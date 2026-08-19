МОСКВА

Сто­ли­ца Российской Фе­де­ра­ции, субъ­ект РФ – го­род фе­де­раль­но­го зна­че­ния. Административный центр Центрального фе­де­раль­но­го округа и Мо­с­ков­ской области (не вхо­дит в её со­став).

Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­роп. час­ти Рос­сии, на р. Мо­ск­ва. Пл. 2561 км2 (на 1.7.2012). Часть гор. тер­ри­то­рии (877 км2) рас­по­ло­же­на внут­ри Мо­с­ков­ской коль­це­вой ав­то­мобильной до­ро­ги (МКАД), за её пре­де­ла­ми – тер­ри­то­рии, при­мы­каю­щие к внеш­ним гра­ни­цам по­ло­сы от­во­да МКАД ( в т. ч. Бу­то­во, Жу­ле­би­но, Кур­ки­но, Ми­ти­но, Но­во­ко­си­но), го­род-спут­ник Зе­ле­но­град, ряд отд. тер­ри­то­рий, при­уро­чен­ных в т. ч. к объ­ек­там сис­те­мы во­до­снаб­же­ния и ка­на­ли­за­ции М., транс­пор­та (об­щая пл. 204 км2), а так­же быв. тер­ри­то­рии Мос­ков­ской обл., пе­ре­дан­ные в со­став М. в 2011–12 (1480 км2; вклю­ча­ют го­ро­да Мос­ков­ский, Тро­ицк, Щер­бин­ка, по­сёл­ки гор. ти­па Ки­ев­ский, Ко­кош­ки­но, ряд сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов и др.). М. – круп­ней­ший го­род Рос­сии и Ев­ро­пы, вхо­дит в де­сят­ку са­мых круп­ных по чис­лу жи­те­лей го­ро­дов ми­ра (в адм. гра­ни­цах). Нас. св. 11850,0 тыс. чел. (с учё­том при­сое­ди­нён­ных тер­ри­то­рий; в ста­рых гра­ни­цах 11629,1 тыс. чел.; св. 8% нас. стра­ны, на 1.1.2012, оценка; 6134,0 тыс. чел. в 1959; 8967,2 тыс. чел. в 1989). Адм.-терр. де­ле­ние: 12 адм. ок­ру­гов, в т. ч. Зе­ле­но­град­ский, Но­во­мос­ков­ский и Тро­иц­кий.

Автор статьи: А. А. По­пов.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти. М. име­ет ста­тус субъ­ек­та РФ – го­ро­да фе­де­раль­но­го зна­че­ния и ста­тус сто­ли­цы Рос. Фе­де­ра­ции.

Пра­во­вой ста­тус М. как субъ­ек­та РФ оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом го­ро­да Мо­ск­вы (1995). Си­сте­му ор­га­нов гос. вла­сти го­ро­да об­ра­зу­ют мэр, Мос­ков­ская гор. ду­ма, Пра­ви­тель­ст­во М., от­рас­ле­вые, функ­цио­наль­ные и тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны ис­пол­нит. вла­сти. Выс­шее долж­ност­ное ли­цо го­ро­да – мэр Мо­ск­вы. Он не­пос­ред­ст­вен­но или че­рез ор­га­ны ис­пол­нит. вла­сти го­ро­да ре­ша­ет во­про­сы со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия, осу­щест­вля­ет уп­рав­ле­ние гор. хо­зяй­ст­вом, вы­пол­ня­ет др. ис­пол­нит.-рас­по­ря­дит. функ­ции в пре­де­лах сво­их пол­но­мо­чий. Мэр из­би­ра­ет­ся граж­да­на­ми РФ, про­жи­ваю­щи­ми на тер­ри­то­рии М. (по­ря­док про­ве­де­ния вы­бо­ров и тре­бо­ва­ния к кан­ди­да­там ус­та­нав­ли­ва­ют­ся фе­де­раль­ным за­ко­ном, 2012, и уставом города). Мо­с­ков­ская гор. ду­ма – выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­дат. (пред­ста­вит.) ор­ган гос. вла­сти г. Мо­ск­вы. Со­сто­ит из 45 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рат. пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 5 лет (22 де­пу­та­та по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам, 23 де­пу­та­та по спис­кам пар­тий). Пра­ви­тель­ст­во М. – выс­ший по­сто­ян­но дей­ствую­щий кол­ле­ги­аль­ный ор­ган ис­пол­нит. вла­сти го­ро­да, об­ла­даю­щий об­щей ком­пе­тен­ци­ей и обес­пе­чи­ваю­щий со­гла­со­ван­ную дея­тель­ность др. ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти. Рас­пре­де­ле­ние обя­зан­но­стей ме­ж­ду чле­на­ми пра­ви­тель­ст­ва ус­та­нав­ли­ва­ет­ся мэ­ром. Пра­ви­тель­ство М. пра­во­моч­но ре­шать все во­про­сы гос. управ­ле­ния, от­не­сён­ные к ве­де­нию ис­пол­нит. вла­сти го­ро­да фе­де­раль­но­го зна­че­ния – субъ­ек­та РФ, кро­ме тех, ко­то­рые вхо­дят в ком­пе­тен­цию фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти и мэ­ра Мо­ск­вы. В струк­ту­ре ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти го­ро­да, под­ве­дом­ст­вен­ных пра­ви­тель­ст­ву М., – от­рас­ле­вые и функ­цио­наль­ные ор­га­ны ис­пол­нит. вла­сти, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ют ис­пол­нит.- рас­по­ря­дит. функ­ции в оп­ре­де­лён­ных от­рас­лях и сфе­рах дея­тель­но­сти го­ро­да. Для ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти го­ро­да мо­гут соз­да­вать­ся ком­плек­сы гор. управ­ле­ния.

В адм. ок­ру­гах и рай­онах М. об­ра­зу­ют­ся тер­ри­то­ри­аль­ные ор­га­ны ис­пол­нит. вла­сти – пре­фек­ту­ры адм. ок­ру­гов и упра­вы рай­онов.

Пра­во­вой ста­тус М. как сто­ли­цы го­су­дар­ст­ва ус­та­нов­лен Кон­сти­ту­ци­ей РФ и За­ко­ном РФ «О ста­ту­се сто­ли­цы РФ» (1993). М. име­ет осо­бое пра­во­вое по­ло­же­ние, обус­лов­лен­ное осо­бен­но­стя­ми прав и обя­зан­но­стей фе­де­раль­ных ор­га­нов гос. вла­сти РФ и ор­га­нов гос. вла­сти М. в свя­зи с осу­щест­вле­ни­ем го­ро­дом функ­ций сто­ли­цы. В М. на­хо­дят­ся ре­зи­ден­ция Пре­зи­ден­та РФ, его ад­ми­ни­стра­ция, Пра­ви­тель­ст­во РФ, Вер­хов­ный суд РФ и Выс­ший ар­би­траж­ный суд РФ, Ге­не­раль­ный штаб Во­оруж. Сил РФ, фе­де­раль­ные ми­ни­стер­ст­ва, иные фе­де­раль­ные ор­га­ны гос. вла­сти, пред­ста­ви­тель­ст­ва субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, а так­же ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тель­ст­ва иностр. го­су­дарств в РФ.

При­ро­да. Рель­еф. М. рас­по­ло­же­на в центр. час­ти Вос­точ­но-Ев­роп. рав­ни­ны, в ме­ж­ду­ре­чье Оки и Вол­ги, в сред­нем на выс. 120 м. В юго-зап. ча­сти – Мос­кво­рец­ко-Окс­кая рав­ни­на (выс. 150–200 м). Под влия­ни­ем мно­го­ве­ко­во­го ин­тен­сив­но­го ос­вое­ния ес­теств. рель­еф пре­тер­пел су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния, од­на­ко осн. круп­ные фор­мы со­хра­ни­ли свой об­лик. Б. ч. тер­ри­то­рии го­ро­да в гра­ни­цах МКАД за­ни­ма­ет до­ли­на р. Мо­ск­ва, пе­ре­се­каю­щей его с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток, наи­боль­шей ши­ри­ны она до­с­ти­га­ет на вост. ок­раи­не. До­ли­на име­ет асим­мет­рич­ное строе­ние, вклю­ча­ет три ал­лю­ви­аль­ные тер­ра­сы, пре­им. раз­ви­тые на ле­во­бе­ре­жье, и пой­му, ко­то­рая тя­нет­ся сплош­ной по­ло­сой. Об­шир­ные уча­ст­ки пой­мы вы­де­ля­ют­ся на Ус­пен­ско-Ер­шов­ском и Руб­лё­во-Ар­хан­гель­ском участ­ках, в Ту­ши­не, Кры­лат­ском, Ниж­них Мнев­ни­ках, Луж­ни­ках, Тек­стиль­щи­ках, Марь­и­не, Бра­тее­ве. Ес­теств. пой­ма (с мно­го­числ. за­лив­ны­ми лу­га­ми, озер­ца­ми и ста­ри­ца­ми) ут­ра­ти­ла свой пер­во­на­чаль­ный об­лик. Она час­тич­но за­то­п­ле­на или под­сы­па­на (напр., Луж­ни­ки, Бо­лот­ная пл.), рус­ло мес­та­ми спрям­ле­но и ог­ра­ни­че­но на­бе­реж­ны­ми. В рель­е­фе чёт­ко про­сле­жи­ва­ют­ся во­до­раз­дель­ные по­верх­но­сти, наи­бо­лее вы­со­кой из них яв­ля­ет­ся во­до­раз­дел рек Мо­ск­ва и Пах­ра на юге М. – Те­п­ло­стан­ская воз­вы­шен­ность (выс. до 255 м – наи­боль­шая в М.), на юго-за­па­де, в Во­робь­ё­вых го­рах, она кру­то об­ры­ва­ет­ся к р. Мо­ск­ва, в её сев.-зап. час­ти вы­де­ля­ют­ся Та­та­ров­ские вы­со­ты (выс. до 200 м), ог­ра­ни­чен­ные с трёх сто­рон из­лу­чи­ной р. Мо­ск­ва. На се­ве­ре М. рас­по­ло­же­ны от­ро­ги юж. скло­на Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти с мно­го­числ. ме­ж­ду­речь­я­ми: Ли­хо­бор­ки и Чер- мян­ки (выс. до 185 м), Яу­зы и Чер­мян­ки, Ли­хо­бор­ки и Жа­бен­ки, Сход­ни и Мо­ск­вы, Пре­сни и Не­глин­ной, Не­глин­ной и Яу­зы. Вост. и юго-вост. час­ти го­ро­да рас­по­ло­же­ны на ок­раи­не Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти, где про­хо­дит пло­ский во­до­раз­дел рек Мо­ск­ва, Яу­за и Пе­хор­ка (выс. 140–160 м). Вы­ра­же­ние «Мо­ск­ва сто­ит на се­ми хол­мах» неточ­но, име­ют­ся лишь от­но­си­тель­но воз­вы­шен­ные уча­ст­ки во­до­раз­де­лов при­то­ков р. Мо­ск­ва: Крем­лёв­ский, Сре­тен­ский, Твер­ской, «Три го­ры» (в рай­оне Пре­сни), Та­ган­ский, Ле­фор­тов­ский, Во­робь­ё­вы го­ры.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние. М. рас­по­ло­же­на на юго-зап. ок­раи­не Мо­с­ков­ской си­нек­ли­зы Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ский кри­стал­лич. фун­да­мент пе­ре­се­чён Мо­с­ков­ским ав­ла­ко­ге­ном и за­ле­га­ет на глу­би­не от св. 2000 м до 1650 м. Оса­доч­ный че­хол сло­жен ри­фей­ски­ми, венд­ски­ми, кем­брий­ски­ми, де­вон­ски­ми, ка­мен­но­уголь­ны­ми, юр­ски­ми, ме­ло­вы­ми, неогеновыми и чет­вер­тич­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Наи­бо­лее ши­ро­ко раз­ви­ты ка­мен­но­уголь­ные, гл. обр. кар­бо­нат­ные, по­ро­ды (вскры­ва­ют­ся ста­ры­ми ка­ме­но­лом­ня­ми), в них про­ло­же­ны тон­не­ли и со­ору­же­ны глу­бо­кие стан­ции мет­ро. На по­верх­но­сти раз­мы­ва ка­мен­но­уголь­ных от­ло­же­ний за­ле­га­ют юр­ские тём­ные гли­ны и пес­ки, пе­ре­кры­тые пес­ча­но-гли­ни­сты­ми от­ло­же­ния­ми ме­ла, ко­то­рые со­хра­ни­лись от раз­мы­ва толь­ко на во­до­раз­де­лах (напр., на Во­робь­ё­вых го­рах). Че­хол рых­лых чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний пред­став­лен ком­плек­сом лед­ни­ко­вых (мо­ре­ны ок­ско­го, днеп­ров­ско­го и мо­с­ков­ско­го оле­де­не­ний), вод­но-лед­ни­ко­вых, реч­ных, озёр­ных, ополз­не­вых и др. об­ра­зо­ва­ний мощ­но­стью до 40–60 м. С от­ло­же­ния­ми оса­доч­но­го чех­ла свя­за­ны из­дав­на ис­поль­зо­вав­шие­ся ме­сто­ро­ж­де­ния не­ме­тал­лич. по­лез­ных ис­ко­пае­мых (из­вест­ня­ки, сте­коль­ные и стро­ит. пес­ки, пес­ча­но-гра­вий­ные сме­си и др.). Тер­ри­то­рия М. рас­по­ло­же­на на уда­ле­нии от сейс­ми­че­ски ак­тив­ных зон; ино­гда ощу­щае­мые зем­ле­тря­се­ния (до 4–5 бал­лов) яв­ля­ют­ся от­го­ло­ском силь­ных зем­ле­тря­се­ний в Вост. Кар­па­тах (напр., в 1978).

Значит. часть тер­ри­то­рии М. за­ни­ма­ют тех­но­ген­ные от­ло­же­ния, на­ко­пив­шие­ся за по­след­ние 300–400 лет (тол­щи­на слоя внут­ри Са­до­во­го коль­ца 4–12 м); с ни­ми свя­за­ны не­га­тив­ные про­цес­сы осе­да­ния по­верх­но­сти, что при­во­дит к от­кло­не­нию и де­фор­ма­ции зда­ний. Зна­чит. осе­да­ния про­ис­хо­дят над строя­щи­ми­ся тон­не­ля­ми и стан­ция­ми мет­ро глу­бо­ко­го за­ле­га­ния. Подъ­ём уров­ня грун­то­вых вод в ре­зуль­та­те за­труд­нён­но­го по­верх­но­ст­но­го сто­ка, кон­ден­са­ции во­дя­ных па­ров под ас­фаль­то­вым по­кры­ти­ем и фун­да­мен­та­ми со­ору­же­ний, уте­чек во­ды из во­до­про­вод­ных се­тей и др. вы­зы­ва­ет тех­но­ген­ное под­то­п­ле­ние тер­ри­то­рии го­ро­да. На вы­со­ких скло­нах до­ли­ны р. Мо­ск­ва в рай­оне Во­робь­ё­вых гор, в Фи­лях, Хо­ро­шё­ве, Ко­ло­мен­ском и др. раз­ви­ва­ют­ся ополз­не­вые про­цес­сы, для умень­ше­ния ко­то­рых скло­ны за­кре­п­ля­ют. Кар­сто­во-суф­фо­зи­он­ные про­цес­сы при­во­дят к фор­ми­ро­ва­нию про­ва­лов и во­ро­нок. За­кар­сто­ван­ные по­ро­ды и во­до­на­сы­щен­ные плы­ву­ны не­ред­ко за­труд­ня­ют под­зем­ное строи­тель­ст­во. В юж. и юго-зап. час­тях М. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся ов­раж­но-ба­лоч­ная сеть.

Кли­мат. Го­род за­ни­ма­ет тер­ри­то­рию с уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ным кли­ма­том. Ха­рак­тер­на боль­шая из­мен­чи­вость по­год­ных ус­ло­вий; напр., зи­мой, в де­каб­ре, слу­ча­ют­ся дли­тель­ные от­те­пе­ли, ле­том жа­ра сме­ня­ет­ся рез­ким по­хо­ло­да­ни­ем с про­дол­жит. до­ж­дя­ми. Силь­ные мо­ро­зы и жа­ра от­ме­ча­ют­ся ред­ко и ус­та­нав­ли­ва­ют­ся обыч­но на не­боль­шие про­ме­жут­ки вре­ме­ни. На кли­мат М. ока­зы­ва­ет влия­ние её гео­гра­фич. по­ло­же­ние, по­зво­ляю­щее сво­бод­но рас­про­стра­нять­ся вол­нам те­п­ла и хо­ло­да. Сред­не­го­до­вая темп-ра воз­ду­ха со­став­ля­ет 5,4 °C, го­до­вая ам­пли­ту­да экс­тре­маль­ных темп-р дос­ти­га­ет 80,4 °C. Ср. темп-ра са­мо­го хо­лод­но­го ме­ся­ца (ян­варь) –7,5 °C (на 10 °C вы­ше, чем на той же ши­ро­те в Си­би­ри), аб­со­лют­ный ми­ни­мум зим­них темп-р –42,2 °C (1940, ян­варь). Ср. темп-ра са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (июль) 18,5 °C, макс. лет­няя темп-ра 38,2 °C (2010, июль). Темп-ры в центр. рай­онах го­ро­да су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ют­ся от темп-р на его ок­раи­нах. В ре­зуль­та­те про­гре­ва воз­ду­ха при про­хо­ж­де­нии его над М. при сев.-вост. вет­ре в ян­ва­ре темп-ра на се­ве­ре на 2–4 °C ни­же, чем на за­па­де, и на­обо­рот, при сме­не на­прав­ле­ния вет­ра на юго-западный. Пер­вый снег по­яв­ля­ет­ся в но­яб­ре, схо­дит в на­ча­ле ап­ре­ля. Зи­мой от­ме­ча­ет­ся до 6 дней в ме­сяц с от­те­пе­лью, час­то на­блю­да­ют­ся го­ло­лёд и го­ло­ле­ди­ца. Вы­со­та снеж­но­го по­кро­ва мо­жет дос­ти­гать 65 см. Сред­не­го­до­вая сум­ма осад­ков 705 мм (бо́ль­шая их часть вы­па­да­ет в тё­п­лое вре­мя го­да). Ко­ли­че­ст­во вы­па­даю­щих осад­ков в раз­ных рай­онах го­ро­да в те­че­ние од­но­го дня мо­жет раз­ли­чать­ся в 2–3 раза.

Внут­рен­ние во­ды. На тер­ри­то­рии М. на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 356 рек, ре­чек и ручь­ёв. Ре­ка Мо­ск­ва об­ра­зу­ет неск. из­лу­чин, её сток за­ре­гу­ли­ро­ван сис­те­мой гид­ро­уз­лов. Са­мые круп­ные при­то­ки р. Мо­ск­ва в пре­де­лах го­ро­да: Пах­ра с при­то­ка­ми Дес­на, Бит­ца, Мо­ча; Сход­ня, Хим­ка; Се­тунь с при­то­ком Ра­мен­ка; Яу­за с при­то­ка­ми Ич­ка, Се­ре­брян­ка, Ли­хо­бор­ка; ок. 20 во­до­то­ков час­тич­но за­клю­че­но в кол­лек­то­ры или тру­бы и св. 40 – пол­но­стью (ре­ки Не­глин­ная, Та­ра­ка­нов­ка, Пре­сня и др.). В М. соз­да­но ок. 598 от­кры­тых во­до­ёмов, боль­шин­ст­во из них пло­тин­но­го ти­па (об­щая пл. св. 820 га). Наи­бо­лее круп­ные – Ца­ри­цын­ские, Бо­ри­сов­ский, Джам­га­ров­ский, Боль­шой Са­до­вый, Ле­бе­дян­ский, Чер­ки­зов­ский, Кус­ков­ские пру­ды и др. Во­до­снаб­же­ние М. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся б. ч. по ка­на­лу име­ни Мо­ск­вы, часть ко­то­ро­го на­хо­дит­ся в пре­де­лах го­ро­да.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Ес­теств. поч­вен­ный по­кров пред­став­лен пре­им. дер­но­во-под­зо­ли­сты­ми поч­ва­ми раз­ной сте­пе­ни опод­зо­лен­но­сти и ог­ле­ен­но­сти. Он со­хра­нил­ся на тер­ри­то­рии ле­со­пар­ков, за­по­вед­ных, а так­же ма­ло­ос­во­ен­ных тер­ри­то­ри­ях, но с нес­коль­ко из­ме­нён­ным со­ста­вом, строе­ни­ем и свой­ст­ва­ми. Срав­ни­тель­но боль­шие пло­ща­ди в юго-зап. ча­сти М. за­ня­ты под­зо­ли­сты­ми и ал­лю­ви­аль­ны­ми ча­стич­но смы­ты­ми эро­ди­ро­ван­ны­ми поч­ва­ми со сле­да­ми про­дол­жи­тель­но­го аг­рар­но­го ис­поль­зо­ва­ния.

Мно­го­ве­ко­вая хо­зяйств. дея­тель­ность на тер­ри­то­рии М. при­ве­ла к све­де́­нию ес­теств. рас­ти­тель­но­сти. Тер­ри­то­рия М. рас­по­ло­же­на в под­зо­не хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов. Совр. рас­ти­тель­ность пред­став­ле­на в лес­ных мас­си­вах. Лу­го­вая и бо­лот­ная рас­ти­тель­ность за­ни­ма­ет срав­ни­тель­но не­боль­шие пло­ща­ди, гл. обр. в пой­мах рек. Ис­кусств. на­са­ж­де­ния пред­став­ле­ны ли­пой мел­ко­ли­ст­вен­ной, то­по­ля­ми баль­за­ми­че­ским и ка­над­ским, клё­ном ясе­не­ли­ст­ным, ясе­нем пен­силь­ван­ским, а так­же вя­зом, ду­бом че­реш­ча­тым, кон­ским каш­та­ном, бе­рё­зой, раз­ны­ми ви­да­ми ив и др. Круп­ный лес­ной мас­сив со ста­ры­ми ис­кус­ств. на­саж­де­ния­ми ели и сос­ны на­хо­дит­ся не­да­ле­ко от пос. Крас­ная Па­хра.

В ле­сах и не­ко­то­рых ле­со­пар­ках мож­но встре­тить ли­си­цу, гор­но­стая, лас­ку, чёр­но­го хорь­ка и нор­ку; са­мые мно­го­чис­лен­ные сре­ди мле­ко­пи­таю­щих го­ро­да – мел­кие гры­зу­ны (ры­жая по­лёв­ка, лес­ная и по­ле­вая мы­ши и др.). До­м ́о­вые мы­ши и се­рые кры­сы на­се­ля­ют прак­ти­че­ски все за­стро­ен­ные тер­ри­то­рии М., они яв­ля­ют­ся при­род­ны­ми но­си­те­ля­ми разл. за­бо­ле­ва­ний, опас­ных для че­ло­ве­ка. В центр. рай­онах го­ро­да, плот­но за­стро­ен­ных и поч­ти ли­шён­ных зе­ле­ни, гнез­дят­ся в боль­ших ко­ли­че­ст­вах си­зый го­лубь, се­рая во­ро­на, до­мо́­вый во­ро­бей, стриж. В хо­ро­шо озе­ле­нён­ных квар­та­лах по­се­ля­ют­ся боль­шая си­ни­ца, ла­зо­рев­ка, се­рая му­хо­лов­ка, скво­рец, гал­ка и др. В пар­ках оби­та­ют ти­пич­но лес­ные ви­ды: боль­шой и ма­лый пё­ст­рые дят­лы, обык­но­вен­ный по­пол­зень, со­кол-чег­лок, дрозд-ря­бин­ник и др. В юго-зап. ча­сти М. обыч­ны оби­та­те­ли хвой­но-ши­ро­ко­лист­вен­ных и ши­ро­ко­лист­вен­ных ле­сов – лось, ко­су­ля, ка­бан, ку­ни­ца, бел­ка, по­лёв­ки, лес­ная мышь, зем­ле­рой­ки, ёж, из птиц – ряб­чик, дят­лы, му­хо­лов­ки, си­ни­цы, пе­но­чки, слав­ки, зяб­лик и др. Сре­ди оби­та­те­лей во­доё­мов – реч­ной бобр, нор­ка, из их­тио­фау­ны – щу­ка, на­лим, окунь, лещ, су­дак, плот­ва, го­лавль и др.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. В ат­мо­сфер­ный воз­дух М. еже­год­но вы­бра­сы­ва­ет­ся бо­лее 1 млн. т за­гряз­няю­щих ве­ществ, из них св. 90% при­хо­дит­ся на ав­то­транс­порт, ос­таль­ная часть – на пром. пред­при­ятия, ТЭЦ, рай­он­ные и квар­таль­ные те­п­ло­вые стан­ции, очи­ст­ные со­ору­же­ния. Наи­бо­лее опас­ны­ми для здо­ро­вья на­се­ле­ния яв­ля­ют­ся ди­ок­сид азо­та, мел­кие взве­шен­ные час­ти­цы (ме­нее 10 мкм), фор­маль­де­гид, по­ли­аро­ма­ти­че­ские уг­ле­во­до­ро­ды. По дан­ным эко­ло­гич. мо­ни­то­рин­га, на тер­ри­то­рии М. от­ме­ча­ет­ся вы­со­кая из­мен­чи­вость уров­ня за­гряз­не­ния ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха. Вбли­зи ав­то­трасс кон­цен­тра­ции за­гряз­няю­щих ве­ществ ре­гу­ляр­но пре­вы­ша­ют ус­та­нов­лен­ный сред­не­су­точ­ный нор­ма­тив по озо­ну, фор- маль­де­ги­ду, ок­си­ду и ди­ок­си­ду азо­та. На жи­лых тер­ри­то­ри­ях М. сред­не­го­до­вые кон­цен­тра­ции боль­шин­ст­ва за­гряз­няю­щих ве­ществ не пре­вы­ша­ют ус­та­нов­лен­ных ги­гие­ни­че­ских нор­ма­ти­вов. В 2002–11 на­блю­да­лась ус­той­чи­вая тен­ден­ция к сни­же­нию сред­не­го­до­во­го уров­ня за­гряз­не­ния ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха ок­си­дом уг­ле­ро­да, ок­си­да­ми азо­та, мел­ки­ми взве­шен­ны­ми час­ти­ца­ми и ста­би­ли­за­ция за­гряз­не­ния ди­ок­си­дом се­ры на ми­ним. уров­не. В це­лом уро­вень за­гряз­не­ния ат­мо­сфер­но­го воз­ду­ха в М. срав­ним с дру­ги­ми го­ро­да­ми ми­ра со сход­ной ан­тро­по­ген­ной на­груз­кой.

Об­щий объ­ём сточ­ных вод со­став­ля­ет св. 1200 млн. м3 (2011). Ка­че­ст­во во­ды в р. Мо­ск­ва в чер­те го­ро­да в це­лом со­от­вет­ст­ву­ет нор­ма­ти­вам, ус­та­нов­лен­ным для во­до­ёмов куль­тур­но-бы­то­во­го на­зна­че­ния, со­стоя­ние её при­то­ков от­ли­ча­ет­ся бо­лее низ­ким ка­че­ст­вом во­ды, вы­зван­ным ан­тро­по­ген­ной транс­фор­ма­ци­ей боль­шин­ст­ва при­то­ков вслед­ст­вие за­клю­че­ния их в кол­лек­то­ры, на­ру­ше­ни­ем ес­те­ств. эко­си­сте­мы и сни­же­ни­ем про­цес­сов са­мо­очи­ще­ния во­до­то­ков. Наи­бо­лее низ­кий уро­вень за­гряз­не­ния во­ды ха­рак­те­рен для осн. круп­ных при­то­ков р. Мо­ск­ва (Сход­ня, Се­тунь, Яу­за), имею­щих пол­но­стью от­кры­тое рус­ло. Наи­бо­лее вы­со­ким уров­нем за­гряз­не­ния от­ли­ча­ют­ся во­до­то­ки, про­те­каю­щие в центр. час­ти М. и имею­щие наи­мень­ший рас­ход во­ды. По ито­гам на­блю­де­ний 2011 от­ме­ча­лось су­ще­ст­вен­ное улуч­ше­ние ка­че­ст­ва во­ды ма­лых рек го­ро­да.

При­род­ные ох­ра­няе­мые тер­ри­то­рии в прежних границах М. за­ни­ма­ют св. 30% пло­ща­ди, что яв­ля­ет­ся очень вы­со­ким по­ка­за­те­лем для круп­ных го­ро­дов. В пре­де­лах М. на­хо­дят­ся круп­ные лес­ные мас­си­вы: нац. парк Ло­си­ный Ост­ров, при­род­но-ис­то­рич. пар­ки Ца­ри­цы­но, Бит­цев­ский лес, Из­май­ло­во, Кузь­мин­ки- Люб­ли­но, По­кров­ское-Стреш­не­во, Мо­ск­во­рец­кий и др. В при­ле­гаю­щих к М. рай­онах Мо­с­ков­ской обл. со­хра­ни­лись ле­са ле­со­пар­ко­во­го за­щит­но­го поя­са, соз­дан­но­го в 1935.

Автор статьи: А. А. Тиш­ков (фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ский очерк).

На­се­ле­ние. 91,6% нас. М. со­став­ля­ют рус­ские, 1,4% – ук­ра­ин­цы, 1,4% – та­та­ры, 1% – ар­мя­не, 0,5% – азер­бай­джан­цы, 0,5% – ев­реи, 0,4% – бе­ло­ру­сы, 0,4% – гру­зи­ны, 0,3% – уз­бе­ки, 0,2% – тад­жи­ки, 0,2% – мол­да­ва­не, 0,2% – морд­ва и др. (2010, пе­ре­пись).

М. – са­мый на­се­лён­ный субъ­ект РФ. По­ми­мо по­сто­ян­но­го на­се­ле­ния, в М. вре­мен­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но св. 630 тыс. чел., в т. ч. ок. 280 тыс. чел. – гра­ж­да­не РФ, ок. 360 тыс. чел. – иностр. гра­ж­да­не (дан­ные Фе­де­раль­ной ми­грац. служ­бы Рос­сии на 1.12.2011; без учё­та све­де­ний о про­жи­ваю­щих в го­сти­ни­цах, а также лицах, имею­щих раз­ре­ше­ние на вре­мен­ное про­жи­ва­ние и вид на жи­тель­ст­во). По оцен­кам, в М. по­сто­ян­но про­жи­ва­ет не ме­нее 1 млн. не­ле­галь­ных ми­гран­тов. В це­лом в М. еже­днев­но на­счи­ты­ва­ет­ся св. 15 млн. чел. (в т. ч. с учё­том по­сто­ян­ных тру­до­вых ми­гран­тов из Мос­ков­ской обл. и др. субъ­ек­тов РФ).

В 2000-е гг. рост на­се­ле­ния М. обес­пе­чи­вал­ся ми­грац. при­то­ком на­се­ле­ния, ко­то­рый ком­пен­си­ро­вал его ес­теств. убыль (5,8 на 1000 жит. в 2000; 0,2 в 2010, пе­ре­пись). Ро­ж­дае­мость воз­рос­ла (7,3 на 1000 жит. в 2000; 10,7 в 2010) и дос­тиг­ла уров­ня кон. 1980-х гг. (в т. ч. за счёт фак­то­ра т. н. де­мо­гра­фич. вол­ны – в воз­раст ак­тив­ных де­то­ро­ж­де­ний всту­пи­ло мно­го­числ. по­ко­ле­ние ро­див­ших­ся в нач. 1980-х гг.). Сни­зи­лись по­ка­за­те­ли смерт­но­сти (13,1 на 1000 жит. в 2000; 10,9 в 2010) и мла­ден­че­ской смерт­но­сти (10,9 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных в 2000; 6,1 в 2010). На­се­ле­ние М. ста­биль­но ста­ре­ет: за 1990–2010 до­ля лиц мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) сни­зи­лась с 19,8% до 12,8%; до­ля лиц стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та воз­рос­ла с 21,6% до 23,7%. До­ля жен­щин (53,9% в 2010) на­хо­дит­ся на уров­не сред­не­го по РФ, в т. ч. в ре­зуль­та­те ми­грац. при­то­ка (75 на 10 тыс. жит. в 2010) гл. обр. муж­чин тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 73,6 го­да (3-е ме­сто в РФ пос­ле Ин­гу­ше­тии и Да­ге­ста­на, 2009; муж­чи­ны – 69,5, жен­щи­ны – 77,7 го­да).

Ср. плот­ность нас. ок. 10,7 тыс. чел./км2 (на 1.1.2011), что зна­чи­тель­но вы­ше, чем в боль­шин­ст­ве круп­ных го­ро­дов Ев­ро­пы и Сев. Аме­ри­ки. Плот­ность на­се­ле­ния по­вы­ша­ет­ся к ок­раи­нам (наи­боль­шая – на тер­ри­то­ри­ях с пре­об­ла­да­ни­ем мно­го­этаж­ной за­строй­ки, в т. ч. в Зяб­ли­ко­ве, Но­во­ко­си­не, Оре­хо­ве-Бо­ри­со­ве, Де­гу­ни­не, – до 23–28 тыс. чел./км2). Наи­ме­нее плот­но за­се­лён ряд рай­онов за пре­де­ла­ми МКАД (Мол­жа­ни­нов­ский, Вну­ко­во, Се­вер­ный – ме­нее 3 тыс. чел./км2). Круп­ней­шие по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния рай­оны М. (тыс. чел., 2010, пе­ре­пись): Марь­и­но (247), Вы­хи­но- Жу­ле­би­но (220), Юж. Бу­то­во (178), Ясе­не­во (175), От­рад­ное (175).

М. – центр круп­ней­шей в Ев­ро­пе Моск. гор. аг­ло­ме­ра­ции. Пл. св. 13 тыс. км2, на­се­ле­ние (в за­ви­си­мо­сти от ме­то­ди­ки под­счё­та) от 14,5 до 17,5 млн. чел. (2010).

Автор статьи: А. А. По­пов.

Ре­ли­гия. В М. офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 380 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций РПЦ, при этом су­щест­ву­ет ок. 840 хра­мов и ча­со­вен (в т. ч. при­пис­ные, до­мо­вые; на 1.1.2012), реа­ли­зу­ет­ся про­грам­ма строи­тель­ст­ва 200 но­вых хра­мов. В свя­зи с из­ме­не­ни­ем гра­ниц М. на вклю­чае­мых в её со­став тер­ри­то­ри­ях по­ста­нов­ле­ни­ем Свя­щен­но­го Си­но­да РПЦ от 28.12.2011 об­ра­зо­ва­но ви­ка­ри­ат­ст­во с 3 бла­го­чи­ния­ми. В М. так­же за­ре­ги­стри­ро­ва­ны (на 1.1.2012): 73 об­щи­ны еван­гель­ских хри­сти­ан, 44 пре­сви­те­ри­ан­ские об­щи­ны, 38 иуда­ист­ских ре­лиг. ор­га­ни­за­ций, 35 об­щин еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов, 28 му­сульм. ре­лиг. ор­га­ни­за­ций, 27 при­хо­дов Ме­то­дист­ской церк­ви, 17 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций буд­ди­стов, 16 об­щин хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской, 15 ста­ро­об­рядч. об­щин, 13 об­щин ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, 8 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, 8 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций Еван­ге­ли­чес­ко-лю­те­ран­ской церк­ви, 5 ре­лиг. ор­га­ни­за­ций Меж­ду­нар. об-ва со­зна­ния Криш­ны, 4 об­щи­ны мес­си­ан­ских ев­ре­ев, 3 при­хо­да Ар­мян­ской апос­толь­ской церк­ви и др.

В М. на­хо­дят­ся цен­тра­ли­зов. ор­га­ни­за­ции и ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны мн. ре­лиг. объ­е­ди­не­ний Рос­сии: Мо­с­ков­ская пат­ри­ар­хия (РПЦ); Ми­тро­по­лия Мо­с­ков­ская и всея Ру­си Рус. пра­во­слав­ной ста­ро­об­рядч. церк­ви; Рос. со­вет Древ­ле­пра­во­слав­ной по­мор­ской церк­ви; Ми­тро­по­лия Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви в Рос­сии; Центр. про­пство Еван­ге­ли­че­ско-лю­те­ран­ской церк­ви Ев­роп. час­ти Рос­сии; Рос. со­юз еван­гель­ских хри­сти­ан-бап­ти­стов; Рос. цер­ковь хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской; Рос. объ­е­ди­нён­ный со­юз хри­сти­ан ве­ры еван­гель­ской; Со­юз хри­сти­ан­ских пре­сви­те­ри­ан­ских церк­вей; Центр. ду­хов­ное уп­рав­ле­ние му­суль­ман Рос­сии (ЦДУМ) с его со­став­ляю­щи­ми: Ду­хов­ное уп­рав­ле­ние му­суль­ман г. Мо­ск­вы и Центр. ре­гио­на «Мос­ков­ский муф­ти­ят» и Ду­хов­ное уп­рав­ле­ние му­суль­ман Си­би­ри, Со­вет муф­ти­ев Рос­сии с его со­став­ляю­щи­ми: Ду­хов­ное уп­рав­ле­ние му­суль­ман Ев­роп. ча­сти Рос­сии (ДУМЕР) и Ду­хов­ное уп­рав­ле­ние му­суль­ман Азиат. ча­сти Рос­сии, и др.; Кон­гресс евр. ре­лиг. об­щин и ор­га­ни­за­ций Рос­сии; Фе­де­ра­ция евр. об­щин Рос­сии; Центр. ду­хов­ное управ­ле­ние буд­ди­стов и др. (все­го 78 цен­тра­ли­зов. ре­лиг. ор­га­ни­за­ций).

Тер­ри­то­рия М. вхо­дит (на­ря­ду с Моск. обл.) в Мо­с­ков­скую епар­хию РПЦ, воз­глав­ляе­мую пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си. Управ­ле­ние при­хо­да­ми М. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез Епар­хи­аль­ный со­вет Мо­ск­вы. В М. на­хо­дят­ся из­вест­ные пра­во­слав­ные хра­мы: ка­фед­раль­ный со­бор РПЦ – Хри­ста Спа­си­те­ля храм, Бо­го­яв­лен­ский пат­ри­ар­ший со­бор, со­бо­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, ча­сов­ня в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри у Вос­кре­сен­ских во­рот Ки­тай-го­ро­да и др. Дей­ст­ву­ют мо­на­сты­ри РПЦ: муж­ские – Но­во­спас­ский мо­на­стырь, Да­ни­лов мо­на­стырь, Дон­ской мо­на­стырь, Вы­со­ко­пет­ров­ский мо­на­стырь, Заи­ко­нос­пас­ский мо­на­стырь, Сре­тен­ский мо­на­стырь; жен­ские – Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь, Бо­го­ро- дице-Ро­ж­де­ст­вен­ский мон. (ос­но­ван в кон. 14 в., за­крыт в 1922, воз­ро­ж­дён в 1993), За­чать­ев­ский мон. (ос­но­ван в 1584, за­крыт в 1927, воз­ро­ж­дён в 1995), По­кров­ский мон. (ос­но­ван в 1635 как муж­ской, за­крыт в 1920-е гг., воз­ро­ж­дён в 1994 как жен­ский), Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский мон. (ос­но­ван в 15 в., за­крыт в 1926, воз­ро­ж­дён в 2000), а также Мар­фо-Ма­ри­ин­ская оби­тель; на присоединённой к М. территории – жен. мон. Трои­це-Оди­ги­три­ев­ская Зо­си­мо­ва пу­стынь (основана в 1826, закры­та к 1929, возрождена в 2000). В М. на­хо­дят­ся так­же ка­то­лич. ка­фед­раль­ный со­бор в честь Не­по­роч­но­го за­ча­тия Пре­свя­той Де­вы Ма­рии, Моск. со­бор­ная ме­четь, Моск. хо­раль­ная си­на­го­га и др.

Ис­то­ри­че­ский очерк. Впер­вые «Мос­ковъ» упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си как ме­сто встре­чи 4–5.4.1147 рос­то­во-суз­даль­ско­го кн. Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го со сво­им со­юз­ни­ком – нов­го­род-се­вер­ским кн. Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем (прие­хал вме­сте с сы­ном Оле­гом и ря­зан­ским кня­жи­чем Вла­ди­ми­ром Свя­то­сла­ви­чем). Строи­тель­ст­во пер­вой де­ре­во-зем­ля­ной кре­по­сти на юго-зап. око­неч­но­сти Бо­ро­виц­ко­го хол­ма (см. Мо­с­ков­ский Кремль) Твер­ская ле­то­пись от­но­сит к 1156 («за­ло­жи градъ Моськ­ву на ус­тий же Не­глин­ны, вы­ше ре­кы Ау­зы»; су­ще­ст­ву­ют ар­хео­ло­ги­че­ски не под­твер­ждён­ные пред­по­ло­же­ния о бо­лее ран­ней по­строй­ке кре­по­сти). Яв­ля­ясь един­ст­вен­ной по­гра­нич­ной кре­по­стью на юго-зап. гра­ни­це Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва, М. кон­тро­ли­ро­ва­ла его по­гра­ни­чье с Но­в­го­род­ской рес­пуб­ли­кой, Чер­ни­гов­ским, Смо­лен­ским и Ря­зан­ским кня­же­ст­ва­ми. Го­род упо­ми­на­ет­ся в хо­де со­бы­тий меж­до­усо­би­цы 1174–76. Осе­нью 1176 М. и ок­ре­ст­ные сё­ла со­жже­ны во вре­мя на­па­де­ния ря­зан­ско­го кн. Гле­ба Рос­ти­сла­ви­ча, но вско­ре го­род был вос­ста­нов­лен. В кон. 1212 – ле­том 1213, во вре­мя борь­бы сы­но­вей кн. Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до за вла­ди­мир­ское на­след­ст­во, М. на не­про­дол­жи­тель­ное вре­мя за­хва­тил кн. Вла­ди­мир Все­во­ло­до­вич. В янв. 1238 го­род со­жжён во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, но вновь бы­ст­ро вос­ста­нов­лен.

По не­ко­то­рым дан­ным, в 1247 М. бы­ла вы­де­ле­на в удел кн. Ми­хаи­лу Яро­сла­ви­чу Хо­роб­ри­ту. По за­ве­ща­нию кн. Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го го­род стал уде­лом его млад­ше­го сы­на Да­нии­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча (фор­маль­но кня­жил с 1263, ре­аль­но – с 1271), по­ло­жив­ше­го на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию Моск. кн-ва (с кон. 14 в. Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва). В 1325 в М. из Вла­ди­ми­ра пе­ре­не­се­на ре­зи­ден­ция ми­тро­по­ли­тов Ки­ев­ских (с 1448 – Мо­с­ков­ских) и всея Ру­си. В сер. 14 – нач. 16 вв. ка­ж­дый из кня­зей – моск. Рю­ри­ко­ви­чей имел свою до­лю до­хо­дов от управ­ле­ния го­ро­дом (т. н. трет­ная сис­те­ма); кня­же­ская юрис­дик­ция по важ­ней­шим де­лам в 15 в. вклю­ча­ла бли­жай­шую ок­ру­гу с сё­ла­ми Сем­чин­ское, До­ро­го­ми­ло­во, Да­ни­лов­ское и Ан­д­ро­ни­ко­вым мон. В 1368 и 1370, во вре­мя Оль­гер­да по­хо­дов, М. вы­дер­жа­ла оса­ды войск ли­тов. кн. Оль­гер­да. Об­ма­ном за­хва­че­на и со­жже­на ор­дын­ца­ми во вре­мя Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382, вы­дер­жа­ла оса­ду ор­дын­ских войск во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408.

В 1478–1712 сто­ли­ца Рус. гос-ва. В кон. 15–17 вв. в от­сут­ст­вие вел. кня­зя (с 1547 ца­ря) го­род управ­лял­ся из­бран­ны­ми (над­вор­ны­ми) боя­ра­ми (в ис­то­рио­гра­фии эта сис­те­ма по­лу­чи­ла назв. «бо­яр­ские ко­мис­сии»). М. силь­но по­стра­да­ла от по­жа­ров во вре­мя круп­ней­ших крым­ских ха­нов на­бе­гов (Му­хам­мед-Ги­рея I в 1521, Дев­лет-Ги­рея I в 1571, Га­зи-Ги­рея II в 1591). В 1553 в М. ос­но­вана пер­вая рус. ти­по­гра­фия. В пе­ри­од оп­рич­ни­ны (1565–72) и су­ще­ст­во­ва­ния Осо­бо­го дво­ра ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го (до 1584) осн. часть го­ро­да на­хо­ди­лась под кон­тро­лем зем­щи­ны. В Смут­ное вре­мя М. как сто­ли­ца го­судар­ст­ва яв­ля­лась цен­тром всех клю­че­вых со­бы­тий (свер­же­ние ца­ря Фё­до­ра Бо­ри­со­ви­ча, во­ца­ре­ние и свер­же­ние Лже­дмит­рия I, во­ца­ре­ние и свер­же­ние Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го и др.). В 1608–10 в с. Ту­ши­но (ны­не в чер­те М.) рас­по­ла­гал­ся Ту­шин­ский ла­герь Лже­дмит­рия II – аль­тер­на­тив­ный пра­ви­тель­ст­ву Шуй­ско­го центр вла­сти в Рус. гос-ве. В 1610–12 М. на­хо­ди­лась под кон­тро­лем поль­ско-ли­тов. гар­ни­зо­на (ко­ман­дую­щие – А. К. Гон­сев­ский, в 1612 Н. Струсь). В мар­те 1611 го­ро­жа­не под­ня­ли вос­ста­ние, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по­гиб­ли мн. став­лен­ни­ки польск. ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, ру­ко­во­див­шие разл. гос. ор­га­на­ми. В апр. – мае 1611 си­лы Пер­во­го опол­че­ния 1611 взя­ли уз­ло­вые ук­ре­п­ления Бе­ло­го го­ро­да, од­на­ко даль­ше про­дви­нуть­ся не смог­ли; го­род ос­тал­ся под кон­тро­лем ин­тер­вен­тов. Ос­во­бо­ж­дён си­ла­ми Вто­ро­го опол­че­ния 1611–12: 22.10(1.11).1612 за­нят Ки­тай-го­род, 27.10(6.11).1612 поль­ско-ли­тов. гар­ни­зон в Крем­ле ка­пи­ту­ли­ро­вал. Вос­ста­нов­ле­ние М. дли­лось вплоть до 1630-х гг. В 1620-х гг. го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся силь­ней­шим по­жа­рам, осо­бен­но раз­ру­ши­тель­ным стал по­жар 1626, в ко­то­ром по­гиб­ли ар­хи­вы при­ка­зов – центр. гос. уч­ре­ж­де­ний Рус. гос-ва. Важ­ны­ми по­ли­тич. со­бы­тия­ми 17 в. в М. ста­ли Со­ля­ной бунт 1648, Мед­ный бунт 1662, Стре­лец­кое вос­ста­ние 1682 и Стре­лец­кое вос­ста­ние 1698. В 17 в. про­ис­хо­ди­ло уп­лот­не­ние за­строй­ки внут­ри Зем­ля­но­го го­ро­да (Са­до­во­го коль­ца). За его пре­де­ла­ми про­дол­жа­ли воз­ни­кать и раз­ви­вать­ся мно­го­числ. сло­бо­ды.

В 1708–1929 адм. центр Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. В 1712 по рас­по­ря­же­нию ца­ря Пет­ра I сто­ли­ца го­су­дар­ст­ва пе­ре­не­се­на в строя­щий­ся С.-Пе­тер­бург, од­на­ко М. со­хра­ни­ла роль «вто­рой сто­ли­цы»: здесь в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля по-преж­не­му про­хо­ди­ли ко­ро­на­ции рос. мо­нар­хов и свя­зан­ные с этим тор­же­ст­ва. В 18 – нач. 19 вв. М. яв­лялась цен­тром при­тя­же­ния вид­ней­ших пред­ста­ви­те­лей рос. зна­ти, осо­бен­но по­сле про­воз­гла­ше­ния Ма­ни­фе­ста о воль­но­сти дво­рян­ст­ва 1762. В М. на­хо­дил­ся ряд выс­ших гос. уч­ре­ж­де­ний (Моск. се­нат­ская кон­то­ра, часть де­пар­та­мен­тов Се­на­та). В 1728–32, в прав­ле­ние имп. Пет­ра II (1727–30) и в на­ча­ле прав­ле­ния имп. Ан­ны Ива­нов­ны (1730–40), офи­ци­аль­ная сто­ли­ца Рос. им­пе­рии. В 1730 на­ча­лось уст­рой­ст­во улич­но­го ос­ве­ще­ния, в 1781 – со­ору­же­ние пер­во­го в Рос­сии гор. Мы­ти­щин­ско­го во­до­про­во­да. В 1771 в М. во вре­мя эпи­де­мии чу­мы вспых­нул т. н. Чум­ной бунт – од­но из круп­ней­ших гор. вы­сту­п­ле­ний в Рос­сии 18 в., бес­поряд­ки бы­ли пре­кра­ще­ны от­прав­лен­ным в Мо­ск­ву во­ен. от­ря­дом под ко­манд. гр. Г. Г. Ор­ло­ва. В со­от­вет­ст­вии с Жа­ло­ван­ной гра­мо­той го­ро­дам 1785 в М. уч­ре­ж­де­на об­щая го­род­ская ду­ма, гла­вой гор. управ­ле­ния из­би­рал­ся го­род­ской го­ло­ва.

Тра­ги­че­ской стра­ни­цей в ис­то­рии М. стала Отечественная вой­на 1812 . Ра­но ут­ром 2(14).9.1812 по ре­ше­нию про­шед­ше­го на­ка­ну­не со­ве­та в Фи­лях рос. вой­ска ос­та­ви­ли М., во 2-й по­ло­ви­не дня в го­род во­шли франц. вой­ска. Уже в тот же день в М. на­ча­лись по­жа­ры, ко­то­рые про­дол­жа­лись вплоть до 8(20) сент., унич­то­жив 3/4 по­стро­ек сто­ли­цы; бо­лее все­го по­стра­да­ли Ки­тай-го­род, Бе­лый го­род и Зем­ля­ной го­род, жерт­ва­ми по­жа­ра ста­ли неск. ты­сяч тя­же­ло­ра­не­ных рус. сол­дат, в ог­не по­гиб­ли ху­дож. и на­уч. со­кро­ви­ща: все кол­лек­ции, му­зеи, ла­бо­ра­то­рии, ар­хив и биб­лио­те­ка Моск. ун-та, зна­ме­ни­тая б-ка Д. П. Бу­тур­ли­на (см. в ст. Бу­тур­ли­ны), со­б­ра­ние кар­тин гр. А. Г. Ор­ло­ва-Чес­мен­ско­го, кол­лек­ция древ­но­стей гр. А. И. Му­си­на-Пуш­ки­на, уни­каль­ные книж­ные со­б­ра­ния В. Л. Пуш­ки­на, гр. Н. П. Ру­мян­це­ва и др. 6(18) окт. осн. си­лы франц. войск по­ки­ну­ли М. [На­по­ле­он I вы­ехал из М. 7(19) окт.], в ночь на 11(23) окт. из го­ро­да уш­ли вой­ска моск. во­ен. гу­бер­на­то­ра франц. мар­ша­ла Э. А. Мор­тье. 11(23) окт. ка­за­ка­ми от­ря­да ген.-м. И. Д. Ило­вай­ско­го (см. в ст. Ило­вай­ские ) в Мо­с­ков­ском Крем­ле бы­ли за­хва­че­ны франц. са­пё­ры, ос­тав­лен­ные там для осу­ще­ст­в­ле­ния под­ры­ва, ко­то­рый уда­лось пре­дот­вра­тить (часть фи­ти­лей по­ту­ше­на до­ж­дём, часть мо­ск­ви­ча­ми). По­след­ст­вия по­жа­ра в осн. уст­ра­не­ны к кон. 1820-х гг., ра­бо­та­ми по вос­ста­нов­ле­нию го­ро­да ве­да­ла Ко­мис­сия для строе­ния Мо­ск­вы (1813–43).

В 19 – нач. 20 вв. М. пре­вра­ти­лась в один из круп­ней­ших пром. цен­тров Ев­роп. Рос­сии. В 1851 со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с С.-Пе­тер­бур­гом, к нач. 20 в. ста­ла круп­ней­шим ж.-д. уз­лом Рос­сии, от­кры­то дви­же­ние по ли­ни­ям: Мо­ск­ва – Вла­ди­мир (1861), Мо­ск­ва – Ко­лом­на (1862), Мо­ск­ва – Сер­ги­ев По­сад (1862), Мо­ск­ва – Сер­пу­хов (1866), Мо­ск­ва – Смо­ленск (1870), Мо­ск­ва – Брянск (1899), Мо­ск­ва – Па­ве­лец (1900), Мо­ск­ва – Зи­лан (1901), Мо­ск­ва – Бес­куд­ни­ко­во (1902; ли­ния Бес­куд­ни­ко­во – Са­вё­ло­во от­кры­та в 1900); в 1908 пу­ще­на в строй Мо­с­ков­ская ок­руж­ная же­лез­ная до­ро­га.

В 1896 ко­ро­на­ция имп. Ни­ко­лая II и имп. Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны бы­ла ом­ра­че­на ги­бе­лью мн. лю­дей в дав­ке 18(30) мая при раз­да­че ко­ро­нац. по­дар­ков (см. «Хо­дын­ка»). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905–07 про­изош­ло Мос­ков­ское де­кабрь­ское вос­ста­ние 1905 – од­но из круп­ней­ших в стра­не. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 го­род стал аре­ной бо­ёв ме­ж­ду час­тя­ми, вер­ны­ми Вре­мен­но­му пра­ви­тель­ст­ву, и от­ря­да­ми крас­но­ар­мей­цев; в ре­зуль­та­те них зна­чи­тель­но по­стра­дал Мо­с­ков­ский Кремль. 3(16) но­яб. в М. бы­ла ус­та­нов­ле­на сов. власть, в 1917–91 ру­ко­во­дство го­ро­дом осу­ще­ст­в­лял Моск. гор. со­вет (Мос­со­вет; рас­пу­щен в 1993). 11.3.1918 из Пет­ро­гра­да в М. пе­ре­еха­ли Сов­нар­ком и ЦК РКП(б), 12 мар­та М. про­воз­гла­ше­на сто­ли­цей РСФСР. В 1922–91 сто­ли­ца СССР. С 1929 адм. центр Мо­с­ков­ской обл. В 1931 вы­де­ле­на в отд. адм.-хо­зяйств. еди­ни­цу. В 1932–1937 по­стро­ен ка­нал Мо­ск­ва – Вол­га (с 1947 ка­нал име­ни Мо­ск­вы), со­еди­нив­ший р. Мо­ск­ва с р. Вол­га, ре­шив­ший про­бле­му во­до­снаб­же­ния го­ро­да. По­сле его от­кры­тия М. по­лу­чи­ла не­фор­маль­ное зва­ние «пор­та пя­ти мо­рей».

В Вел. Отеч. вой­ну мо­ск­ви­чи сфор­ми­ро­ва­ли 16 ди­ви­зий нар. опол­че­ния (св. 160 тыс. чел.) и др. со­еди­не­ния. Мн. пред­при­ятия бы­ли эва­куи­ро­ва­ны в вост. рай­оны стра­ны, где на их ба­зе воз­ник­ли но­вые круп­ные пром. пред­при­ятия. Мас­си­ро­ван­ные на­лё­ты герм. авиа­ции осе­нью 1941 в це­лом не при­ве­ли к боль­шим раз­ру­ше­ни­ям. В хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941–42 го­род уда­лось от­сто­ять, а контр­на­сту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии под Мо­ск­вой ста­ло пер­вым круп­ным ус­пе­хом сов. войск. Вес­ной 1942 на­ча­лась ре­эва­куа­ция пред­при­ятий тя­жё­лой и обо­рон­ной пром-сти, в го­ро­де фор­ми­ро­ва­лись но­вые во­ин­ские час­ти, соз­да­ва­лись гос­пи­та­ли. Го­род-ге­рой (1965). В со­став М. был вклю­чён ряд круп­ных на­се­лён­ных пунк­тов, в том чис­ле го­ро­да Ба­буш­кин, Кун­це­во, Люб­ли­но, Пе­ро­во, Ту­ши­но (все 1960), Солн­це­во (1984), сев. часть г. Щер­бин­ка (1988); по­сёл­ки гор. ти­па Ра­мен­ки, Че­рё­муш­ки (оба 1958), Бес­куд­ни­ко­во, Би­рю­лё­во, Ка­пот­ня, На­га­ти­но, Оча­ко­во, Са­бу­ро­во, Хов­ри­но (все 1960), Бу­то­во, За­пад­ный, Ко­си­но, Ме­щёр­ский, Пе­ре­дел­ки­но (все 1984); ра­бо­чие по­сёл­ки Вну­ко­во, Вос­точ­ный, Не­кра­сов­ка, Руб­лё­во, Се­вер­ный (все 1991); г. Зе­ле­но­град об­ра­зу­ет адм. ок­руг Мо­ск­вы. В 1991 в М. уч­ре­ж­дён пост мэ­ра как выс­ше­го долж­но­ст­но­го ли­ца в сис­те­ме гор. вла­сти (в 1991–92 этот пост за­ни­мал Г. Х. По­пов, в 1992–2010 – Ю. М. Луж­ков; с 2010 – С. С. Со­бя­нин). С 25.12.1991 сто­ли­ца Рос. Фе­де­ра­ции. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ 1993 М. – го­род фе­де­раль­но­го зна­че­ния – субъ­ект РФ. В 1995 при­нят дей­ст­вую­щий Ус­тав го­ро­да Мо­ск­вы. В ре­зуль­та­те ут­верж­де­ния «Со­гла­ше­ния об из­ме­не­нии гра­ни­цы меж­ду субъ­ек­та­ми Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции го­ро­дом Мо­ск­вой и Мос­ков­ской об­ла­стью» от 30.6.2011 (Моск. го­род­ская ду­ма 6.7.2011; Моск. об­ласт­ная ду­ма 7.7.2011; Со­вет Фе­де­ра­ции 13.7.2011), а за­тем его уточ­нён­но­го ва­ри­ан­та со скор­рек­ти­ро­ван­ны­ми гра­ни­ца­ми (Моск. го­род­ская ду­ма 7.12.2011; Моск. об­ласт­ная ду­ма 7.12.2011, Со­вет Фе­де­ра­ции 27.12.2011; всту­пи­ло в си­лу с 1.7.2012) в со­став М. пе­ре­да­на тер­рито­рия в 148 тыс. га, вклю­чая го­ро­да Мос­ков­ский, Тро­ицк, Щер­бин­ка, по­сёл­ки гор. ти­па Ки­ев­ский и Ко­кош­ки- но и др.

Хо­зяй­ст­во. М. – круп­ней­ший эко­но­мич. центр РФ (до­ля в рос. ВВП ок. 22%, 2009). Гл. центр де­ло­вой ак­тив­но­сти стра­ны: здесь фор­ми­ру­ет­ся св. 50% на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний в бюд­жет РФ (2010). В сто­ли­це рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы поч­ти всех ве­ду­щих рос. ком­па­ний, в т. ч. в об­лас­ти до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и при­род­но­го га­за [«Газ­пром», ЛУКОЙЛ, «Рос­нефть», «Слав­нефть», хол­динг «Тю­мен­ская неф­тя­ная ком­па­ния» (ТНК-ВР)], элек­тро­энер­ге­ти­ки [кон­церн «Рос­энер­го­атом», «Рус­гид­ро», «Фе­де­раль­ная се­те­вая ком­па­ния ЕЭС» (ФСК ЕЭС)], ме­тал­лур­гии (гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­па­ния «Но­риль­ский ни­кель», «Ме­тал­ло­ин­вест», «Ме­чел», «Объ­е­ди­нён­ная ком­па­ния РУСАЛ», «Труб­ная ме­тал­лур­ги­че­ская ком­па­ния»), ма­ши­но­строе­ния (Кон­церн ПВО «Ал­маз-Ан­тей», ОПК «Обо­рон­пром»), хи­мич. пром-сти («Ев­ро­Хим»), транс­пор­та («Транс­нефть», «Рос. же­лез­ные до­ро­ги»), те­ле­ком­му­ни­ка­ций (ак­цио­нер­ная фи­нан­со­вая ком­па­ния «Сис­те­ма», «Вым­пел­Ком», «Ме­га­фон», «Связь­ин­вест»), фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти (Сбер­банк, ВТБ, Газ­пром­банк), а так­же пред­ста­ви­тель­ст­ва боль­шин­ст­ва круп­ных за­ру­беж­ных ком­па­ний, дей­ст­вую­щих в РФ («Boeing», «ConocoPhillips», «Kraft Foods», «Nestlé», «Unilever», «Proc­ter & Gamble», «Google», IBM, «Microsoft» и др.). М. вхо­дит в Центр. эко­но­мич. р-н. В эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся так­же про­из-вом ма­ши­но­стро­ит. про­дук­ции (в т. ч. для нужд обо­рон­но- пром. ком­плек­са), элек­тро­энер­гии (5,0% рос. про­из-ва), пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­кой неф­ти (4,1%). М. – круп­ный про­из­во­ди­тель пи­ще­вых про­дук­тов, на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий.

Струк­ту­ра ВРП по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%, 2009): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 33,0, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 21,9, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 13,4, транс­порт и связь 9,2, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 4,7; про­чие ви­ды дея­тель­но­сти 17,8. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %, 2010): ча­ст­ная 90,0, об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 1,8, гос. и му­ни­ци­паль­ная 1,0, др. фор­мы соб­ст­вен­но­сти 7,2.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 6101 тыс. чел.; в эко­но­ми­ке за­ня­ты ок. 6400 тыс. чел. (2010; вклю­чая по­сто­ян­но про­жи­ваю­щих за пре­де­ла­ми М.). Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%): оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 25,3, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 17,1, строи­тель­ст­во 12,8, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва 9,5, транс­порт и связь 6,7, об­ра­зо­ва­ние 6,5, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 5,1, пр. ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 4,9, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,2, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 1,2, др. ви­ды дея­тель­но­сти 8,2. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 1,7%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 43,9 тыс. руб. в ме­сяц (2010; в 2,3 раза вы­ше сред­не­го по РФ); 10,0% нас. М. име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём пром. про­дук­ции 2810,3 млрд. руб. (2010); б. ч. при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва. М. со­хра­ня­ет по­зи­ции круп­но­го рос. цен­тра ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. ав­то­мо­би­ле­строе­ния), неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой пром-сти, про­из-ва стро­ит. ма­те­риа­лов; яв­ля­ет­ся важ­ным цен­тром инж. раз­ра­бо­ток и про­из-ва про­дукции для нужд обо­рон­но-пром. ком­плек­са РФ. С кон. 20 в. мно­гие пром. пред­при­ятия вы­во­дят­ся из центр. рай­онов в пром. зо­ны на пе­ри­фе­рии М. или за пре­де­лы го­ро­да. Б. ч. строе­ний и тер­ри­то­рий по­сле ре­кон­ст­рук­ции ис­поль­зу­ет­ся под раз­ме­ще­ние тор­го­вых, офис­ных цен­тров, склад­ских ком­плек­сов, жилых микрорайонов.

От­рас­ле­вая струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­водств (%): про­из-во неф­те­про­дук­тов 38,7, ма­ши­но­строе­ние 15,7, про­из-во пи­ще­вых про­дук­тов, вклю­чая на­пит­ки, и та­ба­ка 15, хи­мич. пром-сть 7,6, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть и по­ли­гра­фич. дея­тель­ность 6,6, пром-сть стро­ит. ма­те­риа­лов 3,5, ме­тал­лур­гия и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка 2,2, лёг­кая пром-сть 0,9, др. от­рас­ли 9,8.

М. – круп­ный рос. про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии (6-е ме­сто в РФ; по вы­ра­бот­ке те­п­ло­вой энер­гии М. ли­ди­ру­ет сре­ди субъ­ек­тов РФ). В гра­ни­цах М. (до 1.7.2012) дей­ст­ву­ют 11 ТЭЦ (все – в со­ста­ве тер­ри­то­ри­аль­ной ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии «Мос­энер­го»), ра­бо­таю­щих гл. обр. на при­род­ном га­зе (круп­ней­шая – ТЭЦ-26; мощ­ность 1,84 тыс. МВт). В центр. час­ти М. на­хо­дит­ся ста­рей­шая дей­ст­вую­щая ТЭС Рос­сии – Гос. элек­трич. стан­ция № 1 им. П. Г. Сми­до­ви­ча (вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 1897; мощ­ность 86 МВт). Энер­го­сис­те­ма М. име­ет ряд осо­бен­но­стей, свя­зан­ных с су­точ­ной ди­на­ми­кой по­треб­ле­ния элек­тро­энер­гии: днём пе­ре­то­ки элек­тро­энер­гии на­прав­ле­ны в М. для по­кры­тия де­фи­ци­та, но­чью – из М. для нужд За­гор­ской гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щей элек­тро­стан­ции и др. М. ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вы­со­кой плот­но­стью раз­ви­тия рас­пре­де­лит. элек­тро­се­ти, что ус­лож­ня­ет её даль­ней­шее рас­ши­ре­ние и при­сое­ди­не­ние но­вых мощ­но­стей.

Мо­с­ков­ский НПЗ (на юго-вост. ок­раи­не М., в рай­оне Ка­пот­ни) – один из круп­ней­ших рос. неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов (объ­ём пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки неф­ти 10,8 млн. т, 2011; осн. про­дук­ция: бен­зи­ны всех ма­рок, ди­зель­ное то­п­ли­во, авиац. ке­ро­син, би­ту­мы и др.).

М. – один из важ­ней­ших цен­тров рос. обо­рон­но-пром. ком­плек­са (здесь со­сре­до­то­че­ны мно­го­числ. н.-и. ин-ты и кон­ст­рук­тор­ские бю­ро). Круп­ней­шие пред­при­ятия: Гос. кос­мич. на­уч­но-про­из­водств. центр им. М. В. Хру­ни­че­ва (про­из-во ра­кет-но­си­те­лей се­мейств «Про­тон» и «Ан­га­ра», а так­же раз­гон­ных бло­ков к ним), ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятия им. В. В. Чер­ны­шё­ва и «Са­лют» (оба – вы­пуск авиац. дви­га­те­лей), груп­па пред­при­ятий, вхо­дя­щих в Кон­церн ПВО «Ал­маз-Ан­тей» (обо­ру­до­ва­ние для сис­тем ПВО, ра­дио­ло­кац. стан­ции, сис­те­мы для ме­тео­ро­ло­гич. раз­вед­ки), ма­ши­но­стро­ит. кон­ст­рук­тор­ское бю­ро «Вым­пел» (авиац. ра­кет­ное воо­ру­же­ние), объ­е­ди­не­ние им. И. Ру­мян­це­ва (сис­те­мы по­да­чи то­п­ли­ва для авиац. дви­га­те­лей), НИИ «По­люс» (раз­ра­бот­ка и про­из-во по­лу­про­вод­ни­ко­вых и твер­до­тель­ных ла­зе­ров и при­бо­ров на их ос­но­ве), На­уч­но-про­из­водств. центр ав­то­ма­ти­ки и при­бо­ро­строе­ния им. акад. Н. А. Пи­лю­ги­на (сис­те­мы управ­ле­ния для кры­ла­тых ра­кет), Вер­то­лёт­ный за­вод им. М. Л. Ми­ля. Кон­ст­рук­тор­ские ра­бо­ты по соз­данию авиац. тех­ни­ки гражд. и во­ен. на­зна­че­ния вы­пол­ня­ют­ся в рам­ках опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских бю­ро им. А. С. Яков­ле­ва, им. А. И. Ми­коя­на, авиац. ком­плек­са им. С. В. Иль­ю­ши­на, ком­па­ний «Су­хой», «Ту­по­лев», са­мо­лё­то­строит. кор­по­ра­ции «МиГ».

Роль от­рас­лей тя­жё­лой пром-сти в эко­но­ми­ке го­ро­да с кон. 20 в. ста­биль­но со­кра­ща­ет­ся (прак­ти­че­ски все пред­при­ятия чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, хи­мич. пром-сти на­хо­дят­ся под уг­ро­зой вы­во­да с тер­ри­то­рии М.). Зна­чи­мые объ­ё­мы про­из-ва со­хра­ни­лись на за­во­дах: «Серп и Мо­лот» (сталь, сталь­ная про­во­ло­ка, ме­тал­лич. лис­ты), труб­ном «Фи­лит» (сталь­ные тру­бы для нужд ком­муналь­но­го хозяйства), «Ау­рат» (алю­ми­ние­вые спла­вы и спла­вы из ме­тал­лов пла­ти­но­вой груп­пы); у Все­рос. ин-та лёг­ких спла­вов (про­дук­ция из спла­вов цвет­ных ме­тал­лов), «Моск. неф­те­мас­ло­за­во­да» (разл. сма­зоч­ные мас­ла, в т. ч. для кос­мич. ап­па­ра­тов).

М. – зна­чи­мый центр транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (4-е ме­сто в РФ после Са­мар­ской, Ка­ли­нин­град­ской и Ка­луж­ской об­лас­тей по про­из-ву лег­ко­вых авто­мо­би­лей). Ве­ду­щие пред­при­ятия: «Ав­тоф­ра­мос» (в со­ста­ве альянса «Re­nault-Nissan»; св. 140 тыс. ав­то­мо­би­лей неск. моделей мар­ки «Renault», 2011), «За­вод име­ни Ли­ха­чё­ва» (ЗИЛ; гру­зо­ви­ки и спец. тех­ни­ка; с нач. 1990-х гг. объ­ё­мы про­из-ва рез­ко со­кра­ще­ны; на ча­сти тер­ри­то­рии за­во­да соз­дан тех­но­парк). Дей­ству­ют пред­при­ятия по ка­пи­таль­ной ре­кон­струк­ции и глу­бо­кой мо­дер­ни­за­ции под­виж­но­го со­ста­ва об­ществ. транс­пор­та (трам­ва­ев – на трам­вай­но-ре­монт­ном, трол­лей­бу­сов – на трол­лей­бус­но-ре­монт­ном, ва­го­нов при­го­род­ных элек­тро­по­ез­дов – на ло­ко­мо­ти­во­ре­монт­ном за­во­дах). Про­из-во обо­ру­до­ва­ния для элек­тро­под­стан­ций (за­воды «Элек­тро­щит», «Эле­к­тро­за­вод»), ап­па­ра­ту­ры свя­зи (Ло­си­но­ост­ров­ский элек­тро­тех­нич. за­вод), ра­дио­де­та­лей (Вла­ды­кин­ский ме­ха­нич. за­вод), стан­ков с чи­сло­вым про­грамм­ным управ­ле­ни­ем (за­вод «Крас­ный про­ле­та­рий»).

М. со­хра­ня­ет по­зи­ции круп­но­го про­из­во­ди­те­ля фар­ма­цев­тич. про­дук­ции (про­из­водств. ком­плекс «Мос­хим­фарм­пре­па­ра­ты им. Н. А. Се­маш­ко», за­вод ком­па­нии «Фе­рейн»).

Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по произ-ву цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фич. про­дук­ции (пе­чат­ная фаб­ри­ка объ­еди­не­ния «Го­знак» – банк­но­ты, блан­ки для до­ку­мен­тов, спец. и обыч­ная бу­ма­га; по­ли­гра­фич. ком­плекс «Пуш­кин­ская пло­щадь»; ти­по­гра­фии «Мо­ск­ваПресс», «Ал­маз-Пресс», «Мо­сков­ский Пе­чат­ный Двор»), а так­же мно­го­числ. из­да­тель­ства. Сре­ди ве­ду­щих книж­ных из­да­тельств М. (ти­раж в млн. экз., 2011) – «Экс­мо» 67,5, из­да­тель­ская груп­па АСТ 64,8, «Про­све­ще­ние» 59,8 (с кон. 2011 в со­ста­ве «ОЛМА Ме­диа Групп»).

В М. сло­жил­ся один из круп­ней­ших в РФ стро­ит. ком­плекс, рас­по­ла­гаю­щий мощ­ной про­из­водств. ба­зой. Сум­мар­ная мощ­ность трёх круп­ных до­мо­стро­ит. ком­би­на­тов (ДСК-1 и при­над­ле­жа­щие «Груп­пе ком­па­ний ПИК» – ДСК-2 и ДСК-3) ок. 2 млн. м2 се­рий­но­го па­нель­но­го жи­лья в год. Для их об­слу­жи­ва­ния дей­ст­ву­ют неск. круп­ных ком­би­на­тов по про­из-ву стро­ит. кон­ст­рук­ций и от­де­лоч­ных ма­те­риа­лов: Бес­куд­ни­ков­ский, Лиа­но­зов­ский, Пе­ров­ский, Ло­си­но­о­ст­ров­ский. Сре­ди др. круп­ных пред­при­ятий от­рас­ли – «Мос­пром­же­ле­зо­бе­тон» (тю­бин­ги для тон­не­лей), «Мос­тот­рест» (мос­то­вые кон­ст­рук­ции), ком­би­нат «Мос­ин­жбе­тон» (то­вар­ный бе­тон, ас­фаль­то­бе­тон­ные сме­си). В нач. 21 в. ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся жи­лищ­ное строи­тель­ст­во (2,5–4,5 млн. м2 об­щей пло­ща­ди жи­лых до­мов в год), строи­тель­ст­во совр. круп­ных офис­ных ком­плек­сов (биз­нес-цен­тров; дей­ст­ву­ют ок. 550, об­щая пл. св. 8 млн. м2) и биз­нес-пар­ков; реа­ли­зу­ет­ся про­ект Моск. ме­ж­ду­нар. де­ло­во­го цен­тра «Мо­ск­ва-Си­ти» (вве­де­но в экс­плуа­та­цию ок. 50% за­пла­ни­ро­ван­ных объ­ё­мов, 2011).

В лёг­кой пром-сти про­из­водств. мощ­но­сти в пре­де­лах го­ро­да со­хра­ни­лись у ком­па­нии «Трёх­гор­ная ма­ну­фак­ту­ра» (льня­ные, хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни и из­де­лия из них), фаб­ри­ки «Боль­ше­вич­ка» (муж­ская верх­няя оде­ж­да), ком­па­ний «Вос­ток-Сер­вис» (спец­оде­ж­да), «Пан­ин­тер» (три­ко­таж­ные из­де­лия и др.), «Па­риж­ская ком­му­на» (обувь), кож­галан­те­рей­ной фаб­ри­ки «Мед­вед­ко­во» (сум­ки и др.).

М. – круп­ней­ший мно­го­от­рас­ле­вой рос. центр пи­ще­вой пром-сти. Дей­ст­ву­ют св. 20 хле­бо­за­во­дов, ок. 10 круп­ных мя­со­ком­би­на­тов (наи­бо­лее зна­чи­мые Та­ган­ский, Ми­коя­нов­ский, Чер­ки­зов­ский, Ца­ри­цын­ский, Ос­тан­кин­ский, «Кам­по­мос»), кон­ди­тер­ские предприятия (вхо­дя­щие в хол­дин­го­вую груп­пу «Объ­е­ди­нён­ные кон­ди­те­ры» фаб­ри­ки «Рот Фронт», «Крас­ный Ок­тябрь», кон­церн «Ба­ба­ев­ский»; фаб­ри­ка «Боль­ше­вик» – в со­ста­ве амер. кон­церна «Kraft Foods») и мо­лоч­ные ком­би­на­ты (Лиа­но­зов­ский, один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе, и Оча­ков­ский – оба в со­ста­ве груп­пы «Вимм-Билль-Данн»; Ос­тан­кин­ский), круп­ные пред­при­ятия мас­ло­жиро­вой от­рас­ли (мар­га­ри­но­вый за­вод ком­па­нии «Unilever», жи­ро­вой ком­би­нат). Про­из-во вин из кон­цен­тра­тов и иг­ри­стых вин (меж­рес­пуб­ли­кан­ский вин­за­вод, за­вод шам­пан­ских вин «Кор­нет»), пи­ва («Пи­во­вар­ня Мо­ск­ва- Эфес», Оча­ков­ский пи­во­бе­зал­ко­голь­ный ком­би­нат), креп­ких спирт­ных на­пит­ков (один из круп­ней­ших в РФ за­во­дов «Кри­сталл»), та­бач­ных из­де­лий (20,0% рос. про­из-ва си­га­рет и па­пи­рос; за­во­ды ком­па­ний «British American To­bacco» и «Japan To­bacco International»).

Сфе­ра ус­луг. М. – ве­ду­щий рос. центр по пре­дос­тав­ле­нию фи­нан­со­вых ус­луг (в т. ч. фи­нан­со­во­го по­сред­ни­че­ст­ва, свя­зан­ного с ра­бо­той бирж и др.). Дей­ст­ву­ют ок. 500 бан­ков (ок. 1/2 об­ще­го чис­ла в РФ), круп­ней­шие рос. бир­жи – ММВБ-РТС (объ­еди­нён­ные Моск. меж­бан­ков­ская ва­лют­ная бир­жа и Рос. тор­го­вая си­сте­ма), Моск. фон­до­вая бир­жа (МФБ, то­вар­ная).

Круп­ный центр раз­ра­бот­ки про­грамм­но­го обес­пе­че­ния: го­лов­ные офи­сы ком­па­ний «Ян­декс» (один из круп­ней­ших не­анг­лоя­зыч­ных по­ис­ко­вых систем в се­ти Ин­тер­нет) и «Ла­бо­ра­то­рия Кас­пер­ско­го» (один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для за­щи­ты от ком­пь­ю­тер­ных ви­ру­сов); ряд ком­па­ний в сфе­ре т. н. оф­шор­но­го про­грам­ми­ро­ва­ния (раз­ра­бот­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для иностр. за­каз­чи­ков). С кон. 2010 на­ча­та реа­ли­за­ция про­ек­та по соз­да­нию ин­но­вац. цент­ра «Скол­ко­во». Важ­ное зна­че­ние име­ет дея­тель­ность в об­лас­ти ар­хит. про­ек­ти­ро­ва­ния (по­ми­мо круп­ных гос. про­ект­ных ин-тов функ­цио­ни­ру­ют ок. 30 круп­ных ча­ст­ных ар­хит. бю­ро), ди­зай­нер­ских ре­ше­ний.

М. – рос. ли­дер в об­ла­сти вы­ста­воч­но-яр­ма­роч­ной дея­тель­но­сти. Круп­ней­шие вы­ста­воч­ные цен­т­ры: Все­рос. вы­ста­воч­ный центр (ВВЦ; св. 265 тыс. м2 вы­ста­воч­ных пло­ща­дей, 2012), «Эк­спо­центр» (165 тыс. м2), «Со­коль­ни­ки» (св. 30 тыс. м2), а также «Крокус Экспо» (ок. 550 тыс. м2; на терр. Моск. обл.).

Круп­ней­ший ту­ри­стич. центр РФ (в т. ч. св. 4,0 млн. ино­стран­цев, 2010; осн. ту­ри­стич. объ­ек­ты со­сре­до­то­че­ны в ис­то­рич. цен­тре М.), на­чаль­ный пункт ря­да мар­шру­тов («Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии» и др.).

На М. при­хо­дит­ся св. 17% рос. роз­нич­но­го то­ва­ро­обо­ро­та (3320,6 млрд. руб. в 2011) и св. 15% обо­ро­та пред­прия­тий об­ществ. пи­та­ния (135,2 млн. руб.) (1-е ме­сто в РФ по обо­им по­ка­за­те­лям). В кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. соз­да­ны мно­го­числ. тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ные цен­тры (все­го св. 100, в т. ч. «Зо­ло­той Ва­ви­лон Рос­то­ки­но», «Го­род Ле­фор­то­во», «Га­га­рин­ский», «Ме­тро­по­лис», «Ев­ро­пей­ский»). Все­го в М. дей­ст­ву­ет ок. 40 тыс. ста­цио­нар­ных пред­прия­тий тор­гов­ли, об­ществ. пи­та­ния и бы­то­вых ус­луг.

Внеш­не­эко­но­ми­че­ская дея­тель­ность. Внеш­не­тор­го­вый обо­рот 235,9 млрд. долл. (2010), в т. ч. экс­порт 144,6 млрд. долл. М. ли­ди­ру­ет сре­ди субъ­ек­тов РФ по объ­ё­мам внеш­не­эко­но­мич. дея­тель­но­сти (соз­да­на мощ­ная та­мо­жен­ная ин­фра­струк­ту­ра, мн. ре­гио­наль­ные ком­па­нии осу­ще­ст­в­ля­ют внеш­не­тор­го­вые опе­ра­ции че­рез пред­ста­ви­тель­ст­ва, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные в М.). Здесь осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ок. 38% объ­ё­ма рос. экс­порт­ных по­ста­вок в за­ру­беж­ные стра­ны, ок. 23% – в стра­ны СНГ; в им­пор­те из за­ру­беж­ных стран на М. при­хо­дит­ся 44%, из стран СНГ – ок. 10%. В струк­ту­ре экс­пор­та до­ми­ни­ру­ет про­дук­ция то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плек­са; экс­пор­ти­ру­ют так­же про­дук­цию ма­ши­но­строе­ния, хи­мич. пром-сти. В им­пор­те су­ще­ст­вен­но пре­об­ла­да­ет про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния, важ­ное зна­че­ние име­ют фар­ма­цев­тич. про­дук­ция, про­до­вольств. то­ва­ры, тек­стиль­ные из­де­лия и обувь, го­то­вые ме­тал­ло­из­де­лия. Осн. внеш­не­тор­го­вые парт­нё­ры: Ки­тай, Ин­дия, США, Гер­ма­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Япо­ния.

Транс­порт. М. – важ­ней­ший транс­порт­ный узел РФ. Один из са­мых круп­ных ж.-д. уз­лов ми­ра: здесь схо­дят­ся ли­нии 11 на­прав­ле­ний (объ­е­ди­не­ны Моск. ок­руж­ной ж. д., т. н. Ма­лым коль­цом), дей­ст­ву­ют 9 ж.-д. вок­за­лов. М. – один из рос. ли­де­ров по объ­ё­мам та­мо­жен­но­го оформ­ле­ния гру­зов (св. 20 сор­ти­ро­воч­ных стан­ций, в т. ч. Бе­ка­со­во Боль­шого ж.-д. кольца Моск. ж. д.). На до­лю моск. ж.-д. уз­ла при­хо­дит­ся ок. 35% всех от­прав­ле­ний пас­са­жи­ров в РФ. Дейст­ву­ет ско­рост­ное меж­об­ласт­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Ка­лу­га, Ниж­ний Нов­го­род, Ря­зань, С.-Пе­тер­бург и др. Ве­дут­ся (2012) про­ек­тные работы по ре­кон­струк­ции Моск. ок­руж­ной ж. д. для ор­га­ни­за­ции пас­са­жир­ско­го дви­же­ния.

Круп­ней­ший узел ав­то­мо­биль­ных до­рог в РФ (схо­дят­ся ав­то­до­ро­ги 13 на­прав­ле­ний). Важ­ную роль в тран­зит­ном дви­же­нии гру­зо­во­го транс­пор­та иг­ра­ет МКАД.

Гл. рос. узел авиа­со­об­ще­ний (че­рез М. про­хо­дит св. 70% рос. пас­са­жи­ро­по­то­ка; все­го ок. 51,0 млн. пас­са­жи­ров, 2011). Б. ч. пе­ре­во­зок при­хо­дит­ся на 3 аэ­ро­пор­та (До­мо­де­до­во, Ше­ре­меть­е­во – оба на территории Моск. обл., и Вну­ко­во); их тер­ми­на­лы свя­за­ны с цен­тром М. си­с­темой элек­тро­по­ез­дов «Аэ­ро­экс­пресс».

Тран­спорт­ная сис­те­ма М. – са­мая круп­ная и сов­ре­мен­ная в РФ; её осн. зве­но – мет­ро­по­ли­тен (11 ра­ди­аль­ных ли­ний и 1 коль­це­вая, все­го 186 стан­ций в 2012; на не­го при­хо­дит­ся ок. 33% об­ще­го­род­ских пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок; 2-е ме­сто в ми­ре по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту по­сле мет­ро­по­ли­те­на То­кио); в сис­те­му мет­ро­по­ли­те­на вклю­че­на мо­но­рель­со­вая до­ро­га (1 ли­ния, 6 стан­ций). В струк­ту­ре пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок на до­лю на­зем­но­го об­ществ. тран­спор­та при­хо­дит­ся 30%, же­лез­ных до­рог – 10%, лич­но­го ав­то­тран­спор­та – 27% (2011). На ок­раи­нах М. рас­по­ло­же­ны ме­ж­ду­го­род­ние ав­то­бус­ные стан­ции, обес­пе­чи­ваю­щие пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки в боль­шин­ст­во го­ро­дов Ев­роп. час­ти РФ (круп­ней­ший ав­то­во­к­зал – у ст. мет­ро «Щёл­ков­ская», на вос­то­ке го­ро­да). Низ­кая плот­ность улич­но-до­рож­ной се­ти на фо­не бы­ст­ро­го рос­та ав­то­мо­би­ли­за­ции (с 69,8 тыс. ав­то­мо­би­лей на 1000 жит. в 1990 до 279,2 тыс. на 1000 жит. в 2010) при­ве­ла к сни­же­нию сред­ней ско­рос­ти дви­же­ния ав­то­мо­би­лей до 20–25 км/ч, что ни­же, чем в боль­шин­ст­ве круп­ных го­ро­дов ми­ра.

В М. 2 реч­ных во­кза­ла и 2 гру­зо­вых пор­та; роль вод­но­го транс­пор­та в гру­зо­вом и пас­са­жир­ском со­об­ще­нии со­кра­ща­ет­ся.

Автор статьи: А. А. По­пов.

Здра­во­охра­не­ние. В М. на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся вра­чей 81,8, лиц ср. мед. пер­со­на­ла 104,7 (2009). Мед. по­мощь ока­зы­ва­ют 142 ста­цио­нар­ных ле­чеб­но- про­фи­лак­тич. уч­ре­ж­де­ния на 82557 ко­ек, 483 ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ния (в т. ч. сто­ма­то­ло­гич.), 93 дис­пан­се­ра, 24 ме­ди­ко-са­ни­тар­ные час­ти, 6 по­ли­кли­ник вос­ста­но­вит. ле­че­ния, 36 са­на­то­ри­ев на 5082 кой­ки (из них 34 дет­ские). Функ­цио­ни­ру­ют 20 до­мов ре­бён­ка на 2020 мест, стан­ция пе­ре­ли­ва­ния кро­ви; на­уч­но-прак­тич. цен­тры: экс­трен­ной мед. по­мо­щи, спор­тив­ной ме­ди­ци­ны; 15 на­уч­но-мед. це­нт­ров фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния (Аку­шер­ст­ва, ги­не­ко­ло­гии и пе­ри­на­то­ло­гии; Ге­ма­то­ло­ги­че­ский; Кар­дио­ло­ги­че­ский; Ме­ди­ко-ге­не­ти­че­ский; Он- ко­ло­ги­че­ский; Пси­хи­че­ско­го здо­ро­вья; Сер­деч­но-со­су­ди­стой хи­рур­гии; Эн­до­кри­но­ло­ги­че­ский и др.); Бю­ро су­деб­но- ме­ди­цин­ской экс­пер­ти­зы; 7 мед. ди­аг­но­стич. цен­тров; Стан­ция ско­рой и не­от­лож­ной по­мо­щи им. А. С. Пуч­ко­ва (вклю­ча­ет 53 под­стан­ции) (2010). На­уч. ис­сле­до­ва­ния в области ох­ра­ны здо­ровья осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с про­грам­мой «Сто­лич­ное здра­во­охра­не­ние 2012–2016», вклю­чаю­щей це­ле­вые про­грам­мы по ви­дам мед. по­мо­щи. Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. нас. со­став­ля­ет 155209 слу­ча­ев (2009); дет­ская – 192,76 тыс. (2010); вы­яв­ле­но 1570 слу­ча­ев ВИЧ-ин­фек­ции (2009). Осн. за­бо­ле­ва­ния взрос­ло­го на­се­ле­ния: по­ра­же­ния ор­га­нов кро­во­об­ра­ще­ния (23,5%), ды­ха­ния (16,9%), ко­ст­но-мы­шеч­ной сис­те­мы (9,8%). Об­щая смерт­ность 10,9 на 1000 жит. (2010). Осн. при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (59,1%), зло­ка­честв. но­во­об­ра­зо­ва­ния (19,0%), трав­мы и не­сча­ст­ные слу­чаи (5,6%) (2010).

Автор статьи: А. Н. Про­ки­но­ва.

Спорт. М. – гл. спор­тив­ный центр стра­ны, в ко­то­ром по­строе­но св. 30 круп­ных ста­дио­нов, в т. ч. «Луж­ни­ки», «Ди­на­мо», «Ло­ко­мо­тив»; спорт­ком­плек­сы – ЦСКА, «Кры­лат­ское», «Олим­пий­ский», св. 200 бас­сей­нов; ок. 40 Двор­цов спор­та, в т. ч. «Ме­гас­порт» (2006, 14 тыс. мест), Дво­рец спор­та «Ди­на­мо» в Кры­лат­ском (2006, 8 тыс. мест); ок. 2700 спор­тив­ных за­лов; св. 30 ма­не­жей; кон­но­спор­тив­ный ком­плекс «Бит­ца» (15 тыс. мест), Центр. моск. ип­по­дром, Центр. дом шах­ма­ти­ста им. М. М. Бот­вин­ни­ка (ра­нее Центр. шах­мат­ный клуб СССР). 15.7.2009 при­нят за­кон г. Москвы «О фи­зи­че­ской куль­ту­ре и спор­те». Функ­цио­ни­ру­ют Рос. гос. уни­вер­си­тет фи­зич. куль­ту­ры, спор­та, мо­ло­дё­жи и ту­риз­ма (ранее ГЦОЛИФК; ос­но­ван в 1918) и Все­рос. н.-и. ин­сти­тут фи­зич. куль­ту­ры и спор­та (ВНИИФК; ос­но­ван в 1933). За по­след­ние 40 лет в М. про­хо­ди­ли: Уни­вер­сиа­да (1973), Олим­пий­ские иг­ры (1980), меж­ду­нар. со­рев­но­ва­ния «Друж­ба» (1984), Иг­ры доб­рой во­ли (1986), Все­мир­ные юно­ше­ские иг­ры (1998), Ме­ж­ду­нар. спор­тив­ные юно­ше­ские иг­ры стран СНГ, Бал­тии и ре­гио­нов Рос­сии (2002), фи­наль­ные мат­чи Куб­ка УЕФА (1999) и Ли­ги чем­пио­нов (2008) по фут­бо­лу и др. В 2000-е – нач. 2010-х гг. со­стоя­лись чем­пио­на­ты ми­ра по фи­гур­но­му ка­та­нию (2005, 2011), хок­кею с шай­бой (2007), хок­кею с мя­чом (2010), по спор­тив­ной борь­бе (2010), по совр. пя­ти­бо­рью (2011), ско­рост­но­му бе­гу на конь­ках (2005, 2009, 2012); чем­пио­нат Ев­ро­пы по маун­тин­бай­ку (2012) и др. У М. бо­га­тые шах­мат­ные тра­ди­ции. В 1896/97 со­сто­ял­ся матч-ре­ванш на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там Эм. Лас­кер – В. Стей­ниц. В 1925, 1935, 1936 про­шли 3 ис­то­рич. меж­ду­народ­ных тур­ни­ра. В 1948 в М. про­ве­де­на 2-я пол. матч-тур­ни­ра на пер­вен­ст­во ми­ра; в 1951–2012 со­стоя­лись 12 мат­чей на пер­вен­ст­во ми­ра сре­ди муж­чин и 4 сре­ди жен­щин. В 1956 и 1994 проведены две Всемирные шах­мат­ные олимпиады. В 2001/02 в Крем­ле прошёл чем­пи­о­нат ми­ра ФИДЕ. Меж­ду­нар. шах­мат­ные тур­ни­ры – «Аэро­флот опен» (с 2002), «Ме­мо­ри­ал Та­ля» (с 2006). Еже­год­но в М. про­во­дят­ся тра­диц. ме­ж­ду­нар. со­рев­но­ва­ния: Ме­ж­ду­нар. ма­ра­фон ми­ра (с 1980), Ку­бок Крем­ля по тен­ни­су (с 1990), «Рус­ская зи­ма» (по лёг­кой ат­ле­ти­ке, с 1992), ве­ло­гон­ка «Пять ко­лец Мо­ск­вы» (с 1992), со­рев­но­ва­ния бе­гу­нов «Крем­лёв­ская ми­ля» (с 1992) и мн. др. В 2013 на­ме­че­но про­ве­сти чем­пио­нат ми­ра по лёг­кой ат­ле­тике и Ку­бок ми­ра по рег­би-7, в 2014 со­сто­ит­ся чем­пио­нат ми­ра по греб­ле на бай­дар­ках и ка­ноэ, в 2016 – чем­пио­нат ми­ра по хок­кею с шай­бой. К чем­пио­на­ту ми­ра по фут­бо­лу (2018) воз­во­дят­ся ста­дио­ны «Спар­так» (ок. 47 тыс. мест, в Ту­ши­но) и «Ди­на­мо» (ок. 45 тыс. мест, в Пет­ров­ском пар­ке).

Об­ра­зо­ва­ние. М. – круп­ней­ший центр про­све­ще­ния и нау­ки Рос­сии. Пер­вые шко­лы, сход­ные по прог­рам­мам с грам­ма­ти­че­ски­ми шко­ла­ми, по­яви­лись в М. с сер. 17 в.: гре­ко-ла­тин­ская Рти­щев­ско­го брат­ст­ва (1649), Чу­до­ва мо­на­сты­ря (1653), За­ико­но­спас­ская (1664) и др. Ре­фор­мы Пет­ра I при­ве­ли к соз­да­нию свет­ских учеб­ных за­ве­де­ний. Бы­ли ос­но­ва­ны проф. шко­лы раз­но­го уров­ня, ко­то­рые не толь­ко го­то­ви­ли спе­циа­ли­стов разл. про­фи­лей, но и да­ва­ли об­щее об­ра­зо­ва­ние: Шко­ла ма­те­ма­ти­че­ских и на­ви­гац­ких наук (1701), Гос­пи­таль­ная шко­ла при Су­хо­пут­ном гос­пи­та­ле (1707) и др. По­яви­лись ци­фир­ные шко­лы, а так­же гар­ни­зон­ные и ад­ми­рал­тей­ские (для де­тей сол­дат и мат­ро­сов). В 1705–15 в М. ра­бо­та­ла ча­ст­ная шко­ла (гим­на­зия), уч­реж­дён­ная па­сто­ром Э. Глю­ком. В ней го­то­ви­ли кад­ры для гос. уч­реж­де­ний и да­ва­ли ши­ро­кое свет­ское об­ра­зо­ва­ние. В 1-й пол. 19 в. существовало незначит. количество об­ще­об­ра­зо­ват. школ. Бы­ло раз­ви­то до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На­счи­ты­ва­лось неск. на­чаль­ных школ (при­ход­ские, уездные учи­ли­ща). Часть де­тей об­уча­лась в Вос­пи­та­тель­ном до­ме. От­кры­ва­лись ча­ст­ные пан­сио­ны, про­грам­ма ко­то­рых приб­ли­жа­лась к прог­рам­ме гим­на­зий. И гим­на­зии, и пан­си­о­ны фак­ти­че­ски бы­ли дво­рян­ски­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми. На­ча­ла скла­ды­вать­ся си­сте­ма сред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния (ду­хов­но­го, во­ен­но­го, пе­да­го­ги­чес­ко­го, тех­ни­че­ско­го и т. д.). Для до­че­рей дво­рян от­кры­ва­лись ин­сти­ту­ты бла­го­род­ных де­виц. Для де­во­чек др. со­сло­вий бы­ли соз­да­ны Аку­шер­ский ин-т и др. ин-ты, клас­сы и учи­ли­ща, да­вав­шие на­чаль­ное и сред­нее проф. об­ра­зо­ва­ние. В 1822 от­кры­та Моск. зем­ле­дельч. шко­ла – сред­нее с.-х. учеб­ное за­ве­де­ние. Во 2-й пол. 19 в. по­яви­лись пер­вые до­школь­ные уч­реж­де­ния, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­лись гл. обр. как бла­го­тво­ри­тель­ные.

В М. функ­цио­ни­ру­ют (2012): 2042 уч­ре­ж­де­ния до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния (368 тыс. вос­пи­тан­ни­ков), 1596 об­ще­об­ра­зо­ват. школ (775,1 тыс. уч-ся), в т. ч. 132 не­го­су­дар­ст­вен­ные, 33 ли­цея, 73 гим­на­зии; 103 уч­ре­ж­де­ния сред­не­го проф. об­ра­зо­ва­ния (94,9 тыс. уч-ся).

М. – центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния Рос­сии. Здесь на­хо­дит­ся по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий ру­ко­во­дя­щий ор­ган «Рос. сою­за рек­то­ров» (ос­но­ван в 1992; объ­еди­ня­ет ок. 900 рек­то­ров рос. ву­зов).

С мо­мен­та об­ра­зо­ва­ния пер­во­го выс­ше­го учеб­но­го за­ве­де­ния стра­ны – Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии – в го­ро­де со­сре­до­то­чи­лось зна­чит. чис­ло ву­зов. В 1755 по ини­циа­ти­ве И. И. Шу­ва­ло­ва и М. В. Ло­мо­но­со­ва был ос­но­ван Мо­сков­ский ун-т – ста­рей­ший вуз Рос­сии. В 1779 от­кры­та Кон­стан­ти­нов­ская зем­ле­мер­ная шко­ла, с 1819 уч-ще; в 1930 на ба­зе его ф-тов ор­га­ни­зо­ва­ны Моск. ин-т ин­же­не­ров зем­ле­уст­рой­ст­ва (ны­не Гос. ун-т по зем­ле­уст­рой­ст­ву) и Моск. гео­де­зич. ин-т (ны­не Моск. гос. ун-т гео­де­зии и кар­то­гра­фии), в 1830 – Ре­мес­лен­ное уч-ще «для под­го­тов­ки ис­кус­ных ма­сте­ров с тео­ре­тич. све­де­ния­ми» (ны­не Мо­сков­ский го­су­дар­ст­вен­ный тех­ни­че­ский уни­вер­си­тет им. Н. Э. Бау­ма­на), в 1865 – Пет­ров­ская зем­ле­дель­че­ская и лес­ная ака­де­мия (ны­не Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный аг­рар­ный уни­вер­си­тет – МСХА име­ни К. А. Ти­ми­ря­зе­ва), в 1872 – Выс­шие жен­ские кур­сы В. И. Ге­рье, в 1896 – Имп. инж. уч-ще [ны­не Мо­сков­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет пу­тей со­об­ще­ния (МИИТ)], в 1908 – Ша­няв­ско­го уни­вер­си­тет, в 1911 – Пе­да­го­гич. ин-т им. П. Г. Ше­ла­пу­ти­на.

В 2010 в М. дей­ст­ву­ют 264 ву­за (109 го­су­дар­ст­вен­ных; 11 ву­зов име­ют ста­тус на­цио­наль­ных ис­сле­до­ва­тель­ских уни­вер­си­те­тов России; все­го ок. 1,3 млн. сту­ден­тов), в т. ч. ун-ты: Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки, «МАТИ» – Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный тех­но­ло­ги­че­ский уни­вер­си­тет им. К. Э. Циол­ков­ско­го, Мо­с­ков­ский авиа­ци­он­ный ин­сти­тут (гос. тех­нич. ун-т), Мо­с­ков­ский ав­то­мо­биль­но-до­рож­ный го­су­дар­ст­вен­ный тех­ни­че­ский уни­вер­си­тет (МАДИ), Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный ин­сти­тут ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний (уни­вер­си­тет) МИД РФ, Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный строи­тель­ный уни­вер­си­тет, Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный ма­ши­но­ст­рои­тель­ный уни­вер­си­тет (МАМИ), Мо­сков­ский го­су­дар­ст­вен­ный тех­ни­че­ский уни­вер­си­тет радио­тех­ни­ки, элект­ро­ни­ки и ав­то­ма­ти­ки (МИРЭА), Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет им. М. В. Ло­мо­но­со­ва, Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет тон­ких хи­ми­че­ских тех­но­ло­гий им. М. В. Ло­мо­но­со­ва, Мо­с­ков­ский пе­да­го­ги­че­ский го­су­дар­ст­вен­ный уни­вер­си­тет, Мо­с­ков­ский ин­же­нер­но-фи­зи­че­ский ин­сти­тут (с 2008 Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский ядер­ный ун-т «МИФИ»), Пер­вый Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный ме­ди­цин­ский уни­вер­си­тет им. И. М. Се­че­но­ва, Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный гео­ло­го-раз­ве­доч­ный уни­вер­си­тет им. Сер­го Ор­джо­ни­кид­зе, Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный гу­ма­ни­тар­ный уни­вер­си­тет, Рос. гос. ун-т неф­ти и га­за им. И. М. Губ­ки­на, Рос­сий­ский на­цио­наль­ный ис­сле­до­ва­тель­ский ме­ди­цин­ский уни­вер­си­тет им. Н. И. Пи­ро­го­ва, Рос­сий­ский уни­вер­си­тет друж­бы на­ро­дов, Рос­сий­ский уни­вер­си­тет те­ат­раль­но­го ис­кус­ст­ва – ГИТИС и др.; ака­де­мии: Рос. ака­де­мия на­род­но­го х-ва и гос. службы при Пре­зи­ден­те РФ, Ака­де­мия хо­ро­во­го ис­кус­ст­ва им. В. С. По­по­ва, Мо­с­ков­ская го­су­дар­ст­вен­ная ху­до­же­ст­вен­но-про­мыш­лен­ная ака­де­мия им. С. Г. Стро­га­но­ва, Мо­с­ков­ская го­судар­ст­вен­ная юри­ди­че­ская ака­де­мия им. О. Е. Ку­та­фи­на, Рос­сий­ская ака­де­мия му­зы­ки име­ни Гне­си­ных и др. Сре­ди др. ву­зов – Ли­те­ра­тур­ный ин­сти­тут им. А. М. Горь­ко­го, Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный ака­де­миче­ский ху­до­же­ст­вен­ный ин­сти­тут им. В. И. Су­ри­ко­ва, Пра­во­слав­ный ин-т Св. Иоан­на Бо­го­сло­ва (в со­ста­ве Рос. пра­во­слав­но­го ун-та).

В М. на­ходит­ся 441 пуб­лич­ная б-ка (2010), в т. ч. 8 фе­де­раль­но­го уров­ня: Рос­сий­ская го­су­дар­ст­вен­ная биб­лио­те­ка, Все­рос. гос. биб­лио­те­ка ино­стран­ной ли­те­ра­ту­ры им. М. И. Ру­до­ми­но, Рос. гос. биб­лио­те­ка для сле­пых, Гос. пуб­лич­ная ис­то­рич. б-ка Рос­сии (ве­дёт ис­то­рию с 1863), Гос. об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич. б-ка (1921), Рос. гос. б-ка искусств (1922), Рос. гос. б-ка для мо­ло­дё­жи (1966), Рос. гос. дет­ская б-ка (1969). Сре­ди др. круп­ных биб­лио­тек – Биб­лио­те­ка по ес­те­ст­вен­ным нау­кам РАН, Все­рос. па­те­нт­но-тех­нич. б-ка (ос­но­ва­на в 1896 в С.-Пе­тер­бур­ге, с 1943 в М., с 1997 в со­ста­ве Фе­де­раль­но­го ин-та пром. соб­ст­вен­но­сти), На­уч­ная биб­лио­те­ка Мос­ков­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го уни­вер­си­те­та им. М. В. Ло­мо­но­со­ва, На­уч­ная пе­да­го­ги­че­ская биб­лио­те­ка им. К. Д. Ушин­ско­го, Центр. уни­вер­саль­ная на­уч­ная б-ка им. Н. А. Нек­ра­со­ва (1919).

В М. дей­ству­ют (2010) ок. 200 му­зе­ев, в том чис­ле: Гос. био­ло­ги­че­ский му­зей им. К. А. Ти­ми­ря­зе­ва, Гос. гео­ло­ги­че­ский му­зей им. В. И. Вер­над­ско­го, Гос. Дар­ви­нов­ский му­зей, Гос. ис­то­ри­че­ский му­зей, Гос. ли­те­ра­тур­ный му­зей, Те­ат­раль­ный му­зей им. А. А. Бах­ру­ши­на, Треть­я­ков­ская га­ле­рея, Му­зеи Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, Гос. му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств им. А. С. Пуш­ки­на, Гос. му­зей ис­кус­ст­ва на­ро­дов Вос­то­ка, Му­зей Мо­ск­вы, По­ли­тех­ни­че­ский му­зей, Цен­траль­ный му­зей Воо­ру­жён­ных Сил, Цен­траль­ный му­зей древ­не­рус­ской куль­ту­ры и ис­кус­ст­ва им. Ан­д­рея Руб­лё­ва, Цен­траль­ный му­зей совр. ис­то­рии Рос­сии, Моск. гос. объ­еди­нён­ный ху­дож. ист.-ар­хи­тек­тур­ный и при­род­но-ланд­ша­фт­ный му­зей-за­по­вед­ник (объ­еди­ня­ет Из­май­ло­во, Ко­ло­мен­ское, Ле­фор­то­во, Люб­ли­но), му­зей-за­по­вед­ник Ца­ри­цы­но.

В М. со­сре­до­то­че­ны гл. на­уч. уч­реж­де­ния Рос­сии: Рос­сий­ская ака­де­мия на­ук, Рос­сий­ская ака­де­мия ме­ди­цин­ских на­ук, Рос­сий­ская ака­де­мия об­ра­зо­ва­ния, Рос­сий­ская ака­де­мия сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ных на­ук, Рос­сий­ская ака­де­мия ху­до­жеств и др.

Функ­цио­ни­ру­ют св. 4 тыс. на­уч. уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. 800 круп­ных НИИ и КБ разл. ор­га­ни­за­ци­он­но-пра­во­вых форм.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. В М. в 1702 на­ча­ла из­да­вать­ся пер­вая рус. пе­чат­ная га­зе­та – «Ве­до­мо­сти». С 1756 вы­хо­ди­ла газ. «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» (до сер. 19 в. круп­ней­шая га­зе­та в Рос­сии; в 1917 за­кры­та). Ста­рей­шая из ны­не вы­пус­каю­щих­ся га­зет – «Мо­с­ков­ская прав­да» – вы­хо­дит с 1918 (еже­днев­но, 270 тыс. экз.). Сре­ди др. совр. из­да­ний: гор. га­зе­ты «Ве­чер­няя Мо­ск­ва» (с 1923), «Твер­ская, 13» (с 1992, офиц. пуб­ли­ка­тор за­ко­нов г. Мо­ск­вы, нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов Пра­ви­тель­ст­ва Мо­ск­вы) и др.; ок­руж­ные га­зе­ты – «Мо­ск­ва. Центр» (Центр. адм. ок­руг, ЦАО), «Се­вер Сто­ли­цы» (Сев. адм. ок­руг, САО), «Звёзд­ный буль­вар» (Сев.-Вост. адм. ок­руг, СВАО), «Пре­об­ра­жен­ская пло­щадь» (Вост. адм. ок­руг, ВАО), «Юго-Вос­точ­ный курь­ер» (Юго-Вост. адм. ок­руг, ЮВАО), «Юж­ные го­ри­зон­ты» (Юж. адм. ок­руг, ЮАО), «За Ка­луж­ской за­ста­вой» (Юго-Зап. адм. ок­руг, ЮЗАО), «На за­па­де Мо­ск­вы» (Зап. адм. ок­руг, ЗАО), «Мо­ск­ва. Се­ве­ро-За­пад» (Сев.- Зап. адм. ок­руг, СЗАО), «Ок­тябрь­ское по­ле и весь Се­ве­ро-За­пад» (СЗАО), «Со­рок один» (Зе­ле­но­град­ский адм. ок­руг), а так­же рай­он­ные га­зе­ты. В М. на­хо­дят­ся гл. офи­сы ве­ду­щих об­ще­рос­сий­ских га­зет и жур­на­лов («Ар­гу­мен­ты и фак­ты», «Из­ве­стия», «Ком­мер­сантъ», «Ком­со­моль­ская прав­да», «Мос­ков­ский ком­со­мо­лец», «Рос­сий­ская га­зе­та», «Труд», «Экс­перт» и др.).

Ре­гу­ляр­ные ра­дио­транс­ля­ции с 1922. В М. име­ет­ся круп­ная сеть ра­дио­стан­ций, ве­щаю­щих на УКВ- и FM-час­то­тах (б. ч. ретранс­ли­ру­ет­ся, по­ми­мо М., в др. ре­гио­нах РФ). Сре­ди ве­ду­щих моск. ра­дио­стан­ций: «Го­во­рит Мо­ск­ва» (ос­но­ва­на в 1997, вхо­дит в кон­церн «Ра­дио- Центр»), но­во­ст­ная ра­дио­стан­ция «Си­ти-FM» (2006, вла­де­лец – «Газ­пром-ме­диа»), «Ком­мер­сантъ FM» (2010, вла- де­лец – ЗАО «Ком­мер­сантъ. Из­да­тель­ский дом») и др.

В 1931 в М. про­шла пер­вая Все­со­юз­ная кон­фе­рен­ция по те­ле­ви­де­нию. В том же го­ду со­стоя­лись проб­ные те­ле­транс­ля­ции. Ре­гу­ляр­ные те­ле­ви­зи­он­ные пе­ре­да­чи на­ча­лись в 1939. В го­ды Вел. Отеч. вой­ны моск. те­ле­ви­де­ние не ра­бо­та­ло, транс­ля­ции во­зоб­но­ви­лись в мае 1945.

Из М. ве­ща­ют все фе­де­раль­ные ка­на­лы (кро­ме «Пе­тер­бург – Пя­тый ка­нал»), для ретранс­ля­ции ис­поль­зу­ют­ся пе­ре­дат­чи­ки и ан­тен­ны Шу­хов­ской (Ша­бо­лов­ской) баш­ни, Ос­тан­кин­ской те­ле­баш­ни, Ра­дио­те­ле­ви­зи­он­ной баш­ни на тер­ри­то­рии Ок­тябрь­ско­го ра­дио­цен­тра. Эфир­ные ре­гио­наль­ные те­ле­ка­на­лы: «ТВ-Центр» (ос­но­ван в 1997), «Мо­ск­ва 24» (эфир­но-ка­бель­ное ве­ща­ние, ос­но­ван в 1998, до 2011 на­зы­вал­ся «Сто­ли­ца»), «3 ка­нал» (1997). В М. раз­ви­то ка­бель­ное те­ле­ве­ща­ние. Осн. опе­ра­то­ра­ми ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния яв­ля­ют­ся ОАО «НКС» и ЗАО «Ака­до-Сто­ли­ца». Ре­гио­наль­ные ка­бель­ные ка­на­лы: «До­ве­рие» (2006), ВКТ (1992).

В М. дей­ст­ву­ют ин­фор­мац. агент­ст­ва Мос­Со­вет (2001) и др.

Гра­до­строи­тель­ст­во. Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. Древ­ней­шие слав. по­се­ле­ния (10–11 вв.), свя­зан­ные с тра­ди­ция­ми ро­мен­ской куль­ту­ры, в ис­то­рич. яд­ре М. об­на­ру­же­ны близ совр. Да­ни­ло­ва мон. и у быв. с. Дья­ко­во (рай­он просп. Ан­д­ро­по­ва). С 12 в. на­се­ле­ние на тер­ри­то­рии М. воз­рас­та­ет, осн. се­ли­ща и кур­ган­ные мо­гиль­ни­ки кон­цен­три­ру­ют­ся на пра­во­бе­ре­жье р. Мо­ск­ва. В 11 или 12 в. был за­се­лён холм при впа­де­нии р. Не­глин­ная (Не­глин­ка) в Мо­ск­ву-ре­ку.

От ос­но­ва­ния го­ро­да до 15 в. По ле­то­пис­ным дан­ным, строи­тель­ст­во древ­ней­шей кре­по­сти [яд­ро бу­ду­ще­го Мо­с­ков­ско­го Крем­ля (вме­сте с Крас­ной пло­ща­дью вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия)] от­но­сит­ся к 1156, что не про­ти­во­ре­чит ар­хео­ло­гич. да­ти­ров­кам. Су­дя по на­ход­кам ке­ра­ми­ки, от это­го цен­тра куль­тур­ный слой рас­про­стра­ня­ет­ся к вос­то­ку и се­ве­ро-вос­то­ку по пла­то, за­ни­мая тер­ри­то­рию бу­ду­ще­го Ки­тай-го­ро­да (Крас­ную пл. и при­реч­ную часть За­ря­дья) и левый бе­рег устья р. Яу­за. Зо­ны ос­вое­ния от­кры­ты так­же на пра­вом бе­ре­гу Не­глин­ки и ле­вом бе­ре­гу ­ручья Чер­то­рый (близ его устья). За­се­ле­ние в это вре­мя фик­си­ру­ет­ся и в рай­оне совр. ул. Боль­шая Дмит­ров­ка, Ма­неж­ной пл., части улиц Мо­хо­вая, Вол­хон­ка и др. До 13 в. дво­ры, церк­ви и клад­би­ща вне Крем­ля че­ре­до­ва­лись с со­хра­няв­ши­ми­ся по­ля­ми (па­хот­ной зем­лёй), лу­га­ми и са­да­ми. В сер. 13 в., ко вре­ме­ни на­ше­ст­вия Ба­тыя, М. бы­ла раз­ви­тым го­ро­дом; ле­то­пис­ные сви­де­тель­ст­ва и ар­хео­ло­гич. на­ход­ки под­твер­жда­ют, что гор. яд­ро М. бы­ло ок­ру­же­но по­са­да­ми и сё­ла­ми. С име­нем моск. кн. Да­нии­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча свя­за­но ос­но­ва­ние Да­ни­ло­ва мо­на­сты­ря (1282) на юж. под­сту­пах к М., на Ор­дын­ской до­ро­ге. В это же вре­мя ос­но­ван Бо­го­явлен­ский мон., за­няв­ший сре­дин­ную точ­ку по­са­да (бу­ду­ще­го Ки­тай-го­ро­да).

С 14 в. за­строй­ка в Крем­ле и ста­рых по­сад­ских рай­онах уп­лот­ня­ет­ся. По­яв­ля­ют­ся по­се­ле­ния в рай­онах совр. пло­ща­дей Иль­ин­ские во­ро­та, Лу­бян­ская, Но­вая и Сла­вян­ская, ме­ж­ду ули­ца­ми Воз­дви­жен­ка и Зна­мен­ка, и др. Часть этих тер­ри­то­рий при­над­ле­жа­ла сё­лам, из­вест­ным по письм. ис­точ­ни­кам с 15 в. (Ва­гань­ко­во и Под­ко­пае­во). Слой 14–15 вв. об­на­ру­жен близ Вы­со­ко­пет­ров­ско­го и Бо­го­ро­ди­це- Ро­ж­де­ст­вен­ско­го мо­на­сты­рей. Рас­про­стра­не­ние куль­тур­но­го слоя 15 – нач. 16 вв. про­сле­же­но на пра­вом бе­ре­гу Мо­ск­вы-ре­ки (к юго-востоку от Бер­се­нев­ской на­бе­реж­ной; часть этой тер­ри­то­рии за­ни­ма­ли сё­ла Хво­стов­ское и Ко­лы­че­во, из­вест­ны по письм. ис­точ­ни­кам 14–15 вв.).

Во вре­мя кня­же­ния Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты по­строе­ны пер­вые ка­мен­ные хра­мы Крем­ля, воз­ве­де­ны гор. сте­ны из ду­ба (1339); с это­го вре­ме­ни М. ста­ла так­же по­сто­ян­ной ре­зи­ден­ци­ей ми­тро­по­ли­тов всея Ру­си. При кн. Дмит­рии Ива­но­ви­че Дон­ском зи­мой 1366/67 на­ча­то строи­тель­ст­во бе­ло­ка­мен­ных ук­ре­п­ле­ний, ко­то­рые пре­вра­ти­ли М. в са­мую мощ­ную кре­пость Сев.-Вост. Ру­си. При кн. Ва­си­лии I Дмит­рие­ви­че в кон. 14 – нач. 15 вв. соз­да­ны ше­дев­ры ран­не­мос­ков­ско­го зод­че­ст­ва: от­но­си­тель­но не­боль­шие, но изы­скан­ные по про­пор­ци­ям и про­ри­сов­ке де­та­лей 4-столп­ные бе­ло­ка­мен­ные хра­мы (в т. ч. в ок­ра­ин­ном Ан­д­ро­ни­ко­вом мо­на­сты­ре). По­сад с вост. сто­ро­ны Крем­ля из­вес­тен как Ве­ли­кий, с за­пад­ной – За­не­гли­мен­ский, с юж­ной – За­мо­ск­во­рец­кий. На­прав­ле­ния гл. до­рог по­сте­пен­но за­кре­п­ля­лись бла­го­да­ря строи­тель­ст­ву кре­по­ст­ных во­рот, мос­тов, а так­же мо­на­сты­рей, хра­мов и дво­ров. Глав­ные из них оп­ре­де­ля­ли даль­ней­шее раз­ви­тие пла­на го­ро­да (ра­ди­аль­ные ули­цы Ни­коль­ская – Боль­шая Лу­бян­ка – Сре­тен­ка, Иль­ин­ка, Ро­ж­де­ст­вен­ка, Вар­вар­ка, Ор­дын­ка, Ос­то­жен­ка, Пре­чис­тен­ка, Воз­дви­жен­ка и др.). Про­ис­хо­ди­ло как бы сплав­ле­ние ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­ки с пря­мо­уголь­ной, оп­ре­де­ляв­шей раз­бив­ку уча­ст­ков вдоль отд. улиц. На ря­де по­са­дов и сло­бод со­хра­ня­лась раз­ре­жен­ная, оча­го­вая за­строй­ка. В письм. ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ют­ся об­шир­ные дво­ры, са­ды, а на пе­ри­фе­рии го­ро­да – усадь­бы куз­не­цов и др. ре­мес­лен­ни­ков, ис­поль­зую­щих огонь, ме­ж­ду ко­то­ры­ми на­хо­дят­ся вспо­лья и да­же по­ля и лу­га. За Яу­зой изу­чен ог­ром­ный рай­он про­из­вод­ст­ва ке­ра­ми­ки – Гон­чар­ная сло­бо­да.

Вдоль по­лу­коль­ца по­пе­реч­ных улиц, пе­ре­се­каю­щих тер­ри­то­рию Бе­ло­го го­ро­да при­мер­но по­се­ре­ди­не, по ли­нии Куз­нец­ко­го мос­та, про­хо­ди­ла внеш­няя гра­ни­ца За­не­гли­мен­ско­го по­са­да. Вдоль неё рас­по­ло­жи­лись ос­но­ван­ные в 14–15 вв. мо­на­сты­ри – Кре­сто­воз­дви­жен­ский, Ни­кит­ский, Вос­кре­сен­ский, Ге­ор­ги­ев­ский, Вар­со­нофь­ев­ский, Зла­то­ус­тов­ский, По­кров­ский в Са­дех, Иоан­но-Пред­те­чен­ский (Ива­нов­ский на Ку­ли­шах). В 14 в. бы­ли ос­но­ва­ны Вы­со­ко­пет­ров­ский мо­на­стырь, Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ский мон. и Сре­тен­ский мо­на­стырь, ко­то­рые вме­сте с при­над­ле­жа­щи­ми им сло­бо­да­ми обо­зна­чи­ли но­вые пре­де­лы по­са­да, за­кре­п­лён­ные, ве­ро­ят­но, в 15 в. зем­ля­ным ва­лом, пре­до­пре­де­лив­шим гра­ни­цы Бе­ло­го го­ро­да 16 в. С за­па­да на под­сту­пах к го­ро­ду в 14–15 вв. рас­по­ло­жи­лись мо­на­сты­ри Но­вин­ский и Алек­се­ев­ский; с вос­то­ка – Иль­ин­ский (на Во­рон­цо­вом по­ле), Ан­д­ро­ни­ков, По­кров­ский на Лы­щи­ко­вой го­ре, Кос­мы и Да­миа­на, Спа­са в Чи­га­сах. В За­мо­ск­во­ре­чье во 2-й пол. 15 в. поя­ви­лись мо­на­сты­ри Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи под Бо­ром и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Го­лут­ви­не. Не позднее весны 1491 ос­но­ван Но­во­спас­ский мо­на­стырь. На даль­них юж. под­сту­пах стоя­ли Да­ни­лов мон. и ос­но­ван­ный в 14 в. Си­мо­нов мо­на­стырь. В 16 в. бы­ли ос­но­ва­ны Дон­ской мо­на­стырь и Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь (включён в список Всемирного на­сле­дия); по этой ли­нии вы­строи­лась це­поч­ка мона­сты­рей – «сторо́жей» М., сиг­нали­зи­ро­вав­ших го­ро­ду об опас­но­сти. Мо­на­сты­ри бы­ли и в цен­тре М., как в са­мом Крем­ле (Чу­дов, Воз­не­сен­ский), так и в Ки­тай-го­ро­де (Бо­го­яв­лен­ский, Ни­коль­ский, Зна­мен­ский). В ро­ли гра­до­стро­ит. до­ми­нант вы­сту­па­ли так­же отд. хра­мы, гор. во­ро­та.

Со вре­ме­ни кня­же­ния Ива­на III Ва­силье­ви­ча (1462–1505) и его сы­на Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча (1505–33) тер­ри­то­рия М. рас­тёт очень бы­ст­ро, воз­ни­ка­ют це­лые сло­бо­ды пе­ре­се­лен­цев из при­со­еди­няв­ших­ся зе­мель. Су­ще­ст­вен­ные пе­ре­ме­ны в са­мой идео­ло­гии ре­кон­ст­рук­ции Мо­с­ков­ско­го Крем­ля по­влек­ли за со­бой при­гла­ше­ние кн. Ива­ном III для наи­бо­лее от­вет­ст­вен­ных ра­бот итал. ар­хи­тек­то­ров и ин­же­не­ров, на­чи­ная с Ари­сто­те­ля Фио­ра­ван­ти. Воз­ве­дён­ный им крем­лёв­ский Ус­пен­ский со­бор (1475–79) за­нял гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в па­но­ра­ме то­гдаш­ней М. Сре­ди др. итал. зод­чих и ин­же­не­ров, ра­бо­тав­ших в М. в кон. 15 в., – Ан­тон Фря­зин (Ан­то­нио Джис­лар­ди), Марк Фря­зин, П. А. Со­ла­ри; позд­нее – Але­виз Фря­зин (Ста­рый) и Але­виз Фря­зин (Но­вый), од­ному из ко­то­рых при­пи­сы­ва­ет­ся строи­тель­ст­во 11 ка­мен­ных церк­вей в раз­ных час­тях М. (со­хра­нил­ся со­бор Св. Пет­ра Ми­тро­по­ли­та в Вы­со­ко­пет­ров­ском мон.). В 1470–80-х гг. в М. и её ок­ре­ст­но­стях ра­бо­та­ла так­же ар­тель псков­ских зод­чих; они воз­ве­ли в М. со­бор ве­ли­ко­кня­же­ско­го Зла­то­ус­тов­ско­го мон. и ц. Сре­те­ния на По­ле. По по­ве­ле­нию Ива­на III бы­ла рас­чи­ще­на от за­строй­ки ши­ро­кая (ок. 240 м) по­ло­са во­круг все­го Крем­ля, что по­слу­жи­ло на­ча­лом фор­ми­ро­ва­ния Крас­ной пл. – гл. тор­го­вой пло­ща­ди М. (это при­ве­ло к су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям в гор. пла­ни­ров­ке и ори­ен­ти­ров­ке церк­вей, что фик­си­ру­ет­ся ар­хео­ло­ги­че­ски); в За­не­гли­ме­нье со вре­ме­нем то­же сло­жил­ся боль­шой торг, а на про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу Мо­ск­вы-ре­ки, на­про­тив Крем­ля, в 1495 был раз­бит Го­су­дарев сад (позд­нее Ца­ри­цын луг), где была построена ц. Св. Со­фии.

Москва в 16 в. Кремль нач. 16 в. ос­та­вал­ся це­лым го­ро­дом с жи­лы­ми дво­ра­ми, пло­ща­дя­ми и ули­ца­ми, на­хо­див­ши­ми своё про­дол­же­ние на по­са­дах. Для хра­мо­во­го зод­че­ст­ва 16 в. на по­са­дах ха­рак­тер­ны не­боль­шие бес­столп­ные церк­ви с кре­ща­тым сво­дом и 3-ло­па­ст­ным за­вер­ше­ни­ем фа­са­дов (За­ча­тия Ан­ны что в Уг­лу, Три­фо­на в На­пруд­ной сло­бо­де и др.). Сре­ди мас­те­ров это­го вре­ме­ни осо­бое ме­сто за­ни­мал Пет­рок Ма­лый; есть пред­по­ло­же­ние, что он по­стро­ил ц. Воз­не­се­ния в Ко­ло­мен­ском (за­вер­ше­на в 1532; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), пер­вый из­вест­ный нам па­мят­ник ка­мен­но­го шат­ро­во­го зод­че­ст­ва. Он же соз­дал но­вую обо­ро­нит. ли­нию во­круг Ве­ли­ко­го по­са­да – Ки­тай-го­ро­да (1534–38). Его сте­ны, при­мы­кая к сев. и юго-вост. уг­лам Крем­ля, слу­жи­ли пря­мым про­дол­же­ни­ем по­след­не­го, од­на­ко бы­ли су­ще­ст­вен­но ни­же (выс. ок. 6,5 м; крем­лёв­ские сте­ны – 8–19 м); их уси­ли­ва­ли де­ре­во-зем­ля­ные фор­ти­фи­ка­ции, от­ве­чав­шие но­вей­шим тре­бо­ва­ни­ям ев­роп. во­ен. ис­кус­ст­ва. Ки­тай-го­род был плот­но и бо­га­то за­стро­ен­ным пред­градь­ем ве­ли­ко­кня­же­ско­го Крем­ля, гл. тор­го­вым цен­тром М. и все­го го­су­дар­ства. На Иль­ин­ском кре­ст­це (пе­ре­крё­ст­ке улиц) об­ра­зо­вал­ся очень круп­ный торг; впо­след­ст­вии здесь вы­рос Гос­ти­ный двор (ме­ж­ду Иль­ин­кой и Вар­вар­кой). На крем­лёв­ском гла­си­се («По­лое ме­сто», или «По­жар», в даль­ней­шем – Крас­ная пл. и Ва­силь­ев­ский спуск) так­же поя­ви­лись лав­ки Верх­них, Сред­них и Ниж­них тор­го­вых ря­дов (в 1595 пе­ре­строе­ны в кам­не). Вме­сте с тем Ки­тай-го­род стал сре­до­то­чи­ем об­ществ. жиз­ни М. Вбли­зи Вос­кре­сен­ских во­рот и на Ни­коль­ской ул. рас­по­ло­жи­лись Зем­ский двор, Ар­се­нал, Го­су­да­рев сыт­ный от­да­точ­ный двор, гор. су­ди­ли­ще и тюрь­ма, Ям­ской и Пе­чат­ный дво­ры и т. д. Здесь же на по­са­де скон­цен­три­ро­ва­лись пред­ста­ви­тель­ст­ва мн. го­ро­дов и зе­мель, ар­хие­рей­ские и мо­на­стыр­ские под­во­рья, так­же иностр. пред­ста­ви­тель­ст­ва. С воз­ве­де­ни­ем но­во­го гл. по­сад­ско­го хра­ма М. – По­кров­ско­го со­бо­ра что на Рву (Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм, 1555–61, зод­чие Бар­ма и И. По­ст­ник) пре­об­ра­зи­лось всё гор. про­стран­ст­во в цен­тре, по­лу­чив­шее от­ны­не осо­бую сим­во­лич. зна­чи­мость.

По­сле ут­вер­жде­ния оп­рич­ни­ны ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем зем­ля М. бы­ла раз­де­ле­на на оп­рич­ни­ну и зем­щи­ну. Оп­рич­ной ста­ла её зап. часть, в сек­то­ре от Ни­кит­ской ул. до Мо­ск­вы-ре­ки. Цен­тром зем­ской час­ти сто­ли­цы слу­жил Ки­тай-го­род, где на­хо­дил­ся Зем­ский двор. Кремль был по­ки­нут ца­рём, ко­то­рый пре­вра­тил в свою оп­рич­ную сто­ли­цу Алек­сан­д­ров­скую сло­бо­ду (см. г. Алек­са­нд­ров), а в Мо­ск­ве по­стро­ил для се­бя Оп­рич­ный двор – в За­не­гли­ме­нье, на­про­тив Риз­по­ло­жен­ских (Тро­иц­ких) во­рот Крем­ля (см. Мо­сков­ский ар­хео­ло­ги­че­ский комп­лекс). С двух сто­рон его флан­ки­ро­ва­ли Стре­лец­кие сло­бо­ды, а к за­па­ду бы­ли раз­ме­ще­ны в осн. двор­цо­вые сло­бо­ды: По­вар­ская, Кор­мо­вая, Плот­ни­чья, Икон­ная и др. Оп­рич­ный двор вме­сте с б. ч. по­са­дов сго­рел в 1571 во вре­мя на­бе­га крым­ско­го ха­на Дев­лет- Ги­рея I, по­сле че­го спеш­но бы­ли про­ве­де­ны ра­бо­ты по уси­ле­нию де­ре­во-зем­ля­ных ук­ре­п­ле­ний вдоль Чер­то­рыя и да­лее на се­вер и вос­ток. В 1586–92 по ли­нии этих ук­ре­п­ле­ний «го­су­да­ре­вым мас­те­ром» Ф. С. Ко­нем воз­ве­де­ны мо­гу­чие кир­пич­ные сте­ны Бе­ло­го го­ро­да («Царь-го­ро­да»), уси­лен­ные глу­бо­ким рвом и 28 баш­ня­ми. В 1592–93 пред­при­ня­то строи­тель­ст­во ещё од­ной, про­тя­жён­ной (ок. 15 км) де­рев. сте­ны с 58 баш­ня­ми, опоя­сы­вав­шей всю М. с ок­ре­ст­ны­ми сло­бо­да­ми, вклю­чая и боль­шой рай­он За­мо­ск­во­ре­чья. Эта сте­на при­да­ла пла­ну М. цель­ную ок­руг­лую фор­му; тер­ри­то­рия в её пре­де­лах по­лу­чи­ла назв. Ско­ро­дом (или Де­ре­вян­ный го­род, с 17 в. – Зем­ля­ной). В ито­ге сло­жи­лась за­вер­шён­ная ра­ди­аль­но-коль­це­вая струк­ту­ра пла­на М.; 4 её «го­ро­да» (Кремль, Ки­тай-го­род, Бе­лый го­род и Ско­ро­дом; ох­ва­чен­ная сте­на­ми тер­ри­то­рия уве­ли­чи­лась при­мер­но в 70 раз) об­ра­зо­ва­ли стро­го упорядоченную пла­ни­ров­ку круп­ней­ше­го в Европе того вре­ме­ни столичного города, превзошедшего по своей площа­ди (ок. 1,9 тыс. га) и Рим, и Кон­стан­ти­но­поль. Об ин­тен­сив­но­сти жиз­ни сви­де­тель­ст­ву­ет куль­тур­ный слой, мес­та­ми пре­вы­сив­ший 2 м. К кон. 16 в. бы­ли пол­но­стью ос­вое­ны тер­ри­то­рии в Бе­лом го­ро­де и боль­шей час­ти Де­ре­вян­но­го го­ро­да; за­строй­ка вдоль боль­ших до­рог вы­шла за его пре­де­лы.

Москва в 17 в. Но­вый этап гра­до­строи­тель­ст­ва М. при­хо­дит­ся на цар­ст­во­ва­ние Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва: ре­кон­ст­руи­ро­ва­лись крем­лёв­ские ук­ре­п­ле­ния, был вы­чи­щен Але­ви­зов ров по­строй­ки нач. 16 в. (про­хо­дил вдоль Крем­лёв­ской сте­ны по Крас­ной пл.), «зде­лан мост Ка­мен­ной з зуб­цы че­рез Не­глин­ну, про­тив Твер­ские ули­цы, и мель­ни­ца под ним», т. е. по­лу­чил мо­ну­мен­таль­ное оформ­ле­ние один из гл. въез­дов на Крас­ную пл. – че­рез Вос­кре­сен­ские во­ро­та. Все эти но­вые эле­мен­ты моск. цен­тра хо­ро­шо вид­ны на из­вест­ном чер­те­же то­го вре­ме­ни, оза­глав­лен­ном «Крем­ле­на­град».

По окон­ча­нии Смут­но­го вре­ме­ни вна­ча­ле про­во­ди­лись лишь вос­ста­но­вит. ра­бо­ты. Пол­но­стью сго­рев­ший внеш­ний по­яс ук­ре­п­ле­ний М. – Ско­ро­дом на­чал воз­ро­ж­дать­ся в 1618; бы­ла со­ору­же­на де­рев. сте­на-ост­рог (1618 и 1633). В по­сле­дую­щие го­ды в чер­те За­мо­ск­во­ре­чья уст­рое­ны зем­ля­ные бас­тио­ны, а Ка­луж­ские и Сер­пу­хов­ские во­ро­та воз­ве­де­ны в кам­не. При­ни­ма­лись ме­ры и по упо­ря­до­чи­ва­нию в ря­до­вой за­строй­ке го­ро­да. По­сле по­жа­ра Ки­тай-го­ро­да (1626) царь Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич по­ве­лел пе­ре­пи­сать и об­ме­рить все ули­цы, пе­ре­ул­ки и ту­пи­ки с тем, что­бы вер­нуть им ши­ри­ну, ко­то­рая бы­ла «до мо­с­ков­ско­го ра­зо­ре­нья». В 1629 от силь­но­го по­жа­ра по­стра­дал Бе­лый го­род, по­сле че­го в нём так­же бы­ли рас­ши­ре­ны ули­цы. Зем­ля­ной го­род об­нов­лял­ся по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в 1659; вос­ста­нав­ли­ва­лись ка­мен­ные ук­ре­п­ле­ния Бе­ло­го го­ро­да, Ки­тай-го­ро­да и Крем­ля.

Ряд церк­вей был по­стро­ен во ис­пол­не­ние обе­тов, дан­ных во вре­мя борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние М. и Рос­сии от ино­пле­мен­ни­ков и пре­кра­ще­ния смуты внутри го­су­дар­ст­ва. К это­му кру­гу от­но­сят­ся со­бор-ре­ли­к­ва­рий для Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, воз­двиг­ну­тый на Крас­ной пл. ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем, ц. Вве­де­ния на Сре­тен­ке (по­строе­на в нач. 16 в., по­сле 1612 ре­кон­ст­руи­ро­ва­на на сред­ст­ва кн. Д. М. По­жар­ско­го; сне­се­на в 1924–25) и де­рев. шат­ро­вая По­кров­ская ц., воз­ве­дён­ная По­жар­ским в его за­го­род­ном име­нии – Мед­вед­ко­ве (за­ло­же­на в 1619, пе­ре­строе­на в кам­не до 1642). В 1620–1680-е гг. крем­лёв­ские баш­ни бы­ли над­строе­ны ка­мен­ны­ми ша­тра­ми; в 1680-е гг. сте­ны и баш­ни вы­бе­ле­ны из­ве­стью, что при­да­ло им б ́oльшую цель­ность и уси­ли­ло до­ми­ни­рую­щую роль Крем­ля в струк­ту­ре го­ро­да. Так за­вер­ши­лось соз­да­ние яр­ко­го ар­хит. об­раза свя­щен­ной ци­та­де­ли М., об­рам­лён­ной «ко­ро­ной» из стен и лёг­ких строй­ных ба­шен, поч­ти со­всем ут­ра­тив­ших преж­ний су­ро­вый кре­по­ст­ной дух. Ка­мен­ные шат­ро­вые над­строй­ки по­лу­чи­ли и не­ко­то­рые др. баш­ни го­ро­да (Вос­кре­сен­ские 2-про­лёт­ные во­ро­та, слу­жив­шие гл. въез­дом в Ки­тай-го­род; ярус­ная 2-шат­ро­вая баш­ня, оформ­ляв­шая въезд на Все­хсвят­ский ка­мен­ный мост, ве­ду­щий в За­мо­ск­во­ре­чье).

В 17 в. за­строй­ка внут­ри Зем­ля­но­го го­ро­да уп­лот­ни­лась, за его пре­де­ла­ми про­дол­жа­ли воз­ни­кать и раз­ви­вать­ся мно­го­числ. сло­бо­ды; для кон. 17 в. наи­бо­лее круп­ные по­се­ле­ния, свя­зан­ные с М., фик­си­ру­ют­ся до Твер­ских во­рот (ныне Пушкинская пл.) и совр. ул. Гру­зин­ский Вал на се­ве­ро-за­па­де, до рай­она совр. улиц Боль­шая и Сред­няя Пе­ре­яс­лав­ские, Боль­шая Поч­то­вая и др. на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке, до улиц Школь­ная, Биб­лио­теч­ная, Марк­си­ст­ская, Во­рон­цов­ская, Боль­шие Ка­мен­щи­ки на юго-вос­то­ке. Рос­кошь цар­ской ре­зи­ден­ции (Крем­ля) ото­бра­жа­лась и в ар­хи­тек­ту­ре бо­га­тых уса­деб, ка­зён­ных дво­ров, мо­на­сты­рей, да­же при­ход­ских хра­мов. Цар­ские ре­зи­ден­ции воз­дви­га­лись и в при­го­ро­дах М. – де­рев. дво­рец Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в с. Ко­ло­мен­ское (1667–70; ра­зо­бран в 1768, вос­соз­дан в 2007–10 на но­вом ме­сте по ис­то­рич. чер­те­жам, но с при­ме­не­ни­ем совр. тех­но­ло­гий), двор­цы в сё­лах Алек­се­ев­ское (1670-е гг.), Во­робь­ё­во (кон. 17 в.), Из­май­ло­во (сер. – 2-я пол. 17 в.), где бы­ли по­строе­ны так­же крас­но­кир­пич­ный с бе­лы­ми рез­ны­ми де­та­ля­ми, ук­ра­шен­ный по­ли­хром­ны­ми из­раз­ца­ми 5-гла­вый По­кров­ский со­бор (к 1679) и ц. Ио­а­са­фа Ца­ре­ви­ча (1687–88; сне­се­на).

Осо­бый раз­мах и рос­кошь при­су­щи и объ­ек­там гос. на­зна­че­ния (Но­вый гос­ти­ный двор в Ки­тай-го­ро­де, 1665, перестраивался с 1789; го­су­да­ре­вы дво­ры – Пе­чат­ный, Пу­шеч­ный, Ко­ню­шен­ный, Ха­мов­ные и др.). Ок­ру­жён­ные ка­мен­ны­ми сте­на­ми, они вре­зались в ткань ря­до­вой по­сад­ской за­строй­ки, как и мо­на­стыр­ские ком­плек­сы. В не­ко­то­рых мо­на­сты­рях (напр., в Но­во­де­вичь­ем) на­ча­ли воз­во­дить вы­со­кие ко­ло­коль­ни; всё бо­лее за­мет­на ста­ла тен­ден­ция к гео­мет­рич. ре­гу­ляр­но­сти по­строе­ния (Дон­ской мон., по­лу­чив­ший пра­виль­ную квад­рат­ную фор­му с со­бо­ром в сре­дин­ной точ­ке). К сер. 17 в. скла­ды­ва­ет­ся но­вый тип при­ход­ско­го хра­ма – бес­столп­ная цер­ковь с сомк­ну­тым сво­дом, сна­ру­жи увен­чан­ным де­ко­ра­тив­ным 5-гла­ви­ем, во­дру­жён­ным на «гор­ку» ко­кош­ни­ков, с пыш­ным де­ко­ром, в т. ч. из­раз­цо­вым; час­то ря­дом воз­во­ди­лась шат­ро­вая ко­ло­коль­ня. Сре­ди та­ких по­стро­ек – церк­ви Трои­цы в Ни­кит­ни­ках (1631–53), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в Пу­тин­ках (1649–52), Ни­ко­лы на Бер­се­нев­ке (1656–57), Гри­го­рия Нео­ке­са­рий­ско­го на По­лян­ке (1662–79), Ни­ко­лы в Пы­жах (1670–72; по др. све­де­ни­ям, 1647–57), Ад­риа­на и На­та­лии в Ме­щан­ской сло­бо­де (1672; сне­се­на в 1936), Ни­ко­лы в Ха­мов­ни­ках (1679–1682). В по­след­ней тре­ти 17 в. по­яв­ля­ют­ся хра­мы в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко, для ко­то­рых час­то ха­рак­тер­ны цен­трич. ком­по­зи­ция («вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке») и бо­га­тый де­кор с обиль­ным, но ещё не очень стро­гим при­ме­не­ни­ем ор­дер­ных форм. Сре­ди них – ц. Вос­кре­се­ния в Ка­да­шах (1687–1713), ц. Ни­ко­ла Боль­шой Крест близ Иль­ин­ских во­рот (1680-е гг.; сне­се­на в 1933), по­стро­ен­ная на сред­ст­ва боя­ри­на Л. К. На­рыш­ки­на ц. По­кро­ва в Фи­лях (1690–93) и но­ва­тор­ская по ар­хит. фор­ме ц. Ус­пе­ния на По­кров­ке (1696–99; сне­се­на в 1935–1936). Уни­каль­ный па­мят­ник зод­че­ст­ва это­го вре­ме­ни – Свя­тые во­ро­та Кру­тиц­ко­го по­дво­рья.

Москва в 1-й пол. 18 в. При имп. Пет­ре I ещё про­дол­жа­лось воз­ве­де­ние ка­мен­ных па­лат в тра­ди­ци­ях 17 в. В цер­ков­ном строи­тель­ст­ве дол­гое вре­мя со­хра­нял­ся «на­рыш­кин­ский» тип, но ор­дер­ные фор­мы трак­то­ва­лись всё бо­лее стро­го; при этом на­рас­та­ло влия­ние ар­хит. об­раз­цов се­ве­ро­ев­ро­пей­ско­го ба­рок­ко. Боль­шое зна­че­ние име­ли про­ти­во­по­жар­ные ме­ры – ука­зы ца­рей Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I о рас­чи­ст­ке улиц и пло­ща­дей от де­рев. строе­ний и о мо­ще­нии их кам­нем и т. д. В 1712 фор­му­ли­ру­ет­ся тре­бо­ва­ние ста­вить до­ма в «ли­нию»; в 1722 из­дан важ­ней­ший до­ку­мент, рег­ла­мен­ти­ро­вав­ший всю гра­до­стро­ит. дея­тель­ность в М., – «Ин­ст­рук­ция по­лиц­мей­стер­ской кан­це­ля­рии». Идеи Пет­ра I, вдох­нов­ляв­ше­го­ся об­раз­ца­ми ев­роп. зод­че­ст­ва, с наи­боль­шей пол­но­той во­пло­ща­лись в отд. зда­ни­ях в Ле­фор­то­ве и в сол­дат­ских сло­бо­дах Пре­об­ра­жен­ского и Се­мё­нов­ского полков, в строительстве по­теш­ной кре­пости (го­ро­док Пре­шбург). Го­ло­вин­ский дво­рец по­сле пе­ре­не­се­ния сто­ли­цы в С.-Пе­тер­бург вре­ме­на­ми слу­жил моск. ре­зи­ден­ци­ей ца­ря. По­яв­ле­ние но­во­го цен­тра М. оп­ре­де­ли­ло при­ори­тет­ное раз­ви­тие улиц, на­прав­ляв­ших­ся к не­му (Мяс­ниц­кая, Ма­ро­сей­ка – По­кров­ка, Ста­рая и Но­вая Бас­ман­ные). На­ча­ла «ев­ро­пеи­зи­ро­вать­ся» и Твер­ская ул., став­шая те­перь гл. пу­тём сле­до­ва­ния из но­вой сто­ли­цы в «пер­во­пре­столь­ную». Сре­ди но­вых мо­ну­мен­таль­ных вклю­че­ний в сло­жив­шую­ся гор. сре­ду – Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла цер­ковь (Мен­ши­ко­ва баш­ня), Су­ха­ре­ва баш­ня (Сре­тен­ские во­ро­та Зем­ля­но­го го­ро­да). Во­ен. те­ма в М. нач. 18 в. на­шла от­ра­же­ние в со­ору­же­нии Ар­се­нала (Цейх­гау­за) в Крем­ле (по­стро­ен в 1702–36) и ог­ром­ных зем­ля­ных бас­тио­нов («бол­вер­ков»), на­сы­пан­ных во­круг Крем­ля и Ки­тай-го­ро­да в 1707–08, ко­гда М. гро­зи­ла опас­ность швед. оса­ды (эти ук­ре­п­ле­ния про­су­ще­ст­во­ва­ли бо­лее сто­ле­тия, на­кла­ды­вая спе­ци­фич. от­пе­ча­ток на об­лик цен­тра го­ро­да). В это вре­мя бы­ла про­ве­де­на ко­рен­ная ре­кон­ст­рук­ция Мо­нет­но­го дво­ра (под рук. П. И. Гей­де­на).

В 1722 Пётр I вклю­чил мно­го­числ. по­се­ле­ния во­круг Зем­ля­но­го го­ро­да в тер­ри­то­рию М. Та­мо­жен­ной гра­ни­цей М. (до 1754) слу­жил Ка­мер-Кол­леж­ский вал, по­стро­ен­ный в 1742 Ка­мер-кол­ле­ги­ей (от­сю­да назв.) для кон­тро­ля вво­за в М. то­ва­ров. Этот вал дли­ной св. 37 км со рвом и за­ста­ва­ми ох­ва­ты­вал ме­ст­но­сти, ле­жа­щие за Зем­ля­ным ва­лом: Пре­сню, Су­щё­во, Пре­об­ра­жен­ское, Се­мё­нов­ское, Ле­фор­то­во, Си­мо­но­во, Де­ви­чье по­ле и До­ро­го­ми­ло­во. Ка­мер-Кол­леж­ский вал имел сна­ча­ла 16, за­тем 18 за­став (ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в 1852) и с кон. 18 в. стал фак­ти­че­ской, с 1806 – офиц. по­ли­цей­ской гра­ни­цей М.

В 1720–40-е гг., при пре­ем­ни­ках Пет­ра I, в М. при­ез­жа­ли ра­бо­тать круп­ные пе­терб. ар­хи­тек­то­ры – П. М. Ероп­кин, М. Г. Зем­цов, И. К. Ко­ро­бов, Б. Ф. Рас­трел­ли [по его про­ек­там по­строе­ны двор­цы – зим­ний Ан­нен­гоф в Крем­ле (в 1736 пе­ре­ве­зён в Ле­фор­то­во) и лет­ний Ан­нен­гоф в Ле­фор­то­ве, на ме­сте быв. усадь­бы Ф. А. Го­ло­ви­на; в этих двор­цах в 18 в. пред­по­чи­та­ли ос­та­на­в­ли­вать­ся при по­се­ще­нии М. рос. им­пе­ра­три­цы], И. А. Морд­ви­нов, И. Ф. Ми­чу­рин. В 1729–39 Ми­чу­рин и Морд­ви­нов со­ста­ви­ли пер­вый точ­ный план го­ро­да, не­об­хо­ди­мый для уре­гу­ли­ро­ва­ния даль­ней­ше­го строи­тель­ст­ва. По вос­ше­ст­вии на пре­стол имп. Ели­за­ве­та Пет­ров­на из­да­ла указ «О строе­нии в Мо­ск­ве до­мов по пла­ну…» (1742); ру­ко­во­дил на­блю­де­ни­ем за гра­до­строи­тель­ст­вом И. Я. Бланк, за­тем Д. В. Ух­том­ский (1745–52), ко­то­рый в 1753 пред­ста­вил в Се­нат «пла­ны ре­гу­ли­ро­ва­ния всех час­тей» М. Пу­ти сле­до­вания цар­ст­вен­ных пер­сон не­из­мен­но пыш­но оформ­ля­лись, в т. ч. со­ору­жа­лись три­ум­фаль­ные во­ро­та. В сер. 18 в. про­яви­лась тен­ден­ция к уси­ле­нию их гра­до­стро­ит. ро­ли (воз­ве­дён­ные Ух­том­ским Крас­ные во­ро­та на ли­нии быв. ук­реп­ле­ний Зем­ля­но­го го­ро­да), од­на­ко в це­лом бур­ный рост но­вой сто­ли­цы при­вёл к оче­вид­но­му за­мед­ле­нию раз­ви­тия Мо­ск­вы.

Москва со 2-й пол. 18 в. до 1812. Ста­нов­ле­ние клас­си­циз­ма в Рос­сии при­ня­то свя­зы­вать с при­хо­дом к вла­сти имп. Ека­те­ри­ны II (1762). Её ар­хит. по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии М. от­час­ти ком­пен­си­ро­ва­ла стро­ит. за­ти­шье, на­чав­ше­е­ся с пет­ров­ско­го вре­ме­ни. Ко 2-й пол. 18 в. руи­ни­ро­ван­ное со­стоя­ние Крем­ля, от­сут­ст­вие ка­мен­ной ре­гу­ляр­ной за­строй­ки и чёт­ких гра­ниц го­ро­да тре­бо­ва­ли сроч­ных ме­ро­прия­тий. Уч­ре­ж­дён­ная в 1762 Ко­мис­сия о ка­мен­ном строе­нии Санкт- Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы не спо­соб­ст­во­ва­ла кар­ди­наль­ным из­ме­не­ни­ям в гра­до­стро­ит. по­ли­ти­ке; в 1774 при этой ко­мис­сии был соз­дан От­де­лён­ный, или Осо­бый, деп-т (ди­рек­тор – П. Н. Ко­жин, гл. арх. – Н. Н. Ле­гран) для раз­ра­бот­ки ген­пла­на раз­ви­тия «вто­рой сто­ли­цы». По­сле со­гла­со­ва­ния это­го «про­жек­ти­ро­ван­но­го» пла­на с Ека­те­ри­ной II для его реа­ли­за­ции был соз­дан Ка­мен­ный при­каз (1775). Мас­штаб­ные ра­бо­ты по уре­гу­ли­ро­ва­нию хао­тич­ной за­строй­ки М. бы­ли на­прав­ле­ны на пре­одо­ле­ние её за­мк­ну­той ср.-век. сис­те­мы и фор­ми­ро­ва­ние ре­гу­ляр­ной се­ти квар­та­лов. Со­глас­но ген­пла­ну, М. по­лу­ча­ла чёт­кие гра­ни­цы и но­вую струк­ту­ру, на мес­те вет­хих стен Бе­ло­го го­ро­да пред­по­ла­га­лось про­ло­жить Буль­вар­ное коль­цо с се­ри­ей пло­ща­дей на пе­ре­се­че­нии с осн. ма­ги­стра­ля­ми. Вдоль вы­прям­лен­но­го рус­ла Не­глин­ки про­ек­ти­ро­ва­лись квар­та­лы сплош­ных фа­са­дов, а соз­да­ние Водоот­вод­но­го ка­на­ла по­зво­ля­ло кон­тро­ли­ро­вать уро­вень во­ды в Мо­ск­ве-ре­ке. Пре­ду­смат­ри­ва­лось даль­ней­шее раз­ви­тие М. и де­ление её на 3 зо­ны: в пре­де­лах Бе­ло­го го­ро­да; «пред­ме­стье», ог­ра­ни­чен­ное Зем­ля­ным ва­лом, и вы­хо­дя­щий за его гра­ни­цы «вы­гон». Вы­прям­ле­ние улиц со­че­та­лось с под­чёр­ки­ва­ни­ем их преж­ней ори­ен­та­ции на цер­ков­ные зда­ния. Раз­ви­вая сло­жив­шую­ся струк­ту­ру коль­це­во­го и ра­ди­аль­но­го на­прав­ле­ний улиц, ар­хи­тек­то­ры стре­ми­лись соз­дать сис­те­му но­вых от­кры­тых про­странств с ланд­шафт­ны­ми зо­на­ми; от­ли­чит. чер­той раз­ви­тия моск. ар­хит. шко­лы ста­ло воз­ник­но­ве­ние ан­самб­лей улиц с разл. ти­па­ми жи­лых и об­ществ. зда­ний, ком­по­зи­ци­он­но свя­зан­ных с не­сколь­ки­ми пло­ща­дя­ми.

«Кон­фир­мо­ван­ный» план 1775, ох­ва­ты­ваю­щий бла­го­ус­т­рой­ст­во М. толь­ко в пре­де­лах Ка­мер-Кол­леж­ско­го ва­ла, фик­си­ро­вал ар­хит. про­из­ве­де­ния ран­не­го клас­си­циз­ма – напр., зда­ние Вос­пи­та­тель­но­го до­ма на на­бе­реж­ной Мо­ск­вы- ре­ки (1763–81, ар­хи­тек­то­ры К. И. Бланк, Ю. М. Фель­тен и др.). Сре­ди имп. за­ка­зов – строи­тель­ст­во за­го­род­ной ре­зи­ден­ции Ца­ри­цы­но (арх. В. И. Ба­же­нов, за­тем М. Ф. Ка­за­ков) и Пет­ров­ско­го подъ­езд­но­го двор­ца (Ка­за­ков); оба двор­ца от­ме­че­ны мод­ным то­гда «псев­до­го­ти­че­ским» ду­хом. К наи­бо­лее зна­чит. клас­си­ци­стич. по­строй­кам Ка­за­ко­ва в М. при­над­ле­жат (по­ми­мо зда­ния Се­на­та в Крем­ле) дом (дво­рец) ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра гр. З. Г. Чер­ны­шё­ва (1778–82; пе­ре­ст­ро­ен в 1945), Ко­лон­ный зал Дво­рян­ско­го (Бла­го­род­но­го) со­б­ра­ния (1784), Бу­тыр­ский тю­рем­ный за­мок (1784–92), Моск. ун-т на Мо­хо­вой ул. (1786–93; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1817–19), Го­ли­цын­ская боль­ни­ца на Большой Ка­луж­ской ул. (ныне Ле­нин­ский просп.; 1796–1801). Стро­гий клас­си­цизм в моск. ар­хи­тек­ту­ре мно­го­об­ра­зен и пред­став­лен так­же зда­ния­ми вос­пи­тат., учеб­ных, те­ат­раль­ных, тор­го­вых, во­ен. за­ве­де­ний и т. д., от­ра­жав­ши­ми про­све­ти­тель­ские идеи эпо­хи. Со­став­ляя круп­ные ар­хит. ан­самб­ли, эти об­ществ. по­строй­ки фор­ми­ро­ва­ли но­вый мас­штаб гра­до­стро­ит. тка­ни М.: зда­ние Петровского те­ат­ра (арх. Х. И. Роз­берг; не сохр.), ан­самбль Криг­ско­мис­са­риа­та на бе­ре­гу Мо­ск­вы-ре­ки (1776–83, арх. Н. Н. Ле­гран) – во­ен. ком­плекс, за­няв­ший це­лый квар­тал и оформ­ляв­ший па­рад­ным фа­са­дом гл. зда­ния вид со сто­ро­ны ре­ки; про­ект Дж. Ква­рен­ги Ста­ро­го гос­ти­но­го дво­ра (1789, осу­ще­ст­в­лён моск. ар­хи­тек­то­ра­ми С. А. Ка­ри­ным и И. А. Се­ле­хо­вым), Стран­но­при­им­ный дом гра­фа Н. П. Ше­ре­ме­те­ва на Боль­шой Су­ха­рев­ской пл., по­стро­ен­ный (до 1803) арх. Е. С. На­за­ро­вым и за­вер­шён­ный Ква­рен­ги, – од­но из луч­ших про­из­ве­де­ний моск. клас­си­циз­ма.

Осо­бо­го раз­ма­ха стро­гий клас­си­цизм в М. дос­тиг в хра­мо­вом строи­тель­ст­ве, со­еди­няв­шем но­вые и тра­диц. про­стран­ст­вен­ные схе­мы. Пер­вая цер­ковь-ро­тон­да рус. клас­си­циз­ма – ц. Фи­лип­па Ми­тро­по­ли­та (1777–88) бы­ла по­строе­на С. А. Ка­ри­ным по про­ек­ту М. Ф. Ка­за­ко­ва(?). Мо­тив ро­тон­ды ис­поль­зо­ван Ка­за­ко­вым так­же в про­ек­те церк­ви в зда­нии Го­ли­цын­ской боль­ни­цы (1796–1801), в хра­ме Воз­не­се­ния на Го­ро­хо­вом по­ле (1788–93), ц. Кос­мы и Да­миана на Ма­ро­сей­ке (1791–1803) и др. В эпо­ху клас­си­циз­ма по­лу­ча­ет рас­про­стра­не­ние 2-ко­ло­ко­лен­ный тип хра­мов, пре­ж­де ха­рак­тер­ный для ка­то­лич. церк­вей [церк­ви Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха на Ла­за­рев­ском клад­би­ще (1783–87, арх. Е. С. На­за­ров) и Ус­пе­ния на Мо­гиль­цах (1791–1806, арх. Н. Н. Ле­гран)]. Наи­бо­лее яр­кое вы­ра­же­ние стро­гий клас­си­цизм на­шёл в строи­тель­ст­ве гор. уса­деб; имен­но в эту эпо­ху в М. воз­ник­ла и дос­тиг­ла рас­цвета куль­ту­ра клас­си­ци­стич. особ­ня­ка. К кон. 18 – нач. 19 вв. вы­ра­бо­та­лось неск. объ­ём­но-пла­ни­ро­воч­ных ти­пов гор. уса­деб. В усадь­бах пер­во­го ти­па гл. жи­лой дом вы­не­сен на «крас­ную ли­нию» ули­цы, а весь ком­плекс слу­жеб­ных по­стро­ек на­хо­дит­ся в глу­би­не (до­ма М. П. Гу­би­на на Пет­ров­ке, Р. Е. Та­ти­ще­ва на Пет­ров­ском буль­ва­ре, С. Б. Ку­ра­ки­на на Но­вой Бас­ман­ной ул.). В усадь­бах вто­ро­го ти­па дом рас­по­ла­га­ет­ся в глу­би­не па­рад­но­го дво­ра и от­де­ля­ет­ся от ули­цы ре­шёт­кой с па­рад­ны­ми во­ро­та­ми (до­ма И. И. Ба­рыш­ни­ко­ва на Мяс­ниц­кой ул., А. К. Ра­зу­мов­ско­го на Го­ро­хо­вом по­ле, И. И. Во­рон­цо­ва на Ро­ж­де­ст­вен­ке). Ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся и схе­ма «на­уголь­но­го» до­ма, вы­хо­дя­ще­го на 2 ули­цы и оформ­ляю­ще­го угол ме­ж­ду ни­ми [до­ма с «на­уголь­ны­ми» ро­тон­да­ми – И. И. Юш­ко­ва на Мяс­ниц­кой ул. (арх. В. И. Ба­же­нов), В. П. Ра­зу­мов­ской на Ма­ро­сей­ке, А. К. Ра­зу­мов­ско­го – Н. П. Ше­ре­ме­те­ва на Воз­дви­жен­ке]. Осо­бое ме­сто сре­ди ча­ст­ных по­стро­ек М. кон. 18 в. за­ни­ма­ет Дом Паш­ко­ва, од­но из са­мых со­вер­шен­ных про­из­ве­де­ний рус. клас­си­циз­ма. Сре­ди ред­ких при­ме­ров со­хра­нив­ших­ся ин­терь­е­ров моск. жи­ло­го до­ма этой эпо­хи – зна­ме­ни­тые «Зо­ло­тые ком­на­ты» в усадь­бе И. И. Де­ми­до­ва (1789–91, М. Ф. Ка­за­ков).

Стиль моск. клас­си­циз­ма по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в под­мос­ков­ных усадь­бах, в т. ч. в при­над­ле­жав­ших гра­фам Ше­ре­ме­те­вым Ос­тан­ки­не и Кус­ко­ве. Ар­хи­тек­ту­ра 1800-х гг. («до­по­жар­ной М.») – наи­ме­нее изу­чен­ный пе­ри­од моск. клас­си­циз­ма; в эти го­ды ра­бо­та­ют вос­пи­тан­ни­ки шко­лы М. Ф. Ка­за­ко­ва – Р. Р. Ка­за­ков, И. В. Его­тов, А. Н. Ба­ка­рев и др. При со­хра­не­нии об­щих тен­ден­ций ар­хи­тек­ту­ры стро­го­го клас­си­циз­ма по­яв­ля­ют­ся чер­ты, ха­рак­тер­ные для на­сту­паю­ще­го но­во­го сти­ля. Из об­ществ. по­стро­ек это­го де­ся­ти­ле­тия мож­но вы­де­лить ан­самбль Гл. во­ен. гос­пи­та­ля в Ле­фор­то­ве (1798–1802), соз­дан­ный Его­то­вым [ра­бо­тал так­же в Ки­тай-го­ро­де и в за­го­род­ных ре­зи­ден­ци­ях (ан­самбль усадь­бы Н. А. Ду­ра­со­ва Люб­ли­но, 1803, совм. с Р. Р. Ка­за­ко­вым; ре­кон­ст­рук­ция усадь­бы Ца­ри­цы­но и др.)].

Москва с 1812 до сер. 19 в. Не­по­вто­ри­мая ар­хи­тек­ту­ра «древ­ней сто­ли­цы» ру­бе­жа 18–19 вв. на­все­гда ис­чез­ла в по­жа­ре 2–8(14–20).9.1812. Воз­ро­ж­дён­ная из пе­п­ла, М. ста­ла уже со­вер­шен­но дру­гим го­ро­дом. Во вре­мя по­жа­ра вы­го­ре­ло 2/3 по­стро­ек. По­сле 1812 в ар­хи­тек­ту­ре М. на­сту­па­ет эпо­ха ам­пи­ра. В этот пе­ри­од раз­ра­ба­ты­ва­лись и ут­вер­жда­лись толь­ко па­рад­ные фа­са­ды, ко­то­рые ста­но­ви­лись де­ко­ра­ци­ей, скры­ваю­щей пла­ни­ров­ку зданий и не­ре­гу­ляр­ность дво­ро­вых фа­са­дов. В 1813 бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на Ко­мис­сия для строе­ния Мо­ск­вы; здесь к 1817 был за­вер­шён про­ект­ный план раз­ви­тия М. Зна­чит. роль в ко­мис­сии иг­рал О. И. Бо­ве, раз­ра­бо­тав­ший про­ект ре­кон­ст­рук­ции цен­тра с сис­те­мой пло­ща­дей во­круг Крем­ля и Ки­тай-го­ро­да. В долж­но­сти гл. ар­хи­тек­то­ра «фа­са­ди­че­ской час­ти» он вы­пол­нил по собств. про­ек­ту ре­кон­ст­рук­цию Крас­ной пл. с Тор­го­вы­ми ря­да­ми; со­здал Алек­сан­д­ров­ский сад (1819–22) на мес­те ниж­не­го те­че­ния р. Не­глин­ка вдоль Крем­лёв­ской сте­ны, Те­ат­раль­ную пл. со зда­ни­ем Боль­шо­го Пет­ров­ско­го те­ат­ра (1821–24; пе­ре­стро­ен); уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии Эк­зер­цир­гау­за (Ма­не­жа; 1825); воз­вёл Три­ум­фаль­ные во­ро­та у Твер­ской за­ста­вы (1826–34), Град­скую боль­ни­цу на Боль­шой Ка­луж­ской ул. (1828–32). Из дру­гих его ра­бот осо­бен­но зна­чи­тель­на ре­кон­ст­рук­ция церк­ви- ро­тон­ды в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» на Боль­шой Ор­дын­ке (1828–33).

Зна­чит. вклад в ре­кон­ст­рук­цию «по­сле­по­жар­ной» М. вне­сли В. П. Ста­сов, Д. И. Жи­ляр­ди, бр. А. Г. Гри­горь­ев и Д. Г. Гри­горь­ев, Е. Д. Тю­рин и мн. др. Сре­ди луч­ших ра­бот Жи­ляр­ди – пе­ре­стро­ен­ное зда­ние Моск. ун-та (1817–19), Ека­те­ри­нин­ский ин-т бла­го­род­ных де­виц (1818–27), зда­ния Ре­мес­лен­ного учеб­но­го за­ве­де­ния (1827–32) и Опе­кун­ско­го со­ве­та (1821–26, пе­ре­строе­но арх. М. Д. Бы­ков­ским в 1846–49) Вос­пи­та­тель­но­го до­ма. Од­но­вре­мен­но он ак­тив­но уча­ст­во­вал в уса­деб­ном строи­тель­ст­ве в М.: до­ма П. М. Лу­ни­на на Ни­кит­ском буль­ва­ре (1818–23) и С. С. Га­га­ри­на на По­вар­ской ул. (1820–24), усадь­ба Уса­чё- вых – Най­дё­но­вых на Зем­ля­ном ва­лу (1829–32); он же был ав­то­ром строе­ний в Кузь­мин­ках. С име­нем А. Г. Гри­горь­е­ва свя­зы­ва­ют моск. усадь­бы Хру­щё­вых (1815–17) и Ло­пу­хи­ных (1817–22) на Пре­чис­тен­ке, и др. Тю­рин, по­ми­мо бла­го­ус­т­рой­ст­ва уса­деб Ца­ри­цы­но, Не­скуч­ное, уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции крем­лёв­ских строе­ний, а так­же Моск. ун-та, для ко­то­ро­го он по­стро­ил ц. Мц. Та­тиа­ны. По его про­ек­ту в 1837–45 воз­ве­дён гран­ди­оз­ный 5-гла­вый со­бор в Ело­хо­ве (см. Бо­го­яв­лен­ский пат­ри­ар­ший со­бор) в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма, но уже не­су­щий в се­бе чер­ты эк­лек­тиз­ма.

Для ре­кон­ст­рук­ции М. Ко­мис­сия для строе­ния раз­ра­бо­та­ла об­раз­цо­вые про­ек­ты, пре­ж­де все­го – скром­ных до­мов с ме­зо­ни­на­ми, с ла­ко­нич­ной пла­ни­ров­кой и не­боль­ши­ми па­ли­сад­ни­ка­ми. Са­ма ком­по­зи­ция 2-цвет­но­го фа­са­да пре­дель­но уп­ро­ща­ет­ся; со­че­та­ние круп­но­го пор­ти­ка с гла­дью сте­ны, раз­де­лён­ной го­ри­зон­таль­ны­ми по­этаж­ны­ми тя­га­ми, оп­ре­де­ля­ет об­лик моск. «ам­пир­но­го» до­ма. Плос­кость фа­са­да ожив­ля­ет­ся ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем леп­ных де­та­лей, вве­де­ни­ем ароч­ных окон, рас­чле­нён­ных ко­лон­ка­ми или ло­пат­ка­ми на 3 час­ти под об­щим ши­ро­ким ар­хи­воль­том с леп­ным фри­зом. Ко­мис­сия для строе­ния Мо­ск­вы рег­ла­мен­ти­ро­ва­ла ок­ра­ску зда­ний в свет­ло-се­рые то­на или свет­лые от­тен­ки ох­ры, их со­че­та­ние с бе­лы­ми на­ряд­ны­ми пор­ти­ка­ми или бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ны­ми лен­та­ми фри­за при­да­ва­ло не­боль­шим особ­ня­кам мо­ну­мен­таль­ность.

Москва с сер. 19 в. до 1917. К сер. 19 в. М. при­об­ре­ла сти­ли­стич. цель­ность, ко­то­рой не ощу­ща­лось пре­ж­де. Центр. пло­ща­ди и гл. ма­ги­ст­ра­ли ста­ли бо­лее про­сто­рны­ми, а за­строй­ка квар­та­лов бо­лее плот­ной. Сфор­ми­ро­ва­лись Буль­вар­ное коль­цо и Са­до­вое коль­цо, па­рад­ные об­ществ. и про­гу­лоч­ные зо­ны. Еди­ные сим­мет­рич­ные фа­са­ды воз­ро­ж­дён­ной М. в цен­тре до­пол­ня­ли клас­си­ци­стич. ан­самб­ли 18 в., со­хра­нив­шие­ся на ок­раи­нах. Эта но­вая ре­гу­ляр­ная за­строй­ка в со­че­та­нии с зе­ле­нью са­дов, жи­во­пис­ны­ми угол­ка­ми М., её хра­ма­ми и мо­на­сты­ря­ми соз­да­ва­ла со­вер­шен­но осо­бый ар­хит. об­лик го­ро­да. С 1840-х гг. при со­хра­не­нии преж­не­го мас­шта­ба 2–3-этаж­ной за­строй­ки клас­си­цизм по­сте­пен­но ус­ту­па­ет ме­сто эк­лек­тиз­му, от­ме­чен­но­му в М. свое­об­ра­зи­ем. В ка­чест­ве до­ми­ни­рую­ще­го сти­ля вы­сту­пил рус­ско- ви­зан­тий­ский стиль, не­раз­рыв­но свя­зан­ный с офиц. идео­ло­ги­ей «на­род­но­сти». Имен­но в М., в со­сед­ст­ве с па­мят­ни­ка­ми 15–17 вв., по­строй­ки это­го сти­ля ор­га­нич­но во­шли в ан­самбль го­ро­да. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них свя­за­ны с име­нем К. А. То­на, воз­гла­вив­ше­го строи­тель­ст­во ря­да важ­ных зда­ний в Мо­с­ков­ском Крем­ле и Хри­ста Спа­сите­ля хра­ма (1839–83), воз­двиг­ну­то­го в па­мять по­бе­ды в Отеч. вой­не 1812. На­ря­ду с рус.- ви­зант. сти­лем, в моск. ар­хи­тек­ту­ре при­сут­ст­во­ва­ли и др. сти­ли­стич. на­прав­ле- ния – не­оба­рок­ко (дом А. Д. Черт­ко­ва на Мяс­ниц­кой ул., пе­ре­стро­ен­ный в 1859–1863 А. В. Бул­га­ри­ным), не­оре­нес­санс [зда­ние Ни­ко­ла­ев­ско­го ж.-д. во­кза­ла (1844–51), ны­не Ле­нин­град­ский; по то­му же про­ек­ту К. А. То­на, что и Мо­с­ков­ский во­кзал в С.-Пе­тер­бур­ге] и др. До­ми­нан­та­ми гор. ан­самб­ля ос­та­ва­лись гла­вы и ко­ло­коль­ни хра­мов и мо­на­сты­рей.

В 1870–90-е гг. идея ре­кон­ст­рук­ции цен­тра М. в фор­мах «нац. сти­ля» реа­ли­зу­ет­ся в строи­тель­ст­ве ря­да зда­ний в рус­ском сти­ле, ос­но­ван­ном на пе­ре­ра­бот­ке форм и мо­ти­вов 16–17 вв.; сре­ди них – зда­ния По­ли­тех­ни­че­ско­го му­зея (1875–77, ар­хи­тек­то­ры И. А. Мо­ни­гет­ти, Н. А. Шо­хин; до­ст­раи­ва­лось в 1896 и 1907), ха­рак­тер пла­стич. об­ра­бот­ки фа­са­да ко­то­ро­го вос­про­из­во­дит приё­мы де­ко­ра­ции де­рев. зод­че­ст­ва, и Ис­то­ри­че­ско­го му­зея (1875–83, арх. В. О. Шер­вуд, инж. А. А. Се­мё­нов). Со сто­ро­ны Ки­тай-го­ро­да фор­ми­ро­ва­ние ан­самб­ля бы­ло за­вер­ше­но по­строй­кой но­вых Верх­них тор­го­вых ря­дов (1889–93, арх. А. Н. По­ме­ран­цев, инж. В. Г. Шу­хов), пред­став­ляю­щих со­бой ком­плекс из 3 пас­са­жей, со­еди­нён­ных ме­ж­ду со­бой пе­ре­хо­да­ми и скры­тых за про­тя­жён­ны­ми фа­са­да­ми. Вы­даю­щим­ся па­мят­ни­ком это­го сти­ля в об­лас­ти ча­ст­но­го строи­тель­ст­ва стал дом Н. В. Игум­но­ва на Яки­ман­ке (1889–93, арх. Н. И. По­зде­ев).

В по­ре­фор­мен­ный пе­ри­од ур­ба­ни­за­ция М. про­хо­ди­ла фор­си­ро­ван­ны­ми тем­па­ми. В М. на­чал­ся стро­ит. бум: ес­ли в 1860-е гг. об­щее чис­ло строе­ний в го­ро­де рав­ня­лось 18 тыс., то к ис­хо­ду 19 в. – 74–75 тыс. Уве­ли­чи­ва­лась этаж­ность за­строй­ки: в кон. 1890-х гг. в М. бы­ло св. 500 зда­ний, имев­ших 4 и бо­лее эта­жей. Стре­ми­тель­но со­кра­ща­лась до­ля де­рев. строе­ний: уже в 1882 в гра­ни­цах Буль­вар­но­го коль­ца их прак­ти­че­ски не ос­та­лось, а к нач. 20 в. де­рев. за­строй­ка бы­ла пол­но­стью вы­тес­не­на к ок­раи­нам го­ро­да, за пре­де­лы Са­до­во­го коль­ца. Ме­ня­ют­ся и гра­до­стро­ит. прин­ци­пы. С 1886 осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ме­ры по уре­гу­ли­ро­ва­нию за­строй­ки М.: вы­прям­ле­ние и рас­ши­ре­ние улиц, про­бив­ка ма­ги­ст­ра­лей и т. д. Ие­рар­хич. раз­ли­чия ме­ж­ду цен­тром го­ро­да и ок­раи­на­ми всё бо­лее ни­ве­ли­ру­ют­ся; вме­сто един­ст­вен­но­го цен­тра раз­ви­тия М. по­яв­ля­ет­ся неск. оча­гов ур­ба­ни­за­ции. Но­вые ж.-д. во­кза­лы оп­ре­де­ли­ли фор­ми­ро­ва­ние транс­порт­ной се­ти го­ро­да, во­круг них и ж.-д. стан­ций груп­пи­ро­ва­лись фаб­рич­ные и за­во­дские ком­плек­сы с ка­зар­ма­ми для ра­бо­чих. В ис­то­рич. цен­тре воз­во­дят­ся но­вые де­ло­вые и тор­го­вые зда­ния и ча­ст­ные до­ма (в Ки­тай-го­ро­де и др.) в разл. ис­то­ри­че­ских сти­лях – не­о­ре­нес­санс (Ме­ж­ду­нар. банк на ул. Куз­нец­кий Мост, 1898, арх. С. С. Эй­бу­шиц), нео­ро­ко­ко (особ­няк М. И. Рекк на Пят­ниц­кой ул., 1897, арх. С. В. Шер­вуд), нео­го­ти­ки, при­да­вав­шей моск. пей­за­жу ро­ман­тич. от­те­нок (особ­няк З. Г. Мо­ро­зо­вой на ул. Спи­ри­до­нов­ка, 1893–1898, арх. Ф. О. Шех­тель), эк­зо­тич. сти­ле «не­ома­ну­эли­но» (дом А. А. Мо­ро­зо­ва на Воз­дви­жен­ке, 1894–99, арх. В. А. Ма­зы­рин) и др. Воз­во­дят­ся так­же мно­го­числ. бла­го­тво­ри­тель­ные, учеб­ные и про­све­тит. уч­ре­ж­де­ния (учи­ли­ща, при­юты, боль­ни­цы), в ар­хи­тек­ту­ре ко­то­рых все­це­ло гос­под­ству­ет ор­дер­ная сти­ли­сти­ка. В кор­пу­сах «Кли­ни­че­ско­го го­род­ка» на Де­вичь­ем по­ле (про­ект под рук. арх. К. М. Бы­ков­ского, 1886–94), Уни­вер­си­тет­ской б-ке (с 1896, Бы­ков­ский), ре­кон­ст­руиров. зда­нии Стро­га­нов­ско­го уч-ща на Ро­ж­де­ст­вен­ке (1890–92, арх. С. У. Со­ловь­ёв) ор­дер пред­ста­ёт в ре­нес­санс­ной трак­тов­ке, по­вы­шен­ное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся пла­стич. об­ра­бот­ке плос­ко­сти фа­са­да (брил­ли­ан­то­вый руст и т. д.). Прин­ци­пи­аль­но иное ре­ше­ние де­мон­ст­ри­ру­ет зда­ние Му­зея изящ­ных ис­кусств (ны­не ГМИИ; 1898–1912, арх. Р. И. Клейн), вы­дер­жан­ное в ти­пич­ной для му­зе­ев 19 в. сти­ли­сти­ке не­оклас­си­циз­ма и вклю­чав­шее пря­мые ци­та­ты ис­то­рич. па­мят­ни­ков.

Во 2-й пол. 19 в. в М. ока­зы­ва­ют­ся вос­тре­бо­ван­ны­ми приё­мы, на­прав­лен­ные на уве­ли­че­ние по­лез­ной пло­ща­ди зда­ний и по­вы­ше­ние их до­ход­но­сти (плот­ная за­строй­ка уча­ст­ка, груп­пи­ров­ка квар­тир во­круг ле­ст­нич­ных кле­ток и т. д.). В 1900–10-х гг. до­ма в 5–8 эта­жей пе­ре­ста­ют быть ред­ко­стью, про­ек­ти­ру­ют­ся и стро­ят­ся зда­ния в 11–13 эта­жей, име­нуе­мые в прес­се тех лет не­бо­скрё­ба­ми, – 11-этаж­ный дом в Большом Гнездников­ском пер. (1912–13, арх. Э. Р. Нирн­зее), 9-этаж­ные до­ход­ные дома на Мяс­ниц­кой ул. (1913, арх. Н. С. Кур­дю­ков) и др. Об­лик М. нач. 20 в. во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся жи­лищ­ным строи­тель­ст­вом – как мас­со­вым, так и ин­ди­ви­ду­аль­ным. В 1900-е гг. с боль­шим раз­ма­хом воз­во­ди­лись ча­ст­ные особ­ня­ки: имен­но в них пол­нее все­го реа­ли­зо­вал­ся стиль мо­дерн с при­су­щим ему стрем­ле­ни­ем к яр­кой ин­ди­ви­ду­аль­но­сти и де­ко­ра­тив­ной изы­скан­но­сти. К чис­лу луч­ших его об­раз­цов при­над­ле­жат ра­бо­ты Л. Н. Ке­ку­ше­ва и Ф. О. Шех­те­ля; по­след­ний так­же по­стро­ил гос­ти­ни­цу «Бо­яр­ский двор» на Ста­рой пл. (1901–03), пе­ре­стро­ил зда­ние МХТ (1902). Круп­ней­шее зда­ние мо­дер­на в М. – гос­ти­ни­ца «Мет­ро­поль» (1899–1905, ар­хи­тек­то­ры В. Ф. Валь­кот, Ке­ку­шев и др.), фа­са­ды ко­то­рой ук­ра­ше­ны май­о­ли­ко­вы­ми пан­но по эс­ки­зам М. А. Вру­бе­ля и А. Я. Го­ло­ви­на и скульп­тур­ным рель­е­фом Н. А. Ан­д­рее­ва. В нач. 20 в. на­ря­ду с мо­дер­ном по-преж­не­му бы­то­вал рус­ский стиль, пре­им. в цер­ков­ном зод­че­ст­ве. Не­орус­ский стиль, впи­тав­ший прин­ци­пы фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, свой­ст­вен­ные мо­дер­ну, осо­бен­но рас­про­стра­нил­ся в ста­ро­об­ряд­че­ском хра­мо­строе­нии (арх. И. Е. Бон­да­рен­ко); од­ним из при­знан­ных ли­де­ров это­го сти­ля был А. В. Щу­сев (со­бор По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы в Мар­фо-Ма­ри­ин­ской оби­те­ли, 1908–12). Ис­поль­зо­ва­ние нац. форм в гражд. зод­че­ст­ве про­яви­лось в зда­ни­ях Яро­слав­ско­го (1902–04, арх. Шех­тель) и Ка­зан­ско­го (1913–40, арх. Щу­сев) во­кза­лов, так­же в до­ход­ном до­ме З. А. Пер­цо­вой на Пре­чис­тен­ской на­бе­реж­ной (1904–07, по про­ек­ту худ. С. В. Ма­лю­ти­на), где струк­ту­ра мно­го­этаж­но­го зда­ния скры­та за жи­во­пис­ной «те­рем­ной» де­ко­ра­ци­ей. В ар­хи­тек­ту­ре зда­ния Ссуд­ной каз­ны в На­стась­ин­ском пе­ре­ул­ке (1913–16, арх. В. А. По­кров­ский) «нац. сти­ли­сти­ка» адап­ти­ро­ва­на к функ­цио­наль­ным ус­ло­ви­ям совр. де­ло­во­го зда­ния.

На ис­хо­де 1900-х гг. в сти­ли­сти­ке моск. ар­хи­тек­ту­ры от­ме­ча­ет­ся тен­ден­ция к пре­одо­ле­нию бы­ло­го де­ко­ра­ти­виз­ма и фор­си­ро­ва­нию струк­тур­но­го на­ча­ла. В сти­ле т. н. ра­цио­наль­но­го мо­дер­на ра­бо­тал Ф. О. Шех­тель (ти­по­гра­фия П. П. Ря­бу­шин­ско­го «Ут­ро Рос­сии», 1907–09; дом Моск. ку­пе­че­ско­го об-ва на Но­вой пл., 1909–11). Но ещё бо­лее мощ­ным по­тен­циа­лом фор­ми­ро­ва­ния еди­но­го ар­хит. об­ли­ка го­ро­да об­ла­дал не­о­клас­си­цизм 1910-х гг. (И. А. Ива­нов-Шиц, Шех­тель, И. В. Жол­тов­ский). По­сле кон­кур­са на зда­ние «Му­зея 1812 го­да» (1910) рус. ам­пир во­шёл в творч. па­лит­ру моск. зод­чих; его эле­мен­ты при­су­щи та­ким па­мят­ни­кам, как ау­ди­тор­ный кор­пус Московских выс­ших жен­ских кур­сов на Де­вичь­ем по­ле (1909–12, арх. С. У. Со­ловь­ёв, инж. В. Г. Шу­хов), доходный дом кн. С. А. Щер­ба­то­ва на Но­вин­ском буль­ва­ре (1911, арх. А. И. Та­ма­нян), Брян­ский во­кзал (ны­не Ки­ев­ский во­кзал; 1912–17, ар­хи­тек­то­ры И. И. Рер­берг, В. К. Ол­тар­жев­ский, инж. Шу­хов). Стрем­ле­ние к ра­цио­на­ли­за­ции гор. бы­та по­ро­ж­да­ет про­ек­ты жи­лых до­мов-ком­плек­сов, в ко­то­рых объ­е­ди­ня­ют­ся жи­лые пло­ща­ди и вся не­об­хо­ди­мая ин­фра­струк­ту­ра (напр., до­ход­ный дом Стро­га­нов­ско­го уч-ща на Мяс­ниц­кой ул., 1904–06, арх. Шех­тель).

С кон. 19 в. и осо­бен­но по­сле 1905 Гор. ду­ма про­во­ди­ла круп­ные гра­до­устро­ит. ра­бо­ты. Тер­ри­то­рия М. при­рас­та­ла фаб­рич­ны­ми ок­раи­на­ми, и в 1917 но­вой адм. гра­ни­цей го­ро­да ста­ла Ок­руж­ная ж. д. (1903–08). Пе­ред во­кза­ла­ми фор­ми­ро­ва­лись пло­ща­ди, имею­щие боль­шое гра­до­стро­ит. зна­че­ние. В 1907–09 осу­ще­ст­в­ле­на про­грам­ма за­сып­ки пру­дов и за­бо­ра под зем­лю ма­лых рек, бла­го­да­ря че­му воз­ник­ли но­вые ули­цы (Но­во­су­щёв­ская, Но­во­ря­зан­ская и др.). М., буду­чи тор­го­вым, фи­нан­со­вым и пром. цен­тром Рос­сии, за­страи­ва­лась круп­ны­ми зда­ния­ми бан­ков, стра­хо­вых ком­па­ний, тор­го­вых пас­са­жей и до­ход­ных до­мов, учи­лищ, боль­ниц и т. д. Од­на­ко 1-я ми­ро­вая вой­на за­тор­мо­зи­ла раз­ви­тие М., а Окт. ре­во­лю­ция 1917 кру­то из­ме­ни­ла судь­бу го­ро­да.

Москва в 1918–32. Вско­ре по­сле то­го как в мар­те 1918 М. бы­ла объ­яв­ле­на сто­ли­цей РСФСР, на­ча­лась под­го­тов­ка пла­на её ре­кон­ст­рук­ции. Раз­ра­бо­тан­ный в 1918–23 под рук. А. В. Щу­се­ва план «Но­вая Мо­ск­ва» пред­по­ла­гал рас­чи­ст­ку го­ро­да от хао­тич­ной за­строй­ки 2-й пол. 19 – нач. 20 вв., вы­яв­ле­ние ис­то­рич. пла­ни­ров­ки и её раз­ви­тие в со­от­вет­ст­вии с совр. ну­ж­да­ми. Он пре­ду­смат­ри­вал зна­чит. уп­лот­не­ние улич­но-до­рож­ной се­ти: за­мы­ка­ние Буль­вар­но­го коль­ца в За­мо­ск­во­ре­чье, соз­да­ние но­вых транс­порт­ных по­лу­ко­лец и ко­лец, про­клад­ку хор­до­вых и ря­да но­вых ра­ди­аль­ных ма­ги­ст­ра­лей, в чис­ле ко­то­рых бы­ла на­ме­че­на трас­са бу­ду­ще­го Но­во­го Ар­ба­та. Сре­ди др. идей это­го пла­на, по­вли­яв­ших на даль­ней­шее раз­ви­тие М., – оп­ре­де­ле­ние мес­та для гл. гру­зо­во­го пор­та (по­стро­ен­ный позд­нее Юж. порт) и кон­цен­тра­ция пром-сти в юж. час­ти М., раз­ме­ще­ние об­ще­го­род­ско­го спор­тив­но­го цен­тра в рай­оне Во­робь­ё­вых гор, а так­же со­зда­ние 3 «зе­лё­ных клинь­ев», ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ли дос­туп све­же­го воз­ду­ха в центр го­ро­да. На про­тя­же­нии 1920-х гг. раз­ви­вал­ся и по­яс по­сёл­ков-са­дов, из ко­то­рых со­хра­нил­ся толь­ко Со­кол. Из за­пла­ни­ро­ван­ных ан­самб­лей был реа­ли­зо­ван лишь ком­плекс Всерос. с.-х. и кус­тар­но-пром. вы­став­ки (1923), на ос­но­ве ко­то­ро­го впо­след­ст­вии был соз­дан Центр. парк куль­ту­ры и от­ды­ха им. Горь­ко­го, но б. ч. эле­мен­тов пла­на «Но­вая Мо­ск­ва» пе­ре­шла в Схе­му ма­ги­ст­ралей и зе­лёных на­са­ж­де­ний но­во­го пла­на – «Боль­шая Мо­ск­ва» (1921–25, инж. С. С. Шес­та­ков и др.). Этот план был рас­счи­тан на дли­тель­ную пер­спек­ти­ву и пред­по­ла­гал рас­ши­ре­ние са­мо­го го­ро­да и раз­ви­тие его свя­зей с при­ле­гаю­щи­ми тер­ри­то­рия­ми по ме­ре рос­та на­се­ле­ния: до 4 млн. чел. к 1945 и 6 млн. чел. к 1960. Пред­ла­га­лось соз­дать во­круг М. 2 коль­ца го­ро­дов-спут­ни­ков, а су­ще­ст­вую­щую тер­ри­то­рию М. пре­вра­тить в Центр. гор. зо­ну. 1-я Ок­руж­ная ж. д., пе­ре­дав свои функ­ции 2-й Ок­руж­ной, рас­по­ло­жен­ной на рас­стоя­нии 27–30 км от цен­тра, ос­во­бо­ж­да­лась для пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок и пре­вра­ща­лась в зо­ну со­сре­до­то­че­ния ву­зов­ских и на­уч. го­род­ков, боль­нич­ных и са­на­тор­ных ком­плек­сов, а так­же по­сёл­ков-са­дов для мас­со­во­го рас­се­ле­ния жи­те­лей. Раз­ветв­лён­ная транс­порт­ная сеть (по пла­ну «Боль­шая Мо­ск­ва») с её сис­те­мой дуб­лё­ров осн. ма­ги­ст­ра­лей (ра­ди­аль­ных и коль­це­вых) и хор­до­вых и сег­мент­ных свя­зок оп­ре­де­ля­ла мес­та для но­во­го строи­тель­ст­ва. В цен­тре по Крем­лёв­ско­му (во­круг Крем­ля и Ки­тай-го­ро­да) и Куз­нец­ко­му по­лу­коль­цам ста­ли воз­во­дить­ся но­вые адм. и об­ществ. зда­ния с ар­хит. ак­цен­та­ми в точ­ках пе­ре­се­че­ния с наи­бо­лее зна­чи­мы­ми ра­ди­аль­ны­ми ма­ги­ст­ра­ля­ми и их дуб­лё­ра­ми. При­ня­тое для цен­тра М. ог­ра­ни­че­ние вы­со­ты но­вой за­строй­ки 5 эта­жа­ми за­ста­ви­ло от­ка­зать­ся от за­яв­лен­ных в про­ек­тах ба­шен над зда­ния­ми Гос­тор­га на Мяс­ниц­кой ул. (1925–27, арх. Б. М. Ве­ли­ков­ский), газ. «Из­вес­тия» на Стра­ст­ной (ны­не Пуш­кин­ской) пл. (1925–27, арх. Г. Б. Бар­хин), Ин-та В. И. Ле­ни­на на Со­вет­ской (ны­не Твер­ской) пл. (1925–27, арх. С. Е. Чер­ны­шёв; ны­не Рос. гос. ар­хив со­ци­аль­но-по­ли­тич. ис­то­рии), что сни­зи­ло их вы­ра­зи­тель­ность. Для рас­се­ле­ния слу­жа­щих бы­ли пред­на­зна­че­ны до­пол­нит. коль­ца и по­лу­коль­ца ме­ж­ду Куз­нец­ким по­лу­коль­цом и Буль­вар­ным коль­цом, а так­же ме­ж­ду Буль­вар­ным коль­цом и Са­до­вым коль­цом. По этим вто­ро­сте­пен­ным трас­сам раз­мес­ти­лись коо­пе­ра­тив­ные жи­лые до­ма (2-я пол. 1920-х – нач. 1930-х гг.). Круп­ней­шим жи­лым ком­плек­сом это­го вре­ме­ни стал дом ВЦИК и СНК (т. н. Дом на на­бе­реж­ной; 1928–31, арх. Б. М. Ио­фан при участии Д. М. Иофа­на). На не­осу­ще­ст­в­лён­ное Но­вое буль­вар­ное коль­цо бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны клуб за­во­да «Кау­чук» (1927–29, арх. К. С. Мель­ников), Крас­но­пре­снен­ский уни­вер­маг (1927, ар­хи­тек­то­ры бр. Вес­ни­ны), клуб им. Зуе­ва (1927–29, арх. И. А. Го­ло­сов; стек­лян­ный ци­линдр дол­жен был от­ме­чать пе­ре­крё­сток Но­во­го буль­вар­но­го коль­ца с пла­ни­ро­вав­шей­ся ра­ди­аль­ной трас­сой от ул. Боль­шая Дмит­ров­ка в Коп­те­во), хле­бо­за­вод на Пре­снен­ском Ва­лу (1932, инж. Г. П. Мар­са­ков) и ряд др. со­ору­же­ний и ком­плек­сов. Круп­ные на­уч. и ву­зов­ские го­род­ки на­ча­ли стро­ить­ся ме­ж­ду Но­вым буль­вар­ным коль­цом и Пар­ко­вым коль­цом, с при­вяз­кой к стан­ци­ям Ок­руж­ной и внут­ри­го­род­ских уча­ст­ков ра­ди­аль­ных же­лез­ных до­рог. Ком­плек­сы сту­денч. об­ще­жи­тий (1929–31) воз­ник­ли во Все­хсвят­ском, в До­ро­го­ми­ло­ве и Ле­фор­то­ве, где на мес­те быв. Ан­нен­гоф­ской ро­щи был спла­ни­ро­ван 1-й сов. нау­ко­град, объ­е­ди­няв­ший ком­плек­сы Элек­тро­тех­нич. и Энер­ге­тич. ин-тов (1929–30), Ин-та свя­зи (1931–36) и Центр. аэ­ро­гид­ро­ди­на­мич. ин-та (1924–31) на др. бе­ре­гу Яу­зы. По­лу­чил раз­ви­тие ан­самбль Ти­ми­ря­зев­ской с.-х. ака­де­мии (1927–31). Бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны и др. но­ва­тор­ские про­ек­ты 2-й пол. 1920-х гг., в т. ч. до­мов-ком­мун и ра­бо­чих клу­бов, так­же един­ствен­ная в СССР по­ст­рой­ка франц. арх. Ле Кор­бю­зье (зда­ние Цен­тро­сою­за, 1928–36, при уча­стии Н. Я. Кол­ли).

Москва в 1933–53. Ко­нец эпо­хе ар­хит. аван­гар­диз­ма по­ло­жи­ло про­воз­гла­ше­ние в 1933 кур­са на «ос­вое­ние клас­сич. на­сле­дия», пер­вым при­ме­ром во­пло­ще­ния ко­то­ро­го стал дом на Мо­хо­вой ул. (1932–34, арх. И. В. Жол­тов­ский). По­во­рот­ным пунк­том в раз­ви­тии М. и эво­лю­ции ар­хит. сти­ля ста­ло ут­вер­жде­ние в 1934 про­ек­та Двор­ца Со­ве­тов (ар­хи­тек­то­ры Б. М. Ио­фан, В. А. Щу­ко и В. Г. Гельф­рейх) в ви­де увен­чан­ной скульп­ту­рой В. И. Ле­ни­на мно­го­ярус­ной баш­ни, вы­рас­таю­щей из вы­со­ко­го пря­мо­уголь­но­го сти­ло­ба­та (об­щая выс. св. 400 м). Имен­но это зда­ние, на­хо­дясь ещё в ста­дии про­ек­ти­ро­ва­ния, слу­жи­ло аб­со­лют­ной гра­до­стро­ит. и сти­ле­вой до­ми­нан­той в ре­аль­но строя­щем­ся го­ро­де. При­ня­тый в 1935 ген­план ре­кон­ст­рук­ции М. (ар­хи­тек­то­ры В. Н. Се­мё­нов, С. Е. Чер­ны­шёв) пред­по­ла­гал соз­да­ние в те­че­ние 10 лет ве­ли­че­ст­вен­но­го го­ро­да-ан­самб­ля. Тер­ри­то­рия М. уве­ли­чи­ва­лась с 28,5 до 60 тыс. га, при­чём осн. на­прав­ле­ни­ем раз­ви­тия бы­ло вы­бра­но юго-за­пад­ное. Что­бы Дво­рец Со­ве­тов был ви­ден да­же с ок­ра­ин, вся но­вая за­строй­ка долж­на бы­ла гар­мо­ни­ро­вать с его ар­хи­тек­ту­рой. Осн. пла­ни­ро­воч­ной еди­ни­цей стал круп­ный (7–15 га) квар­тал, за­стро­ен­ный 7–10-этаж­ны­ми до­ма­ми. Эти но­вые квар­та­лы пе­ре­кры­ли мно­же­ст­во су­ще­ст­вую­щих пе­ре­ул­ков, вклю­чая на­ме­чен­ные трас­сы дуб­лё­ров; улич­но-до­рож­ная сеть ста­ла бо­лее чёт­кой и раз­ре­жен­ной. Для ус­ко­ре­ния соз­да­ния об­раза со­циа­ли­стич. сто­ли­цы строи­тель­ст­во бы­ло со­сре­до­то­че­но на гл. ма­ги­ст­ра­лях: ул. Горь­ко­го (ны­не Твер­ская) и Ле­нин­град­ском просп., ули­цах Боль­шая По­лян­ка, Боль­шая Ка­луж­ская (ны­не Ле­нин­ский просп.) и 1-я Ме­щан­ская (ны­не просп. Ми­ра), ко­то­рые спрям­ля­лись и рас­ши­ря­лись. Осо­бую роль об­ре­та­ло Са­до­вое коль­цо, ос­во­бо­ж­дав­шее­ся от буль­ва­ров и тор­це­вых зда­ний (в т. ч. Су­ха­ре­вой баш­ни и Крас­ных во­рот). Оно пре­вра­ща­лось в не­пре­рыв­ную па­рад­ную ма­ги­ст­раль, дос­ти­гав­шую ши­ри­ны 120 м; на пе­ре­се­че­ни­ях с ра­ди­аль­ны­ми ули­ца­ми соз­да­ва­лись об­шир­ные пло­ща­ди, от­ме­чен­ные вер­ти­каль­ны­ми до­ми­нан­та­ми. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось так­же оформ­ле­нию и за­строй­ке на­бе­реж­ных Мо­ск­вы- ре­ки, став­шей пол­но­вод­ной по­сле пус­ка ка­на­ла име­ни Мо­ск­вы в 1937; строи­лись но­вые мос­ты (Боль­шой Ка­мен­ный мост, 1936–38, ар­хи­тек­то­ры В. А. Щу­ко, В. Г. Гельф­рейх, М. А. Мин­кус, инж. Н. Я. Кал­мы­ков, и др.). Важ­ной ча­стью ген­пла­на 1935 бы­ло строи­тель­ст­во мет­ро­по­ли­те­на, на­чав­шее­ся ещё в 1933. Сре­ди луч­ших ар­хит. со­ору­же­ний – стан­ции мет­ро «Кро­пот­кин­ская» (1935) и «Мая­ков­ская» (1938–39, обе – арх. А. Н. Душ­кин), вы­полнен­ные в сти­ле ар де­ко, Сев. реч­ной вокзал (1937, арх. А. М. Рух­ля­дев и др.), шлюз на Яу­зе (1937–39, арх. Г. П. Гольц). В со­от­вет­ст­вии с пла­ном бы­ли соз­да­ны Цент­раль­ный и рай­он­ные пар­ки куль­ту­ры и от­ды­ха, а так­же ан­самбль ВСХВ (1939–41). Од­на­ко реа­ли­за­ция ген­пла­на шла с от­ста­ва­ни­ем: к 1940 б. ч. круп­ных про­ек­тов ос­та­ва­лась не­осу­ще­ст­в­лён­ной. То­таль­ный снос церк­вей по осн. ули­цам и пло­ща­дям М. ни­чем не был ком­пен­си­ро­ван, т. к. тог­да не воз­ник­ло ни од­но­го зна­чи­мо­го ан­самб­ля, за ис­клю­че­ни­ем зда­ния ЦТКА с пл. Ком­му­ны (ныне Суворов­ская пл.; 1934–40, ар­хи­тек­то­ры К. С. Ала­бян, В. Н. Сим­бир­цев). Из ог­ром­но­го ка­ре Нар­ком­во­ен­мо­ра, ко­то­рое долж­но бы­ло пре­об­ра­зить про­стран­ст­во Ар­бат­ской пл., ли­шён­ное сто­яв­ших на ней хра­мов, был по­стро­ен лишь вто­ро­сте­пен­ный кор­пус с баш­ней (1934–38, ар­хи­тек­то­ры Л. В. Руд­нев, В. О. Мунц). Ни­чем не увен­ча­лось пла­то Ле­нин­ских гор, и прак­ти­че­ски не бы­ло на­ча­то ос­вое­ние юго-зап. рай­она, где по ген­пла­ну в сво­бод­но рас­ки­ну­тых и про­ни­зан­ных зе­ле­нью квар­та­лах пред­по­ла­га­лось рас­се­лить 1,5 млн. мо­ск­ви­чей. Все эти за­да­чи пе­ре­шли в от­кор­рек­ти­ро­ван­ный в 1945 ва­ри­ант ген­пла­на. Мн. но­во­строй­ки, воз­ве­де­ние ко­то­рых бы­ло пре­рва­но вой­ной, при за­вер­ше­нии об­ре­ли иные сти­ле­вые чер­ты, ус­лов­но на­зы­вае­мые «ста­лин­ским ам­пи­ром» (или «сти­лем три­умф»). Его по­бед­ная сти­ли­сти­ка опи­ра­лась на на­сле­дие Древ­не­го Ри­ма, фор­мы др.-рус. зод­че­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры рус. клас­си­циз­ма, осо­бен­но им­пер­ско­го С.-Пе­тер­бур­га. Пре­ж­де все­го но­вые сти­ли­стич. чер­ты про­яви­лись в ар­хи­тек­ту­ре мет­ро, строи­тель­ст­во ко­то­ро­го во­зоб­но­ви­лось в 1943.

Апо­ге­ем по­сле­во­ен­но­го сти­ля, впи­тав­ше­го чер­ты и фор­мы ев­роп., амер. и др.- рус. ар­хи­тек­ту­ры, был ве­нок вы­сот­ных зда­ний, опоя­сав­ших центр М.: жи­лой дом на Ко­тель­ни­че­ской на­бе­реж­ной (1938–1940, 1948–52, ар­хи­тек­то­ры Д. Н. Че­чу­лин, А. К. Ро­ст­ков­ский, инж. Л. М. Гох­ман), адм. зда­ние на Смо­лен­ской-Сен­ной пл. (1948–52, ар­хи­тек­то­ры В. Г. Гельф­рейх, М. А. Мин­кус, инж. Г. М. Ли­ма­нов­ский), жи­лой дом на Куд­рин­ской пл. (1948–54, ар­хи­тек­то­ры М. В. По­со­хин, А. А. Мндо­янц, инж. М. Н. Во­хом­ский), гос­ти­ни­ца «Ле­нин­град­ская» на Ка­лан­чёв­ской ул. (1949–52, ар­хи­тек­то­ры Л. М. По­ля­ков, А. Б. Бо­рец­кий), ком­плекс МГУ на Ле­нин­ских го­рах (пер­во­на­чаль­но про­ек­ти­ро­вал­ся как гос­ти­ни­ца; 1949–53, ар­хи­тек­то­ры Л. В. Руд­нев, С. Е. Чер­ны­шёв, П. В. Аб­ро­си­мов, А. Ф. Хря­ков, В. Н. На­со­нов), адм. и жи­лое зда­ние у Крас­ных во­рот (1949–52, ар­хи­тек­то­ры А. Н. Душ­кин, Б. С. Ме­зен­цев, инж. В. М. Аб­ра­мов), гос­ти­ни­ца «Ук­раи­на» (1949–52, ар­хи­тек­то­ры А. Г. Морд­ви­нов и др., инж. П. А. Кра­силь­ни­ков). Они долж­ны бы­ли соз­дать в го­ро­де но­вую сис­те­му ви­зу­аль­ных ори­ен­ти­ров. Зда­нию на Ле­нин­ских го­рах пред­на­зна­ча­лась роль гра­до­стро­ит. до­ми­нан­ты но­во­го Юго-Зап. р-на; за­ду­ман­ная Б. М. Ио­фа­ном (1948) и раз­ви­тая Руд­не­вым пла­ни­ров­ка пре­ду­смат­рива­ла 3-осе­вое по­строе­ние ан­самб­ля. На про­ек­ти­ро­ва­нии осн. за­строй­ки Юго- Зап. р-на по­сле воз­ве­де­ния спорт­ком­плек­са в Луж­ни­ках со­сре­до­то­чил­ся А. В. Вла­сов (1950–55).

Москва в 1954–90. За­вер­ше­ние со­ору­же­ния вы­сот­ных зда­ний и об­нов­лён­но­го ан­самб­ля ВСХВ при­шлось на вре­мя сме­ны вла­сти в СССР. Уже в но­яб. 1954 Н. С. Хру­щёв объ­я­вил борь­бу с «ар­хит. из­ли­ше­ст­ва­ми», пе­ре­ход на ин­ду­ст­ри­аль­ные ме­то­ды строи­тель­ст­ва и, как след­ст­вие, из­ме­не­ние язы­ка ар­хи­тек­ту­ры. В 1954 бы­ла по­став­ле­на за­да­ча в ко­рот­кие сро­ки раз­ре­шить ост­рей­ший жи­лищ­ный кри­зис (след­ст­вие «уп­лот­не­ний» и не­дос­та­точ­но­го строи­тель­ст­ва но­во­го жи­лья за го­ды ин­ду­ст­риа­ли­за­ции), пе­ре­се­лив лю­дей из ком­му­на­лок, под­ва­лов и ба­ра­ков в не­боль­шие, но от­дель­ные квар­ти­ры. На ок­раи­нах долж­но бы­ло на­чать­ся мас­со­вое строи­тель­ст­во жи­лья по ти­по­вым про­ек­там, рас­счи­тан­но­го на срок служ­бы 20–25 лет. При­ори­тет эко­но­мич. по­ка­за­те­лей над эс­те­тич. тре­бо­ва­ния­ми при­вёл к по­пыт­кам во­об­ще «от­ме­нить» ар­хи­тек­ту­ру, но в ито­ге за­ста­вил об­ра­тить­ся как к на­сле­дию функ­цио­на­лиз­ма 1920-х гг., так и к совр. за­ру­беж­но­му опы­ту. К вос­то­ку от Ле­нин­ско­го просп. на зем­лях дер. Че­рё­муш­ки в 1956–58 был вы­стро­ен экс­пе­ри­мен­таль­ный 9-й квар­тал (ав­то­ры Н. А. Ос­тер­ман, С. В. Ля­щен­ко, Г. П. Пав­ло­ва и др.) с 4- и 9-этаж­ны­ми блоч­ны­ми до­ма­ми. На сме­ну квар­та­лу с пе­ри­мет­раль­ной за­строй­кой при­шла но­вая пла­ни­ро­воч­ная кон­цеп­ция мик­ро­рай­она, вклю­чаю­ще­го не­об­хо­ди­мую со­ци­аль­ную ин­фра­струк­ту­ру. Мик­ро­рай­оны груп­пи­ру­ют­ся в рай­он, в об­ществ. цен­тре ко­то­ро­го, при­вязан­ном к транс­порт­но­му уз­лу, со­сре­до­то­че­ны пред­при­ятия об­слу­жи­ва­ния (уни­вер­маг, ки­но­те­атр, биб­лио­те­ка, по­ли­кли­ни­ка и т. п.).

Но­вая кон­цеп­ция раз­ви­тия М. по­требо­ва­ла зна­чит. рас­ши­ре­ния тер­ри­то­рии – с 325 км2 до 885 км2; в 1960 адм. гра­ни­цей М. ста­но­вит­ся Коль­це­вая ав­то­до­ро­га. С из­ме­не­ни­ем гра­ниц М. на её тер­ри­то­рии ока­за­лись, по­ми­мо быв. с. Ко­ло­мен­ское и ре­зи­ден­ции Ца­ри­цы­но, мн. па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: быв. Ни­ко­ло- Пе­ре­рвин­ский мо­на­стырь, церк­ви с кон. 16 в. (Тро­иц­кие в Хо­ро­шё­ве, Конь­ко­ве, Тро­ице-Лы­ко­ве, Свиб­ло­ве; Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы в Веш­ня­ках, Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Зю­зи­не, Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Тро­па­рё­ве, Свт. Ни­ко­лая в Трое­ку­ро­ве, ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» в Пе­ро­ве и др.), усадь­бы Ал­туфь­е­во, Брат­це­во, Во­рон­цо­во, Кузь­мин­ки, Кус­ко­во, Люб­ли­но, По­кров­ское-Стреш­не­во, Уз­кое, Че­рё­муш­ки-Зна­мен­ское, Ясе­не­во и др.

Го­род был раз­де­лён на 8 пла­ни­ро­воч­ных зон, в ка­ж­дой из ко­то­рых соз­да­ва­лись не­об­хо­ди­мые пред­при­ятия об­слу­жи­ва­ния и уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры. Вме­сте с ис­торич. ядром об­ществ. цен­тры рай­онов фор­ми­ро­ва­ли «сис­те­му гор. цен­тра», рас­сре­до­то­чен­ную в про­стран­ст­ве, но от­ме­чен­ную ско­ор­ди­ни­ро­ван­ным рас­пре­де­ле­ни­ем взаи­мо­до­пол­няю­щих функ­ций. Транс­порт­ные свя­зи долж­ны бы­ли обес­пе­чи­вать­ся так­же 3-м коль­цом и 8 хор­до­вы­ми ма­ги­ст­ра­ля­ми, од­на­ко про­клад­ка этих трасс тре­бо­ва­ла сно­са зна­чит. чис­ла со­ору­же­ний, а по­то­му осу­ще­ст­в­ле­но бы­ло толь­ко 3-е коль­цо (мно­го позд­нее, с про­клад­кой тон­не­ля под Ле­фор­то­вым).

В кон. 1950-х – 1960-х гг. сов. ар­хи­тек­ту­ра со­хра­ня­ла стрем­ле­ние к экс­пе­ри­мен­ту, к соз­да­нию но­вых форм и ти­по­ло­гий, к ос­вое­нию тех­но­ло­гич. ре­ше­ний, до тех пор не при­ме­няв­ших­ся в СССР (напр., на­вес­ные стек­лян­ные фа­са­ды). Яр­кие при­ме­ры об­ра­ще­ния на но­вом эта­пе к опы­ту эпо­хи аван­гар­да – ком­плекс Двор­ца пио­не­ров на Ле­нин­ских го­рах (1959–62, ар­хи­тек­то­ры В. С. Еге­рев, В. С. Ку­ба­сов, Ф. А. Но­ви­ков, Б. В. Па­луй, И. А. По­кров­ский, М. Н. Ха­жа­кян, инж. Ю. И. Ио­нов) и Дом Но­во­го бы­та (1969, арх. Н. А. Ос­тер­ман). Но­ва­тор­ское кон­ст­рук­тив­ное ре­ше­ние бы­ло най­де­но для ки­но­те­ат­ра «Рос­сия» (ны­не «Пуш­кин­ский») на Пуш­кин­ской пл. (1961, ар­хи­тек­то­ры Ю. Н. Ше­вер­дя­ев, Д. С. Со­ло­пов, Э. А. Гад­жин­ская). Вы­даю­щее­ся дос­ти­же­ние ин­же­нер­ной мыс­ли – Ос­тан­кин­ская те­ле­баш­ня (1960–67, инж. Н. В. Ни­ки­тин, ар­хи­тек­то­ры Л. И. Ба­та­лов, Д. И. Бур­дин). Зна­ко­вым ан­самб­лем эпо­хи ста­ла за­строй­ка ул. Но­вый Ар­бат (проект 1962, реа­ли­зо­ван в 1964–1969, ар­хи­тек­то­ры М. В. По­со­хин, А. А. Мндо­янц, Г. В. Ма­ка­ре­вич, Б. И. Тхор и др.), прив­нёс­шая в центр М. не­со­раз­мер­ный ему мас­штаб и яв­но мо­дер­ни­ст­скую ар­хи­тек­ту­ру. При оп­ре­де­лён­ных эс­те­тич. дос­то­ин­ст­вах (осо­бен­но в за­мы­каю­щем про­спект зда­нии СЭВ, про­ект 1963, строи­лось до 1970; ны­не зда­ние Пра­ви­тель­ст­ва М.) Но­вый Ар­бат был вос­при­нят как ино­род­ное вклю­че­ние, раз­ру­шаю­щее ис­то­рич. центр. Наряду с сооружением Двор­ца съез­дов в Крем­ле (1959–61, ар­хи­тек­то­ры М. В. По­со­хин, Мндо­янц и др.), гос­ти­ниц «Рос­сия» в За­ря­дье (1964–70, кон­це­рт­ный зал – 1971, ар­хи­тек­то­ры Д. Н. Че­чу­лин и др., сне­се­на в 2006) и «Ин­ту­рист» на ул. Горького (ныне Твер­ская ул.; 1970, ар­хи­тек­то­ры В. Л. Вос­кре­сен­ский и др., сне­се­на в 2002) Но­вый Ар­бат стал на­гляд­ным при­ме­ром ра­ди­каль­ной ре­кон­ст­рук­ции цен­тра. С нач. 1970-х гг. проявилась тен­ден­ция к бо­лее бе­реж­но­му от­но­ше­нию к ис­то­рич. сре­де, вве­де­нию вы­сот­но­го ли­ми­та в пре­де­лах Са­до­во­го коль­ца, ус­та­нов­ле­нию об­шир­ных ох­ран­ных зон и ук­ре­п­ле­нию сис­те­мы ох­ра­ны па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры.

Эко­но­мич. стаг­на­ция 1970–80-х гг. при­ве­ла к сни­же­нию тем­пов строи­тель­ст­ва, в ре­зуль­та­те че­го мн. про­ек­ты реа­ли­зо­вы­ва­лись в ис­ка­жён­ном ви­де, как, напр., но­вое зда­ние ГТГ и Центр. до­ма ху­дож­ни­ка (1965–79, ар­хи­тек­то­ры Н. П. Су­ко­ян, Ю. Н. Ше­вер­дя­ев). Во­зоб­ла­дав­шая тен­ден­ция к тя­же­ло­вес­ной мо­ну­мен­таль­но­сти от­ра­зи­лась в зда­нии СМ РСФСР (ны­не Дом Пра­ви­тель­ст­ва РФ) на Крас­но­пре­снен­ской на­бе­реж­ной (1965–79, ар­хи­тек­то­ры Д. Н. Че­чу­лин и др.). К до­сти­жени­ям это­го пе­рио­да мож­но от­не­сти, напр., ан­самбль н.-и. ин­сти­ту­тов, сфор­ми­ро­вав­ший­ся у стан­ции мет­ро «Проф­со­юз­ная», а так­же объ­ек­ты, по­стро­ен­ные к Олим­пий­ским иг­рам 1980 (ве­ло­трек в Кры­лат­ском, 1979, архи­тек­то­ры Н. И. Во­ро­ни­на и др.). Важ­ным про­ек­том, зая­вив­шим о при­хо­де в М. пост­мо­дер­низ­ма, ста­ла ре­кон­ст­рук­ция ул. Ар­бат (проект 1974–79, реа­ли­за­ция 1982–86, ар­хи­тек­то­ры А. Э. Гут­нов, З. В. Ха­ри­то­но­ва), пре­вра­тив­шая его в пе­ше­ход­ную ули­цу. В 1989 опуб­ли­ко­ван про­ект но­во­го ген­пла­на, раз­ра­бо­тан­ный под рук. Л. В. Ва­ва­ки­на и пред­по­ла­гав­ший пре­кра­ще­ние экс­тен­сив­но­го рос­та М., ре­кон­ст­рук­цию уже ос­во­ен­ных тер­ри­то­рий, вы­ве­де­ние из го­ро­да ря­да пром. пред­при­ятий, про­ве­де­ние сис­тем­ной реа­би­ли­та­ции ис­то­рич. цен­тра. В этом ген­пла­не бы­ло на­ме­че­но ме­сто но­во­го де­ло­во­го рай­она М. – бу­ду­ще­го «Мо­ск­ва-Си­ти».

Мо­ск­ва пос­ле 1991. Пер­вым след­ст­ви­ем пе­ре­мен 1990-х гг. для ар­хи­тек­ту­ры М. ста­ло вос­ста­нов­ле­ние ря­да раз­ру­шен­ных в го­ды сов. вла­сти па­мят­ни­ков: хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля, Ка­зан­ско­го со­бо­ра, Ивер­ской ча­сов­ни и Вос­кре­сен­ских во­рот на Крас­ной пл. Од­но­вре­мен­но на Ма­неж­ной пл. ве­лось строи­тель­ст­во под­зем­но­го тор­го­во­го ком­плек­са «Охот­ный ряд» (1995–97, ар­хи­тек­то­ры М. М. По­со­хин, Д. Л. Лу­ка­ев, скульп­тор З. К. Це­ре­те­ли) в рус­ле по­ст­мо­дер­низ­ма. Ре­кон­струк­ция гос­ти­ни­цы «Бал­чуг» (1992, ар­хи­тек­то­ры В. В. Ко­лос­ни­цын и др.) ста­ла пер­вым при­ме­ром эк­лек­тич­но­го «моск. сти­ля», сле­до­ва­ние ко­то­ро­му до кон­ца де­ся­ти­ле­тия бы­ло прак­ти­че­ски обя­за­тель­ным при строи­тель­ст­ве в цен­тре М. Об­раз­ца­ми но­вой ар­хи­тек­ту­ры мо­гут слу­жить жи­лой ком­плекс «Парк-Плейс» (1992, ар­хи­тек­то­ры Я. Б. Бе­ло­поль­ский и др.) на Ле­нин­ском просп. и зда­ние Ин­фо­бан­ка на просп. Вер­над­ско­го (ны­не бан­ка «Сла­вян­ский кре­дит»; 1998, ар­хи­тек­то­ры А. Л. Ба­вы­кин, С. Н. Суе­тин).

В 1999 раз­ра­бо­тан но­вый ген­план раз­ви­тия М. до 2020, на­зван­ный его соз­да­те­ля­ми (во гла­ве с арх. С. Б. Тка­чен­ко) «ген­пла­ном воз­мож­но­стей». При ли­бе­ра­ли­за­ции эко­но­ми­ки нуж­но бы­ло не толь­ко соз­дать воз­мож­но­сти для ча­ст­но­го строи­тель­ст­ва, но и най­ти спо­соб фи­нан­си­ро­вать за счёт ин­ве­сто­ров му­ни­ци- паль­ные про­грам­мы. Од­ним из след­ст­вий ста­ла прак­ти­ка уп­лот­няю­щей за­строй­ки. Ещё бо­лее па­губ­но на со­стоя­нии ис­то­рич. тка­ни го­ро­да ска­за­лось от­сут­ст­вие чёт­ких норм: т. н. ря­до­вые зда­ния в мас­со­вом по­ряд­ке над­страи­ва­лись или сно­си­лись и за­ме­ня­лись ли­бо при­бли­зи­тель­ны­ми ко­пия­ми, ли­бо бо­лее круп­ны­ми со­ору­же­ния­ми в псев­до­ис­то­рич. сти­лях. По­доб­ная судь­ба по­стиг­ла и мн. па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: ох­ран­ное за­ко­но­да­тель­ст­во ока­за­лось не­спо­соб­но про­ти­во­сто­ять на­по­ру ком­мерч. ин­те­ре­сов. От­сут­ст­вие про­ду­ман­ной про­грам­мы рас­пре­де­ле­ния в го­ро­де объ­ек­тов разл. на­зна­че­ния, ог­ра­ни­че­ний на объ­ём воз­во­ди­мых пло­ща­дей в со­от­вет­ст­вии с су­ще­ст­вую­щей или за­пла­ни­ро­ван­ной ин­фра­струк­ту­рой по­ро­ди­ло мно­же­ст­во про­блем, пре­ж­де все­го транс­порт­ных. Важ­ней­шим про­ек­том 2000-х гг. бы­ло про­дол­жаю­щее­ся строи­тель­ст­во ком­плек­са не­бо­скрё­бов де­ло­во­го цен­тра «Мо­ск­ва-Си­ти». К ус­пе­хам гра­до­стро­ит. по­ли­ти­ки по­след­них лет мож­но от­не­сти осу­ще­ст­в­лён­ный вы­вод мн. пром. пред­при­ятий и ос­вое­ние ос­во­бо­ж­дён­ных ими тер­ри­то­рий (комплекс «Даниловский форт», 2006–09, архитекторы С. А. Ску­ра­тов и др.) и бла­го­ус­т­рой­ст­во ря­да ста­рин­ных уса­деб­ных пар­ков, а так­же до­ли­ны Яу­зы с при­то­ка­ми. На тер­ри­то­ри­ях, при­со­еди­нён­ных к М. в 1980–90-е гг., рас­по­ло­же­ны усадь­бы Ви­но­гра­до­во, Зна­мен­ское-Сад­ки, церк­ви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» в За­харь­и­не (1672, пе­ре­строе­на в 1897), Рождества Христова в Черневе (между 1709 и 1722), Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы (1823) и Свт. Ни­ко­лая (1826) в Ко­си­не, ре­зи­ден­ция пат­ри­ар­хов Мо­с­ков­ских и всея Ру­си и Пре­об­ра­жен­ская ц. (1815–19) в Пе­ре­дел­ки­не, да­ча С. Я. Ле­вен­со­на в Но­во­пе­ре­дел­ки­не (Ново-Переделкине; 1900-е гг., арх. Ф. О. Шех­тель) и др. Дос­ти­же­ния ар­хи­тек­ту­ры М. 2000-х гг. в осн. свя­за­ны с уз­кой ни­шей «элит­но­го» жи­лья и до­ро­гих офис­ных зда­ний (по­строй­ки Ску­ра­то­ва и ар­хит. бю­ро «Ос­то­жен­ка», и др.); ред­кий при­мер удачного про­ек­та об­ществ. со­ору­же­ния – зда­ние Фе­де­раль­но­го ар­бит­раж­но­го су­да Моск. ок­ру­га (2005–07, арх. В. И. Плот­кин).

С 2012 на рас­ши­рив­шей­ся тер­ри­то­рии Мо­ск­вы на­хо­дят­ся мн. ар­хит. па­мят­ни­ки (с кон. 17 в.), в т. ч. Трои­це- Оди­гит­ри­ев­ская Зо­си­мо­ва пус­тынь (1856; Тро­иц­кий со­бор, 1851–55), быв. Князь- Вла­ди­мир­ский мон. в пос. Фи­ли­мон­ки (1891, закрыт в 1920-е гг.; руины Троицкого собора, 1855–61), усадь­бы Алек­сан­д­ро­во в пос. Ща­по­во (дом кон. 19 в., пред­по­ло­жи­тель­но арх. Ф. О. Шех­тель), Ва­луе­во, Во­ро­но­во, Вос­кре­сен­ки в пос. Птич­ное (дом – ок. 1780), Из­ва­ри­но (гл. дом сер. 19 в.), Ми­хай­лов­ское в дер. Но­во­ми­хай­лов­ское (дом – 1776–84, арх. П. Р. Ни­ки­тин или И. Е. Ста­ров; при­строй­ки 1880-х гг., арх. Н. В. Сул­та­нов), Ос­тафь­е­во, Род­не­во Д. И. Фи­лип­по­ва близ пос. Ку­ри­ло­во (дом нач. 20 в., арх. Н. А. Эй­хен­вальд), Ста­ро­ни­коль­ское в пос. Пер­во­май­ское (кре­сто­об­раз­ная в пла­не ц. Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха, 1709–10). Сре­ди церк­вей кон. 17–18 вв.: бес­столп­ные од­но­гла­вые Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в дер. Вар­ва­ри­но (1689–92, нео­го­тич. ко­ло­коль­ня нач. 19 в.), Свт. Ни­ко­лая в с. Ни­коль­ское (1692), Благове­щения Пресвятой Богородицы в с. Саль­ково (нач. 18 в.); ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» – Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в дер. Ста­ни­славль (1696), Тро­ицы Жи­во­на­чаль­ной в пос. З-да Мос­рент­ген (1696, пе­ре­строе­на в 1823), Св. Ио­ан­на Бо­го­сло- ва в с. Крас­ное (1703–10; все в сти­ле мо­с­ков­ско­го ба­рок­ко), По­кров­ская ц. в дер. Юда­нов­ка (1722–26), Тро­иц­кая ц. в с. Ва­сю­ни­но (1735); ба­роч­ная ц. Свт. Ни­ко­лая в с. Ле­то­во (1773–78) и др. Сре­ди но­вей­ших по­стро­ек – зда­ние Моск. шко­лы управ­ле­ния в Скол­ко­ве (2006–2010, арх. Д. Ад­жайе). С нач. 2000-х гг. воз­во­дят­ся объ­ек­ты в ин­но­ва­ци­он­ном цен­тре «Скол­ко­во» (ар­хи­тек­то­ры Б. Бер­на­ско­ни и др.).

При­ня­тый в 2010 Ак­туа­ли­зи­ро­ван­ный ген­план раз­ви­тия М. до 2025 офи­ци­аль­но не от­ме­нён, но к нач. 2011 его де-фак­то при­зна­ли не­со­от­вет­ст­вую­щим по­треб­но­стям раз­ви­тия го­ро­да. Пред­по­ла­га­ет­ся, что рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии М. с 2012 по­зво­лит сни­зить плот­ность на­се­ле­ния, ре­шить про­бле­му про­бок за счёт фор­ми­ро­ва­ния по­ли­цен­трич. сис­те­мы и в це­лом соз­дать бо­лее ком­форт­ную сре­ду оби­та­ния. В февр. 2012 был объ­яв­лен ме­ж­ду­нар. кон­курс на раз­ра­бот­ку кон­цеп­ции моск. аг­ло­ме­ра­ции; сре­ди уча­ст­ни­ков – ав­то­ры про­ек­ти­ро­ва­ния Боль­шо­го Па­ри­жа (И. Льон, А. Грум­бах, Б. Сек­ки и П. Ви­га­но, бю­ро L’AUC), арх. Р. Бо­филл, бю­ро ОМА, «Ос­то­жен­ка».

Па­мят­ни­ки и мо­ну­мен­ты. М. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по ко­ли­че­ст­ву па­мят­ни­ков на пло­ща­дях, ули­цах, в скве­рах. Пер­вый из них – К. Ми­ни­ну и кн. Д. М. По­жар­ско­му (скульп­тор И. П. Мар­тос) – был тор­же­ст­вен­но от­крыт в 1818 на Крас­ной пл. (в 1930-е гг. пе­ре­дви­нут к По­кров­ско­му со­бо­ру что на Рву). Круп­ным об­ществ. со­бы­ти­ем ста­ло от­кры­тие па­мят­ни­ка А. С. Пуш­ки­ну (скульп­тор А. М. Опе­ку­шин) на Твер­ском буль­ва­ре во вре­мя Пуш­кин­ско­го празд­ни­ка в 1880 (в 1950 пе­рене- сён на пло­щадь, но­ся­щую имя по­эта). До 1917 в М. был со­ору­жён ещё ряд па­мят­ни­ков (ука­за­ны да­ты по­ста­нов­ки и име­на скульп­то­ров) – Н. И. Пи­ро­го­ву (1897, В. О. Шер­вуд), Ива­ну Фё­до­ро­ву (1909, С. М. Вол­ну­хин), Н. В. Го­го­лю (1909, Н. А. Ан­д­ре­ев; в 1950-е гг. пе­ре­ме­щён на др. ме­сто).

В пер­вые де­ся­ти­ле­тия по­сле Окт. рево­лю­ции 1917 воз­во­ди­лись па­мят­ни­ки пи­са­те­лям, учё­ным, ис­то­рич. дея­те­лям – Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (1918, С. Д. Мер­ку­ров), А. И. Гер­це­ну, Н. П. Ога­рё­ву (оба 1922, Н. А. Ан­д­ре­ев), К. А. Ти­ми­ря­зе­ву (1923, Мер­ку­ров; 1924, М. М. Стра­хов­ская), В. В. Во­ров­ско­му (1924, И. М. Кац), В. И. Ле­ни­ну (1925, И. А. Мен­де­ле­вич; все­го в М. св. 10, в т. ч. 1985, Л. Е. Кер­бель и др.), Л. Н. Тол­сто­му (1928, Мер­ку­ров), А. Н. Ост­ров­ско­му (1929, Ан­д­ре­ев), Н. Э. Бау­ма­ну (1931, Б. Д. Ко­ро­лёв). Мно­го­числ. па­мят­ни­ки (час­то в па­рад­но-офи­ци­аль­ном ду­хе) ус­та­нов­ле­ны в 1950–1980-е гг.; сре­ди них – М. Горь­ко­му (1951, по про­ек­ту И. Д. Шад­ра; В. И. Му­хи­на и др.; вре­мен­но де­мон­ти­ро­ван), Н. В. Го­го­лю (1952), М. В. Ло­мо­но­со­ву (1953, оба – Н. В. Том­ский), кн. Юрию Дол­го­ру­ко­му (С. М. Ор­лов, А. П. Ан­тро­пов, Н. Л. Штамм), П. И. Чай­ков­ско­му (Му­хи­на и др.; оба 1954), Л. Н. Тол­сто­му (1958, Г. Н. Но­во­кре­щё­но­ва; 1972, А. М. Пор­тян­ко), В. В. Мая­ков­ско­му (1958, А. П. Ки­баль­ни­ков), Ф. Э. Дзер­жин­ско­му (1958, Е. В. Ву­че­тич; де­мон­ти­ро­ван в 1991), А. С. Гри­бое­до­ву (1959, А. А. Ма­нуй­лов, А. А. За­вар­зин), К. Мар­ксу (1961, Кер­бель), Т. Г. Шев­чен­ко (1964, М. Я. Гри­цюк и др.), М. Ю. Лер­мон­то­ву (1965, И. Д. Брод­ский), Ш. Рус­та­ве­ли (1966, М. И. Берд­зе­ни­шви­ли), С. А. Есе­ни­ну (1972, В. Е. Ци­галь; 1995, А. А. Би­чу­ков), М. И. Ку­ту­зо­ву (1973, Том­ский и др.), Ф. Эн­гель­су (И. И. Коз­лов­ский), Н. К. Круп­ской (Е. Ф. Бе­ла­шо­ва, А. М. Бе­ла­шов), И. А. Кры­ло­ву (А. А. Дре­вин, Д. Ю. Мит­лян­ский; все 1976), Ю. А. Га­га­ри­ну (П. И. Бон­да­рен­ко), П. М. Треть­я­ко­ву (Ки­баль­ни­ков), Д. М. Кар­бы­ше­ву (Ци­галь), А. В. Щу­се­ву (А. И. Ру­ка­виш­ни­ков; все 1980), А. В. Су­во­ро­ву (1982), Ан­д­рею Руб­лё­ву (1985, оба – О. К. Ко­мов), Н. Г. Чер­ны­шев­ско­му (1986, Ю. Г. Не­ро­да), вел. кн. Ели­за­ве­те Фё­до­ров­не (В. М. Клы­ков, 1990).

По­сле 1991 про­дол­жа­ет­ся ин­тен­сив­ное воз­ве­де­ние па­мят­ни­ков: свя­тым Ки­рил­лу и Ме­фо­дию (1992, В. М. Клы­ков), А. А. Бло­ку (1993, О. К. Ко­мов), Г. К. Жу­ко­ву (Клы­ков), В. С. Вы­соц­ко­му (Г. Д. Рас­по­пов, оба 1995), Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (1997, А. И. Ру­ка­виш­ни­ков), Ф. Ф. Уша­ко­ву (1998, А. Н. Ко­валь­чук), А. П. Че­хо­ву (1998, М. К. Ани­ку­шин), С. В. Рах­ма­ни­но­ву (1999, Ко­мов, Ко­валь­чук), Ю. В. Ни­ку­ли­ну (Ру­ка­виш­ни­ков), А. А. Ах­ма­то­вой (В. А. Су­ров­цев, оба 2000), имп. Алек­сан­д­ру II (2005, Ру­ка­виш­ни­ков), Абаю Ку­нан­бае­ву (2006, М. Ай­не­ков и др.), В. Г. Шу­хо­ву (2008, С. А. Щер­ба­ков), М. Л. Рос­тро­по­ви­чу (2012, Ру­ка­виш­ников) и др.

Сре­ди мо­ну­мен­тов в М. – па­мят­ник-ча­сов­ня «Гре­на­дерам, пав­шим под Плев­ной» (1887, арх. В. О. Шер­вуд, инж. А. И. Ляш­кин), мо­ну­мен­ты «Ра­бо­чий и кол­хоз­ни­ца» (1939, скульп­тор В. И. Му­хи­на) и «По­ко­ри­те­лям кос­мо­са» (1964, скульп­тор А. П. Фай­дыш- Кран­ди­ев­ский; он же ав­тор па­мят­ни­ка К. Э. Ци­ол­ков­ско­му, 1964, и бюс­тов на Ал­лее Кос­мо­нав­тов, 1966–67), па­мят­ник на Мо­ги­ле Не­из­вест­но­го Сол­да­та в Алек­сан­д­ров­ском са­ду (1967, ар­хи­тек­то­ры Д. И. Бур­дин, В. А. Кли­мов), скульп­тур­ная ком­по­зи­ция, по­свя­щён­ная Ре­во­лю­ции 1905–07 (1981, О. А. Икон­ни­ков, В. А. Фё­до­ров), Ме­мо­ри­ал По­бе­ды в Вел. Отеч. вой­не на По­клон­ной го­ре (1983–95, ар­хи­тек­то­ры А. Т. По­лян­ский, Л. В. Ва­ва­кин и др., скульп­то­ры З. К. Це­ре­те­ли и др.), па­мят­ни­ки жерт­вам то­та­ли­тар­но­го ре­жи­ма «Со­ло­вец­кий ка­мень» (1990, С. И. Смир­нов), со­труд­ни­кам ор­га­нов внутр. дел, по­гиб­шим при ис­пол­не­нии слу­жеб­но­го дол­га (1994, А. А. Би­чу­ков), 300-ле­тию Рос. фло­та (Пет­ру I; 1997, Це­ре­те­ли), «Де­ти – жерт­вы по­ро­ков взрос­лых» (2001, скульп­тор М. М. Ше­мя­кин), уча­ст­ни­кам Вел. Отеч. вой­ны (2006, И. А. Коз­лов) и др.

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во. М. и Моск. вел. кн-во – центр за­ро­ж­де­ния в 14 в. мо­с­ков­ской шко­лы как в ар­хи­тек­ту­ре, так и в изо­бра­зит. иск-ве. В М. при ве­ли­ко­кня­же­ском (позд­нее цар­ском) дво­ре, так­же при ми­тро­по­личь­ем дво­ре и в мо­на­сты­рях ра­бо­та­ли мн. вы­даю­щие­ся мас­те­ра ико­но­пи­си, книж­ной ми­ниа­тю­ры, мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, при­клад­ных ис­кусств; в кон. 16 – нач. 17 вв. обо­со­би­лась стро­га­нов­ская шко­ла ико­но­пи­си (цар­ские мас­те­ра, вы­пол­няв­шие так­же за­ка­зы соль­вы­че­год­ских куп­цов Стро­га­но­вых). В 17 в., по­сле Смут­но­го вре­ме­ни, в М. воз­ни­ка­ет круп­ней­ший центр жи­во­пис­но­го де­ла – мас­тер­ские Ору­жей­ной па­ла­ты.

В 18 – нач. 19 вв. б. ч. мас­те­ров рус. иск-ва пред­по­чи­та­ли жить в се­вер­ной сто­ли­це; сре­ди тех, кто жил и ра­бо­тал в М., – Ф. С. Ро­ко­тов, ху­дож­ни­ки Ар­гу­но­вы, В. А. Тро­пи­нин. Со 2-й четв. 19 в. М. вновь об­ре­та­ет зна­че­ние круп­ней­ше­го в стра­не (на­ря­ду с С.-Пе­тер­бур­гом) ху­дож. цен­тра – с от­кры­ти­ем гр. С. Г. Стро­га­но­вым «Шко­лы ри­со­ва­ния в от­но­ше­нии к ис­кус­ст­вам и ре­мёс­лам» в 1825 и «На­тур­но­го клас­са» в 1832 (с 1843 Уч-ще жи­во­пи­си и вая­ния, с 1866 Мо­с­ков­ское учи­ли­ще жи­во­пи­си, вая­ния и зод­че­ст­ва, МУЖВЗ). В М. ра­бо­та­ют мн. круп­ней­шие мас­те­ра отеч. изо­бра­зит. иск-ва, соз­да­ют­ся ху­дож. му­зеи, воз­ни­ка­ют ху­дож. объ­е­ди­не­ния, сре­ди них – Моск. ху­дож. об-во (МХО, 1843, на ос­но­ве «На­тур­но­го клас­са»), Моск. об-во лю­би­те­лей ху­до­жеств (МОЛХ, 1860), То­ва­ри­ще­ст­во пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (1870, в М. и С.-Пе­тер­бур­ге), «Сре­да» (1886), Моск. т-во ху­дож­ни­ков (МТХ, 1893), Со­юз рус­ских ху­дож­ни­ков (1903, в М. и С.-Пе­тер­бур­ге), Об-во им. Ле­о­нар­до да Вин­чи (1906), «Го­лу­бая ро­за» (1907), «Мо­с­ков­ский са­лон» (1910), «Буб­но­вый ва­лет» (1911), «Ос­ли­ный хвост», «Сво­бод­ное ис­кус­ст­во» (оба 1912), Об-во ис­кусств (1913), «Су­пре­мус» (1916) и др.

По­сле 1917 на ба­зе Стро­га­нов­ско­го уч-ща и МУЖВЗ соз­да­ют­ся Вху­те­мас– Вху­те­ин, позд­нее – Мо­с­ков­ский го­су­дар­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский ху­до­же­ст­вен­ный ин­сти­тут им. В. И. Су­ри­ко­ва (с 1934), Мо­с­ков­ская го­су­дар­ст­вен­ная ху­до­же­ст­вен­но-про­мыш­лен­ная ака­де­мия им. С. Г. Стро­га­но­ва (вос­соз­да­на в 1945). В 1947 соз­да­на Ака­де­мия ху­до­жеств СССР (см. Рос­сий­ская ака­де­мия ху­до­жеств). Сре­ди по­сле­ре­во­люц. ху­дож. объ­е­ди­не­ний в М. – Об­ще­ст­во мо­ло­дых ху­дож­ни­ков (ОБМОХУ, 1919), «Бы­тие», «Ма­ко­вец», Но­вое об­ще­ст­во жи­во­пис­цев (НОЖ, все 1921), Ас­социа­ция ху­дож­ни­ков ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии (АХРР), «Ле­вый фронт ис­кусств» (ЛЕФ, оба 1922), «Ама­ра­вел­ла», «Жар-Цвет» (оба 1923), «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (1924), Об­ще­ст­во рус­ских скульп­то­ров (ОРС), Об­ще­ст­во ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (ОСТ), «Ис­кус­ст­во тру­дя­щим­ся» (ИСТР, все 1925), «Кры­ло», «Путь жи­во­пи­си», «Цех жи­во­пис­цев» (все 1926), Об-во моск. ху­дож­ни­ков, Объ­е­ди­не­ние ху­дож­ни­ков- реа­ли­стов (оба 1927), «Ок­тябрь» (1928), Со­юз сов. ху­дож­ни­ков (1930), Рос­сий­ская ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских ху­дож­ни­ков (РАПХ, 1931). В 1957–91 мн. ху­дож­ни­ки М. вхо­ди­ли в Со­юз ху­дож­ников СССР (его от­де­ле­ние – Моск. орг-ция Сою­за ху­дож­ни­ков, МОСХ), од­на­ко М. (на­ря­ду с Ле­нин­гра­дом) с сер. 1950-х гг. бы­ла важ­ней­шим цен­тром т. н. не­офи­ци­аль­но­го иск-ва (ан­дер­гра­ун­да). По­сле 1991 в М. про­дол­жил дея­тель­ность Со­юз ху­дож­ни­ков РФ (и его моск. от­де­ле­ние); од­но­вре­мен­но уси­ли­лась роль не­за­ви­си­мых ху­дож. объ­е­ди­не­ний и груп­пи­ро­вок.

Авторы статьи: Л. А. Бе­ля­ев, Н. А. Крен­ке, Б. Е. Яни­шев­ский (ар­хео­ло­гия);И. А. Бон­да­рен­ко (гра­до­строи­тель­ст­во и ар­хи­тек­ту­ра до сер. 18 в.);Ю. Г. Кли­мен­ко (сер. 18 – сер. 19 вв.);И. Е. Пе­чён­кин (сер. 19 в. – 1917);Н. Н. Бро­но­виц­кая, А. Ю. Бро­но­виц­кая (по­сле 1917).

Му­зы­ка. Пер­вые све­де­ния о муз. жиз­ни М. от­но­сят­ся к ру­бе­жу 15–16 вв., ко­гда был соз­дан хор го­су­да­ре­вых пев­чих дья­ков для бо­го­слу­же­ний и при­двор­ных це­ре­мо­ний. В кон. 15 в. в при­двор­ный быт ста­ли про­ни­кать но­вые фор­мы зап.-ев­роп. иск-ва. По дан­ным ле­то­пи­сей, в 1490 из Ри­ма прие­хал «ор­ган­ный иг­рец» Иван Саль­ва­тор; изо­бра­же­ния ор­га­нов встре­ча­ют­ся в книж­ных ми­ниа­тю­рах 16 в. При дво­ре с 1613 до кон. 17 в. функ­цио­ни­ро­ва­ла По­теш­ная па­ла­та. В 1589 ца­ри­ца Ири­на Фё­до­ров­на по­лу­чи­ла в по­да­рок от англ. ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты I Тю­дор ор­ган и кла­ве­син (вирд­жи­нал); Бо­рис Го­ду­нов вы­пи­сы­вал из-за гра­ни­цы муз. ин­ст­ру­мен­ты. Му­зы­ке обу­ча­лись не толь­ко пред­ста­ви­те­ли зна­ти, но и де­ти свя­щен­но­слу­жи­те­лей, тор­го­вых и по­сад­ских лю­дей. Школь­ное на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние в 16 в. не­пре­мен­но вклю­ча­ло цер­ков­ное пе­ние (под­тверж­де­но ус­та­нов­ле­ни­ем Сто­гла­во­го со­бо­ра 1551). Не­смот­ря на мно­го­числ. за­пре­ты, по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лось иск-во ско­мо­ро­хов, ко­то­рые вы­сту­па­ли и при дво­ре (в 1571 ско­мо­ро­хов на­би­рал Иван IV Ва­силь­е­вич). Во 2-й пол. 17 в. дос­тиг­ло рас­цве­та иск-во ко­ло­коль­ных зво­нов. В сер. 17 в. по ини­циа­ти­ве цер­ков­ных вла­стей бы­ла усо­вер­шен­ство­ва­на ста­рин­ная сис­те­ма муз. но­та­ции (см. Крю­ки); раз­ви­вал­ся но­вый мно­го­го­лос­ный стиль пар­тес­но­го пе­ния, при­шед­ше­го с Ук­раи­ны. В 1670–90-х гг. в М. слу­жи­ли ре­ген­ты и ком­по­зи­то­ры Н. П. Ди­лец­кий, В. Ти­тов, С. Пе­ка­лиц­кий, польск. ор­га­нист и ор­ган­ный мас­тер Си­мон Гу­тов­ский (ус­та­но­вил ор­ган в Гра­но­ви­той па­ла­те, в 1677 ор­га­ни­зовал из­го­тов­ле­ние нот­ных от­тис­ков). Лю­би­те­ли «не­мец­кой» му­зы­ки из сре­ды про­све­щён­но­го бо­яр­ст­ва Н. И. Ро­ма­нов, А. С. Мат­ве­ев (ор­га­ни­за­тор при­двор­ных муз. празд­неств) со­дер­жа­ли до­маш­ние ка­пел­лы. Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка (ор­ган, спи­нет) зву­ча­ла в до­ме кн. В. В. Го­ли­цы­на. Па­рад­ные це­ре­мо­нии со­про­во­ж­да­лись ду­хо­вой во­ен. му­зы­кой (в 1660-х гг. боль­шин­ст­во тру­ба­чей про­жи­ва­ло в рай­оне По­вар­ской ул., там же су­ще­ст­во­ва­ла спец. шко­ла – «съез­жий двор труб­но­го уче­ния»).

С пе­ре­не­се­ни­ем сто­ли­цы в С.-Пе­тер­бург в нач. 18 в. в М. ос­тал­ся хор пат­ри­ар­ших пев­чих дья­ков, пре­об­ра­зо­ван­ный в Си­но­даль­ный хор. В Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии су­ще­ст­во­вал уче­ни­че­ский ор­кестр, куль­ти­ви­ро­ва­лось ис­пол­не­ние кан­тов. В 1731 в М. при дво­ре Ан­ны Ива­нов­ны си­ла­ми итал. труп­пы польск. ко­ро­ля Ав­гу­ста II Силь­но­го бы­ла ис­пол­не­на ко­мич. опе­ра «Ка­лан­д­ро» Дж. Рис­то­ри – пер­вый опер­ный спек­такль в Рос­сии. Ко­ро­на­ция Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны бы­ла от­ме­че­на пыш­ной по­ста­нов­кой опе­ры «Ми­ло­сер­дие Ти­та» И. А. Хас­се (1742) в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном Опер­ном до­ме на 1000 мест (на бе­ре­гу Яу­зы, на­про­тив Го­ло­вин­ско­го двор­ца). В 1759–61 в М. дей­ст­во­ва­ла пер­вая ча­ст­ная итал. опер­ная ан­тре­при­за Дж. Б. Ло­ка­тел­ли (те­атр «за Крас­ны­ми во­ро­та­ми»), в со­став труп­пы во­шли сту­ден­ты Моск. ун-та. Те­ат­раль­но- муз. пред­став­ле­ния не­ред­ко уст­раи­ва­лись уча­щи­ми­ся и сту­ден­та­ми Вос­пи­та­тель­но­го до­ма, Моск. ун-та.

Пер­вый по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий те­атр в М. – Ме­док­са те­атр (1776–80). По­сле по­жа­ра 1780 вы­строе­но но­вое зда­ние на ул. Пет­ров­ка – Пет­ров­ский те­атр. В его ре­пер­туа­ре бы­ли ко­ме­дии, ба­ле­ты, тра­ге­дии, дра­мы и ме­ло­дра­мы, здесь шли пер­вые рус. ко­мич. опе­ры – «Ро­за­на и Лю­бим» И. Кер­цел­ли (1778), «Мель­ник – кол­дун, об­ман­щик и сват» М. М. Со­ко­лов­ско­го (1779), «Не­сча­стье от ка­ре­ты» (1780), «Ску­пой» (1781), «Санкт-Пе­тер­бург­ский гос­ти­ный двор» (1783) В. А. Паш­ке­ви­ча. В труп­пе Пет­ров­ско­го те­ат­ра со­стоя­ли из­вест­ные ак­тё­ры и пев­цы (Е. С. Сан­ду­но­ва, А. Г. Ожо­гин), они же час­то слу­жи­ли учи­те­ля­ми при кре­по­ст­ных те­ат­рах моск. вель­мож. На ру­бе­же 18–19 вв. в М. и её ок­рест­но­стях су­щест­во­ва­ло до 25 кре­пост­ных те­ат­ров.

По­след­няя треть 18 в. от­ме­че­на ак­ти­ви­за­ци­ей кон­церт­ной жиз­ни: кон­цер­ты уст­раи­ва­лись в те­ат­ре Ме­док­са, за­тем «мас­ка­рад­ный» и «ре­дут­ный» за­лы пре­дос­тав­лял Пет­ров­ский те­атр. В 1780-х гг. в М. кон­цер­ти­ро­ва­ли скри­па­чи Ф. Сар­то­ри, А. Лол­ли, клар­не­тист Й. Бер, кла­ве­си­нист А. Б. Сар­то­ри, ди­ри­жёр и ком­по­зи­тор М. Ста­бин­гер, пиа­нист И. В. Гес­лер. Сре­ди ис­пол­ни­те­лей ста­ли по­яв­лять­ся и рус. име­на (Д. Н. Ка­шин, Е. С. Сан­ду­но­ва). Моск. му­зы­кан­ты М. и И. Кер­цел­ли от­кры­ли в 1773 пер­вую муз. шко­лу (на ул. По­кров­ка), в осн. для обу­че­ния кре­по­ст­ных. В 1760-х гг. от­кры­лась нот­ная тор­гов­ля в Ака­де­мич. книж­ной лав­ке, в 1772 Х. Ве­вер на­чал пе­ча­тать но­ты в Уни­вер­си­тет­ской ти­по­гра­фии. В 1774 из­дан нот­ный ж. «Му­зы­каль­ные уве­се­ле­ния», с 1806 пе­ча­тал­ся «Жур­нал оте­че­ст­вен­ной му­зы­ки».

Со­бы­ти­ем кон­церт­ной жиз­ни М. нач. 19 в. ста­ло ис­пол­не­ние в 1811 ора­то­рии «Ми­нин и По­жар­ский, или Ос­во­бож­де­ние Мо­ск­вы» С. А. Дег­тя­рё­ва. В М. жи­ли и ра­бо­та­ли ком­по­зи­то­ры А. А. Алябь­ев, А. Н. Вер­стов­ский, А. Е. Вар­ла­мов, А. Л. Гу­ри­лёв. В 1820-х гг. в М. вы­сту­па­ли скри­па­чи Г. А. Ра­чин­ский и И. И. Се­мё­нов, боль­шую по­пу­ляр­ность в ка­че­ст­ве кон­церт­но­го ин­ст­ру­мен­та за­воё­вы­ва­ла ги­та­ра (гла­вой моск. шко­лы ги­та­ри­стов был А. О. Сих­ра, др. круп­ные её пред­ста­ви­те­ли – С. А. Ак­сё­нов и М. Т. Вы­сот­ский). Дол­гое вре­мя в M. жил ир­лан­дец Дж. Филд, ока­зав­ший зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие рус. пиа­низ­ма; из­вест­ность при­об­ре­ли пиа­ни­сты и пе­да­го­ги А. И. Вил­лу­ан, И. И. Ге­ниш­та (про­па­ган­ди­ро­вал твор­че­ст­во Л. ван Бет­хо­ве­на), А. И. Дю­бюк. 1-я пол. 19 в. – вре­мя рас­цве­та лит.-муз. са­ло­нов. В са­ло­не С. Н. Бе­ги­че­ва (на Мяс­ниц­кой ул.) уча­ст­во­ва­ли Алябь­ев, Вер­стов­ский. Лю­би­тель­ское му­зи­ци­ро­ва­ние не­ред­ко до­сти­га­ло проф. уров­ня (квар­тет­ные ве­че­ра у Ф. К. Ге­бе­ля). Рус. нар. пес­ни и гор. ро­ман­сы ис­пол­ня­ли цы­ган­ские хо­ры (наи­бо­лее из­вес­тен хор под рук. И. О. Со­ко­ло­ва, 1820–40-е гг.).

По­сле по­жа­ра в Пет­ров­ском те­ат­ре (1805) его труп­па бы­ла пе­ре­да­на в ве­де­ние Ди­рек­ции моск. имп. те­ат­ров (1806). Спек­так­ли шли в до­ме Паш­ко­вых на уг­лу Мо­хо­вой и Боль­шой Ни­кит­ской улиц, в Ар­бат­ском те­ат­ре (с 1808; сго­рел в 1812). В 1825 от­крыт Боль­шой Пет­ров­ский те­атр (см. в ст. Боль­шой те­атр). Со­лис­та­ми муз.-дра­ма­тич. труп­пы ста­ли Н. В. Ре­пи­на, Е. А. Се­мё­но­ва, А. О. Бан­ты­шев и др. Подъ­ё­му ху­дож. уров­ня те­ат­ра спо­соб­ст­во­вал А. Н. Вер­стов­ский, ру­ко­во­див­ший Моск. от­де­ле­ни­ем Ди­рек­ции имп. те­ат­ров. В 1845–53 в Боль­шом т-ре ра­бо­та­ла С.-Пе­терб. имп. рус. опер­ная труп­па. Кон­цер­ты клас­сич. ре­пер­туа­ра про­хо­ди­ли на сце­не Боль­шо­го те­ат­ра, с 1834 – в Дво­рян­ском (Бла­го­род­ном) со­б­рании; сим­фо­нич. кон­цер­та­ми ди­ри­жи­ро­вал ка­пель­мей­стер Боль­шо­го те­ат­ра И. И. Ио­ган­нис. Сре­ди га­ст­ро­ли­ро­вав­ших в М. му­зы­кан­тов: скри­па­чи К. Ли­пинь­ский, А. Вьё­тан, У. Булль, пиа­ни­сты С. Таль­берг, Ф. Лист, К. Шу­ман, пев­цы Дж. Б. Ру­би­ни, Г. Зон­таг, П. Ви­ар­до-Гар­сия. Со­бы­ти­ем для М. стал при­езд в 1847 Г. Бер­лио­за.

В 1850–60-х гг. воз­ни­ка­ли ха­рак­тер­ные для куль­тур­ной жиз­ни М. объ­еди­не­ния пред­ста­ви­те­лей лит., те­ат­раль­ных, на­уч. и муз. кру­гов. Мно­гие из них со­би­ра­ли и про­па­ган­ди­ро­ва­ли нар. пес­ни (напр., чле­ны круж­ка т. н. мо­ло­дой ре­дак­ции ж. «Мо­ск­ви­тя­нин» – А. А. Гри­горь­ев, А. Н. Ост­ров­ский, Т. И. Фи­лип­пов); про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью за­ни­мал­ся Ар­ти­стич. кру­жок (1865–1883), в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли Ост­ров­ский, Н. Г. Ру­бин­штейн, В. Ф. Одо­ев- ский (его са­лон на Смо­лен­ском буль­ва­ре в 1860-х гг. стал цен­тром лит. и муз. жиз­ни М.).

По ини­циа­ти­ве Н. Г. Ру­бин­штей­на в 1860 от­кры­лось Моск. от­де­ле­ние Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва [РМО; с 1869 Им­пе­ра­тор­ское – ИРМО; кон­цер­ты про­хо­ди­ли в за­ле Дво­рян­ско­го (Бла­го­род­но­го) со­б­ра­ния, об­ще­дос­туп­ные – в Ма­не­же] и в 1866 на ос­но­ве муз. клас­сов РМО – Мо­с­ков­ская кон­сер­ва­то­рия. В про­грам­мы кон­цер­тов РМО (где Ру­бин­штейн был гл. ди­ри­жё­ром), по­ми­мо му­зы­ки зап.-ев­роп. клас­си­ков и ро­ман­ти­ков, вклю­ча­лись про­из­ве­де­ния рус. ком­по­зи­то­ров. В 1866 для пре­по­да­ва­ния в муз. клас­сах РМО был при­гла­шён П. И. Чай­ков­ский (в 1866–78 проф. Моск. кон­сер­ва­то­рии); боль­шое зна­че­ние в муз. жиз­ни го­ро­да име­ла и его муз.-кри­тич. дея­тель­ность (ста­тьи в газ. «Рус. ве­домо­сти»). В кон­сер­ва­то­рии пре­по­да­ва­ли так­же Г. А. Ла­рош, Н. Д. Каш­кин, Ф. Ла­уб, А. Д. Алек­сан­д­ро­ва-Ко­че­то­ва, прот. Д. В. Ра­зу­мов­ский. По­сле смер­ти Ру­бин­штей­на кон­цер­та­ми ИРМО ди­ри­жиро­ва­ли М. Эр­ман­сдёр­фер (1882–89) и В. И. Са­фо­нов (1889–1905), а так­же пе­терб. зна­ме­ни­то­сти – Н. А. Рим­ский-Кор­са­ков, А. К. Гла­зу­нов и др. Но­вый ди­рек­тор кон­сер­ва­то­рии С. И. Та­не­ев (до 1889) так­же уст­раи­вал пуб­лич­ные опер­ные спек­так­ли (под его уп­рав­ле­ни­ем про­зву­ча­ли опе­ры В. А. Мо­цар­та), по его ини­циа­ти­ве бы­ли при­гла­ше­ны пре­по­да­вать мн. круп­ные му­зы­кан­ты (А. С. Арен­ский, В. И. Са­фо­нов, А. И. Зи­ло­ти, С. В. Смо­лен­ский). В пе­ри­од ди­рек­тор­ст­ва Са­фо­но­ва (до 1905) зда­ние кон­сер­ва­то­рии по­сле ка­пи­таль­ной пе­ре­строй­ки при­об­ре­ло совр. вид; в 1901 от­крыт Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии Боль­шой зал. В 1886 ре­фор­мировано Си­но­даль­ное учи­ли­ще цер­ков­но­го пе­ния, в 1889 его воз­гла­вил Смо­лен­ский, что оз­на­ме­но­ва­ло но­вый этап в цер­ков­но-пев­че­ском де­ле. Муз.-об­ра­зо­ват. функ­ции осу­ще­ст­в­ля­ло и воз­ник­шее в 1878 Рус. хо­ро­вое об-во (об­ществ. хо­ро­вые клас­сы). Об-во лю­би­те­лей му­зы­ки и дра­ма­тич. иск-ва, соз­дан­ное П. А. Шос­та­ков­ским (1878), че­рез 5 лет по­лу­чи­ло назв. Фи­лар­мо­ни­че­ско­го, а его ча­ст­ная муз. шко­ла пре­об­ра­зо­ва­лась в Муз.- дра­ма­тич. уч-ще Моск. фи­лар­мо­нич. об-ва (с 1918 Ин-т муз. дра­мы, в даль­ней­шем ГИТИС, ны­не Рос. ун-т те­ат­раль­но­го иск-ва – ГИТИС). В 1882 от­кры­лись жен­ские муз. кур­сы Н. А. Му­ром­це­вой, в 1891 – Муз. уч-ще B. Ю. Зо­граф-Плак­си­ной (в даль­ней­шем Му­зы­каль­ное учи­ли­ще при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии), в 1895 – муз. уч-ще сес­тёр Гне­си­ных (см. в ст. Гне­си­на Е. Ф.).

Но­вое по­ко­ле­ние ком­по­зи­то­ров, вос­пи­тан­ни­ков Моск. конс., пред­став­ле­но име­на­ми А. Н. Скря­би­на, С. В. Рах­ма­ни­но­ва, позд­нее Н. К. Мет­не­ра. Ин­тен­сив­ной бы­ла кон­церт­ная дея­тель­ность Фи­лар­мо­нич. об-ва (ди­ри­жи­ро­ва­ли А. И. Зи­ло­ти, Рах­ма­ни­нов), ху­дож. ин­те­рес пред­став­ля­ли и про­грам­мы Си­но­даль­но­го хо­ра (цикл кон­цер­тов рус. ду­хов­ной му­зы­ки, 1895). Про­све­ти­тель­ские за­да­чи име­ли кон­цер­ты ка­мер­ной му­зы­ки, ко­то­рые да­ва­лись бес­плат­но Круж­ком лю­би­те­лей рус. му­зы­ки А. М. и М. С. Кер­зи­ных.

В свя­зи с от­ме­ной (1882) мо­но­по­лии имп. те­ат­ров воз­ник­ли ча­ст­ные опер­ные ан­тре­при­зы. Стрем­ле­ние к но­вым по­ста­но­воч­ным прин­ци­пам за­мет­но в ан­тре­при­зе И. П. Пря­ниш­ни­ко­ва (1892–93). Ог­ром­ное ху­дож. зна­че­ние при­об­ре­ла с сер. 1890-х гг. моск. Ча­ст­ная рус­ская опе­ра C. И. Ма­мон­то­ва бла­го­да­ря но­вым прин­ци­пам по­ста­нов­ки, творч. со­ста­ву (ди­ри­жё­ры С. В. Рах­ма­ни­нов, М. М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов, пев­цы Ф. И. Ша­ля­пин, Н. И. За­бе­ла-Вру­бель), оформ­ле­нию спек­так­лей (худ. К. А. Ко­ро­вин, М. А. Вру­бель, В. Д. По­ле­нов и др.). Ре­пер­ту­ар оп­ре­де­лял­ся це­ля­ми про­па­ган­ды твор­че­ст­ва ком­по­зи­то­ров рус. шко­лы. На сме­ну те­ат­ру Ма­мон­то­ва при­шла Опе­ра С. И. Зи­ми­на. К нач. 20 в. вы­рос уро­вень по­ста­но­вок Боль­шо­го те­ат­ра (ди­ри­жё­ры С. В. Рах­ма­ни­нов, B. И. Сук, Э. А. Ку­пер, пев­цы Ф. И. Ша­ля­пин, А. В. Не­жда­но­ва, Л. В. Со­би­нов, ре­жис­сё­ры П. И. Мель­ни­ков (см. в ст. Мель­ни­ко­вы), В. А. Лос­ский, худ. К. А. Ко­ро­вин, А. Я. Го­ло­вин и др.).

В 1890–1900-х гг. в раз­ных рай­онах М. воз­ник­ли муз. шко­лы для ши­ро­ких со­ци­аль­ных сло­ёв, при пер­вом ра­бо­чем ун-те – Пре­чис­тен­ских кур­сах – ор­га­ни­зо­ван хор (ру­ко­во­ди­те­ли Е. Э. Ли­нё­ва, В. А. Бу­лы­чёв), с 1906 ра­бо­та­ла Нар. конс. Раз­вер­ну­лась дея­тель­ность Му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ской ко­мис­сии (1901). Раз­но­об­раз­ны­ми про­грам­ма­ми от­ли­ча­лись кон­цер­ты С. А. Ку­се­виц­ко­го (с 1908), по­зна­ва­тель­ный ин­те­рес пред­став­ля­ли цик­лы «Ис­то­ри­че­ских кон­цер­тов» под рук. С. Н. Ва­си­лен­ко, хо­ро­вая и во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка ба­хов­ской эпо­хи зву­ча­ла на кон­цер­тах Сим­фо­нич. ка­пел­лы В. А. Бу­лы­чё­ва. Со­чи­не­ния рус. ком­по­зи­то­ров про­па­ган­ди­ро­ва­ли М. А. Дей­ша-Сио­ниц­кая («Му­зы­каль­ные вы­став­ки», 1907–11), М. А. Оле­ни­на-д’Аль­гейм (кон­цер­ты ка­мер­но-во­каль­ной му­зы­ки До­ма пес­ни, с 1908; см. в ст. Оле­ни­ны). Со­бы­ти­ем ста­ли «Кре­сть­ян­ские кон­цер­ты» хо­ра, ор­га­ни­зо­ван­но­го М. Е. Пят­ниц­ким (1910). В М. вы­хо­ди­ли жур­на­лы «Му­зы­каль­ный вест­ник» (1870–1871), «Му­зы­каль­ный тру­же­ник» (1906–1910) и др. В 1910 В. В. Дер­жа­нов­ский пред­при­нял из­да­ние еже­не­дель­ни­ка «Му­зы­ка» (сре­ди ав­то­ров – пе­тер­бур­жец Б. В. Асафь­ев). В этот пе­ри­од ра­бо­та­ли моск. кри­ти­ки С. Н. Круг­ли­ков, Ю. Д. Эн­гель, Г. Э. Ко­нюс; функ­цио­ни­ро­ва­ли муз. изд-во П. И. Юр­ген­со­на (с 1861; с 1867 собств. но­то­пе­чат­ня), Рос­сий­ское му­зы­каль­ное из­да­тель­ст­во Н. К. и С. А. Ку­се­виц­ких (в 1914 в не­го вли­лось изд-во А. Б. Гут­хей­ля, су­ще­ство­вав­шее с 1859). М. по­се­ти­ли К. Де­бюс­си, Г. Ма­лер, Р. Штра­ус, А. Шён­берг, га­ст­роль­ная афи­ша вклю­ча­ла име­на A. Ни­ки­ша, Э. Ко­лон­на, И. Гоф­ма­на, Ф. Крейс­ле­ра, П. Ка­заль­са, Ф. Бу­зо­ни и др. ев­роп. му­зы­кан­тов.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 муз. жизнь М. зна­чи­тель­но из­ме­ни­лась. Ру­ши­лась сло­жив­шая­ся к нач. 20 в. сис­те­ма кон­церт­но-про­све­ти­тель­ских ор­га­ни­за­ций (Моск. от­де­ле­ние ИРМО и Рус. хо­ро­вое об-во за­кры­ты в 1917, Фи­лар­мо­нич. об-во и Дом пес­ни – в 1918), ис­чез­ли мн. ис­пол­ни­тель­ские кол­лек­ти­вы (Си­но­даль­ный хор – в 1919). Ра­ди­каль­но со­кра­ти­лась чис­лен­ность цер­ков­ных хо­ров, уп­разд­не­но цер­ков­но-пев­че­ское об­ра­зо­ва­ние (Си­но­даль­ное уч-ще в 1918 пре­об­ра­зо­ва­но в Моск. нар. хо­ро­вую ака­де­мию, в 1923 объ­е­ди­нён­ную с Моск. конс.). Муз. куль­ту­ра го­ро­да по­нес­ла зна­чит. по­те­ри с отъ­ез­дом за гра­ни­цу ком­по­зи­то­ров С. В. Рах­ма­ни­но­ва, Н. К. Мет­не­ра, А. Т. Гре­ча­ни­но­ва, ис­пол­ни­те­лей А. И. Зи­ло­ти, С. А. Ку­се­виц­ко­го, В. А. Бу­лы­чё­ва, кри­ти­ков Л. Л. Са­ба­нее­ва, Ю. Д. Эн­ге­ля и мн. дру­гих. На­цио­на­ли­за­ция муз. из­да­тельств, ар­хи­вов, ма­га­зи­нов и т. п. (дек­рет СНК от 12.7.1918) из­ме­ни­ла су­ще­ст­во­вав­шую до ре­во­лю­ции сис­те­му но­то­пе­ча­та­ния и рас­про­стра­не­ния нот. Тем же дек­ре­том Моск. конс. бы­ла пе­ре­ве­де­на в ве­де­ние Нар­ком­про­са, а мно­го­числ. муз. шко­лы, сту­дии, хо­ро­вые ака­де­мии ста­ли под­от­чёт­ны Муз. от­де­лу (МУЗО) Нар­ком­про­са. Сло­жив­шая­ся в нач. 20 в. сис­те­ма муз. про­све­ще­ния (ра­бо­чие клу­бы, бес­плат­ные шко­лы) ис­поль­зо­ва­лась по­сле ре­во­лю­ции пре­им. в про­па­ган­ди­ст­ских це­лях. С пе­ре­ез­дом пра­ви­тель­ст­ва из Пет­ро­гра­да в М. сце­на Боль­шо­го те­ат­ра ста­ла ис­поль­зо­вать­ся для об­ществ.- по­ли­тич. ме­ро­прия­тий. В 1921 ос­но­ва­на Моск. фи­лар­мо­ния. В 1922 соз­дан пер­вый в Рос­сии джа­зо­вый кол­лек­тив – «Экс­цен­три­че­ский джаз-банд» B. Я. Пар­на­ха, а так­же ор­кестр без ди­ри­жё­ра Пер­сим­фанс. С 1924 ста­ли про­во­дить­ся ре­гу­ляр­ные муз. ра­дио­пе­ре­да­чи, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли круп­ней­шие ис­пол­ни­те­ли (ди­ри­жёр Н. С. Го­ло­ва­нов, пиа­ни­сты A. Б. Голь­ден­вей­зер, К. Н. Игум­нов, Г. Г. Ней­га­уз, и др.). В 1930 соз­дан Сим­фо­нич. ор­кестр Все­со­юз­но­го ра­дио. В М. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли иностр. ди­ри­жё­ры О. Фрид, Э. Ан­сер­ме, пиа­ни­сты П. Ка­за­де­зюс, А. Кор­то, Э. Пет­ри, скри­па­чи Я. Хей­фец, Ж. Си­ге­ти, ком­по­зи­то­ры П. Хин­де­мит, Б. Бар­ток, Д. Мийо и др.

С М. этих лет свя­за­ны име­на ком­пози­то­ров А. Н. Алек­сан­д­ро­ва, Р. М. Гли­эpa, М. М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва, Д. Б. Ка­ба­лев­ско­го, А. В. Мо­со­ло­ва, Н. Я. Мяс­ков­ско­го, Л. А. По­ло­вин­ки­на, Н. А. Ро­слав­ца, А. И. Ха­ча­ту­ря­на, В. Я. Ше­ба­ли­на и др. Моск. конс. в те го­ды окон­чи­ли мн. вы­даю­щие­ся ис­пол­ни­те­ли (пиа­ни­сты Л. Н. Обо­рин и Г. Р. Гинз­бург в 1927 за­вое­ва­ли пре­мии на 1-м Ме­ж­ду­нар. кон­кур­се пиа­ни­стов им. Ф. Шо­пе­на в Вар­ша­ве).

В 1920-х гг. ком­по­зи­то­ры и муз. дея­те­ли объ­е­ди­ня­лись в груп­пы: Ас­со­циа­ция со­вре­мен­ной му­зы­ки (АСМ), Рос­сий­ская ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских му­зы­кан­тов (РАПМ), Объ­е­ди­не­ние ре­во­люц. ком­по­зи­то­ров и муз. дея­те­лей (ОРКИМД), Про­из­вод­ст­вен­ный кол­лек­тив сту­ден­тов- ком­по­зи­то­ров Моск. конс. («Про­колл»; ряд чле­нов во­шли в РАПМ). Пол­но­вла­стие РАПМ в кон. 1920-х – 1-й пол. 1930-х гг. не­га­тив­но ска­за­лось на жиз­ни кон­сер­ва­то­рии, Боль­шо­го те­ат­ра (А. Б. Голь­ден­вей­зер снят с по­ста рек­то­ра кон­сер­ва­то­рии, со всех по­стов уво­лен Н. С. Го­ло­ва­нов). Пре­сле­до­ва­ни­ям под­верг­лись Гос. ин-т муз. нау­ки (ГИМН; за­крыт в 1931) и муз. сек­ция Гос. ака­де­мии ху­дож. на­ук (ГАХН; в 1930 ре­ор­га­ни­зо­ва­на с вве­де­ни­ем в со­став со­труд­ни­ков дея­те­лей РАПМ). По­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) 1932 бы­ли рас­пу­ще­ны все объ­е­ди­не­ния му­зы­кан­тов и соз­дан еди­ный Моск. со­юз ком­по­зи­то­ров (СК), в 1933 – Орг­ко­ми­тет СК СССР с пе­чат­ным ор­га­ном – ж. «Со­вет­ская му­зы­ка» (с 1992 «Му­зы­каль­ная ака­де­мия»). Под­ня­тию ме­ж­ду­нар. пре­сти­жа СССР слу­жи­ли ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы, про­во­див­шие­ся в М.: 1-й Все­со­юз­ный кон­курс му­зы­кан­тов- ис­пол­ни­те­лей (1933); Все­со­юз­ный кон­курс скри­па­чей и вио­лон­че­ли­стов (1937), пиа­ни­стов (1938), ди­ри­жё­ров (1938).

В 1932 в М. из Зап. Ев­ро­пы пе­ре­ехал С. С. Про­кофь­ев. К нач. 1930-х гг. в сто­ли­це ба­зи­ро­ва­лось ок. 40 разл. муз. кол­лек­ти­вов. В 1936 соз­да­ны Гос. сим­фо­нич. ор­кестр СССР и Гос. ор­кестр нар. ин­ст­ру­мен­тов; кон­церт­ные кол­лек­ти­вы фор­ми­ро­ва­лись и из ар­ти­стов Боль­шо­го те­ат­ра. Ра­бо­та­ли джаз-ор­кестр под упр. Л. О. Утё­со­ва, Ан­самбль пес­ни и пля­ски Крас­ной Ар­мии (ны­не Ан­самбль пес­ни и пля­ски Рос­сий­ской Ар­мии). В 1936 был соз­дан Джаз-ор­кестр СССР, в 1939 – Джаз-ор­кестр Все­со­юз­но­го ра­дио­ко­ми­те­та (ру­ко­во­ди­тель А. Н. Цфас­ман). С 1930-х гг. в М. раз­вер­ну­лась дея­тель­ность ди­ри­жё­ров А. В. Гау­ка, К. К. Ива­но­ва, А. Ш. Ме­лик-Па­шае­ва, Н. Г. Рах­ли­на, С. А. Са­мо­су­да, пев­цов И. С. Коз­лов­ско­го, C. Я. Ле­ме­ше­ва, М. Д. Ми­хай­ло­ва, Н. Д. Шпил­лер, пиа­ни­стов М. В. Юди­ной, Э. Г. Ги­лель­са, Я. И. За­ка, Я. В. Флие­ра, скри­па­чей М. Б. По­ля­ки­на, Д. Ф. Ой­ст­ра­ха, вио­лон­че­ли­ста С. Н. Кну­ше­виц­ко­го.

Стать­я­ми «Сум­бур вме­сто му­зы­ки» и «Ба­лет­ная фальшь» в газ. «Прав­да» (1936) с унич­то­жаю­щей кри­ти­кой Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (по по­во­ду моск. по­ста­но­вок опе­ры «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» и ба­ле­та «Свет­лый ру­чей») от­крыл­ся но­вый этап борь­бы с «фор­мализ­мом». Про­цесс рас­слое­ния муз. иск-ва на офи­ци­аль­но при­ня­тое и от­вер­гае­мое вы­ра­зил­ся, с од­ной сто­ро­ны, в куль­ти­ви­ро­ва­нии рус. клас­си­ки (Де­ка­да рус. клас­сич. му­зы­ки, по­ста­нов­ка в Боль­шом те­ат­ре опе­ры «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки под назв. «Иван Су­са­нин» и с но­вым тек­стом С. М. Го­ро­дец­ко­го, 1939), муз. про­из­ве­де­ний на на­род­но-пе­сен­ной ос­но­ве («Ти­хий Дон» И. И. Дзер­жин­ско­го, Боль­шой те­атр, 1936), му­зы­ки ком­по­зи­то­ров из рес­пуб­лик СССР, а с др. сто­ро­ны, в за­пре­те на ис­пол­не­ние про­из­ве­де­ний мн. ком­по­зи­то­ров (в т. ч. С. С. Про­кофь­е­ва и Шос­та­ко­ви­ча), мно­го­крат­ных «чи­ст­ках» кад­ров (в 1937 ре­прес­си­ро­ван Н. С. Жи­ля­ев), ог­ра­ни­че­ни­ях на га­ст­ро­ли за­ру­беж­ных ис­пол­ни­те­лей.

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны не­ко­то­рые муз. кол­лек­ти­вы и уч­ре­ж­де­ния бы­ли эва­куи­ро­ва­ны, часть про­дол­жа­ла кон­церт­ную и те­ат­раль­ную дея­тель­ность. Идео­ло­гич. на­жим ос­ла­бел; бы­ли при­су­ж­де­ны Гос. (Ста­лин­ские) пре­мии Д. Д. Шос­та­ко­ви­чу, С. С. Про­кофь­е­ву, Н. Я. Мяс­ков­ско­му и др., их му­зы­ка зву­ча­ла по ра­дио (Сим­фо­нич. ор­кестр Все­со­юз­но­го ра­дио воз­глав­лял Н. С. Го­ло­ва­нов). Впер­вые в М. бы­ла ис­пол­не­на 8-я сим­фо­ния Шос­та­ко­ви­ча (с 1943 жил в М.), про­зву­ча­ла опе­ра «Вой­на и мир» Про­кофь­е­ва в кон­церт­ном ис­пол­не­нии (1944). В 1941 со­зда­ны Гос. ака­де­мич. рус. хор СССР под рук. А. В. Свеш­ни­ко­ва и Рес­пуб­ли­кан­ская рус. хо­ро­вая ка­пел­ла. В 1943 от­кры­ты Ин-т ис­то­рии ис­кусств АН СССР (ны­не Гос. ин-т искусствознания) и Му­зы­каль­ной куль­ту­ры му­зей (ны­не Все­рос. му­зей­ное объе­ди­не­ние муз. куль­ту­ры) име­ни М. И. Глин­ки, в 1944 – Муз.-пе­да­го­гич. ин-т им. Гне­си­ных (с 1993 Рос­сий­ская ака­де­мия му­зы­ки име­ни Гне­си­ных).

Уже­сто­че­ние кон­тро­ля над куль­тур­ной жиз­нью вы­ра­зи­лось в по­ста­нов­ле­нии ЦК ВКП(б) от 10.2.1948, от­ри­цаю­щем за­слу­ги круп­ней­ших сов. ком­по­зи­то­ров (С. С. Про­ко­фье­ва, Н. Я. Мяс­ков­ско­го, Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, А. И. Ха­ча­ту­ря­на, В. Я. Ше­ба­ли­на, М. С. Вайн­бер­га, Г. Н. По­по­ва и др.). В том же го­ду в сто­ли­це со­сто­ял­ся 1-й Все­со­юз­ный съезд сов. ком­по­зи­то­ров (в М. про­хо­ди­ли все по­сле­дую­щие съез­ды и боль­шин­ст­во пле­ну­мов прав­ле­ния СК СССР и СК РСФСР). Со­бы­тия 1948 не­га­тив­но ска­за­лись и на раз­ви­тии проф. эс­т­ра­ды: ор­ке­ст­ры Л. О. Утё­со­ва и Э. И. Роз­не­ра вы­ну­ж­де­ны бы­ли сме­нить ре­пер­ту­ар. В кон­цер­тах зву­ча­ла отеч. и за­рубеж­ная клас­си­ка, то­гда как му­зы­ка 20 в. (вклю­чая со­чи­не­ния С. В. Рах­ма­ни­но­ва и И. Ф. Стра­вин­ско­го) иг­но­ри­ро­ва­лась. Но­вым со­чи­не­ни­ям моск. ком­по­зи­то­ров – Ю. М. Буц­ко, Г. В. Сви­ри­до­ва, Б. А. Чай­ков­ско­го, Р. К. Щед­ри­на, А. Я. Эш­пая был за­труд­нён дос­туп к слу­ша­те­лям. Вме­сте с тем по­сто­ян­но рос кон­тин­гент проф. му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей: ди­ри­жё­ры К. П. Кон­д­ра­шин, Е. Ф. Свет­ла­нов, хо­ро­вые ди­ри­жё­ры К. Б. Пти­ца, В. Г. Со­ко­лов, А. А. Юр­лов, пиа­ни­сты В. В. Соф­ро­ниц­кий, С. Т. Рих­тер, скри­па­чи Л. Б. Ко­ган, И. С. Без­род­ный, вио­лон­че­ли­сты М. Л. Рос­тро­по­вич, Д. Б. Шаф­ран, пев­цы Г. П. Виш­нев­ская, И. А. Ар­хи­по­ва, Е. В. Об­раз­цо­ва, В. А. Ат­лан­тов, Е. Е. Не­сте­рен­ко, Б. А. Ру­ден­ко. По ини­циа­ти­ве круп­ных ис­пол­ни­те­лей соз­да­ва­лись но­вые кол­лек­ти­вы: уси­лия­ми ди­ри­жё- ра С. А. Са­мо­су­да – Сим­фо­нич. ор­кестр Моск. фи­лар­мо­нии (1953), ди­ри­жё­ра и аль­ти­ста Р. Б. Бар­шая – Моск. ка­мер­ный ор­кестр (1956). Ор­га­ни­зо­ва­ны Гос. моск. хор (1956), квар­тет Моск. фи­лар­мо­нии (1946). С 1945 во­зоб­нов­ле­ны кон­кур­сы му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей. В 1956 соз­да­но изд-во «Со­вет­ский ком­по­зи­тор» (ны­не «Ком­по­зи­тор»), в 1957 – Все­со­юзная сту­дия грам­за­пи­си (с 1964 фир­ма «Ме­ло­дия»).

По­сле 20-го съез­да КПСС (1956) и по­ста­нов­ле­ния ЦК «Об ис­прав­ле­нии оши­бок в оцен­ке опер "Ве­ли­кая друж­ба", "Бо­гдан Хмель­ниц­кий" и "От все­го серд­ца"» (1958) кон­церт­ная жизнь М. за­мет­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась, зна­чи­тель­но вы­рос­ло ко­ли­че­ст­во вы­сту­п­ле­ний за­ру­беж­ных ис­пол­ни­те­лей. В М. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли те­ат­ры «Ла Ска­ла» (Ми­лан), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), «Ко­ми­ше опер» (Бер­лин), Вен­ская гос. опе­ра, Швед. ко­ро­лев­ская опе­ра, сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры Пра­ги, Бу­ха­ре­ста, Нью-Йор­ка, Бос­то­на, Фи­ла­дель­фии, Франц. ра­дио и ТВ, Лейп­ци­га («Ге­ванд­ха­уз»), Лон­до­на (Ко­ро­лев­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр), ка­мер­ный ор­кестр «Вир­туо­зы Ри­ма». Сре­ди га­ст­ро­ли­ро­вав­ших ис­пол­ни­те­лей: ди­ри­жё­ры – П. Ард­жен­то, Л. Берн­стайн, П. Бу­лез, Дж. Джорд­же­ску, Г. фон Ка­ра­ян, Ю. Ор­ман­ди, Л. Сто­ков­ский, Я. Фе­рен­чик, пиа­ни­сты – А. Бе­не­дет­ти Ми­ке­ланд­же­ли, Г. Гульд, Ар­тур Ру­бин­штейн, А. Фи­шер, скри­па­чи – И. Ме­ну­хин, И. Стерн, Г. Ше­ринг, вио­лон­че­ли­сты – Г. Ка­са­до, М. Сад­ло, П. Фур­нье; пев­цы – Н. Гед­да, Н. Гяу­ров, Л. Мар­шалл, М. Дель Мо­на­ко, шан­со­нье И. Мон­тан, Ш. Аз­на­вур. В кон­церт­ный ре­пер­ту­ар отеч. ис­пол­ни­те­лей ста­ла включаться за­ру­беж­ная му­зы­ка 20 в., в ка­че­ст­ве гос­тей М. по­се­ти­ли ком­по­зи­то­ры Б. Брит­тен, И. Ф. Стра­вин­ский, З. Ко­дай, Л. Но­но, Ж. Орик, А. Со­ге и др. Проф. иск-вом при­знан джаз, в М. стал функ­цио­ни­ро­вать ор­кестр О. Л. Лунд­ст­ре­ма (1956), по­лу­чи­ли из­вест­ность со­лис­ты И. М. Бриль (фп.), Г. А. Га­ра­нян (сак­со­фон), В. Г. Но­сов (тру­ба), А. А. Куз­не­цов (ги­та­ра). К 1970-м гг. джа­зо­вое ис­пол­ни­тель­ст­во за­ня­ло зна­чит. ме­сто на фи­лар­мо­нич. эс­т­ра­де (пиа­нист Л. А. Чи­жик, ан­самб­ли «Ме­ло­дия», «Ка­данс», «Ар­се­нал»). На­ря­ду с твор­че­ст­вом проф. ком­по­зи­то­ров-пе­сен­ни­ков (тра­ди­ции И. О. Ду­на­ев­ско­го, В. П. Со­ловь­ё­ва-Се­до­ва, С. С. Ту­ли­ко­ва, Т. Н. Хрен­ни­ко­ва с 1960-х гг. раз­ви­ва­ли А. А. Ба­бад­жа­нян, В. Е. Бас­нер, Э. С. Кол­ма­нов­ский, А. Н. Пах­му­то­ва, Ю. С. Са­уль­ский, О. Б. Фельц­ман, М. Г. Фрад­кин, Я. А. Френ­кель и др.), ог­ром­ной по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась «бар­дов­ская» пес­ня (Б. Ш. Окуд­жа­ва, А. А. Га­лич, В. С. Вы­соц­кий; см. в ст. Ав­тор­ская пес­ня). В 1960–80-е гг. в эс­трад­ном жан­ре сла­ви­лась пе­ви­ца Л. Г. Зы­ки­на, с 1970-х гг. – А. Б. Пу­га­чё­ва.

В 1970–80-х гг. бю­ро­кра­ти­за­ция ру­ко­во­дства куль­ту­рой, идео­ло­гич. вме­ша­тель­ст­во в творч. про­цесс по­ро­ди­ли вол­ну эмиг­ра­ции. Стра­ну по­ки­ну­ли моск. му­зы­кан­ты с ми­ро­вым име­нем – А. М. Вол­кон­ский, М. Л. Рос­тро­по­вич, Г. П. Виш­нев­ская, Р. Б. Бар­шай, К. П. Кон­д­ра­шин, скри­пач Г. Кре­мер, скри­пач и ди­ри­жёр Л. И. Мар­киз и др. Твор­че­ст­во моск. аван­гар­ди­стов (А. М. Вол­кон­ский, А. Г. Шнит­ке, Э. В. Де­ни­сов, С. А. Гу­бай­дули­на) бой­ко­ти­ро­ва­лось и за­мал­чи­ва­лось ру­ко­во­дством СК, од­на­ко по­ло­же­ние ста­ло ме­нять­ся с ор­га­ни­за­ци­ей в сто­ли­це фес­ти­ва­лей совр. му­зы­ки: «Мо­с­ков­ская осень» (с 1979), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. му­зы­ки (1981, с 1984 ре­гу­ляр­но). С 1981 в куль­тур­ной жиз­ни М. важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь «Де­кабрь­ские ве­че­ра» (ини­циа­то­ры – С. Т. Рих­тер и И. А. Ан­то­но­ва). Сре­ди круп­ных моск. ис­пол­ни­те­лей 1970–80-х гг.: пиа­ни­сты – Д. А. Баш­ки­ров, Л. Н. Бер­ман, Э. К. Вир­са­лад­зе, Н. А. Пет­ров, М. В. Плет­нёв; скри­па­чи – О. М. Ка­ган, В. Т. Спи­ва­ков, В. В. Треть­я­ков; вио­лон­че­ли­сты – Н. Г. Гут­ман, И. А. Мо­ни­гет­ти, М. Э. Хо­ми­цер, Н. Н. Ша­хов­ская.

В 1970-х гг. в М. поя­ви­лись рок-груп­пы и со­лис­ты, по­ющие (в т. ч. пес­ни собств. со­чи­не­ния) на род­ном язы­ке: «Ма­ши­на вре­ме­ни» (ру­ко­во­ди­тель А. В. Ма­ка­ре­вич), «Ав­то­граф» (ру­ко­во­ди­тель А. В. Сит­ко­вец­кий), «Элек­тро­клуб» (ру­ко­во­ди­тель Д. Ф. Тух­ма­нов, со­лист И. В. Таль­ков), пе­вец и ком­по­зи­тор А. Б. Град­ский. Эти же го­ды от­ме­че­ны рас­про­стра­не­ни­ем арт-ро­ка (в слож­ных «элек­трон­ных» фор­мах), ста­ви­лись пер­вые рос. рок-опе­ры. В пе­ри­од пе­ре­строй­ки по­пу­ляр­ность за­вое­ва­ли рок-ан­самб­ли «про­те­ст­ной» и са­ти­ри­че­ской, в раз­гар во­ен. дей­ст­вий в Чеч­не 1990-х гг. – пат­рио­тич. на­прав­лен­но­сти.

Во 2-й пол. 1980-х гг. воз­ро­дил­ся творч. ин­те­рес к цер­ков­ным хо­ро­вым жан­рам. С 1989 по ини­циа­ти­ве Г. В. Сви­ри­до­ва еже­год­но про­во­дит­ся фес­ти­валь цер­ков­ной пра­во­слав­ной хо­ро­вой му­зы­ки.

В 1990-х гг. проф. муз. куль­ту­ра пре­тер­пе­ла зна­чит. из­ме­не­ния. Гос­под­ство ры­ноч­ных от­но­ше­ний при­ве­ло к не­од­но­знач­ным ре­зуль­та­там: ве­ду­щие ком­по­зи­то­ры [С. А. Гу­бай­ду­ли­на, М. Г. Кол­лон­тай (Ер­мо­ла­ев), Н. С. Корн­дорф, А. М. Рас­ка­тов, Д. Н. Смир­нов, Е. О. Фир­со­ва, А. Г. Шнит­ке, В. А. Шуть, Р. К. Щед­рин и др.] и зна­чит. часть ис­пол­ни­те­лей жи­вут за ру­бе­жом, раз­ви­тие му­зы­ки не­ком­мерч. пла­на за­труд­не­но. Отеч. аван­гар­дизм ор­га­ни­за­ци­он­но воз­ро­дил­ся в но­вой Ас­со­циа­ции совр. му­зы­ки (АСМ-2, 1991) и в Цен­тре совр. му­зы­ки при Моск. конс. (1993); ин­фор­мац. и про­све­ти­тель­ские за­да­чи ре­ша­ет близ­кий им по те­ма­ти­ке ж. «Три­бу­на со­вре­мен­ной му­зы­ки» (2005). В М. про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь совр. му­зы­ки «Мо­с­ков­ский фо­рум» (с 1994). На свои ав­тор­ские кон­цер­ты в 1990-х – сер. 2000-х гг. в М. при­ез­жа­ли П. Бу­лез, К. Шток­хау­зен, Я. Ксе­на­кис, А. Пус­сёр и др. Ин­те­рес к ис­поль­зо­ва­нию но­вей­ших элек­трон­ных тех­но­ло­гий в муз. иск-ве объ­е­ди­ня­ет чле­нов Ас­со­циа­ции элек­тро­аку­стич. му­зы­ки (пре­зи­дент Э. Н. Ар­темь­ев, 1990). В чис­ле совр. ком­по­зи­то­ров М.: В. П. Ар­тёмов, М. Б. Брон­нер, А. К. Вус­тин, В. А. Еки­мов­ский, Ф. Ка­ра­ев, Ю. С. Кас­па­ров, В. И. Мар­ты­нов, Е. И. Под­гайц, Т. П. Сер­гее­ва, И. Г. Со­ко­лов, В. Г. Тар­но­поль­ский, А. В. Чай­ков­ский. К ком­по­зи­то­рам «третье­го на­прав­ле­ния» (со­еди­ня­ет при­ё­мы и тех­ни­ку ака­де­мич. му­зы­ки с до­ступ­но­стью т. н. ком­мерч. му­зы­ки) при­над­ле­жат Г. И. Глад­ков, В. С. Даш­ке­вич, М. И. Ду­на­ев­ский, М. А. Мин­ков, А. Л. Рыб­ни­ков, А. А. Ше­лы­гин; моск. ком­по­зи­то­ры, ра­бо­таю­щие в об­лас­ти эс­т­рад­ной и джа­зо­вой му­зы­ки, – Д. Ф. Тух­ма­нов, Г. А. Га­ра­нян, А. С. Коз­лов и др. Сре­ди рок-му­зы­кан­тов вы­де­ля­ет­ся З. Т. Ра­ма­за­но­ва (Зем­фи­ра), вы­сту­паю­щая с соль­ны­ми кон­цер­та­ми. В чис­ле совр. му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей – пиа­ни­сты А. Ш. Гин­дин, М. Э. Ду­бов, М. В. Лид­ский, Н. Л. Лу­ган­ский, Д. Л. Ма­цуев, В. К. Мер­жа­нов, Е. В. Ме­че­ти­на, В. П. Ов­чин­ни­ков, В. М. Тропп, скри­па­чи Г. Ш. Мур­жа, М. В. Фе­до­тов, аль­тист Ю. А. Баш­мет, вио­лон­че­лист А. И. Ру­дин, ди­ри­жё­ры А. Н. Ла­за­рев, В. А. Понь­кин, Г. Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, Ю. И. Си­мо­нов, В. С. Си­най­ский.

В М. функ­цио­ни­ру­ют (2012): муз. те­ат­ры – Боль­шой те­атр, Му­зы­каль­ный те­атр име­ни К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, «Ге­ли­кон-опе­ра», Мо­с­ков­ская опе­рет­та, Мо­с­ков­ский дет­ский му­зы­каль­ный те­атр, Мо­с­ков­ский ка­мер­ный му­зы­каль­ный те­атр, «Но­вая опе­ра»; ор­ке­ст­ры – Боль­шой сим­фо­ни­че­ский ор­кестр им. П. И. Чай­ков­ско­го, Рос­сий­ский на­цио­наль­ный ор­кестр, Сим­фо­ни­че­ская ка­пел­ла Рос­сии, Сим­фо­ни­че­ский ор­кестр Мо­с­ков­ской фи­лар­мо­нии, Сим­фо­ни­че­ский ор­кестр Рос­сии, Ду­хо­вой ор­кестр Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Ка­мер­ный ор­кестр Рос­сии, Национальный ор­кестр на­род­ных ин­ст­ру­мен­тов Рос­сии, Цент­раль­ный во­ен­ный ор­кестр Ми­ни­стер­ст­ва обо­ро­ны Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, Ака­де­мич. боль­шой кон­церт­ный ор­кестр им. Ю. В. Си­лан­ть­е­ва (ос­но­ван в 1945 как Боль­шой кон­церт­ный ор­кестр Гос­те­ле­ра­дио), Гос. ор­кестр ра­дио и те­ле­ви­де­ния Рос­сии (1996), Моск. гос. ака­де­ми­че­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1943), «Но­вая Рос­сия» (1990), Нац. фи­лар­мо­нич. ор­кестр России (2003), Ор­кестр рус. нар. ин­ст­ру­мен­тов Все­рос. гос. те­ле­ра­дио­ком­па­нии (1945), Пре­зи­дент­ский ор­кестр Ко­мен­да­ту­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля Фе­де­раль­ной служ­бы ох­ра­ны РФ (ос­но­ван в 1938 как Ор­кестр Ко­мен­да­ту­ры Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, совр. назв. с 1993), сим­фо­нич. ор­кестр Мо­ск­вы «Рус­ская фи­лар­мо­ния» (2000), Рос. гос. сим­фо­нич. ор­кестр ки­не­ма­то­гра­фии (1924); хо­ро­вые кол­лек­ти­вы – Русская хо­ро­вая ка­пел­ла име­ни А.А. Юр­ло­ва, Рус­ский хор име­ни А.В. Свеш­ни­ко­ва, Рус­ский на­род­ный хор име­ни М.Е. Пят­ниц­ко­го, Мо­с­ков­ский ка­мер­ный хор, Ака­де­мич. боль­шой хор Рос. гос. муз. цен­тра те­ле­ви­де­ния и ра­дио­ве­ща­ния (1928), муж­ской ев­рей­ский хор «Ха­сид­ская ка­пел­ла» (1991), арт-груп­па «Хор Ту­рец­ко­го» (1990), ан­самбль ду­хов­ной му­зы­ки «Си­рин», муж­ской хор «Древ­не­рус­ский рас­пев» от­де­ла об­ра­зо­ва­ния и ка­те­хи­за­ции при Свя­щен­ном Си­но­де Моск. пат­ри­ар­ха­та (1983), Ан­самбль Д. В. По­кров­ско­го (1973); ка­мер­ные кол­лек­ти­вы – Квар­тет име­ни Бо­ро­ди­на, Квар­тет име­ни Шос­та­ко­ви­ча, «Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки», Гос. ака­де­мич. рус­ский нар. ан­самбль «Рос­сия» (1968), ка­мер­ный ор­кестр «Musica viva» (1978), ка­мер­ный ор­кестр «Вир­туо­зы Мо­ск­вы» (1979), ка­мер­ный ор­кестр «Kremlin» (1991), ка­мер­ный ан­самбль «Со­лис­ты Мо­ск­вы» (1992), ан­самбль ста­рин­ной му­зы­ки «The Pocket Symphony» (1994), ан­самбль со­лис­тов «Эр­митаж» (2000), ор­кестр ис­то­рич. ин­стру­мен­тов «Pra­tum in­tegrum» (2003). Тен­ден­ци­ей кон­церт­ной жиз­ни 1990–2000-х гг. ста­ло уве­ли­че­ние чис­ла ка­мер­ных за­лов (кон­цер­ты уст­раи­ва­ют­ся в особ­ня­ках и быв. за­го­род­ных усадь­бах – Кус­ко­во, Ос­тан­ки­но, Ца­ри­цы­но), в ко­то­рых на­ря­ду с клас­сич. ре­пер­туа­ром зву­чит ста­рин­ная и совр. му­зы­ка. Функ­цио­ни­ру­ют Ко­лон­ный зал До­ма Сою­зов [1784, быв. Дво­рян­ско­го (Бла­го­род­но­го) со­б­ра­ния], Боль­шой, Ма­лый и Рах­ма­ни­нов­ский за­лы кон­сер­ва­то­рии, Кон­церт­ный зал им. П. И. Чай­ков­ско­го (1940), Кон­церт­ный зал РАМ им. Гне­си­ных (1958). Но­вые кон­церт­ные за­лы (Свет­ла­нов­ский, Ка­мер­ный и Те­ат­раль­ный) – в Моск. ме­ж­ду­нар. До­ме му­зы­ки (2002). В М. про­во­дят­ся Ме­ж­ду­на­род­ный кон­курс му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей име­ни П.И. Чай­ков­ско­го (с 1958), еже­год­ный Фес­ти­валь сим­фо­нич. ор­ке­ст­ров ми­ра (с 2006), др. ме­ро­прия­тия.

Выс­шее муз. об­ра­зо­ва­ние да­ют учеб­ные за­ве­де­ния: Моск. конс. (1866), РАМ им. Гне­си­ных (1944, совр. назв. с 1993), Ака­де­мия хо­ро­во­го ис­кус­ст­ва (1944, совр. назв. с 1990-х гг.), Муз.-пе­да­го­гич. ин-т им. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (1919, совр. назв. с 1995), Ин-т му­зы­ки им. Шнит­ке (1918, совр. назв. с 1996), Во­ен­ная кон­сер­ва­то­рия [1944, с 2006 Воен. ин-т (во­ен. ди­ри­жё­ров) Воен. ун-та], Моск. гос. ун-т куль­ту­ры и ис­кусств (1930, г. Хим­ки, совр. назв. с 1999), Фа­куль­тет ми­ро­вой муз. куль­ту­ры Гос. клас­сич. ака­де­мии им. Май­мо­ни­да (1992); сред­ние муз. учеб­ные за­ве­де­ния – Муз. кол­ледж при Моск. конс. (1891, быв. Муз. уч-ще, совр. назв. с 2004), Муз. кол­ледж им. Гне­си­ных (1895, совр. назв. с 2003), Кол­ледж муз. ис­пол­ни­тель­ст­ва им. Ф. Шо­пе­на (1998).

Автор статьи: А. С. Ви­но­гра­до­ва.

Те­атр. С кон. 16 в. при дво­ре моск. ца­рей су­ще­ст­во­ва­ли По­теш­ный чу­лан (1572), По­теш­ная па­ла­та (1613), где со­дер­жал­ся штат шу­тов из чис­ла рус. ско­мо­ро­хов. В 1672 по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча бы­ло по­строе­но зда­ние для пред­став­ле­ний пер­во­го рус. при­двор­но­го те­ат­ра (см. Ко­ме­дий­ная хо­ро­ми­на). В 1702 от­крыл­ся пер­вый рус. пуб­лич­ный те­атр: спек­так­ли да­ва­ли сна­ча­ла в Нем. сло­бо­де, а с 1703 в зда­нии Ко­ме­ди­аль­ной хра­ми­ны на Крас­ной пл. В кон. 17 – нач. 18 вв. раз­ви­вал­ся школь­ный те­атр. К сер. 18 в. от­но­сят­ся пер­вые све­де­ния о моск. труп­пах «охот­ни­ков», пред­вос­хи­тив­ших по­яв­ле­ние проф. те­ат­ра в Рос­сии. С 1749 по нач. 1770-х гг. в М. их на­счи­ты­ва­лось бо­лее 40, в т. ч. под рук. кан­це­ля­ри­стов Ва­си­лия Хил­ков­ско­го и Ива­на Глуш­ко­ва, куп­цов 2-й гиль­дии Ва­си­лия Сав­ра­со­ва и Алек­сея Ки­сель­ни­ко­ва, сту­ден­тов Ива­на Фря­зи­на и Ле­он­тия Со­ловь­ё­ва, дво­ро­во­го кн. А. Л. Тру­бец­кой Ильи Яку­бов­ско­го, кап­ра­ла Пет­ра Ру­ди­на, сле­са­ря Гав­ри­лы Ива­но­ва. В 1757 при Моск. ун-те ор­га­ни­зо­ван лю­би­тель­ский те­атр под рук. М. М. Хе­ра­ско­ва. В 1759 со­сто­ял­ся пер­вый пуб­лич­ный спек­такль в Опер­ном до­ме те­ат­ра Дж. Б. Ло­ка­тел­ли у Крас­ных во­рот. Со 2-й пол. 18 в. зна­чит. рас­про­стра­не­ние по­лу­чил кре­по­ст­ной те­атр (труп­пы Ше­ре­ме­те­вых, Юсу­по­вых, С. С. Ап­рак­си­на, Г. И. Би­би­ко­ва, И. Я. Блу­до­ва, Н. А. и В. А. Все­во­лож­ских, П. М. Вол­кон­ско­го, И. А. Га­га­ри­на, Л. К. На­рыш­ки­на, Н. И. Одо­ев­ско­го, Н. Г. и Б. Г. Ша­хов­ских и др.). Пер­вой по­сто­ян­но дей­ст­вую­щей пуб­лич­ной труп­пой в М. стал ча­ст­ный те­атр Н. С. Ти­то­ва, воз­ник­ший в 1766. В 1780 еди­но­лич­ным со­дер­жа­те­лем труп­пы стал М. Ме­докс (см. Ме­док­са те­атр), а в 1806 ак­тё­ры во­шли в со­став ос­но­ван­но­го в М. имп. те­ат­ра. В 1824 дра­ма­тич. труп­па обос­но­ва­лась в до­ме куп­ца Вар­ги­на на Пет­ров­ской (ны­не Те­ат­раль­ная) пл. (см. Ма­лый те­атр). В 1825 для спек­так­лей опер­ной и ба­лет­ной трупп от­крыл­ся Боль­шой те­атр.

В 1-й пол. 19 в. од­ним из круп­ней­ших цен­тров рус. куль­ту­ры и ду­хов­ной жиз­ни в це­лом стал Ма­лый те­атр. Яр­чай­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми моск. ак­тёр­ской шко­лы вы­сту­пи­ли М. С. Щеп­кин и П. С. Мо­ча­лов. Фор­ми­ро­ва­ние нац. ре­пер­туа­ра за­вер­шил А. Н. Ост­ров­ский – осн. дра­ма­тург Ма­ло­го те­ат­ра с 1853 (с пре­мье­ры спек­так­ля «Не в свои са­ни не са­дись»), чьи про­из­ве­де­ния по­слу­жи­ли но­вым им­пуль­сом к раз­ви­тию сце­нич. иск-ва. Сре­ди круп­ней­ших ак­тё­ров 2-й пол. 19 в.: П. М. Са­дов­ский (см. Са­дов­ские), Л. П. Ко­сиц­кая, Н. М. Мед­ве­де­ва, Н. А. Ни­ку­ли­на, Г. Н. Фе­до­то­ва, М. Н. Ер­мо­ло­ва, Бо­роз­ди­ны-Му­зи­ли-Ры­жо­вы, А. П. Лен­ский, А. И. Южин-Сум­ба­тов, А. А. Ос­ту­жев.

За­кре­п­лён­ная с нач. 1800-х гг. ря­дом ука­зов и по­ста­нов­ле­ний мо­но­по­лия имп. те­ат­ров тор­мо­зи­ла раз­ви­тие отеч. сце­нич. иск-ва, лишь в ис­клю­чи­тель­ных слу­ча­ях да­вая воз­мож­ность ор­га­ни­зо­вы­вать ча­ст­ные труп­пы. В М. по­пыт­ку на­ру­шить мо­но­по­лию пред­при­ня­ли ини­циа­то­ры соз­да­ния «Ар­ти­сти­че­ско­го круж­ка» (1865–83) А. Н. Ост­ров­ский, Н. Г. Ру­бин­штейн, В. Ф. Одо­ев­ский и др. Пер­во­на­чаль­но те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния круж­ка но­си­ли назв. «се­мей­но-дра­ма­тич. ве­че­ра», что по­зво­ля­ло обой­ти за­прет уст­раи­вать ча­ст­ные пуб­лич­ные спек­так­ли в сто­ли­цах. С осе­ни 1867 «Ар­ти­сти­че­ский кру­жок» до­бил­ся раз­ре­ше­ния ста­вить спек­так­ли, сна­ча­ла за­кры­тые – для чле­нов круж­ка, а с 1868 – и пуб­лич­ные. Вслед за этим в М. воз­ник­ли та­кие зна­чит. ча­ст­ные труп­пы, как Нар. те­атр на По­ли­тех­нич. вы­став­ке (1872), те­атр А. А. Брен­ко (1880–82), а с от­ме­ной мо­но­по­лии в 1882 свой те­атр в М. ор­га­ни­зо­вал Ф. А. Корш (см. Кор­ша те­атр), со­брав в труп­пе круп­ных мас­те­ров, иг­рав­ших ра­нее пре­им. в про­вин­ции. В 1888 уч­ре­ж­де­но Об-во иск-ва и лит-ры, при ко­то­ром из груп­пы лю­би­те­лей соз­да­на по­сто­ян­ная труп­па под рук. К. С. Ста­ни­слав­ско­го. В 1898 Ста­ни­слав­ский и Вл. И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко ос­но­ва­ли МХТ (см. Мо­с­ков­ский Ху­до­же­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский те­атр), сыг­рав­ший ог­ром­ную роль в раз­ви­тии рус. и ми­ро­во­го сце­нич. иск-ва. Его творч. про­грам­ма от­ве­ча­ла за­да­че соз­да­ния об­ще­дос­туп­но­го де­мо­кра­тич. те­ат­ра. Здесь бы­ла про­из­ве­де­на ко­рен­ная ре­фор­ма те­ат­раль­но­го иск-ва, скла­ды­ва­лась Ста­ни­слав­ско­го сис­те­ма. Стрем­ле­ние те­ат­раль­ных дея­те­лей най­ти но­вые пу­ти раз­ви­тия сце­нич. иск-ва вы­зва­ло по­яв­ле­ние ря­да сту­дий (см., в ча­ст­но­сти, Сту­дии Мо­с­ков­ско­го Ху­до­же­ст­вен­но­го те­ат­ра) и те­ат­ров: Сво­бод­но­го те­ат­ра К. А. Мард­жа­ни­шви­ли (1913), Ка­мер­но­го те­ат­ра А. Я. Таи­ро­ва (1914) и др. В М. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли круп­ные пе­терб. и про­винц. ар­ти­сты, мас­те­ра зап.-ев­роп. те­ат­ра (Э. Ду­зе, С. Бер­нар, Т. Саль­ви­ни, Мей­нин­ген­ский те­атр и др.). В кон. 1900-х – 1910-х гг. ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил те­атр «ма­лых форм». Пер­вое ка­ба­ре «Ле­ту­чая мышь» во гла­ве с Н. Ф. Ба­лие­вым воз­ник­ло в М. в 1908. Но­вую вол­ну ка­ба­рет­ных те­ат­ров вы­звал к жиз­ни НЭП: «Не­ры­дай», «Ко­ро­боч­ка» (оба 1921), «Пав­ли­ний хвост», «Кри­вой Джим­ми» (оба 1922) и др. В их пред­став­ле­ни­ях при­ни­ма­ли уча­стие В. Н. Да­вы­дов, Р. В. Зе­лё­ная, М. Н. Гар­ка­ви, М. И. Жа­ров, Н. Р. Эрд­ман, К. Я. Го­лей­зов­ский, Н. М. Фо­рег­гер и др.

В 1920-х – нач. 1930-х гг. М. ста­ла цен­тром борь­бы те­ат­раль­ных на­прав­ле­ний, в хо­де ко­то­рой вы­даю­щие­ся спек­так­ли соз­да­ва­ли В. Э. Мей­ер­хольд, Е. Б. Вах­тан­гов, А. Я. Таи­ров, М. А. Че­хов, С. М. Ми­хо­элс, А. Д. Ди­кий, А. Д. По­пов, Ф. Н. Ка­ве­рин и др. Од­на­ко в 1930-х гг. с уси­ле­ни­ем идео­ло­гич. дав­ле­ния и по­ли­тич. тен­ден­ци­оз­но­сти мн. те­ат­ры бы­ли рас­фор­ми­ро­ва­ны или за­кры­ты (МХАТ 2-й, Реа­ли­стич. те­атр, Гос. те­атр им. Мей­ер­холь­да), а те­ат­раль­ные дея­те­ли ре­прес­си­ро­ва­ны (Мей­ер­хольд, Ди­кий и др.).

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны боль­шин­ст­во те­ат­ров бы­ло эва­куи­ро­ва­но. Из ар­ти­стов фор­ми­ро­ва­лись фрон­то­вые те­ат­ры и кон­церт­ные бри­га­ды. От об­стре­лов и бом­бё­жек по­стра­да­ли зда­ния Боль­шо­го те­ат­ра, Те­ат­ра им. Евг. Вах­тан­го­ва.

В пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды ре­прес­сии в от­но­ше­нии те­ат­ров и те­ат­раль­ных дея­те­лей про­дол­жа­лись: в 1949 за­крыт ГОСЕТ, в 1950 – Ка­мер­ный те­атр. В то же вре­мя по­яв­ля­лись спек­так­ли, ко­то­рые ста­но­ви­лись со­бы­ти­ем, напр. осу­ще­ст­в­лён­ная Н. П. Ох­лоп­ко­вым ге­рои­ко-ро­ман­тич. по­ста­нов­ка по ро­ма­ну А. А. Фа­дее­ва «Мо­ло­дая гвар­дия» (1947). В спек­так­лях В. Н. Плу­че­ка 1950-х гг. в Те­ат­ре са­ти­ры воз­ро­ж­да­лись тра­ди­ции те­ат­ра В. Э. Мей­ер­холь­да. Не­смот­ря на цен­зур­ные за­пре­ты, в 1960-х – нач. 1980-х гг. моск. те­атр пе­ре­жи­вал пе­ри­од рас­цве­та бла­го­да­ря, пре­ж­де все­го, плея­де та­лант­ли­вых ре­жис­сё­ров, сре­ди ко­то­рых: Ю. А. За­вад­ский, А. В. Эф­рос, О. Н. Еф­ре­мов, Б. И. Ра­вен­ских, А. А. Гон­ча­ров, Ю. П. Лю­би­мов, М. А. За­ха­ров, П. Н. Фоменко, Р. Г. Вик­тюк, А. А. Ва­силь­ев. Ос­лаб­ле­ние пар­тий­но-чи­нов­ничь­е­го дик­та­та со 2-й пол. 1980-х гг. спо­соб­ст­во­ва­ло рас­ши­ре­нию ре­пер­туа­ра, по­яв­ле­нию но­вых жан­ров, сво­бод­ным по­ис­кам но­вых средств сце­нич. вы­ра­зи­тель­но­сти. Воз­ро­ди­лось сту­дий­ное дви­же­ние, и на ос­но­ве сту­дий воз­ник ряд но­вых те­ат­ров: Те­атр-сту­дия под рук. О. П. Та­ба­ко­ва, «Со­вре­мен­ник-2», Те­атр на Крас­ной Пре­сне «Око­ло до­ма Ста­ни­слав­ско­го» (под рук. В. С. Спе­сив­це­ва, за­тем Ю. Н. По­греб­нич­ко), Те­атр на Юго-За­па­де под рук. В. Р. Бе­ля­ко­ви­ча, Те­атр-сту­дия «Че­ло­век», Те­атр «У Ни­кит­ских во­рот» под рук. М. Г. Ро­зов­ско­го, и др. Стрем­ле­ние к не­за­ви­си­мо­сти и са­мо­сто­ят. ху­дож. по­ис­кам при­ве­ло не толь­ко к по­яв­ле­нию те­ат­ров «Шко­ла дра­ма­тич. иск-ва», «Мас­тер­ская П. Фо­мен­ко», «Шко­ла со­вре­мен­ной пье­сы», «Вер­ни­саж», «Сфе­ра» и др., но и к раз­ме­же­ва­нию в кон. 1980-х – 1990-х гг. не­ко­то­рых трупп (МХАТ, Мо­с­ков­ский те­атр на Та­ган­ке и др.). В нач. 21 в. на­ря­ду со стрем­ле­ни­ем к со­хра­не­нию тра­ди­ций рус. сце­нич. иск-ва (пре­ж­де все­го в Ма­лом те­ат­ре) или к ори­ги­наль­ным ин­тер­пре­та­ци­ям про­из­ве­де­ний ми­ро­вой и отеч. клас­си­ки оче­вид­на тен­ден­ция к соз­да­нию но­вой дра­ма­тур­гии, а вме­сте с ней и сов­ре­мен­ных сце­нич. язы­ка, про­стран­ст­ва и сти­ли­сти­ки, ос­во­бо­див­ших­ся от па­фо­са «те­ат­раль­но­сти». В цен­тре вни­ма­ния «но­вой дра­мы», фор­ми­рую­щей­ся под влия­ни­ем до­ку­мен­та­ли­сти­ки, – ре­аль­ная сре­да, ре­аль­ный че­ло­век с его по­все­днев­ным ин­ди­ви­ду­аль­ным опы­том, не на­хо­дя­щий опо­ры в т. н. веч­ных цен­но­стях. «До­ку­мен­таль­ные пье­сы» за­час­тую ос­но­ва­ны на под­лин­ных тек­стах, ин­тер­вью и судь­бах ре­аль­ных лю­дей и су­ще­ст­ву­ют на сты­ке иск-ва и зло­бо­днев­но­го со­ци­аль­но­го ана­ли­за. В сти­ли­сти­ке спек­так­лей со­че­та­ют­ся разл. ви­ды иск-ва (те­атр, ки­не­ма­то­граф, жи­во­пись, ви­део­арт), совр. тех­но­ло­гии и т. п. В этом на­прав­ле­нии ра­бо­та­ют Центр дра­ма­тур­гии и ре­жис­су­ры Алек­сея Ка­зан­це­ва и Ми­хаи­ла Ро­щи­на (1998), «Те­атр.doc» (2002), те­атр «Прак­ти­ка» (2005), «По­ли­те­атр» в По­ли­тех­нич. му­зее (2012) и др.

В М. в 1917 из Пет­ро­гра­да бы­ло пе­ре­ве­де­но Все­рос. те­ат­раль­ное об-во (ВТО), в 1986 пре­об­ра­зо­ва­но в Со­юз те­ат­раль­ных дея­те­лей РСФСР (ны­не СТД РФ).

В М. про­во­дят­ся те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: «Зо­ло­тая мас­ка» (с вру­че­ни­ем нац. те­ат­раль­ной пр.), «Те­ат­раль­ная пло­щадь», «Ост­ров­ский в до­ме Ост­ров­ско­го», Ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ный фес­ти­валь им. А. П. Че­хо­ва, «Сла­вян­ский ве­нец», «Мо­с­ков­ские де­бю­ты», «Мо­с­ков­ские ка­ни­ку­лы», «Му­зы­каль­ное серд­це те­ат­ра», «От­кры­тая сце­на», «Но­вый взгляд», «Ро­ж­де­ст­вен­ские се­мей­ные ве­че­ра», «Твой шанс», ин­тер­нет-фес­ти­валь «Те­ат­раль­ная пау­ти­на», Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь те­ат­ров ку­кол им. С. В. Об­раз­цо­ва, фес­ти­валь но­во­го ев­роп. те­ат­ра NET; От­кры­тый фес­ти­валь ис­кусств «Че­реш­не­вый лес», фес­ти­валь совр. иск-ва «Тер­ри­то­рия» и др.

Ба­лет. В раз­ви­тии ба­ле­та на моск. сце­не в 19 в. за­мет­ную роль сыг­ра­ли А. П. Глуш­ков­ский, Ф. Гюл­лень-Сор, И. Н. Хлю­стин. Од­на­ко к 1880-м гг. ба­лет­ная труп­па Боль­шо­го те­ат­ра, ос­та­вав­шая­ся в те­ни сто­лич­но­го то­гда Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра, ока­за­лась на гра­ни ли­к­ви­да­ции. Пре­одо­ле­нию кри­зи­са в нач. 20 в. спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность хо­рео­гра­фа-ре­фор­ма­то­ра А. А. Гор­ско­го, ис­пы­тав­ше­го влия­ние МХТ и учи­ты­вав­ше­го в сво­их по­ста­нов­ках спе­ци­фи­ку моск. ба­лет­но­го те­ат­ра, при­вер­жен­ность его ар­ти­стов дра­ма­ти­зи­ро­ван­но­му и ха­рак­тер­но­му тан­цу. Бла­го­да­ря Гор­ско­му в М. су­ще­ст­вен­но вы­рос ин­те­рес к клас­сич. ба­ле­ту. В то же вре­мя на вол­не ув­ле­че­ния «дун­ка­низ­мом» (по­сле га­ст­ро­лей А. Дун­кан), рит­мич. гим­на­сти­кой Э. Жак- Дальк­ро­за и др. в 1910–20-х гг. в М. воз­ник­ли экс­пе­рим. сту­дии Э. И. Ра­бе­нек, В. Майя, Л. Н. Алек­сее­вой, И. С. Чер­нец­кой, Н. С. По­зня­ко­ва, В. И. Цве­тае­вой, Н. А. Глан. В 1921 Дун­кан от­кры­ла в М. собств. шко­лу тан­цев. В рам­ках сту­дий­но­го дви­же­ния ра­бо­та­ли К. Я. Го­лей­зов­ский с его Моск. ка­мер­ным ба­ле­том, Л. И. Лу­кин (Сво­бод­ный ба­лет). Из сту­дии М. М. Морд­ки­на вы­рос воз­глав­ляе­мый Н. С. Гре­ми­ной и Н. Н. Рах­ма­но­вым «Драм­ба­лет». Ос­но­ван­ный в 1929 Мо­с­ков­ский ху­дож. ба­лет с 1933 вре­мен­но, а с 1939 по­сто­ян­но во­шёл в со­став Муз. те­ат­ра им. Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (с 1941 по­сле слия­ния с Опер­ным те­ат­ром им. К. С. Ста­ни­слав­ско­го по­лу­чил назв. Му­зы­каль­ный те­атр им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко). Од­на­ко воз­мож­ность ра­бо­тать в Боль­шом те­ат­ре хо­реогра­фы-но­ва­то­ры по­лу­ча­ли не­час­то. В 1925 Го­лей­зов­ский по­ста­вил на сце­не фи­лиа­ла ба­лет «Ио­сиф Пре­крас­ный» С. Н. Ва­си­лен­ко. Де­мо­кра­тич. моск. тен­ден­ции сле­до­вал И. А. Мои­се­ев, под обая­ни­ем иск-ва мю­зик-хол­ла, цир­ка, ки­но обо­га­тив­ший эле­мен­та­ми ак­ро­ба­ти­ки, эс­т­рад­но­го тан­ца, спор­тив­ной и бы­то­вой пла­сти­кой свои по­ста­нов­ки на му­зы­ку В. А. Оран­ско­го: «Фут­бо­лист» (1930, совм. с Л. А. Ла­щи­ли­ным) и «Три тол­стя­ка» (1935). В 1930-х гг. на судь­бе ба­ле­та Боль­шо­го те­ат­ра ска­за­лась гос. по­ли­ти­ка, про­во­ди­мая в от­но­ше­нии М. как сто­ли­цы СССР. Из Ле­нин­гра­да сю­да пе­ре­ве­ли луч­ших тан­цов­щи­ков: М. Т. Се­мё­но­ву, А. Н. Ер­мо­лае­ва, П. А. Гу­се­ва и др., ко­то­рые за­ня­ли ве­ду­щие мес­та ря­дом с мо­ск­ви­ча­ми О. В. Ле­пе­шин­ской, А. М. Мес­се­ре­ром, М. М. Га­бо­ви­чем; пе­ре­но­си­ли луч­шие по­ста­нов­ки, в т. ч. ба­ле­ты на му­зы­ку Б. В. Асафь­е­ва «Пла­мя Па­ри­жа» В. И. Вай­но­не­на (1933) и «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Р. В. За­ха­ро­ва (1936). Спек­так­ли моск. хо­рео­гра­фов по­сте­пен­но вы­тес­ня­лись со сце­ны «глав­но­го те­ат­ра стра­ны», то­гда как в Те­ат­ре им. Ста­ни­слав­ско­го и Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко с ус­пе­хом ра­бо­та­ли хо­рео­гра­фы Н. С. Хол­фин (ор­га­нич­но со­че­тав­ший тан­це­валь­ность с прин­ци­па­ми МХАТа) и В. П. Бур­мей­стер (воз­глав­ляв­ший труп­пу до нач. 1970-х гг.).

В го­ды Вел. Отеч. вой­ны часть труп­пы Боль­шо­го те­ат­ра бы­ла эва­куи­ро­ва­на в Куй­бы­шев, часть да­ва­ла спек­так­ли в фи­лиа­ле. Те­атр им. Ста­ни­слав­ско­го и Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко ос­та­вал­ся в М. и по­ка­зал неск. пре­мьер, в т. ч. ба­лет «Ло­ла» Ва­си­лен­ко в по­ста­нов­ке Бур­мей­сте­ра (1943). В 1944 из Ле­нин­гра­да в Боль­шой те­атр пе­ре­ве­ли Г. С. Ула­но­ву и Л. М. Лав­ров­ско­го, в 1946 пе­ре­не­сли ба­лет «Ро­мео и Джуль­ет­та» С. С. Про­кофь­е­ва. Ме­ж­ду тем сло­жив­ший­ся в 1930–40-е гг. жанр хо­ре­од­ра­мы (или драм­ба­лет) из­жил се­бя. К нач. 1950-х гг. на­зре­ла не­об­хо­ди­мость ре­форм, ко­то­рые, на­чав­шись с по­ста­но­вок Ю. Н. Гри­го­рови­ча и И. Д. Бель­ско­го в Ле­нин­гра­де, дош­ли до М. к нач. 1960-х гг. В 1964 в Боль­шой те­атр вер­нул­ся Го­лей­зов­ский («Лей­ли и Медж­нун» С. А. Ба­ла­са­ня­на), в том же го­ду ба­лет­ную труп­пу Боль­шо­го те­ат­ра воз­гла­вил Гри­го­ро­вич, чьи по­ста­нов­ки со­став­ля­ли ос­но­ву ре­пер­туа­ра вплоть до сер. 1990-х гг. В Те­ат­ре им. Ста­ни­слав­ско­го и Не­ми­ро­ви­ча- Дан­чен­ко ба­лет­ной труп­пой в 1971–84 ру­ко­во­дил А. В. Чи­чи­над­зе, в 1985–2004 – Д. А. Брян­цев. В М. по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло не­за­ви­си­мых от опер­но- ба­лет­ных те­ат­ров ба­лет­ных трупп, а так­же кол­лек­ти­вов совр. тан­ца: кон­церт­ный ан­самбль «Клас­си­че­ский ба­лет» (1977, с 1992 Те­атр клас­сич. ба­ле­та под рук. Н. Д. Ка­сат­ки­ной и В. Ю. Ва­си­лё­ва), «Рус­ский ба­лет» под рук. В. М. Гор­деева (1984), «Ба­лет "Мо­ск­ва"» (1989), Те­атр ба­ле­та Крем­лёв­ско­го Двор­ца съез­дов (1990, с 1992 «Крем­лёв­ский ба­лет»), «ПО. В. С. Тан­цы» («Поч­ти Внут­рен­не- Сво­бод­ные Тан­цы») (1997), «Ки­не­ти­че­ский те­атр» («Ки­не­тик») (1999) и др. В 2000–10-х гг. в М. ши­рит­ся ин­те­рес к разл. фор­мам совр. тан­ца. В ча­ст­но­сти, эти на­прав­ле­ния тан­це­валь­но­го иск-ва раз­ви­ва­ет Ме­ж­ду­нар. центр тан­ца и пер­фор­ман­са ЦЕХ (1998): ор­га­ни­зу­ет в М. еже­год­ные шко­лы и фес­ти­ва­ли совр. тан­ца, соз­дал пер­вый в Рос­сии ин­фор­мац. ре­сурс в Ин­тер­не­те «Ка­та­лог те­ат­ров тан­ца», по­свя­щён­ный рос. проф. со­об­ще­ст­ву совр. тан­ца. В М. так­же ра­бо­та­ют кол­лек­ти­вы нар. тан­ца, в т. ч. Ан­самбль на­род­но­го тан­ца им. И. А. Мои­сее­ва, ан­самбль «Бе­рёз­ка».

В 2012 в М. бо­лее 200 гос., ча­ст­ных дра­ма­тич. и муз. те­ат­ров, те­ат­ров-сту­дий, ан­тре­приз и др. Сре­ди них фе­де­раль­но­го под­чи­не­ния: Боль­шой и Ма­лый те­атры, МХАТ им. А. П. Че­хо­ва, МХАТ им. М. Горь­ко­го, Те­атр им. Евг. Ва­хтан­го­ва, «Са­ти­ри­кон», Рос. ака­де­мич. мо­ло­дёж­ный те­атр (РАМТ), Центр. те­атр ку­кол им. С. В. Об­раз­цо­ва, Дет­ский муз. те­атр им. Н. И. Сац, Те­атр клас­сич. ба­ле­та под рук. Н. Ка­сат­ки­ной и В. Ва­си­лё­ва, Те­атр на­ций, Ка­мер­ный муз. те­атр им. Б. А. По­кров­ско­го, Те­атр ки­но­ак­тё­ра, Те­атр па­ро­дий под рук. В. Ви­но­ку­ра, Те­атр В. На­за­ро­ва. В ве­де­нии Деп-та куль­ту­ры М. на­хо­дят­ся 88 те­ат­ров, сре­ди ко­то­рых: Те­атр им. Вл. Мая­ков­ско­го, «Со­вре­мен­ник», Те­атр им. А. С. Пуш­ки­на, «Лен­ком», Те­атр им. К. С. Ста­ни­слав­ско­го, Те­атр им. М. Н. Ер­мо­ло­вой, Центр. те­атр Рос. Ар­мии, Те­атр им. Н. В. Го­го­ля, Те­атр им. Мос­со­ве­та, «Мас­тер­ская П. Фо­мен­ко», Те­атр на Ма­лой Брон­ной, Те­атр на Та­ган­ке, Те­атр юно­го зри­те­ля, цы­ган­ский те­атр «Ро­мэн», Те­атр са­ти­ры, Муз. те­атр им. К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, Те­атр Ро­ма­на Вик­тю­ка, Те­атр ко­шек Ку­кла­чё­ва, Моск. те­атр ку­кол, Те­ат­ри­ум на Сер­пу­хов­ке под рук. Т. Ду­ро­вой, Моск. те­атр дет­ской кни­ги «Вол­шеб­ная лам­па» и др. (о ве­ду­щих те­ат­рах см. от­дель­ные ста­тьи).

В М. про­во­дят­ся Моск. ме­ж­ду­нар. кон­курс ар­ти­стов ба­ле­та и хо­рео­гра­фов (с 1969, 1 раз в 4 го­да); фес­ти­ва­ли совр. тан­ца: «ЦЕХ», «Dance Inversiоn», «Рам­па Мо­ск­вы».

Ки­но. М. – круп­ней­ший центр ки­но­ин­ду­ст­рии. Вес­ной и ле­том 1896 в моск. са­дах «Ак­ва­ри­ум» и «Эр­ми­таж» со­сто­ялись пер­вые пуб­лич­ные ки­но­по­ка­зы – де­мон­ст­ра­ция съё­мок, сде­лан­ных эмис­са­ром бр. Люмь­ер франц. ки­но­опе­ра­то­ром К. Сер­фом во вре­мя ко­ро­на­ции Ни­ко­лая II. В даль­ней­шем ки­но­се­ан­сы про­во­ди­лись в те­ат­ре Со­ло­дов­ни­ко­ва на Боль­шой Дмит­ров­ке (ны­не Моск. опе­рет­та), в са­дах «Ак­ва­ри­ум», «Гей­тен», в Моск. ме­ж­ду­нар. бан­ке и др. Пер­вым отеч. ки­не­ма­то­гра­фи­стом мож­но счи­тать фо­то­гра­фа и ак­тё­ра Те­ат­ра Кор­ша В. А. Са­ши­на-Фё­до­ро­ва, ко­то­ро­му в кон. 19 в. про­чи­ли сла­ву кон­ку­рен­та бр. Люмь­ер. Од­на­ко его съём­ки («Воль­ная Бо­го­род­ская по­жар­ная ко­ман­да в Мо­ск­ве», «Кон­но-же­лез­ная до­ро­га в Мо­ск­ве» и др.) не со­хра­ни­лись. В кон. 1897 в Верх­них тор­го­вых ря­дах, на­про­тив па­мят­ни­ка Ми­ни­ну и По­жар­ско­му, от­крыл­ся ки­но­са­лон, по­лу­чив­ший назв. «Элек­три­че­ский те­атр». Пер­вый ки­но­те­атр в М. соз­дан в 1899 на Куз­нец­ком Мос­ту (дом 17). Ста­цио­нар­ные ки­но­те­ат­ры («ил­лю­зио­ны», «био­ско­пы», «био­гра­фы») на­ча­ли по­яв­лять­ся с 1903 – «Но­вый элек­три­че­ский те­атр», «Элек­тро­кос­мо­гра­фи­че­ский те­атр», «Био­гра­фи­че­ский те­атр» А. Э. Бе­лин­ской, ки­но­те­атр А. В. Ро­зен­валь­да и т. п. В 1906 пер­вое отеч. ки­но­пред­прия­тие (вслед за фран­цу­за­ми – бр. Па­те, фир­ма­ми «Го­мон», «Эк­лер» и др.) уч­реж­де­но А. А. Хан­жон­ко­вым. В 1908 он по­стро­ил ки­но­ате­лье со съё­моч­ным па­виль­о­ном и ла­бо­ра­то­ри­ей на Сав­вин­ском под­во­рье, позд­нее – вто­рой па­виль­он в Кры­лат­ском, а в 1912 вслед за ки­но­фаб­ри­кой бр. Па­те от­крыл свою на Жит­ной ул. В 1915 собств. ки­но­пред­прия­тие в М. ос­но­вал И. Н. Ер­моль­ев. На ба­зе ате­лье Хан­жон­ко­ва и Ер­моль­е­ва в 1924 ор­га­ни­зо­ва­на ки­но­сту­дия «Мос­фильм». В 1915 ко­ст­ром­ской ку­пец М. С. Тро­фи­мов уч­ре­дил в М. т-во «Русь» (позд­нее «Меж­раб­пом-Русь», «Меж­раб­пом­фильм», с 1936 «Со­юз­дет­фильм», с 1963 Центр. ки­но­сту­дия дет­ских и юно­ше­ских филь­мов им. М. Горь­ко­го, с 2004 Твор­че­ско- про­из­водств. объе­ди­не­ние «Ки­но­сту­дия им. М. Горь­ко­го»). В 1918 от­крыл­ся от­дел хро­ни­ки Ки­но­ко­ми­те­та Нар­ком­про­са РСФСР (по­сле мн. пре­об­ра­зо­ва­ний с 1944 Центр. сту­дия до­ку­мен­таль­ных филь­мов, ЦСДФ; с 1993 Рос. центр. киновидеостудия хроникально-до­ку­мен­таль­ных и учебных филь­мов, РЦСДФ). В М. так­же ра­бо­та­ют Центр нац. филь­ма (ос­но­ван в 1933 как «Мос­тех­фильм», ме­нял на­зва­ния, с 1966 «Цен­тр­на­уч­фильм», с 2004 совр. назв.), Творч. про­из­водств. объе­ди­не­ние (ТПО) «Со­юз­мульт­фильм» (ки­но­сту­дия соз­да­на в 1936) и др. В 1935 в М. со­сто­ял­ся пер­вый отеч. Меж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь. Во­зоб­нов­лён в 1959, с 1972 вхо­дит в класс «А» (см. Ки­но­фес­ти­валь), до 1999 – раз в два го­да, за­тем еже­год­но. С 2003 про­во­дит­ся еже­год­ный фес­ти­валь отеч. ки­но «Мо­с­ков­ская пре­мье­ра». Сре­ди др. ки­но­фес­ти­ва­лей: «Арт­ки­но», «Зо­ло­той ви­тязь», «Ли­ки люб­ви», «Стал­кер». В М. еже­год­но вру­ча­ют­ся Нац. ки­не­ма­то­гра­фич. пр. «Ни­ка» (с 1987), пр. Нац. ака­де­мии ки­не­ма­то­гра­фич. ис­кусств и на­ук Рос­сии «Зо­ло­той орёл» (с 2002). В 2012 в М. око­ло 140 ки­но­те­ат­ров, в т. ч. в ве­де­нии Деп-та куль­ту­ры М. – 18, сре­ди них – один из ста­рей­ших дей­ст­вую­щих моск. ки­но­те­ат­ров – «Ху­до­же­ст­вен­ный» (1909).

Цирк. Цир­ко­вое иск-во бы­ло из­вест­но жи­те­лям древ­ней М. Пе­ред го­ро­жа­на­ми вы­сту­па­ли ско­мо­ро­хи, как при­шлые, так и осед­ло про­жи­вав­шие в Ско­мо­рош­ках (скре­ще­ние Боль­шой Дмит­ров­ки и Сто­леш­ни­ко­ва пе­ре­ул­ка). Луч­шие из них в нач. 17 в. да­ва­ли пред­став­ле­ния при дво­ре ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. Цир­ко­вые зре­ли­ща де­мон­ст­ри­ро­ва­лись во вре­мя яр­ма­рок и празд­нич­ных гу­ля­ний на Де­вичь­ем по­ле, на Но­вин­ском буль­ва­ре, в Со­коль­ни­ках, в Марь­и­ной ро­ще, позд­нее – в ба­ла­га­нах и зве­рин­цах. Вес­ной 1764 мо­ск­ви­чи по­зна­ко­ми­лись с мас­тер­ст­вом англ. на­езд­ни­ка – «кон­но­го штук­мей­сте­ра» Я. Бейт­са. Во 2-й пол. 18 в. в М. да­ва­ли пред­став­ле­ния иностр. на­езд­ни­ки Сэм­сон, Мо­ри, Вел­тон и са­мый зна­ме­ни­тый сре­ди них – П. Майе; он при­был в М. в 1794, ру­ко­во­ди­мая им труп­па со­стоя­ла из 24 на­езд­ни­ков и 30 ло­ша­дей. В 1-й пол. 19 в. М. по­се­ща­ли труп­пы Ж. Тур­ние­ра, А. Воль­фа и Дун­ке­ля, А. Гвер­ры и др. В 1844 «штал­мей­стер ту­рец­ко­го сул­та­на» фран­цуз Л. Су­лье воз­вёл на Лу­бян­ской пл. ам­фи­те­атр, в ко­то­ром да­вал пыш­ные пред­став­ле­ния. Бу­ду­чи ди­рек­то­ром имп. те­ат­ров, пи­са­тель М. Н. За­гос­кин со­дей­ст­во­вал воз­ве­де­нию в М. лет­не­го цир­ка-ша­пи­то, на­чав­ше­го дей­ство­вать в 1830 в Не­скуч­ном са­ду (про­су­ще­ст­во­вал 3 се­зо­на). Че­рез 20 лет от­крыл­ся цирк в са­ду «Эр­ми­таж», ко­то­рый то­гда рас­по­ла­гал­ся на Ста­рой Бо­же­дом­ке. Аре­на, по­стро­ен­ная «для кон­ных и гим­на­сти­че­ских пред­став­ле­ний», функ­цио­ни­ро­ва­ла бо­лее 20 лет. На тер­ри­то­рии совр. са­да «Эр­ми­таж» (ул. Ка­рет­ный Ряд) с 1884 да­вал пред­став­ле­ния лет­ний цирк М. В. Лен­тов­ско­го. Пер­вый ста­цио­нар­ный цирк по­стро­ен в 1853 на Пет­ров­ке. Ещё один – на Воз­дви­жен­ке в 1869 (про­су­ще­ст­во­вал 30 лет). В 1880 на­езд­ник и дрес­си­ров­щик ло­ша­дей А. Са­ла­мон­ский воз­вёл на Цвет­ном буль­ва­ре ка­мен­ное зда­ние цир­ка (см. Мо­с­ков­ский цирк Ни­ку­ли­на на Цвет­ном буль­ва­ре). В мае 1883 во вре­мя тор­жеств по слу­чаю ко­ро­на­ции Алек­сан­д­ра III бр. Ни­ки­ти­ны вы­строи­ли на Хо­дын­ском по­ле ам­фи­те­атр с 2 ма­нежа­ми и при­мы­кав­шим к ним ип­по­дро­мом, где про­во­ди­лись «Скач­ки бе­дуи­нов», «Гон­ки рим­ских ко­лес­ниц и квад­риг» и мн. др. В 1911 на Са­до­во- Три­ум­фаль­ной ул. Ни­ки­ти­ны по­строи­ли цирк с вра­щаю­щим­ся гид­рав­лич. ма­не­жем и бас­сей­ном (ны­не в этом зда­нии рас­по­ла­га­ет­ся Те­атр са­ти­ры). В 1919 цир­ки Са­ла­мон­ско­го и Ни­ки­ти­ных на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны, худ. рук. обо­их цир­ков на­зна­чен В. Труц­ци. В 1937–41 в М. од­но­вре­мен­но ра­бо­та­ли 3 лет­них цир­ка: в Из­май­лов­ском пар­ке, Центр. пар­ке куль­ту­ры и от­ды­ха и на тер­ри­то­рии ВСХВ. В го­ды Вел. Отеч. вой­ны бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны фрон­то­вые ар­ти­стич. бри­га­ды, в 1942 соз­дан фи­ли­ал Моск. цир­ка – фрон­то­вой цирк. В 1985 по­ме­ще­ние цир­ка на Цвет­ном буль­ва­ре ра­зо­бра­но (со­хра­нён лишь ста­рый фа­сад) и на этом мес­те по­строе­но но­вое зда­ние (от­кры­лось 29.9.1989). В 1971 в М. поя­вил­ся вто­рой ста­цио­нар­ный цирк – Мо­с­ков­ский цирк на про­спек­те Вер­над­ско­го. В нач. 21 в. в М. так­же да­ют пред­став­ле­ния разл. цир­ко­вые ан­тре­при­зы, цир­ки-ша­пи­то и др. («Ра­ду­га», «Варь­е­те на льду», Цирк брать­ев За­паш­ных).

Авторы статьи: Л. М. Ста­ри­ко­ва, Н. Э. Кор­са­ко­ва.

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