпохе архит. авангардизма положило провозглашение в 1933 курса на «освоение классич. наследия», первым примером воплощения которого стал дом на Моховой ул. (1932–34, арх. И. В. Жолтовский). Поворотным пунктом в развитии М. и эволюции архит. стиля стало утверждение в 1934 проекта Дворца Советов (архитекторы Б. М. Иофан, В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх) в виде увенчанной скульптурой В. И. Ленина многоярусной башни, вырастающей из высокого прямоугольного стилобата (общая выс. св. 400 м). Именно это здание, находясь ещё в стадии проектирования, служило абсолютной градостроит. и стилевой доминантой в реально строящемся городе. Принятый в 1935 генплан реконструкции М. (архитекторы В. Н. Семёнов, С. Е. Чернышёв) предполагал создание в течение 10 лет величественного города-ансамбля. Территория М. увеличивалась с 28,5 до 60 тыс. га, причём осн. направлением развития было выбрано юго-западное. Чтобы Дворец Советов был виден даже с окраин, вся новая застройка должна была гармонировать с его архитектурой. Осн. планировочной единицей стал крупный (7–15 га) квартал, застроенный 7–10-этажными домами. Эти новые кварталы перекрыли множество существующих переулков, включая намеченные трассы дублёров; улично-дорожная сеть стала более чёткой и разреженной. Для ускорения создания образа социалистич. столицы строительство было сосредоточено на гл. магистралях: ул. Горького (ныне Тверская) и Ленинградском просп., улицах Большая Полянка, Большая Калужская (ныне Ленинский просп.) и 1-я Мещанская (ныне просп. Мира), которые спрямлялись и расширялись. Особую роль обретало Садовое кольцо, освобождавшееся от бульваров и торцевых зданий (в т. ч. Сухаревой башни и Красных ворот). Оно превращалось в непрерывную парадную магистраль, достигавшую ширины 120 м; на пересечениях с радиальными улицами создавались обширные площади, отмеченные вертикальными доминантами. Большое внимание уделялось также оформлению и застройке набережных Москвы- реки, ставшей полноводной после пуска канала имени Москвы в 1937; строились новые мосты (Большой Каменный мост, 1936–38, архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, инж. Н. Я. Калмыков, и др.). Важной частью генплана 1935 было строительство метрополитена, начавшееся ещё в 1933. Среди лучших архит. сооружений – станции метро «Кропоткинская» (1935) и «Маяковская» (1938–39, обе – арх. А. Н. Душкин), выполненные в стиле ар деко, Сев. речной вокзал (1937, арх. А. М. Рухлядев и др.), шлюз на Яузе (1937–39, арх. Г. П. Гольц). В соответствии с планом были созданы Центральный и районные парки культуры и отдыха, а также ансамбль ВСХВ (1939–41). Однако реализация генплана шла с отставанием: к 1940 б. ч. крупных проектов оставалась неосуществлённой. Тотальный снос церквей по осн. улицам и площадям М. ничем не был компенсирован, т. к. тогда не возникло ни одного значимого ансамбля, за исключением здания ЦТКА с пл. Коммуны (ныне Суворовская пл.; 1934–40, архитекторы К. С. Алабян, В. Н. Симбирцев). Из огромного каре Наркомвоенмора, которое должно было преобразить пространство Арбатской пл., лишённое стоявших на ней храмов, был построен лишь второстепенный корпус с башней (1934–38, архитекторы Л. В. Руднев, В. О. Мунц). Ничем не увенчалось плато Ленинских гор, и практически не было начато освоение юго-зап. района, где по генплану в свободно раскинутых и пронизанных зеленью кварталах предполагалось расселить 1,5 млн. москвичей. Все эти задачи перешли в откорректированный в 1945 вариант генплана. Мн. новостройки, возведение которых было прервано войной, при завершении обрели иные стилевые черты, условно называемые «сталинским ампиром» (или «стилем триумф»). Его победная стилистика опиралась на наследие Древнего Рима, формы др.-рус. зодчества и архитектуры рус. классицизма, особенно имперского С.-Петербурга. Прежде всего новые стилистич. черты проявились в архитектуре метро, строительство которого возобновилось в 1943.
Апогеем послевоенного стиля, впитавшего черты и формы европ., амер. и др.- рус. архитектуры, был венок высотных зданий, опоясавших центр М.: жилой дом на Котельнической набережной (1938–1940, 1948–52, архитекторы Д. Н. Чечулин, А. К. Ростковский, инж. Л. М. Гохман), адм. здание на Смоленской-Сенной пл. (1948–52, архитекторы В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус, инж. Г. М. Лимановский), жилой дом на Кудринской пл. (1948–54, архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, инж. М. Н. Вохомский), гостиница «Ленинградская» на Каланчёвской ул. (1949–52, архитекторы Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий), комплекс МГУ на Ленинских горах (первоначально проектировался как гостиница; 1949–53, архитекторы Л. В. Руднев, С. Е. Чернышёв, П. В. Абросимов, А. Ф. Хряков, В. Н. Насонов), адм. и жилое здание у Красных ворот (1949–52, архитекторы А. Н. Душкин, Б. С. Мезенцев, инж. В. М. Абрамов), гостиница «Украина» (1949–52, архитекторы А. Г. Мордвинов и др., инж. П. А. Красильников). Они должны были создать в городе новую систему визуальных ориентиров. Зданию на Ленинских горах предназначалась роль градостроит. доминанты нового Юго-Зап. р-на; задуманная Б. М. Иофаном (1948) и развитая Рудневым планировка предусматривала 3-осевое построение ансамбля. На проектировании осн. застройки Юго- Зап. р-на после возведения спорткомплекса в Лужниках сосредоточился А. В. Власов (1950–55).
Москва в 1954–90. Завершение сооружения высотных зданий и обновлённого ансамбля ВСХВ пришлось на время смены власти в СССР. Уже в нояб. 1954 Н. С. Хрущёв объявил борьбу с «архит. излишествами», переход на индустриальные методы строительства и, как следствие, изменение языка архитектуры. В 1954 была поставлена задача в короткие сроки разрешить острейший жилищный кризис (следствие «уплотнений» и недостаточного строительства нового жилья за годы индустриализации), переселив людей из коммуналок, подвалов и бараков в небольшие, но отдельные квартиры. На окраинах должно было начаться массовое строительство жилья по типовым проектам, рассчитанного на срок службы 20–25 лет. Приоритет экономич. показателей над эстетич. требованиями привёл к попыткам вообще «отменить» архитектуру, но в итоге заставил обратиться как к наследию функционализма 1920-х гг., так и к совр. зарубежному опыту. К востоку от Ленинского просп. на землях дер. Черёмушки в 1956–58 был выстроен экспериментальный 9-й квартал (авторы Н. А. Остерман, С. В. Лященко, Г. П. Павлова и др.) с 4- и 9-этажными блочными домами. На смену кварталу с периметральной застройкой пришла новая планировочная концепция микрорайона, включающего необходимую социальную инфраструктуру. Микрорайоны группируются в район, в обществ. центре которого, привязанном к транспортному узлу, сосредоточены предприятия обслуживания (универмаг, кинотеатр, библиотека, поликлиника и т. п.).
Новая концепция развития М. потребовала значит. расширения территории – с 325 км2 до 885 км2; в 1960 адм. границей М. становится Кольцевая автодорога. С изменением границ М. на её территории оказались, помимо быв. с. Коломенское и резиденции Царицыно, мн. памятники архитектуры: быв. Николо- Перервинский монастырь, церкви с кон. 16 в. (Троицкие в Хорошёве, Конькове, Троице-Лыкове, Свиблове; Успения Богородицы в Вешняках, Святых Бориса и Глеба в Зюзине, Архангела Михаила в Тропарёве, Свт. Николая в Троекурове, иконы Божией Матери «Знамение» в Перове и др.), усадьбы Алтуфьево, Братцево, Воронцово, Кузьминки, Кусково, Люблино, Покровское-Стрешнево, Узкое, Черёмушки-Знаменское, Ясенево и др.
Город был разделён на 8 планировочных зон, в каждой из которых создавались необходимые предприятия обслуживания и учреждения культуры. Вместе с историч. ядром обществ. центры районов формировали «систему гор. центра», рассредоточенную в пространстве, но отмеченную скоординированным распределением взаимодополняющих функций. Транспортные связи должны были обеспечиваться также 3-м кольцом и 8 хордовыми магистралями, однако прокладка этих трасс требовала сноса значит. числа сооружений, а потому осуществлено было только 3-е кольцо (много позднее, с прокладкой тоннеля под Лефортовым).
В кон. 1950-х – 1960-х гг. сов. архитектура сохраняла стремление к эксперименту, к созданию новых форм и типологий, к освоению технологич. решений, до тех пор не применявшихся в СССР (напр., навесные стеклянные фасады). Яркие примеры обращения на новом этапе к опыту эпохи авангарда – комплекс Дворца пионеров на Ленинских горах (1959–62, архитекторы В. С. Егерев, В. С. Кубасов, Ф. А. Новиков, Б. В. Палуй, И. А. Покровский, М. Н. Хажакян, инж. Ю. И. Ионов) и Дом Нового быта (1969, арх. Н. А. Остерман). Новаторское конструктивное решение было найдено для кинотеатра «Россия» (ныне «Пушкинский») на Пушкинской пл. (1961, архитекторы Ю. Н. Шевердяев, Д. С. Солопов, Э. А. Гаджинская). Выдающееся достижение инженерной мысли – Останкинская телебашня (1960–67, инж. Н. В. Никитин, архитекторы Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин). Знаковым ансамблем эпохи стала застройка ул. Новый Арбат (проект 1962, реализован в 1964–1969, архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, Г. В. Макаревич, Б. И. Тхор и др.), привнёсшая в центр М. несоразмерный ему масштаб и явно модернистскую архитектуру. При определённых эстетич. достоинствах (особенно в замыкающем проспект здании СЭВ, проект 1963, строилось до 1970; ныне здание Правительства М.) Новый Арбат был воспринят как инородное включение, разрушающее историч. центр. Наряду с сооружением Дворца съездов в Кремле (1959–61, архитекторы М. В. Посохин, Мндоянц и др.), гостиниц «Россия» в Зарядье (1964–70, концертный зал – 1971, архитекторы Д. Н. Чечулин и др., снесена в 2006) и «Интурист» на ул. Горького (ныне Тверская ул.; 1970, архитекторы В. Л. Воскресенский и др., снесена в 2002) Новый Арбат стал наглядным примером радикальной реконструкции центра. С нач. 1970-х гг. проявилась тенденция к более бережному отношению к историч. среде, введению высотного лимита в пределах Садового кольца, установлению обширных охранных зон и укреплению системы охраны памятников архитектуры.
Экономич. стагнация 1970–80-х гг. привела к снижению темпов строительства, в результате чего мн. проекты реализовывались в искажённом виде, как, напр., новое здание ГТГ и Центр. дома художника (1965–79, архитекторы Н. П. Сукоян, Ю. Н. Шевердяев). Возобладавшая тенденция к тяжеловесной монументальности отразилась в здании СМ РСФСР (ныне Дом Правительства РФ) на Краснопресненской набережной (1965–79, архитекторы Д. Н. Чечулин и др.). К достижениям этого периода можно отнести, напр., ансамбль н.-и. институтов, сформировавшийся у станции метро «Профсоюзная», а также объекты, построенные к Олимпийским играм 1980 (велотрек в Крылатском, 1979, архитекторы Н. И. Воронина и др.). Важным проектом, заявившим о приходе в М. постмодернизма, стала реконструкция ул. Арбат (проект 1974–79, реализация 1982–86, архитекторы А. Э. Гутнов, З. В. Харитонова), превратившая его в пешеходную улицу. В 1989 опубликован проект нового генплана, разработанный под рук. Л. В. Вавакина и предполагавший прекращение экстенсивного роста М., реконструкцию уже освоенных территорий, выведение из города ряда пром. предприятий, проведение системной реабилитации историч. центра. В этом генплане было намечено место нового делового района М. – будущего «Москва-Сити».
Москва после 1991. Первым следствием перемен 1990-х гг. для архитектуры М. стало восстановление ряда разрушенных в годы сов. власти памятников: храма Христа Спасителя, Казанского собора, Иверской часовни и Воскресенских ворот на Красной пл. Одновременно на Манежной пл. велось строительство подземного торгового комплекса «Охотный ряд» (1995–97, архитекторы М. М. Посохин, Д. Л. Лукаев, скульптор З. К. Церетели) в русле постмодернизма. Реконструкция гостиницы «Балчуг» (1992, архитекторы В. В. Колосницын и др.) стала первым примером эклектичного «моск. стиля», следование которому до конца десятилетия было практически обязательным при строительстве в центре М. Образцами новой архитектуры могут служить жилой комплекс «Парк-Плейс» (1992, архитекторы Я. Б. Белопольский и др.) на Ленинском просп. и здание Инфобанка на просп. Вернадского (ныне банка «Славянский кредит»; 1998, архитекторы А. Л. Бавыкин, С. Н. Суетин).
В 1999 разработан новый генплан развития М. до 2020, названный его создателями (во главе с арх. С. Б. Ткаченко) «генпланом возможностей». При либерализации экономики нужно было не только создать возможности для частного строительства, но и найти способ финансировать за счёт инвесторов муници- пальные программы. Одним из следствий стала практика уплотняющей застройки. Ещё более пагубно на состоянии историч. ткани города сказалось отсутствие чётких норм: т. н. рядовые здания в массовом порядке надстраивались или сносились и заменялись либо приблизительными копиями, либо более крупными сооружениями в псевдоисторич. стилях. Подобная судьба постигла и мн. памятники архитектуры: охранное законодательство оказалось неспособно противостоять напору коммерч. интересов. Отсутствие продуманной программы распределения в городе объектов разл. назначения, ограничений на объём возводимых площадей в соответствии с существующей или запланированной инфраструктурой породило множество проблем, прежде всего транспортных. Важнейшим проектом 2000-х гг. было продолжающееся строительство комплекса небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». К успехам градостроит. политики последних лет можно отнести осуществлённый вывод мн. пром. предприятий и освоение освобождённых ими территорий (комплекс «Даниловский форт», 2006–09, архитекторы С. А. Скуратов и др.) и благоустройство ряда старинных усадебных парков, а также долины Яузы с притоками. На территориях, присоединённых к М. в 1980–90-е гг., расположены усадьбы Виноградово, Знаменское-Садки, церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Захарьине (1672, перестроена в 1897), Рождества Христова в Черневе (между 1709 и 1722), Успения Богородицы (1823) и Свт. Николая (1826) в Косине, резиденция патриархов Московских и всея Руси и Преображенская ц. (1815–19) в Переделкине, дача С. Я. Левенсона в Новопеределкине (Ново-Переделкине; 1900-е гг., арх. Ф. О. Шехтель) и др. Достижения архитектуры М. 2000-х гг. в осн. связаны с узкой нишей «элитного» жилья и дорогих офисных зданий (постройки Скуратова и архит. бюро «Остоженка», и др.); редкий пример удачного проекта обществ. сооружения – здание Федерального арбитражного суда Моск. округа (2005–07, арх. В. И. Плоткин).
С 2012 на расширившейся территории Москвы находятся мн. архит. памятники (с кон. 17 в.), в т. ч. Троице- Одигитриевская Зосимова пустынь (1856; Троицкий собор, 1851–55), быв. Князь- Владимирский мон. в пос. Филимонки (1891, закрыт в 1920-е гг.; руины Троицкого собора, 1855–61), усадьбы Александрово в пос. Щапово (дом кон. 19 в., предположительно арх. Ф. О. Шехтель), Валуево, Вороново, Воскресенки в пос. Птичное (дом – ок. 1780), Изварино (гл. дом сер. 19 в.), Михайловское в дер. Новомихайловское (дом – 1776–84, арх. П. Р. Никитин или И. Е. Старов; пристройки 1880-х гг., арх. Н. В. Султанов), Остафьево, Роднево Д. И. Филиппова близ пос. Курилово (дом нач. 20 в., арх. Н. А. Эйхенвальд), Староникольское в пос. Первомайское (крестообразная в плане ц. Сошествия Св. Духа, 1709–10). Среди церквей кон. 17–18 вв.: бесстолпные одноглавые Рождества Христова в дер. Варварино (1689–92, неоготич. колокольня нач. 19 в.), Свт. Николая в с. Никольское (1692), Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Сальково (нач. 18 в.); типа «восьмерик на четверике» – Архангела Михаила в дер. Станиславль (1696), Троицы Живоначальной в пос. З-да Мосрентген (1696, перестроена в 1823), Св. Иоанна Богосло- ва в с. Красное (1703–10; все в стиле московского барокко), Покровская ц. в дер. Юдановка (1722–26), Троицкая ц. в с. Васюнино (1735); барочная ц. Свт. Николая в с. Летово (1773–78) и др. Среди новейших построек – здание Моск. школы управления в Сколкове (2006–2010, арх. Д. Аджайе). С нач. 2000-х гг. возводятся объекты в инновационном центре «Сколково» (архитекторы Б. Бернаскони и др.).
Принятый в 2010 Актуализированный генплан развития М. до 2025 официально не отменён, но к нач. 2011 его де-факто признали несоответствующим потребностям развития города. Предполагается, что расширение территории М. с 2012 позволит снизить плотность населения, решить проблему пробок за счёт формирования полицентрич. системы и в целом создать более комфортную среду обитания. В февр. 2012 был объявлен междунар. конкурс на разработку концепции моск. агломерации; среди участников – авторы проектирования Большого Парижа (И. Льон, А. Грумбах, Б. Секки и П. Вигано, бюро L’AUC), арх. Р. Бофилл, бюро ОМА, «Остоженка».
Памятники и монументы. М. занимает одно из первых мест в мире по количеству памятников на площадях, улицах, в скверах. Первый из них – К. Минину и кн. Д. М. Пожарскому (скульптор И. П. Мартос) – был торжественно открыт в 1818 на Красной пл. (в 1930-е гг. передвинут к Покровскому собору что на Рву). Крупным обществ. событием стало открытие памятника А. С. Пушкину (скульптор А. М. Опекушин) на Тверском бульваре во время Пушкинского праздника в 1880 (в 1950 перене- сён на площадь, носящую имя поэта). До 1917 в М. был сооружён ещё ряд памятников (указаны даты постановки и имена скульпторов) – Н. И. Пирогову (1897, В. О. Шервуд), Ивану Фёдорову (1909, С. М. Волнухин), Н. В. Гоголю (1909, Н. А. Андреев; в 1950-е гг. перемещён на др. место).
В первые десятилетия после Окт. революции 1917 возводились памятники писателям, учёным, историч. деятелям – Ф. М. Достоевскому (1918, С. Д. Меркуров), А. И. Герцену, Н. П. Огарёву (оба 1922, Н. А. Андреев), К. А. Тимирязеву (1923, Меркуров; 1924, М. М. Страховская), В. В. Воровскому (1924, И. М. Кац), В. И. Ленину (1925, И. А. Менделевич; всего в М. св. 10, в т. ч. 1985, Л. Е. Кербель и др.), Л. Н. Толстому (1928, Меркуров), А. Н. Островскому (1929, Андреев), Н. Э. Бауману (1931, Б. Д. Королёв). Многочисл. памятники (часто в парадно-официальном духе) установлены в 1950–1980-е гг.; среди них – М. Горькому (1951, по проекту И. Д. Шадра; В. И. Мухина и др.; временно демонтирован), Н. В. Гоголю (1952), М. В. Ломоносову (1953, оба – Н. В. Томский), кн. Юрию Долгорукому (С. М. Орлов, А. П. Антропов, Н. Л. Штамм), П. И. Чайковскому (Мухина и др.; оба 1954), Л. Н. Толстому (1958, Г. Н. Новокрещёнова; 1972, А. М. Портянко), В. В. Маяковскому (1958, А. П. Кибальников), Ф. Э. Дзержинскому (1958, Е. В. Вучетич; демонтирован в 1991), А. С. Грибоедову (1959, А. А. Мануйлов, А. А. Заварзин), К. Марксу (1961, Кербель), Т. Г. Шевченко (1964, М. Я. Грицюк и др.), М. Ю. Лермонтову (1965, И. Д. Бродский), Ш. Руставели (1966, М. И. Бердзенишвили), С. А. Есенину (1972, В. Е. Цигаль; 1995, А. А. Бичуков), М. И. Кутузову (1973, Томский и др.), Ф. Энгельсу (И. И. Козловский), Н. К. Крупской (Е. Ф. Белашова, А. М. Белашов), И. А. Крылову (А. А. Древин, Д. Ю. Митлянский; все 1976), Ю. А. Гагарину (П. И. Бондаренко), П. М. Третьякову (Кибальников), Д. М. Карбышеву (Цигаль), А. В. Щусеву (А. И. Рукавишников; все 1980), А. В. Суворову (1982), Андрею Рублёву (1985, оба – О. К. Комов), Н. Г. Чернышевскому (1986, Ю. Г. Нерода), вел. кн. Елизавете Фёдоровне (В. М. Клыков, 1990).
После 1991 продолжается интенсивное возведение памятников: святым Кириллу и Мефодию (1992, В. М. Клыков), А. А. Блоку (1993, О. К. Комов), Г. К. Жукову (Клыков), В. С. Высоцкому (Г. Д. Распопов, оба 1995), Ф. М. Достоевскому (1997, А. И. Рукавишников), Ф. Ф. Ушакову (1998, А. Н. Ковальчук), А. П. Чехову (1998, М. К. Аникушин), С. В. Рахманинову (1999, Комов, Ковальчук), Ю. В. Никулину (Рукавишников), А. А. Ахматовой (В. А. Суровцев, оба 2000), имп. Александру II (2005, Рукавишников), Абаю Кунанбаеву (2006, М. Айнеков и др.), В. Г. Шухову (2008, С. А. Щербаков), М. Л. Ростроповичу (2012, Рукавишников) и др.
Среди монументов в М. – памятник-часовня «Гренадерам, павшим под Плевной» (1887, арх. В. О. Шервуд, инж. А. И. Ляшкин), монументы «Рабочий и колхозница» (1939, скульптор В. И. Мухина) и «Покорителям космоса» (1964, скульптор А. П. Файдыш- Крандиевский; он же автор памятника К. Э. Циолковскому, 1964, и бюстов на Аллее Космонавтов, 1966–67), памятник на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (1967, архитекторы Д. И. Бурдин, В. А. Климов), скульптурная композиция, посвящённая Революции 1905–07 (1981, О. А. Иконников, В. А. Фёдоров), Мемориал Победы в Вел. Отеч. войне на Поклонной горе (1983–95, архитекторы А. Т. Полянский, Л. В. Вавакин и др., скульпторы З. К. Церетели и др.), памятники жертвам тоталитарного режима «Соловецкий камень» (1990, С. И. Смирнов), сотрудникам органов внутр. дел, погибшим при исполнении служебного долга (1994, А. А. Бичуков), 300-летию Рос. флота (Петру I; 1997, Церетели), «Дети – жертвы пороков взрослых» (2001, скульптор М. М. Шемякин), участникам Вел. Отеч. войны (2006, И. А. Козлов) и др.
Изобразительное искусство. М. и Моск. вел. кн-во – центр зарождения в 14 в. московской школы как в архитектуре, так и в изобразит. иск-ве. В М. при великокняжеском (позднее царском) дворе, также при митрополичьем дворе и в монастырях работали мн. выдающиеся мастера иконописи, книжной миниатюры, монументальной живописи, прикладных искусств; в кон. 16 – нач. 17 вв. обособилась строгановская школа иконописи (царские мастера, выполнявшие также заказы сольвычегодских купцов Строгановых). В 17 в., после Смутного времени, в М. возникает крупнейший центр живописного дела – мастерские Оружейной палаты.
В 18 – нач. 19 вв. б. ч. мастеров рус. иск-ва предпочитали жить в северной столице; среди тех, кто жил и работал в М., – Ф. С. Рокотов, художники Аргуновы, В. А. Тропинин. Со 2-й четв. 19 в. М. вновь обретает значение крупнейшего в стране (наряду с С.-Петербургом) худож. центра – с открытием гр. С. Г. Строгановым «Школы рисования в отношении к искусствам и ремёслам» в 1825 и «Натурного класса» в 1832 (с 1843 Уч-ще живописи и ваяния, с 1866 Московское училище живописи, ваяния и зодчества, МУЖВЗ). В М. работают мн. крупнейшие мастера отеч. изобразит. иск-ва, создаются худож. музеи, возникают худож. объединения, среди них – Моск. худож. об-во (МХО, 1843, на основе «Натурного класса»), Моск. об-во любителей художеств (МОЛХ, 1860), Товарищество передвижных художественных выставок (1870, в М. и С.-Петербурге), «Среда» (1886), Моск. т-во художников (МТХ, 1893), Союз русских художников (1903, в М. и С.-Петербурге), Об-во им. Леонардо да Винчи (1906), «Голубая роза» (1907), «Московский салон» (1910), «Бубновый валет» (1911), «Ослиный хвост», «Свободное искусство» (оба 1912), Об-во искусств (1913), «Супремус» (1916) и др.
После 1917 на базе Строгановского уч-ща и МУЖВЗ создаются Вхутемас– Вхутеин, позднее – Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова (с 1934), Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова (воссоздана в 1945). В 1947 создана Академия художеств СССР (см. Российская академия художеств). Среди послереволюц. худож. объединений в М. – Общество молодых художников (ОБМОХУ, 1919), «Бытие», «Маковец», Новое общество живописцев (НОЖ, все 1921), Ассоциация художников революционной России (АХРР), «Левый фронт искусств» (ЛЕФ, оба 1922), «Амаравелла», «Жар-Цвет» (оба 1923), «Четыре искусства» (1924), Общество русских скульпторов (ОРС), Общество художников-станковистов (ОСТ), «Искусство трудящимся» (ИСТР, все 1925), «Крыло», «Путь живописи», «Цех живописцев» (все 1926), Об-во моск. художников, Объединение художников- реалистов (оба 1927), «Октябрь» (1928), Союз сов. художников (1930), Российская ассоциация пролетарских художников (РАПХ, 1931). В 1957–91 мн. художники М. входили в Союз художников СССР (его отделение – Моск. орг-ция Союза художников, МОСХ), однако М. (наряду с Ленинградом) с сер. 1950-х гг. была важнейшим центром т. н. неофициального иск-ва (андерграунда). После 1991 в М. продолжил деятельность Союз художников РФ (и его моск. отделение); одновременно усилилась роль независимых худож. объединений и группировок.
Авторы статьи: Л. А. Беляев, Н. А. Кренке, Б. Е. Янишевский (археология);И. А. Бондаренко (градостроительство и архитектура до сер. 18 в.);Ю. Г. Клименко (сер. 18 – сер. 19 вв.);И. Е. Печёнкин (сер. 19 в. – 1917);Н. Н. Броновицкая, А. Ю. Броновицкая (после 1917).
Музыка. Первые сведения о муз. жизни М. относятся к рубежу 15–16 вв., когда был создан хор государевых певчих дьяков для богослужений и придворных церемоний. В кон. 15 в. в придворный быт стали проникать новые формы зап.-европ. иск-ва. По данным летописей, в 1490 из Рима приехал «органный игрец» Иван Сальватор; изображения органов встречаются в книжных миниатюрах 16 в. При дворе с 1613 до кон. 17 в. функционировала Потешная палата. В 1589 царица Ирина Фёдоровна получила в подарок от англ. королевы Елизаветы I Тюдор орган и клавесин (вирджинал); Борис Годунов выписывал из-за границы муз. инструменты. Музыке обучались не только представители знати, но и дети священнослужителей, торговых и посадских людей. Школьное начальное образование в 16 в. непременно включало церковное пение (подтверждено установлением Стоглавого собора 1551). Несмотря на многочисл. запреты, популярностью пользовалось иск-во скоморохов, которые выступали и при дворе (в 1571 скоморохов набирал Иван IV Васильевич). Во 2-й пол. 17 в. достигло расцвета иск-во колокольных звонов. В сер. 17 в. по инициативе церковных властей была усовершенствована старинная система муз. нотации (см. Крюки); развивался новый многоголосный стиль партесного пения, пришедшего с Украины. В 1670–90-х гг. в М. служили регенты и композиторы Н. П. Дилецкий, В. Титов, С. Пекалицкий, польск. органист и органный мастер Симон Гутовский (установил орган в Грановитой палате, в 1677 организовал изготовление нотных оттисков). Любители «немецкой» музыки из среды просвещённого боярства Н. И. Романов, А. С. Матвеев (организатор придворных муз. празднеств) содержали домашние капеллы. Инструментальная музыка (орган, спинет) звучала в доме кн. В. В. Голицына. Парадные церемонии сопровождались духовой воен. музыкой (в 1660-х гг. большинство трубачей проживало в районе Поварской ул., там же существовала спец. школа – «съезжий двор трубного учения»).
С перенесением столицы в С.-Петербург в нач. 18 в. в М. остался хор патриарших певчих дьяков, преобразованный в Синодальный хор. В Славяно-греко-латинской академии существовал ученический оркестр, культивировалось исполнение кантов. В 1731 в М. при дворе Анны Ивановны силами итал. труппы польск. короля Августа II Сильного была исполнена комич. опера «Каландро» Дж. Ристори – первый оперный спектакль в России. Коронация Елизаветы Петровны была отмечена пышной постановкой оперы «Милосердие Тита» И. А. Хассе (1742) в специально построенном Оперном доме на 1000 мест (на берегу Яузы, напротив Головинского дворца). В 1759–61 в М. действовала первая частная итал. оперная антреприза Дж. Б. Локателли (театр «за Красными воротами»), в состав труппы вошли студенты Моск. ун-та. Театрально- муз. представления нередко устраивались учащимися и студентами Воспитательного дома, Моск. ун-та.
Первый постоянно действующий театр в М. – Медокса театр (1776–80). После пожара 1780 выстроено новое здание на ул. Петровка – Петровский театр. В его репертуаре были комедии, балеты, трагедии, драмы и мелодрамы, здесь шли первые рус. комич. оперы – «Розана и Любим» И. Керцелли (1778), «Мельник – колдун, обманщик и сват» М. М. Соколовского (1779), «Несчастье от кареты» (1780), «Скупой» (1781), «Санкт-Петербургский гостиный двор» (1783) В. А. Пашкевича. В труппе Петровского театра состояли известные актёры и певцы (Е. С. Сандунова, А. Г. Ожогин), они же часто служили учителями при крепостных театрах моск. вельмож. На рубеже 18–19 вв. в М. и её окрестностях существовало до 25 крепостных театров.
Последняя треть 18 в. отмечена активизацией концертной жизни: концерты устраивались в театре Медокса, затем «маскарадный» и «редутный» залы предоставлял Петровский театр. В 1780-х гг. в М. концертировали скрипачи Ф. Сартори, А. Лолли, кларнетист Й. Бер, клавесинист А. Б. Сартори, дирижёр и композитор М. Стабингер, пианист И. В. Геслер. Среди исполнителей стали появляться и рус. имена (Д. Н. Кашин, Е. С. Сандунова). Моск. музыканты М. и И. Керцелли открыли в 1773 первую муз. школу (на ул. Покровка), в осн. для обучения крепостных. В 1760-х гг. открылась нотная торговля в Академич. книжной лавке, в 1772 Х. Вевер начал печатать ноты в Университетской типографии. В 1774 издан нотный ж. «Музыкальные увеселения», с 1806 печатался «Журнал отечественной музыки».
Событием концертной жизни М. нач. 19 в. стало исполнение в 1811 оратории «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» С. А. Дегтярёва. В М. жили и работали композиторы А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилёв. В 1820-х гг. в М. выступали скрипачи Г. А. Рачинский и И. И. Семёнов, большую популярность в качестве концертного инструмента завоёвывала гитара (главой моск. школы гитаристов был А. О. Сихра, др. крупные её представители – С. А. Аксёнов и М. Т. Высотский). Долгое время в M. жил ирландец Дж. Филд, оказавший значит. влияние на развитие рус. пианизма; известность приобрели пианисты и педагоги А. И. Виллуан, И. И. Геништа (пропагандировал творчество Л. ван Бетховена), А. И. Дюбюк. 1-я пол. 19 в. – время расцвета лит.-муз. салонов. В салоне С. Н. Бегичева (на Мясницкой ул.) участвовали Алябьев, Верстовский. Любительское музицирование нередко достигало проф. уровня (квартетные вечера у Ф. К. Гебеля). Рус. нар. песни и гор. романсы исполняли цыганские хоры (наиболее известен хор под рук. И. О. Соколова, 1820–40-е гг.).
После пожара в Петровском театре (1805) его труппа была передана в ведение Дирекции моск. имп. театров (1806). Спектакли шли в доме Пашковых на углу Моховой и Большой Никитской улиц, в Арбатском театре (с 1808; сгорел в 1812). В 1825 открыт Большой Петровский театр (см. в ст. Большой театр). Солистами муз.-драматич. труппы стали Н. В. Репина, Е. А. Семёнова, А. О. Бантышев и др. Подъёму худож. уровня театра способствовал А. Н. Верстовский, руководивший Моск. отделением Дирекции имп. театров. В 1845–53 в Большом т-ре работала С.-Петерб. имп. рус. оперная труппа. Концерты классич. репертуара проходили на сцене Большого театра, с 1834 – в Дворянском (Благородном) собрании; симфонич. концертами дирижировал капельмейстер Большого театра И. И. Иоганнис. Среди гастролировавших в М. музыкантов: скрипачи К. Липиньский, А. Вьётан, У. Булль, пианисты С. Тальберг, Ф. Лист, К. Шуман, певцы Дж. Б. Рубини, Г. Зонтаг, П. Виардо-Гарсия. Событием для М. стал приезд в 1847 Г. Берлиоза.
В 1850–60-х гг. возникали характерные для культурной жизни М. объединения представителей лит., театральных, науч. и муз. кругов. Многие из них собирали и пропагандировали нар. песни (напр., члены кружка т. н. молодой редакции ж. «Москвитянин» – А. А. Григорьев, А. Н. Островский, Т. И. Филиппов); просветительской деятельностью занимался Артистич. кружок (1865–1883), в котором участвовали Островский, Н. Г. Рубинштейн, В. Ф. Одоев- ский (его салон на Смоленском бульваре в 1860-х гг. стал центром лит. и муз. жизни М.).
По инициативе Н. Г. Рубинштейна в 1860 открылось Моск. отделение Русского музыкального общества [РМО; с 1869 Императорское – ИРМО; концерты проходили в зале Дворянского (Благородного) собрания, общедоступные – в Манеже] и в 1866 на основе муз. классов РМО – Московская консерватория. В программы концертов РМО (где Рубинштейн был гл. дирижёром), помимо музыки зап.-европ. классиков и романтиков, включались произведения рус. композиторов. В 1866 для преподавания в муз. классах РМО был приглашён П. И. Чайковский (в 1866–78 проф. Моск. консерватории); большое значение в муз. жизни города имела и его муз.-критич. деятельность (статьи в газ. «Рус. ведомости»). В консерватории преподавали также Г. А. Ларош, Н. Д. Кашкин, Ф. Лауб, А. Д. Александрова-Кочетова, прот. Д. В. Разумовский. После смерти Рубинштейна концертами ИРМО дирижировали М. Эрмансдёрфер (1882–89) и В. И. Сафонов (1889–1905), а также петерб. знаменитости – Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и др. Новый директор консерватории С. И. Танеев (до 1889) также устраивал публичные оперные спектакли (под его управлением прозвучали оперы В. А. Моцарта), по его инициативе были приглашены преподавать мн. крупные музыканты (А. С. Аренский, В. И. Сафонов, А. И. Зилоти, С. В. Смоленский). В период директорства Сафонова (до 1905) здание консерватории после капитальной перестройки приобрело совр. вид; в 1901 открыт Московской консерватории Большой зал. В 1886 реформировано Синодальное училище церковного пения, в 1889 его возглавил Смоленский, что ознаменовало новый этап в церковно-певческом деле. Муз.-образоват. функции осуществляло и возникшее в 1878 Рус. хоровое об-во (обществ. хоровые классы). Об-во любителей музыки и драматич. иск-ва, созданное П. А. Шостаковским (1878), через 5 лет получило назв. Филармонического, а его частная муз. школа преобразовалась в Муз.- драматич. уч-ще Моск. филармонич. об-ва (с 1918 Ин-т муз. драмы, в дальнейшем ГИТИС, ныне Рос. ун-т театрального иск-ва – ГИТИС). В 1882 открылись женские муз. курсы Н. А. Муромцевой, в 1891 – Муз. уч-ще B. Ю. Зограф-Плаксиной (в дальнейшем Музыкальное училище при Московской консерватории), в 1895 – муз. уч-ще сестёр Гнесиных (см. в ст. Гнесина Е. Ф.).
Новое поколение композиторов, воспитанников Моск. конс., представлено именами А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, позднее Н. К. Метнера. Интенсивной была концертная деятельность Филармонич. об-ва (дирижировали А. И. Зилоти, Рахманинов), худож. интерес представляли и программы Синодального хора (цикл концертов рус. духовной музыки, 1895). Просветительские задачи имели концерты камерной музыки, которые давались бесплатно Кружком любителей рус. музыки А. М. и М. С. Керзиных.
В связи с отменой (1882) монополии имп. театров возникли частные оперные антрепризы. Стремление к новым постановочным принципам заметно в антрепризе И. П. Прянишникова (1892–93). Огромное худож. значение приобрела с сер. 1890-х гг. моск. Частная русская опера C. И. Мамонтова благодаря новым принципам постановки, творч. составу (дирижёры С. В. Рахманинов, М. М. Ипполитов-Иванов, певцы Ф. И. Шаляпин, Н. И. Забела-Врубель), оформлению спектаклей (худ. К. А. Коровин, М. А. Врубель, В. Д. Поленов и др.). Репертуар определялся целями пропаганды творчества композиторов рус. школы. На смену театру Мамонтова пришла Опера С. И. Зимина. К нач. 20 в. вырос уровень постановок Большого театра (дирижёры С. В. Рахманинов, B. И. Сук, Э. А. Купер, певцы Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, Л. В. Собинов, режиссёры П. И. Мельников (см. в ст. Мельниковы), В. А. Лосский, худ. К. А. Коровин, А. Я. Головин и др.).
В 1890–1900-х гг. в разных районах М. возникли муз. школы для широких социальных слоёв, при первом рабочем ун-те – Пречистенских курсах – организован хор (руководители Е. Э. Линёва, В. А. Булычёв), с 1906 работала Нар. конс. Развернулась деятельность Музыкально-этнографической комиссии (1901). Разнообразными программами отличались концерты С. А. Кусевицкого (с 1908), познавательный интерес представляли циклы «Исторических концертов» под рук. С. Н. Василенко, хоровая и вокально-инструментальная музыка баховской эпохи звучала на концертах Симфонич. капеллы В. А. Булычёва. Сочинения рус. композиторов пропагандировали М. А. Дейша-Сионицкая («Музыкальные выставки», 1907–11), М. А. Оленина-д’Альгейм (концерты камерно-вокальной музыки Дома песни, с 1908; см. в ст. Оленины). Событием стали «Крестьянские концерты» хора, организованного М. Е. Пятницким (1910). В М. выходили журналы «Музыкальный вестник» (1870–1871), «Музыкальный труженик» (1906–1910) и др. В 1910 В. В. Держановский предпринял издание еженедельника «Музыка» (среди авторов – петербуржец Б. В. Асафьев). В этот период работали моск. критики С. Н. Кругликов, Ю. Д. Энгель, Г. Э. Конюс; функционировали муз. изд-во П. И. Юргенсона (с 1861; с 1867 собств. нотопечатня), Российское музыкальное издательство Н. К. и С. А. Кусевицких (в 1914 в него влилось изд-во А. Б. Гутхейля, существовавшее с 1859). М. посетили К. Дебюсси, Г. Малер, Р. Штраус, А. Шёнберг, гастрольная афиша включала имена A. Никиша, Э. Колонна, И. Гофмана, Ф. Крейслера, П. Казальса, Ф. Бузони и др. европ. музыкантов.
После Окт. революции 1917 муз. жизнь М. значительно изменилась. Рушилась сложившаяся к нач. 20 в. система концертно-просветительских организаций (Моск. отделение ИРМО и Рус. хоровое об-во закрыты в 1917, Филармонич. об-во и Дом песни – в 1918), исчезли мн. исполнительские коллективы (Синодальный хор – в 1919). Радикально сократилась численность церковных хоров, упразднено церковно-певческое образование (Синодальное уч-ще в 1918 преобразовано в Моск. нар. хоровую академию, в 1923 объединённую с Моск. конс.). Муз. культура города понесла значит. потери с отъездом за границу композиторов С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, А. Т. Гречанинова, исполнителей А. И. Зилоти, С. А. Кусевицкого, В. А. Булычёва, критиков Л. Л. Сабанеева, Ю. Д. Энгеля и мн. других. Национализация муз. издательств, архивов, магазинов и т. п. (декрет СНК от 12.7.1918) изменила существовавшую до революции систему нотопечатания и распространения нот. Тем же декретом Моск. конс. была переведена в ведение Наркомпроса, а многочисл. муз. школы, студии, хоровые академии стали подотчётны Муз. отделу (МУЗО) Наркомпроса. Сложившаяся в нач. 20 в. система муз. просвещения (рабочие клубы, бесплатные школы) использовалась после революции преим. в пропагандистских целях. С переездом правительства из Петрограда в М. сцена Большого театра стала использоваться для обществ.- политич. мероприятий. В 1921 основана Моск. филармония. В 1922 создан первый в России джазовый коллектив – «Эксцентрический джаз-банд» B. Я. Парнаха, а также оркестр без дирижёра Персимфанс. С 1924 стали проводиться регулярные муз. радиопередачи, в которых участвовали крупнейшие исполнители (дирижёр Н. С. Голованов, пианисты A. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов, Г. Г. Нейгауз, и др.). В 1930 создан Симфонич. оркестр Всесоюзного радио. В М. гастролировали иностр. дирижёры О. Фрид, Э. Ансерме, пианисты П. Казадезюс, А. Корто, Э. Петри, скрипачи Я. Хейфец, Ж. Сигети, композиторы П. Хиндемит, Б. Барток, Д. Мийо и др.
С М. этих лет связаны имена композиторов А. Н. Александрова, Р. М. Глиэpa, М. М. Ипполитова-Иванова, Д. Б. Кабалевского, А. В. Мосолова, Н. Я. Мясковского, Л. А. Половинкина, Н. А. Рославца, А. И. Хачатуряна, В. Я. Шебалина и др. Моск. конс. в те годы окончили мн. выдающиеся исполнители (пианисты Л. Н. Оборин и Г. Р. Гинзбург в 1927 завоевали премии на 1-м Междунар. конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве).
В 1920-х гг. композиторы и муз. деятели объединялись в группы: Ассоциация современной музыки (АСМ), Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ), Объединение революц. композиторов и муз. деятелей (ОРКИМД), Производственный коллектив студентов- композиторов Моск. конс. («Проколл»; ряд членов вошли в РАПМ). Полновластие РАПМ в кон. 1920-х – 1-й пол. 1930-х гг. негативно сказалось на жизни консерватории, Большого театра (А. Б. Гольденвейзер снят с поста ректора консерватории, со всех постов уволен Н. С. Голованов). Преследованиям подверглись Гос. ин-т муз. науки (ГИМН; закрыт в 1931) и муз. секция Гос. академии худож. наук (ГАХН; в 1930 реорганизована с введением в состав сотрудников деятелей РАПМ). Постановлением ЦК ВКП(б) 1932 были распущены все объединения музыкантов и создан единый Моск. союз композиторов (СК), в 1933 – Оргкомитет СК СССР с печатным органом – ж. «Советская музыка» (с 1992 «Музыкальная академия»). Поднятию междунар. престижа СССР служили междунар. конкурсы, проводившиеся в М.: 1-й Всесоюзный конкурс музыкантов- исполнителей (1933); Всесоюзный конкурс скрипачей и виолончелистов (1937), пианистов (1938), дирижёров (1938).
В 1932 в М. из Зап. Европы переехал С. С. Прокофьев. К нач. 1930-х гг. в столице базировалось ок. 40 разл. муз. коллективов. В 1936 созданы Гос. симфонич. оркестр СССР и Гос. оркестр нар. инструментов; концертные коллективы формировались и из артистов Большого театра. Работали джаз-оркестр под упр. Л. О. Утёсова, Ансамбль песни и пляски Красной Армии (ныне Ансамбль песни и пляски Российской Армии). В 1936 был создан Джаз-оркестр СССР, в 1939 – Джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета (руководитель А. Н. Цфасман). С 1930-х гг. в М. развернулась деятельность дирижёров А. В. Гаука, К. К. Иванова, А. Ш. Мелик-Пашаева, Н. Г. Рахлина, С. А. Самосуда, певцов И. С. Козловского, C. Я. Лемешева, М. Д. Михайлова, Н. Д. Шпиллер, пианистов М. В. Юдиной, Э. Г. Гилельса, Я. И. Зака, Я. В. Флиера, скрипачей М. Б. Полякина, Д. Ф. Ойстраха, виолончелиста С. Н. Кнушевицкого.
Статьями «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» в газ. «Правда» (1936) с уничтожающей критикой Д. Д. Шостаковича (по поводу моск. постановок оперы «Леди Макбет Мценского уезда» и балета «Светлый ручей») открылся новый этап борьбы с «формализмом». Процесс расслоения муз. иск-ва на официально принятое и отвергаемое выразился, с одной стороны, в культивировании рус. классики (Декада рус. классич. музыки, постановка в Большом театре оперы «Жизнь за царя» М. И. Глинки под назв. «Иван Сусанин» и с новым текстом С. М. Городецкого, 1939), муз. произведений на народно-песенной основе («Тихий Дон» И. И. Дзержинского, Большой театр, 1936), музыки композиторов из республик СССР, а с др. стороны, в запрете на исполнение произведений мн. композиторов (в т. ч. С. С. Прокофьева и Шостаковича), многократных «чистках» кадров (в 1937 репрессирован Н. С. Жиляев), ограничениях на гастроли зарубежных исполнителей.
В годы Вел. Отеч. войны некоторые муз. коллективы и учреждения были эвакуированы, часть продолжала концертную и театральную деятельность. Идеологич. нажим ослабел; были присуждены Гос. (Сталинские) премии Д. Д. Шостаковичу, С. С. Прокофьеву, Н. Я. Мясковскому и др., их музыка звучала по радио (Симфонич. оркестр Всесоюзного радио возглавлял Н. С. Голованов). Впервые в М. была исполнена 8-я симфония Шостаковича (с 1943 жил в М.), прозвучала опера «Война и мир» Прокофьева в концертном исполнении (1944). В 1941 созданы Гос. академич. рус. хор СССР под рук. А. В. Свешникова и Республиканская рус. хоровая капелла. В 1943 открыты Ин-т истории искусств АН СССР (ныне Гос. ин-т искусствознания) и Музыкальной культуры музей (ныне Всерос. музейное объединение муз. культуры) имени М. И. Глинки, в 1944 – Муз.-педагогич. ин-т им. Гнесиных (с 1993 Российская академия музыки имени Гнесиных).
Ужесточение контроля над культурной жизнью выразилось в постановлении ЦК ВКП(б) от 10.2.1948, отрицающем заслуги крупнейших сов. композиторов (С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, В. Я. Шебалина, М. С. Вайнберга, Г. Н. Попова и др.). В том же году в столице состоялся 1-й Всесоюзный съезд сов. композиторов (в М. проходили все последующие съезды и большинство пленумов правления СК СССР и СК РСФСР). События 1948 негативно сказались и на развитии проф. эстрады: оркестры Л. О. Утёсова и Э. И. Рознера вынуждены были сменить репертуар. В концертах звучала отеч. и зарубежная классика, тогда как музыка 20 в. (включая сочинения С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского) игнорировалась. Новым сочинениям моск. композиторов – Ю. М. Буцко, Г. В. Свиридова, Б. А. Чайковского, Р. К. Щедрина, А. Я. Эшпая был затруднён доступ к слушателям. Вместе с тем постоянно рос контингент проф. музыкантов-исполнителей: дирижёры К. П. Кондрашин, Е. Ф. Светланов, хоровые дирижёры К. Б. Птица, В. Г. Соколов, А. А. Юрлов, пианисты В. В. Софроницкий, С. Т. Рихтер, скрипачи Л. Б. Коган, И. С. Безродный, виолончелисты М. Л. Ростропович, Д. Б. Шафран, певцы Г. П. Вишневская, И. А. Архипова, Е. В. Образцова, В. А. Атлантов, Е. Е. Нестеренко, Б. А. Руденко. По инициативе крупных исполнителей создавались новые коллективы: усилиями дирижё- ра С. А. Самосуда – Симфонич. оркестр Моск. филармонии (1953), дирижёра и альтиста Р. Б. Баршая – Моск. камерный оркестр (1956). Организованы Гос. моск. хор (1956), квартет Моск. филармонии (1946). С 1945 возобновлены конкурсы музыкантов-исполнителей. В 1956 создано изд-во «Советский композитор» (ныне «Композитор»), в 1957 – Всесоюзная студия грамзаписи (с 1964 фирма «Мелодия»).
После 20-го съезда КПСС (1956) и постановления ЦК «Об исправлении ошибок в оценке опер "Великая дружба", "Богдан Хмельницкий" и "От всего сердца"» (1958) концертная жизнь М. заметно активизировалась, значительно выросло количество выступлений зарубежных исполнителей. В М. гастролировали театры «Ла Скала» (Милан), «Ковент-Гарден» (Лондон), «Комише опер» (Берлин), Венская гос. опера, Швед. королевская опера, симфонич. оркестры Праги, Бухареста, Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Франц. радио и ТВ, Лейпцига («Гевандхауз»), Лондона (Королевский филармонич. оркестр), камерный оркестр «Виртуозы Рима». Среди гастролировавших исполнителей: дирижёры – П. Ардженто, Л. Бернстайн, П. Булез, Дж. Джорджеску, Г. фон Караян, Ю. Орманди, Л. Стоковский, Я. Ференчик, пианисты – А. Бенедетти Микеланджели, Г. Гульд, Артур Рубинштейн, А. Фишер, скрипачи – И. Менухин, И. Стерн, Г. Шеринг, виолончелисты – Г. Касадо, М. Садло, П. Фурнье; певцы – Н. Гедда, Н. Гяуров, Л. Маршалл, М. Дель Монако, шансонье И. Монтан, Ш. Азнавур. В концертный репертуар отеч. исполнителей стала включаться зарубежная музыка 20 в., в качестве гостей М. посетили композиторы Б. Бриттен, И. Ф. Стравинский, З. Кодай, Л. Ноно, Ж. Орик, А. Соге и др. Проф. иск-вом признан джаз, в М. стал функционировать оркестр О. Л. Лундстрема (1956), получили известность солисты И. М. Бриль (фп.), Г. А. Гаранян (саксофон), В. Г. Носов (труба), А. А. Кузнецов (гитара). К 1970-м гг. джазовое исполнительство заняло значит. место на филармонич. эстраде (пианист Л. А. Чижик, ансамбли «Мелодия», «Каданс», «Арсенал»). Наряду с творчеством проф. композиторов-песенников (традиции И. О. Дунаевского, В. П. Соловьёва-Седова, С. С. Туликова, Т. Н. Хренникова с 1960-х гг. развивали А. А. Бабаджанян, В. Е. Баснер, Э. С. Колмановский, А. Н. Пахмутова, Ю. С. Саульский, О. Б. Фельцман, М. Г. Фрадкин, Я. А. Френкель и др.), огромной популярностью пользовалась «бардовская» песня (Б. Ш. Окуджава, А. А. Галич, В. С. Высоцкий; см. в ст. Авторская песня). В 1960–80-е гг. в эстрадном жанре славилась певица Л. Г. Зыкина, с 1970-х гг. – А. Б. Пугачёва.
В 1970–80-х гг. бюрократизация руководства культурой, идеологич. вмешательство в творч. процесс породили волну эмиграции. Страну покинули моск. музыканты с мировым именем – А. М. Волконский, М. Л. Ростропович, Г. П. Вишневская, Р. Б. Баршай, К. П. Кондрашин, скрипач Г. Кремер, скрипач и дирижёр Л. И. Маркиз и др. Творчество моск. авангардистов (А. М. Волконский, А. Г. Шнитке, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина) бойкотировалось и замалчивалось руководством СК, однако положение стало меняться с организацией в столице фестивалей совр. музыки: «Московская осень» (с 1979), Междунар. фестиваль совр. музыки (1981, с 1984 регулярно). С 1981 в культурной жизни М. важное место занимает междунар. фестиваль «Декабрьские вечера» (инициаторы – С. Т. Рихтер и И. А. Антонова). Среди крупных моск. исполнителей 1970–80-х гг.: пианисты – Д. А. Башкиров, Л. Н. Берман, Э. К. Вирсаладзе, Н. А. Петров, М. В. Плетнёв; скрипачи – О. М. Каган, В. Т. Спиваков, В. В. Третьяков; виолончелисты – Н. Г. Гутман, И. А. Монигетти, М. Э. Хомицер, Н. Н. Шаховская.
В 1970-х гг. в М. появились рок-группы и солисты, поющие (в т. ч. песни собств. сочинения) на родном языке: «Машина времени» (руководитель А. В. Макаревич), «Автограф» (руководитель А. В. Ситковецкий), «Электроклуб» (руководитель Д. Ф. Тухманов, солист И. В. Тальков), певец и композитор А. Б. Градский. Эти же годы отмечены распространением арт-рока (в сложных «электронных» формах), ставились первые рос. рок-оперы. В период перестройки популярность завоевали рок-ансамбли «протестной» и сатирической, в разгар воен. действий в Чечне 1990-х гг. – патриотич. направленности.
Во 2-й пол. 1980-х гг. возродился творч. интерес к церковным хоровым жанрам. С 1989 по инициативе Г. В. Свиридова ежегодно проводится фестиваль церковной православной хоровой музыки.
В 1990-х гг. проф. муз. культура претерпела значит. изменения. Господство рыночных отношений привело к неоднозначным результатам: ведущие композиторы [С. А. Губайдулина, М. Г. Коллонтай (Ермолаев), Н. С. Корндорф, А. М. Раскатов, Д. Н. Смирнов, Е. О. Фирсова, А. Г. Шнитке, В. А. Шуть, Р. К. Щедрин и др.] и значит. часть исполнителей живут за рубежом, развитие музыки некоммерч. плана затруднено. Отеч. авангардизм организационно возродился в новой Ассоциации совр. музыки (АСМ-2, 1991) и в Центре совр. музыки при Моск. конс. (1993); информац. и просветительские задачи решает близкий им по тематике ж. «Трибуна современной музыки» (2005). В М. проводится междунар. фестиваль совр. музыки «Московский форум» (с 1994). На свои авторские концерты в 1990-х – сер. 2000-х гг. в М. приезжали П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, А. Пуссёр и др. Интерес к использованию новейших электронных технологий в муз. иск-ве объединяет членов Ассоциации электроакустич. музыки (президент Э. Н. Артемьев, 1990). В числе совр. композиторов М.: В. П. Артёмов, М. Б. Броннер, А. К. Вустин, В. А. Екимовский, Ф. Караев, Ю. С. Каспаров, В. И. Мартынов, Е. И. Подгайц, Т. П. Сергеева, И. Г. Соколов, В. Г. Тарнопольский, А. В. Чайковский. К композиторам «третьего направления» (соединяет приёмы и технику академич. музыки с доступностью т. н. коммерч. музыки) принадлежат Г. И. Гладков, В. С. Дашкевич, М. И. Дунаевский, М. А. Минков, А. Л. Рыбников, А. А. Шелыгин; моск. композиторы, работающие в области эстрадной и джазовой музыки, – Д. Ф. Тухманов, Г. А. Гаранян, А. С. Козлов и др. Среди рок-музыкантов выделяется З. Т. Рамазанова (Земфира), выступающая с сольными концертами. В числе совр. музыкантов-исполнителей – пианисты А. Ш. Гиндин, М. Э. Дубов, М. В. Лидский, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев, В. К. Мержанов, Е. В. Мечетина, В. П. Овчинников, В. М. Тропп, скрипачи Г. Ш. Муржа, М. В. Федотов, альтист Ю. А. Башмет, виолончелист А. И. Рудин, дирижёры А. Н. Лазарев, В. А. Понькин, Г. Н. Рождественский, Ю. И. Симонов, В. С. Синайский.
В М. функционируют (2012): муз. театры – Большой театр, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, «Геликон-опера», Московская оперетта, Московский детский музыкальный театр, Московский камерный музыкальный театр, «Новая опера»; оркестры – Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Российский национальный оркестр, Симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Московской филармонии, Симфонический оркестр России, Духовой оркестр Российской Федерации, Камерный оркестр России, Национальный оркестр народных инструментов России, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Академич. большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева (основан в 1945 как Большой концертный оркестр Гостелерадио), Гос. оркестр радио и телевидения России (1996), Моск. гос. академический симфонич. оркестр (1943), «Новая Россия» (1990), Нац. филармонич. оркестр России (2003), Оркестр рус. нар. инструментов Всерос. гос. телерадиокомпании (1945), Президентский оркестр Комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ (основан в 1938 как Оркестр Комендатуры Московского Кремля, совр. назв. с 1993), симфонич. оркестр Москвы «Русская филармония» (2000), Рос. гос. симфонич. оркестр кинематографии (1924); хоровые коллективы – Русская хоровая капелла имени А.А. Юрлова, Русский хор имени А.В. Свешникова, Русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Московский камерный хор, Академич. большой хор Рос. гос. муз. центра телевидения и радиовещания (1928), мужской еврейский хор «Хасидская капелла» (1991), арт-группа «Хор Турецкого» (1990), ансамбль духовной музыки «Сирин», мужской хор «Древнерусский распев» отдела образования и катехизации при Священном Синоде Моск. патриархата (1983), Ансамбль Д. В. Покровского (1973); камерные коллективы – Квартет имени Бородина, Квартет имени Шостаковича, «Академия старинной музыки», Гос. академич. русский нар. ансамбль «Россия» (1968), камерный оркестр «Musica viva» (1978), камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (1979), камерный оркестр «Kremlin» (1991), камерный ансамбль «Солисты Москвы» (1992), ансамбль старинной музыки «The Pocket Symphony» (1994), ансамбль солистов «Эрмитаж» (2000), оркестр историч. инструментов «Pratum integrum» (2003). Тенденцией концертной жизни 1990–2000-х гг. стало увеличение числа камерных залов (концерты устраиваются в особняках и быв. загородных усадьбах – Кусково, Останкино, Царицыно), в которых наряду с классич. репертуаром звучит старинная и совр. музыка. Функционируют Колонный зал Дома Союзов [1784, быв. Дворянского (Благородного) собрания], Большой, Малый и Рахманиновский залы консерватории, Концертный зал им. П. И. Чайковского (1940), Концертный зал РАМ им. Гнесиных (1958). Новые концертные залы (Светлановский, Камерный и Театральный) – в Моск. междунар. Доме музыки (2002). В М. проводятся Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П.И. Чайковского (с 1958), ежегодный Фестиваль симфонич. оркестров мира (с 2006), др. мероприятия.
Высшее муз. образование дают учебные заведения: Моск. конс. (1866), РАМ им. Гнесиных (1944, совр. назв. с 1993), Академия хорового искусства (1944, совр. назв. с 1990-х гг.), Муз.-педагогич. ин-т им. Ипполитова-Иванова (1919, совр. назв. с 1995), Ин-т музыки им. Шнитке (1918, совр. назв. с 1996), Военная консерватория [1944, с 2006 Воен. ин-т (воен. дирижёров) Воен. ун-та], Моск. гос. ун-т культуры и искусств (1930, г. Химки, совр. назв. с 1999), Факультет мировой муз. культуры Гос. классич. академии им. Маймонида (1992); средние муз. учебные заведения – Муз. колледж при Моск. конс. (1891, быв. Муз. уч-ще, совр. назв. с 2004), Муз. колледж им. Гнесиных (1895, совр. назв. с 2003), Колледж муз. исполнительства им. Ф. Шопена (1998).
Автор статьи: А. С. Виноградова.
Театр. С кон. 16 в. при дворе моск. царей существовали Потешный чулан (1572), Потешная палата (1613), где содержался штат шутов из числа рус. скоморохов. В 1672 по указу царя Алексея Михайловича было построено здание для представлений первого рус. придворного театра (см. Комедийная хоромина). В 1702 открылся первый рус. публичный театр: спектакли давали сначала в Нем. слободе, а с 1703 в здании Комедиальной храмины на Красной пл. В кон. 17 – нач. 18 вв. развивался школьный театр. К сер. 18 в. относятся первые сведения о моск. труппах «охотников», предвосхитивших появление проф. театра в России. С 1749 по нач. 1770-х гг. в М. их насчитывалось более 40, в т. ч. под рук. канцеляристов Василия Хилковского и Ивана Глушкова, купцов 2-й гильдии Василия Саврасова и Алексея Кисельникова, студентов Ивана Фрязина и Леонтия Соловьёва, дворового кн. А. Л. Трубецкой Ильи Якубовского, капрала Петра Рудина, слесаря Гаврилы Иванова. В 1757 при Моск. ун-те организован любительский театр под рук. М. М. Хераскова. В 1759 состоялся первый публичный спектакль в Оперном доме театра Дж. Б. Локателли у Красных ворот. Со 2-й пол. 18 в. значит. распространение получил крепостной театр (труппы Шереметевых, Юсуповых, С. С. Апраксина, Г. И. Бибикова, И. Я. Блудова, Н. А. и В. А. Всеволожских, П. М. Волконского, И. А. Гагарина, Л. К. Нарышкина, Н. И. Одоевского, Н. Г. и Б. Г. Шаховских и др.). Первой постоянно действующей публичной труппой в М. стал частный театр Н. С. Титова, возникший в 1766. В 1780 единоличным содержателем труппы стал М. Медокс (см. Медокса театр), а в 1806 актёры вошли в состав основанного в М. имп. театра. В 1824 драматич. труппа обосновалась в доме купца Варгина на Петровской (ныне Театральная) пл. (см. Малый театр). В 1825 для спектаклей оперной и балетной трупп открылся Большой театр.
В 1-й пол. 19 в. одним из крупнейших центров рус. культуры и духовной жизни в целом стал Малый театр. Ярчайшими представителями моск. актёрской школы выступили М. С. Щепкин и П. С. Мочалов. Формирование нац. репертуара завершил А. Н. Островский – осн. драматург Малого театра с 1853 (с премьеры спектакля «Не в свои сани не садись»), чьи произведения послужили новым импульсом к развитию сценич. иск-ва. Среди крупнейших актёров 2-й пол. 19 в.: П. М. Садовский (см. Садовские), Л. П. Косицкая, Н. М. Медведева, Н. А. Никулина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова, Бороздины-Музили-Рыжовы, А. П. Ленский, А. И. Южин-Сумбатов, А. А. Остужев.
Закреплённая с нач. 1800-х гг. рядом указов и постановлений монополия имп. театров тормозила развитие отеч. сценич. иск-ва, лишь в исключительных случаях давая возможность организовывать частные труппы. В М. попытку нарушить монополию предприняли инициаторы создания «Артистического кружка» (1865–83) А. Н. Островский, Н. Г. Рубинштейн, В. Ф. Одоевский и др. Первоначально театральные представления кружка носили назв. «семейно-драматич. вечера», что позволяло обойти запрет устраивать частные публичные спектакли в столицах. С осени 1867 «Артистический кружок» добился разрешения ставить спектакли, сначала закрытые – для членов кружка, а с 1868 – и публичные. Вслед за этим в М. возникли такие значит. частные труппы, как Нар. театр на Политехнич. выставке (1872), театр А. А. Бренко (1880–82), а с отменой монополии в 1882 свой театр в М. организовал Ф. А. Корш (см. Корша театр), собрав в труппе крупных мастеров, игравших ранее преим. в провинции. В 1888 учреждено Об-во иск-ва и лит-ры, при котором из группы любителей создана постоянная труппа под рук. К. С. Станиславского. В 1898 Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко основали МХТ (см. Московский Художественный академический театр), сыгравший огромную роль в развитии рус. и мирового сценич. иск-ва. Его творч. программа отвечала задаче создания общедоступного демократич. театра. Здесь была произведена коренная реформа театрального иск-ва, складывалась Станиславского система. Стремление театральных деятелей найти новые пути развития сценич. иск-ва вызвало появление ряда студий (см., в частности, Студии Московского Художественного театра) и театров: Свободного театра К. А. Марджанишвили (1913), Камерного театра А. Я. Таирова (1914) и др. В М. гастролировали крупные петерб. и провинц. артисты, мастера зап.-европ. театра (Э. Дузе, С. Бернар, Т. Сальвини, Мейнингенский театр и др.). В кон. 1900-х – 1910-х гг. широкое распространение получил театр «малых форм». Первое кабаре «Летучая мышь» во главе с Н. Ф. Балиевым возникло в М. в 1908. Новую волну кабаретных театров вызвал к жизни НЭП: «Нерыдай», «Коробочка» (оба 1921), «Павлиний хвост», «Кривой Джимми» (оба 1922) и др. В их представлениях принимали участие В. Н. Давыдов, Р. В. Зелёная, М. Н. Гаркави, М. И. Жаров, Н. Р. Эрдман, К. Я. Голейзовский, Н. М. Фореггер и др.
В 1920-х – нач. 1930-х гг. М. стала центром борьбы театральных направлений, в ходе которой выдающиеся спектакли создавали В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, А. Я. Таиров, М. А. Чехов, С. М. Михоэлс, А. Д. Дикий, А. Д. Попов, Ф. Н. Каверин и др. Однако в 1930-х гг. с усилением идеологич. давления и политич. тенденциозности мн. театры были расформированы или закрыты (МХАТ 2-й, Реалистич. театр, Гос. театр им. Мейерхольда), а театральные деятели репрессированы (Мейерхольд, Дикий и др.).
В годы Вел. Отеч. войны большинство театров было эвакуировано. Из артистов формировались фронтовые театры и концертные бригады. От обстрелов и бомбёжек пострадали здания Большого театра, Театра им. Евг. Вахтангова.
В первые послевоенные годы репрессии в отношении театров и театральных деятелей продолжались: в 1949 закрыт ГОСЕТ, в 1950 – Камерный театр. В то же время появлялись спектакли, которые становились событием, напр. осуществлённая Н. П. Охлопковым героико-романтич. постановка по роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия» (1947). В спектаклях В. Н. Плучека 1950-х гг. в Театре сатиры возрождались традиции театра В. Э. Мейерхольда. Несмотря на цензурные запреты, в 1960-х – нач. 1980-х гг. моск. театр переживал период расцвета благодаря, прежде всего, плеяде талантливых режиссёров, среди которых: Ю. А. Завадский, А. В. Эфрос, О. Н. Ефремов, Б. И. Равенских, А. А. Гончаров, Ю. П. Любимов, М. А. Захаров, П. Н. Фоменко, Р. Г. Виктюк, А. А. Васильев. Ослабление партийно-чиновничьего диктата со 2-й пол. 1980-х гг. способствовало расширению репертуара, появлению новых жанров, свободным поискам новых средств сценич. выразительности. Возродилось студийное движение, и на основе студий возник ряд новых театров: Театр-студия под рук. О. П. Табакова, «Современник-2», Театр на Красной Пресне «Около дома Станиславского» (под рук. В. С. Спесивцева, затем Ю. Н. Погребничко), Театр на Юго-Западе под рук. В. Р. Беляковича, Театр-студия «Человек», Театр «У Никитских ворот» под рук. М. Г. Розовского, и др. Стремление к независимости и самостоят. худож. поискам привело не только к появлению театров «Школа драматич. иск-ва», «Мастерская П. Фоменко», «Школа современной пьесы», «Вернисаж», «Сфера» и др., но и к размежеванию в кон. 1980-х – 1990-х гг. некоторых трупп (МХАТ, Московский театр на Таганке и др.). В нач. 21 в. наряду со стремлением к сохранению традиций рус. сценич. иск-ва (прежде всего в Малом театре) или к оригинальным интерпретациям произведений мировой и отеч. классики очевидна тенденция к созданию новой драматургии, а вместе с ней и современных сценич. языка, пространства и стилистики, освободившихся от пафоса «театральности». В центре внимания «новой драмы», формирующейся под влиянием документалистики, – реальная среда, реальный человек с его повседневным индивидуальным опытом, не находящий опоры в т. н. вечных ценностях. «Документальные пьесы» зачастую основаны на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей и существуют на стыке иск-ва и злободневного социального анализа. В стилистике спектаклей сочетаются разл. виды иск-ва (театр, кинематограф, живопись, видеоарт), совр. технологии и т. п. В этом направлении работают Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина (1998), «Театр.doc» (2002), театр «Практика» (2005), «Политеатр» в Политехнич. музее (2012) и др.
В М. в 1917 из Петрограда было переведено Всерос. театральное об-во (ВТО), в 1986 преобразовано в Союз театральных деятелей РСФСР (ныне СТД РФ).
В М. проводятся театральные фестивали: «Золотая маска» (с вручением нац. театральной пр.), «Театральная площадь», «Островский в доме Островского», Междунар. театральный фестиваль им. А. П. Чехова, «Славянский венец», «Московские дебюты», «Московские каникулы», «Музыкальное сердце театра», «Открытая сцена», «Новый взгляд», «Рождественские семейные вечера», «Твой шанс», интернет-фестиваль «Театральная паутина», Междунар. фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова, фестиваль нового европ. театра NET; Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес», фестиваль совр. иск-ва «Территория» и др.
Балет. В развитии балета на моск. сцене в 19 в. заметную роль сыграли А. П. Глушковский, Ф. Гюллень-Сор, И. Н. Хлюстин. Однако к 1880-м гг. балетная труппа Большого театра, остававшаяся в тени столичного тогда Мариинского театра, оказалась на грани ликвидации. Преодолению кризиса в нач. 20 в. способствовала деятельность хореографа-реформатора А. А. Горского, испытавшего влияние МХТ и учитывавшего в своих постановках специфику моск. балетного театра, приверженность его артистов драматизированному и характерному танцу. Благодаря Горскому в М. существенно вырос интерес к классич. балету. В то же время на волне увлечения «дунканизмом» (после гастролей А. Дункан), ритмич. гимнастикой Э. Жак- Далькроза и др. в 1910–20-х гг. в М. возникли эксперим. студии Э. И. Рабенек, В. Майя, Л. Н. Алексеевой, И. С. Чернецкой, Н. С. Познякова, В. И. Цветаевой, Н. А. Глан. В 1921 Дункан открыла в М. собств. школу танцев. В рамках студийного движения работали К. Я. Голейзовский с его Моск. камерным балетом, Л. И. Лукин (Свободный балет). Из студии М. М. Мордкина вырос возглавляемый Н. С. Греминой и Н. Н. Рахмановым «Драмбалет». Основанный в 1929 Московский худож. балет с 1933 временно, а с 1939 постоянно вошёл в состав Муз. театра им. Вл. И. Немировича-Данченко (с 1941 после слияния с Оперным театром им. К. С. Станиславского получил назв. Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Однако возможность работать в Большом театре хореографы-новаторы получали нечасто. В 1925 Голейзовский поставил на сцене филиала балет «Иосиф Прекрасный» С. Н. Василенко. Демократич. моск. тенденции следовал И. А. Моисеев, под обаянием иск-ва мюзик-холла, цирка, кино обогативший элементами акробатики, эстрадного танца, спортивной и бытовой пластикой свои постановки на музыку В. А. Оранского: «Футболист» (1930, совм. с Л. А. Лащилиным) и «Три толстяка» (1935). В 1930-х гг. на судьбе балета Большого театра сказалась гос. политика, проводимая в отношении М. как столицы СССР. Из Ленинграда сюда перевели лучших танцовщиков: М. Т. Семёнову, А. Н. Ермолаева, П. А. Гусева и др., которые заняли ведущие места рядом с москвичами О. В. Лепешинской, А. М. Мессерером, М. М. Габовичем; переносили лучшие постановки, в т. ч. балеты на музыку Б. В. Асафьева «Пламя Парижа» В. И. Вайнонена (1933) и «Бахчисарайский фонтан» Р. В. Захарова (1936). Спектакли моск. хореографов постепенно вытеснялись со сцены «главного театра страны», тогда как в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко с успехом работали хореографы Н. С. Холфин (органично сочетавший танцевальность с принципами МХАТа) и В. П. Бурмейстер (возглавлявший труппу до нач. 1970-х гг.).
В годы Вел. Отеч. войны часть труппы Большого театра была эвакуирована в Куйбышев, часть давала спектакли в филиале. Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко оставался в М. и показал неск. премьер, в т. ч. балет «Лола» Василенко в постановке Бурмейстера (1943). В 1944 из Ленинграда в Большой театр перевели Г. С. Уланову и Л. М. Лавровского, в 1946 перенесли балет «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева. Между тем сложившийся в 1930–40-е гг. жанр хореодрамы (или драмбалет) изжил себя. К нач. 1950-х гг. назрела необходимость реформ, которые, начавшись с постановок Ю. Н. Григоровича и И. Д. Бельского в Ленинграде, дошли до М. к нач. 1960-х гг. В 1964 в Большой театр вернулся Голейзовский («Лейли и Меджнун» С. А. Баласаняна), в том же году балетную труппу Большого театра возглавил Григорович, чьи постановки составляли основу репертуара вплоть до сер. 1990-х гг. В Театре им. Станиславского и Немировича- Данченко балетной труппой в 1971–84 руководил А. В. Чичинадзе, в 1985–2004 – Д. А. Брянцев. В М. постоянно увеличивается число независимых от оперно- балетных театров балетных трупп, а также коллективов совр. танца: концертный ансамбль «Классический балет» (1977, с 1992 Театр классич. балета под рук. Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва), «Русский балет» под рук. В. М. Гордеева (1984), «Балет "Москва"» (1989), Театр балета Кремлёвского Дворца съездов (1990, с 1992 «Кремлёвский балет»), «ПО. В. С. Танцы» («Почти Внутренне- Свободные Танцы») (1997), «Кинетический театр» («Кинетик») (1999) и др. В 2000–10-х гг. в М. ширится интерес к разл. формам совр. танца. В частности, эти направления танцевального иск-ва развивает Междунар. центр танца и перформанса ЦЕХ (1998): организует в М. ежегодные школы и фестивали совр. танца, создал первый в России информац. ресурс в Интернете «Каталог театров танца», посвящённый рос. проф. сообществу совр. танца. В М. также работают коллективы нар. танца, в т. ч. Ансамбль народного танца им. И. А. Моисеева, ансамбль «Берёзка».
В 2012 в М. более 200 гос., частных драматич. и муз. театров, театров-студий, антреприз и др. Среди них федерального подчинения: Большой и Малый театры, МХАТ им. А. П. Чехова, МХАТ им. М. Горького, Театр им. Евг. Вахтангова, «Сатирикон», Рос. академич. молодёжный театр (РАМТ), Центр. театр кукол им. С. В. Образцова, Детский муз. театр им. Н. И. Сац, Театр классич. балета под рук. Н. Касаткиной и В. Василёва, Театр наций, Камерный муз. театр им. Б. А. Покровского, Театр киноактёра, Театр пародий под рук. В. Винокура, Театр В. Назарова. В ведении Деп-та культуры М. находятся 88 театров, среди которых: Театр им. Вл. Маяковского, «Современник», Театр им. А. С. Пушкина, «Ленком», Театр им. К. С. Станиславского, Театр им. М. Н. Ермоловой, Центр. театр Рос. Армии, Театр им. Н. В. Гоголя, Театр им. Моссовета, «Мастерская П. Фоменко», Театр на Малой Бронной, Театр на Таганке, Театр юного зрителя, цыганский театр «Ромэн», Театр сатиры, Муз. театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр Романа Виктюка, Театр кошек Куклачёва, Моск. театр кукол, Театриум на Серпуховке под рук. Т. Дуровой, Моск. театр детской книги «Волшебная лампа» и др. (о ведущих театрах см. отдельные статьи).
В М. проводятся Моск. междунар. конкурс артистов балета и хореографов (с 1969, 1 раз в 4 года); фестивали совр. танца: «ЦЕХ», «Dance Inversiоn», «Рампа Москвы».
Кино. М. – крупнейший центр киноиндустрии. Весной и летом 1896 в моск. садах «Аквариум» и «Эрмитаж» состоялись первые публичные кинопоказы – демонстрация съёмок, сделанных эмиссаром бр. Люмьер франц. кинооператором К. Серфом во время коронации Николая II. В дальнейшем киносеансы проводились в театре Солодовникова на Большой Дмитровке (ныне Моск. оперетта), в садах «Аквариум», «Гейтен», в Моск. междунар. банке и др. Первым отеч. кинематографистом можно считать фотографа и актёра Театра Корша В. А. Сашина-Фёдорова, которому в кон. 19 в. прочили славу конкурента бр. Люмьер. Однако его съёмки («Вольная Богородская пожарная команда в Москве», «Конно-железная дорога в Москве» и др.) не сохранились. В кон. 1897 в Верхних торговых рядах, напротив памятника Минину и Пожарскому, открылся киносалон, получивший назв. «Электрический театр». Первый кинотеатр в М. создан в 1899 на Кузнецком Мосту (дом 17). Стационарные кинотеатры («иллюзионы», «биоскопы», «биографы») начали появляться с 1903 – «Новый электрический театр», «Электрокосмографический театр», «Биографический театр» А. Э. Белинской, кинотеатр А. В. Розенвальда и т. п. В 1906 первое отеч. кинопредприятие (вслед за французами – бр. Пате, фирмами «Гомон», «Эклер» и др.) учреждено А. А. Ханжонковым. В 1908 он построил киноателье со съёмочным павильоном и лабораторией на Саввинском подворье, позднее – второй павильон в Крылатском, а в 1912 вслед за кинофабрикой бр. Пате открыл свою на Житной ул. В 1915 собств. кинопредприятие в М. основал И. Н. Ермольев. На базе ателье Ханжонкова и Ермольева в 1924 организована киностудия «Мосфильм». В 1915 костромской купец М. С. Трофимов учредил в М. т-во «Русь» (позднее «Межрабпом-Русь», «Межрабпомфильм», с 1936 «Союздетфильм», с 1963 Центр. киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, с 2004 Творческо- производств. объединение «Киностудия им. М. Горького»). В 1918 открылся отдел хроники Кинокомитета Наркомпроса РСФСР (после мн. преобразований с 1944 Центр. студия документальных фильмов, ЦСДФ; с 1993 Рос. центр. киновидеостудия хроникально-документальных и учебных фильмов, РЦСДФ). В М. также работают Центр нац. фильма (основан в 1933 как «Мостехфильм», менял названия, с 1966 «Центрнаучфильм», с 2004 совр. назв.), Творч. производств. объединение (ТПО) «Союзмультфильм» (киностудия создана в 1936) и др. В 1935 в М. состоялся первый отеч. Междунар. кинофестиваль. Возобновлён в 1959, с 1972 входит в класс «А» (см. Кинофестиваль), до 1999 – раз в два года, затем ежегодно. С 2003 проводится ежегодный фестиваль отеч. кино «Московская премьера». Среди др. кинофестивалей: «Арткино», «Золотой витязь», «Лики любви», «Сталкер». В М. ежегодно вручаются Нац. кинематографич. пр. «Ника» (с 1987), пр. Нац. академии кинематографич. искусств и наук России «Золотой орёл» (с 2002). В 2012 в М. около 140 кинотеатров, в т. ч. в ведении Деп-та культуры М. – 18, среди них – один из старейших действующих моск. кинотеатров – «Художественный» (1909).
Цирк. Цирковое иск-во было известно жителям древней М. Перед горожанами выступали скоморохи, как пришлые, так и оседло проживавшие в Скоморошках (скрещение Большой Дмитровки и Столешникова переулка). Лучшие из них в нач. 17 в. давали представления при дворе царя Алексея Михайловича. Цирковые зрелища демонстрировались во время ярмарок и праздничных гуляний на Девичьем поле, на Новинском бульваре, в Сокольниках, в Марьиной роще, позднее – в балаганах и зверинцах. Весной 1764 москвичи познакомились с мастерством англ. наездника – «конного штукмейстера» Я. Бейтса. Во 2-й пол. 18 в. в М. давали представления иностр. наездники Сэмсон, Мори, Велтон и самый знаменитый среди них – П. Майе; он прибыл в М. в 1794, руководимая им труппа состояла из 24 наездников и 30 лошадей. В 1-й пол. 19 в. М. посещали труппы Ж. Турниера, А. Вольфа и Дункеля, А. Гверры и др. В 1844 «шталмейстер турецкого султана» француз Л. Сулье возвёл на Лубянской пл. амфитеатр, в котором давал пышные представления. Будучи директором имп. театров, писатель М. Н. Загоскин содействовал возведению в М. летнего цирка-шапито, начавшего действовать в 1830 в Нескучном саду (просуществовал 3 сезона). Через 20 лет открылся цирк в саду «Эрмитаж», который тогда располагался на Старой Божедомке. Арена, построенная «для конных и гимнастических представлений», функционировала более 20 лет. На территории совр. сада «Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд) с 1884 давал представления летний цирк М. В. Лентовского. Первый стационарный цирк построен в 1853 на Петровке. Ещё один – на Воздвиженке в 1869 (просуществовал 30 лет). В 1880 наездник и дрессировщик лошадей А. Саламонский возвёл на Цветном бульваре каменное здание цирка (см. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре). В мае 1883 во время торжеств по случаю коронации Александра III бр. Никитины выстроили на Ходынском поле амфитеатр с 2 манежами и примыкавшим к ним ипподромом, где проводились «Скачки бедуинов», «Гонки римских колесниц и квадриг» и мн. др. В 1911 на Садово- Триумфальной ул. Никитины построили цирк с вращающимся гидравлич. манежем и бассейном (ныне в этом здании располагается Театр сатиры). В 1919 цирки Саламонского и Никитиных национализированы, худ. рук. обоих цирков назначен В. Труцци. В 1937–41 в М. одновременно работали 3 летних цирка: в Измайловском парке, Центр. парке культуры и отдыха и на территории ВСХВ. В годы Вел. Отеч. войны были сформированы фронтовые артистич. бригады, в 1942 создан филиал Моск. цирка – фронтовой цирк. В 1985 помещение цирка на Цветном бульваре разобрано (сохранён лишь старый фасад) и на этом месте построено новое здание (открылось 29.9.1989). В 1971 в М. появился второй стационарный цирк – Московский цирк на проспекте Вернадского. В нач. 21 в. в М. также дают представления разл. цирковые антрепризы, цирки-шапито и др. («Радуга», «Варьете на льду», Цирк братьев Запашных).
Авторы статьи: Л. М. Старикова, Н. Э. Корсакова.
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